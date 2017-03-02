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Главная Могильщики европейской идеи


Министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц начинает новую политическую инициативу. Ввиду председательства Австрии в ЕС во второй половине 2018 Вена будет ответственна за разработку реформ для Европейского союза. Канцлер Керн также недавно объявил о концепции обновления ЕС.



Герхард БИТЦАН

Эти планы заслуживают внимания. Даже если эти усилия изначально придется испробовать на внутренних игроках, это показывает, что у ЕС появилась важная цель. Но возникают сомнения в эффективности. Потому что есть государства-члены, которые с удовольствием замедляют реформы. И даже если прямо сейчас Брюссель заявляет, что вскоре представит Белую книгу реформ, конкретные предложения все же появятся только через год. И среднестатистический гражданин начнет задаваться вопросом, не спят ли там чиновники, или они, возможно, не хотят что-либо менять.
Эйфория девяностых в ЕС уже прошла. После финансового и миграционного кризиса, который вызвал огромное количество жалоб и никаких предложений, в прошлом году неожиданно было принято решение о «брексите». Речь сразу зашла о спасительном шоке, шансе на новый старт для ЕС.
С тех пор было много разговоров и много дискуссий. Конкретного результата нет. Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США в ноябре прошлого года также не привела к появлению новых идей. Настроенные против ЕС популисты по ту сторону Атлантики решили, что для Европы это станет возможностью для сближения. Прекрасные слова, но в реальности они ничего не значат.
С чем связана эта вялость? Давайте начнем с простого, управленческой команды в Брюсселе. Там отсутствует активное стремление к реформам, существует каста, вплоть до президента комиссии, и все решает старая команда. Где же молодое поколение, которое лучше понимает и может вдохновлять столь важных молодых граждан государств-членов? Когда несколько дней назад Жан-Клод Юнкер объявил, что в 2019 году не будет баллотироваться на второй срок на посту президента ЕС, реакция была сдержанной. По-видимому, некоторые видят в этом шанс на реальные изменения. Но есть опасения, что реальность будет совсем другой.
Несмотря на всю обоснованную критику неуклюжего руководства ЕС, реальная проблема заключается в другом: в государствах-членах. Потому что в отличие от знаменитой поговорки рыба в ЕС начинает гнить не с головы, а с некоторых европейских столиц. Если лидер одного из государств ЕС может утверждать, что его страна подвергается атакам со стороны ЕС, как это недавно сделал Виктор Орбан; если такая страна, как Польша, может постоянно и осознанно игнорировать критику ЕС (в 2003 году президент США Буш разделил Европу на старый и новый континент, тем самым расколов ее, и тогда Польша с радостью заняла сторону США), значит, они настоящие могильщики европейской идеи. Есть множество других примеров того, как в ЕС растет националистическая мелочность, как страны выбирают для себя только то, что выгодно экономически.
Есть ли какое-либо решение для ЕС? Одна из возможностей заключается в проведении радикальных структурных изменений и стремлении в рамках процесса реформирования создать Европу с двумя разными темпами развития. Те, кто хочет оставаться в клубе и стремится к большей сплоченности. И те, кто не хочет сотрудничать, но останется членом ЕС, с меньшим количеством прав и обязанностей.
Если после этого Брюссель еще будет готов провести реальные структурные реформы и сосредоточиться на сложных отраслях — внешней политике, обороне, миграции и финансах, предоставив решение мелких вопросов государствам-членам, в конце концов, может возникнуть новый ЕС.
Нереально? Может быть, но альтернатива этому трагична.

Die Presse, Австрия
TEXT +   TEXT -   Печать Опубликовано : 02.03.17 | Просмотров : 67

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