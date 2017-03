Новости » Культура Введите слово для поиска : Культура Рецепт успеха



Вугар Мамедов — один из ведущих наших живописцев, чье творчество хорошо известно и за пределами Азербайджана. Он участник многих международных выставок — его работы демонстрировались в США, Турции, Италии, Германии, Нидерланды, Бельгии, Люксембурге, Иране и др. Многие из них приобретены для частных коллекций, в том числе за рубежом. Он член союзов художников и карикатуристов, а также Объединения фотографов Азербайджана. А теперь — и Международной федерации художников ЮНЕСКО (The International Federation of Artists UNESCO).







Нармина БАЙРАМОВА



Вугар Мурадов признается, что с самого детства был уверен в том, что станет художником. Он рисовал всегда. После окончания средней школы поступил в художественное училище им. А.Азимзаде. Понятно, продолжал рисовать. Но заговорили о нем только после того, как его работы заметила и оценила директор Фонда искусств Средней и Восточной Европы Меда Младек, затем были французы, в частности, бывший советник посла Франции Тибо Фурье, который увидел его картины и рассказал о них своим друзьям, а те — своим. Так появился круг почитателей творчества молодых художников среди иностранцев. Сегодня в него входят и наши соотечественники. И по праву. Есть в его полотнах, отличающихся колоритом, нечто завораживающее — от них трудно оторвать взгляд. Возможно, еще и потому, что его изобразительный ряд непременно таит в себе сокрытую мысль, которую хочется разгадать, а еще передающиеся зрителю ощущения и переживания, испытанные самим художником.

Каким образом это достигается? «Мой метод прост, — говорит Вугар. — Хочешь творить — садись за мольберт и меси цвета. Каждый день я уединяюсь в своей мастерской, чтобы рисовать, творить. Без этого привычного процесса я уже и не представляю своей жизни. Считаю, что учеба у художника отнимает не годы, а десятилетия — это если работать каждый день. А если раз в неделю — то лучше и не начинать. Значит, у человека просто нет в этом внутренней необходимости. Если говорить о себе — я и сейчас еще чувствую себя учеником. Мне кажется, это нормальное состояние для художника».

А еще Вугар занимается арт-декорацией, превращая обычные бутылки в художественные произведения. И это тоже не случайно. Как признается он сам, ему нравится показывать в самом обычном предмете красоту и гармонию. «Простое стекло разрисовывается яркими, сочными красками, можно сказать, на него «копируется» мое настроение», — поясняет он. А в последнее время он увлекся и фотографией. Его снимок «Шур», сделанный в Центре мугама, вошел даже в экспозицию международной выставки Incognito, в которой приняли участие художники из 20 стран. А всего их набралось, снятых в разных городах и странах, — уже и не счесть сколько. Столько, что теперь он стал задумываться даже об организации фотовыставки.

Те, кто видел фотографии художника, признают: они не менее талантливы и выразительны, чем его художественные полотна. Как это ему удается? В чем кроется секрет его творческого успеха? Только талант, которым он счастливо одарен, или что-то еще? И на эти вопросы он сам дает ответ. «Мой «рецепт успеха» очень прост, — признается он, — надо много работать. Не отвлекаться на встречи и мероприятия, которые могут «в перспективе что-то дать». Не тратить деньги на рекламу. Лучше на них купить или снять большую удобную мастерскую, в которой будет приятно работать. Если качество работ на высоте, то успех всегда будет рядом».

