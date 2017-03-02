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В Конгрессе США при организационной поддержке Азербайджанского центра по среднезападным штатам Америки (Azerbaijani center of Midwest America) состоялось заседание, посвященное памяти жертв Ходжалинского геноцида. Горькими воспоминаниями о пережитой трагедии рассказала наша соотечественница Нармин Ибрагимова, чудом оставшаяся в живых во время учиненной армянами в растерзанном городе резни.







Нармина БАБАЕВА



В заседании, посвященном 25-й годовщине Ходжалинского геноцида, и в поддержку кампании «Справедливость Ходжалы!», приняли участие сотрудники Конгресса США, члены дипломатического корпуса, представители азербайджанской и турецкой общин в США, местной общественности. Собрание открыла президент Азербайджанского центра по среднезападным штатам Америки Мехрибан Мамедова. Рассказав о кровавых деяниях армянских вооруженных формирований, поддержанных дислоцированным в Нагорном Карабахе 366-м мотострелковым полком советской армии, она подчеркнула, что уничтожение в течение одной ночи целого городка и его жителей нельзя оценить иначе, как преступление против человечности. Эта резня навсегда останется в памяти азербайджанского народа.

Подробнее о беспрецедентной жестокости армянских головорезов рассказала свидетельница событий 25-летней давности, чудом оставшаяся в живых, наша соотечественница, ныне получающая образование в США, Нармин Ибрагимова — о мучительных днях, которые пережили столкнувшиеся со зверством армянских солдат жители Ходжалы, о том, как в течение нескольких холодных зимних ночей без еды и воды она и еще несколько человек прятались в лесу, пока не смогли пробиться в близлежащий город Агдам. Приведенные ею цифры жертв той трагической ночи — 613 человек, в том числе 63 ребенка, — никого из присутствующих не могли оставить равнодушным. По словам девушки, несмотря на то, что во время Ходжалинского геноцида она была ребенком, эти страшные события оставили незабываемый след в ее памяти и памяти ее родных.

О преступлениях, совершенных 25 лет назад в азербайджанском городе Ходжалы, никогда не забудет и весь Азербайджан, настойчиво добивающийся осуждения и наказания всех виновных, заявил посол Азербайджана в США Элин Сулейманов. А поминовение жертв трагедии еще раз напоминает, насколько важно в скором времени восстановить мир в регионе. Азербайджанский народ оправданно желает справедливости, подчеркнул он, и, несмотря на все беды и несправедливость, с которой сталкивается Азербайджан, с надеждой смотрит в будущее.

Член рабочей группы по Азербайджану Конгресса США, конгрессмен-демократ от штата Техас Генри Куэллар подчеркнул стратегическую важность отношений между Азербайджаном и США. Он отметил, что готов приложить усилия для укрепления партнерства между нашими странами. Конгрессмен назвал себя другом Азербайджана и сказал, что в этот тяжелый день разделяет горе нашего народа и всегда будет рядом с Азербайджаном.

Напомним, уже второй год Азербайджанский центр по среднезападным штатам Америки проводит церемонию поминовения жертв Ходжалинского геноцида в Конгрессе США. В рамках кампании «Справедливость Ходжалы!» в 2017 году церемонии поминовения были проведены в Вашингтоне, Нью-Йорке, Чикаго, Сент-Луисе, Бостоне и Хьюстоне.

В Конгрессе США при организационной поддержке Азербайджанского центра по среднезападным штатам Америки (Azerbaijani center of Midwest America) состоялось заседание, посвященное памяти жертв Ходжалинского геноцида. Горькими воспоминаниями о пережитой трагедии рассказала наша соотечественница Нармин Ибрагимова, чудом оставшаяся в живых во время учиненной армянами в растерзанном городе резни.В заседании, посвященном 25-й годовщине Ходжалинского геноцида, и в поддержку кампании «Справедливость Ходжалы!», приняли участие сотрудники Конгресса США, члены дипломатического корпуса, представители азербайджанской и турецкой общин в США, местной общественности. Собрание открыла президент Азербайджанского центра по среднезападным штатам Америки Мехрибан Мамедова. Рассказав о кровавых деяниях армянских вооруженных формирований, поддержанных дислоцированным в Нагорном Карабахе 366-м мотострелковым полком советской армии, она подчеркнула, что уничтожение в течение одной ночи целого городка и его жителей нельзя оценить иначе, как преступление против человечности. Эта резня навсегда останется в памяти азербайджанского народа.Подробнее о беспрецедентной жестокости армянских головорезов рассказала свидетельница событий 25-летней давности, чудом оставшаяся в живых, наша соотечественница, ныне получающая образование в США, Нармин Ибрагимова — о мучительных днях, которые пережили столкнувшиеся со зверством армянских солдат жители Ходжалы, о том, как в течение нескольких холодных зимних ночей без еды и воды она и еще несколько человек прятались в лесу, пока не смогли пробиться в близлежащий город Агдам. Приведенные ею цифры жертв той трагической ночи — 613 человек, в том числе 63 ребенка, — никого из присутствующих не могли оставить равнодушным. По словам девушки, несмотря на то, что во время Ходжалинского геноцида она была ребенком, эти страшные события оставили незабываемый след в ее памяти и памяти ее родных.О преступлениях, совершенных 25 лет назад в азербайджанском городе Ходжалы, никогда не забудет и весь Азербайджан, настойчиво добивающийся осуждения и наказания всех виновных, заявил посол Азербайджана в США Элин Сулейманов. А поминовение жертв трагедии еще раз напоминает, насколько важно в скором времени восстановить мир в регионе. Азербайджанский народ оправданно желает справедливости, подчеркнул он, и, несмотря на все беды и несправедливость, с которой сталкивается Азербайджан, с надеждой смотрит в будущее.Член рабочей группы по Азербайджану Конгресса США, конгрессмен-демократ от штата Техас Генри Куэллар подчеркнул стратегическую важность отношений между Азербайджаном и США. Он отметил, что готов приложить усилия для укрепления партнерства между нашими странами. Конгрессмен назвал себя другом Азербайджана и сказал, что в этот тяжелый день разделяет горе нашего народа и всегда будет рядом с Азербайджаном.Напомним, уже второй год Азербайджанский центр по среднезападным штатам Америки проводит церемонию поминовения жертв Ходжалинского геноцида в Конгрессе США. В рамках кампании «Справедливость Ходжалы!» в 2017 году церемонии поминовения были проведены в Вашингтоне, Нью-Йорке, Чикаго, Сент-Луисе, Бостоне и Хьюстоне. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 02.03.17 | Просмотров : 66

