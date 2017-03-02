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Президент Азербайджана Ильxам Aлиeв принял участие

в саммите Организации экономического сотрудничества







В столице Исламской Республики Пакистан Исламабаде состоялся XIII саммит Организации экономического сотрудничества (ОЭС). В престижном международном мероприятии принял участие и президент Азербайджана Ильxам Aлиeв.





Натиг НАЗИМОГЛУ



ОЭС является одной из самых авторитетных межгосударственных организаций на пространстве исламского мира. Помимо стран-учредителей — Пакистана, Ирана и Турции в нее входят также Азербайджан, Афганистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Организация преследует цель содействия экономическому развитию и взаимодействию стран «десятки», интеграционным процессам в регионе.

С 2012 года Азербайджан на правах ротации являлся председателем ОЭС. Генеральный секретарь ОЭС Халил Ибрагим Акча выразил благодарность президенту Азербайджана Ильxаму Aлиeву за работу, проделанную нашей страной в качестве председателя организации. В свою очередь глава азербайджанского государства, выступая на саммите, подчеркнул, что наша страна за годы председательства в ОЭС сделала все возможное для ее усиления, повышения роли организации в международном экономическом сотрудничестве. На Исламабадском саммите председательство организацией перешло к Пакистану, в связи с чем Ильxам Aлиeв пожелал стране успехов на стезе лидера ОЭС в ближайшие пять лет.

В рамках саммита состоялись и двусторонние переговоры. Особо следует отметить встречи азербайджанского лидера с руководством Пакистана — одного из ближайших союзников нашей страны. В ходе переговоров Ильxама Aлиeва с президентом Пакистана Мамнуном Хусейном был подтвержден высокий уровень политических связей между Баку и Исламабадом. Конкретными результатами ознаменовалась встреча главы азербайджанского государства с пакистанским премьер-министром Мохаммадом Навазом Шарифом. По итогам обсуждения вопросов сотрудничества в области обороны и оборонной промышленности было достигнуто соглашение о закупке Азербайджаном продукции военно-промышленного комплекса Пакистана.

Другой важный документ, подписанный сторонами, — соглашение о сотрудничестве в энергетическом секторе. Акцентировав внимание на важности роста объема торгового оборота между двумя странами, Ильxам Aлиeв и Мохаммад Наваз Шариф высоко оценили итоги состоявшегося в феврале визита в Пакистан представителей около 20 азербайджанских компаний, в ходе которого были обсуждены вопросы экспорта отечественной продукции в дружественную страну.

Азербайджан и Пакистан особо сближает взаимная поддержка в переживаемых обеими странами многолетних территориальных конфликтах — карабахском и кашмирском. Она проявляется и в рамках деятельности международных организаций, в состав которых входят оба государства. В частности, для Азербайджана очень многое значит принципиальное и категоричное отстаивание Пакистаном требования незамедлительного прекращения оккупации азербайджанских территорий армянскими агрессорами.

Вообще карабахская проблематика заняла важное место на обсуждениях в рамках Исламабадского саммита ОЭС. В своем выступлении президент Азербайджана напомнил о тяжелых последствиях осуществляемой Арменией оккупации наших земель. Он выразил также благодарность Пакистану как одной из стран, признавших Ходжалинский геноцид.

С важным заявлением по теме карабахского конфликта выступил и президент Турции Реджеп Тайиб Эрдоган, призвавший поднимать на всех международных площадках вопрос об оккупационной политике Армении. Турецкий лидер напомнил, что конфликт продолжается уже длительное время, однако усилия, предпринимаемые по его решению на протяжении более чем 20 лет, так и не дали результата. «Если в рамках ОЭС и ООН будут проводиться совместные действия в данном направлении, то можно будет добиться весомых результатов», — подчеркнул Эрдоган.

В столице Исламской Республики Пакистан Исламабаде состоялся XIII саммит Организации экономического сотрудничества (ОЭС). В престижном международном мероприятии принял участие и президент Азербайджана Ильxам Aлиeв.ОЭС является одной из самых авторитетных межгосударственных организаций на пространстве исламского мира. Помимо стран-учредителей — Пакистана, Ирана и Турции в нее входят также Азербайджан, Афганистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Организация преследует цель содействия экономическому развитию и взаимодействию стран «десятки», интеграционным процессам в регионе.С 2012 года Азербайджан на правах ротации являлся председателем ОЭС. Генеральный секретарь ОЭС Халил Ибрагим Акча выразил благодарность президенту Азербайджана Ильxаму Aлиeву за работу, проделанную нашей страной в качестве председателя организации. В свою очередь глава азербайджанского государства, выступая на саммите, подчеркнул, что наша страна за годы председательства в ОЭС сделала все возможное для ее усиления, повышения роли организации в международном экономическом сотрудничестве. На Исламабадском саммите председательство организацией перешло к Пакистану, в связи с чем Ильxам Aлиeв пожелал стране успехов на стезе лидера ОЭС в ближайшие пять лет.В рамках саммита состоялись и двусторонние переговоры. Особо следует отметить встречи азербайджанского лидера с руководством Пакистана — одного из ближайших союзников нашей страны. В ходе переговоров Ильxама Aлиeва с президентом Пакистана Мамнуном Хусейном был подтвержден высокий уровень политических связей между Баку и Исламабадом. Конкретными результатами ознаменовалась встреча главы азербайджанского государства с пакистанским премьер-министром Мохаммадом Навазом Шарифом. По итогам обсуждения вопросов сотрудничества в области обороны и оборонной промышленности было достигнуто соглашение о закупке Азербайджаном продукции военно-промышленного комплекса Пакистана.Другой важный документ, подписанный сторонами, — соглашение о сотрудничестве в энергетическом секторе. Акцентировав внимание на важности роста объема торгового оборота между двумя странами, Ильxам Aлиeв и Мохаммад Наваз Шариф высоко оценили итоги состоявшегося в феврале визита в Пакистан представителей около 20 азербайджанских компаний, в ходе которого были обсуждены вопросы экспорта отечественной продукции в дружественную страну.Азербайджан и Пакистан особо сближает взаимная поддержка в переживаемых обеими странами многолетних территориальных конфликтах — карабахском и кашмирском. Она проявляется и в рамках деятельности международных организаций, в состав которых входят оба государства. В частности, для Азербайджана очень многое значит принципиальное и категоричное отстаивание Пакистаном требования незамедлительного прекращения оккупации азербайджанских территорий армянскими агрессорами.Вообще карабахская проблематика заняла важное место на обсуждениях в рамках Исламабадского саммита ОЭС. В своем выступлении президент Азербайджана напомнил о тяжелых последствиях осуществляемой Арменией оккупации наших земель. Он выразил также благодарность Пакистану как одной из стран, признавших Ходжалинский геноцид.С важным заявлением по теме карабахского конфликта выступил и президент Турции Реджеп Тайиб Эрдоган, призвавший поднимать на всех международных площадках вопрос об оккупационной политике Армении. Турецкий лидер напомнил, что конфликт продолжается уже длительное время, однако усилия, предпринимаемые по его решению на протяжении более чем 20 лет, так и не дали результата. «Если в рамках ОЭС и ООН будут проводиться совместные действия в данном направлении, то можно будет добиться весомых результатов», — подчеркнул Эрдоган. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 02.03.17 | Просмотров : 181

