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Эксперты моды высоко оценивают модели одежды, созданные

молодым немецким дизайнером Леони Мерген







На сайте британского выпуска международного журнала Vogue представлена «Карабахская коллекция» 25-летнего немецкого дизайнера Леони Мерген. Интерес самого престижного, пожалуй, в мире моды издания к работам молодого талантливого кутюрье — еще одно важное свидетельство успеха проекта, реализованного Обществом Европа-Азербайджан (TEAS).





Кямаля МУРАДОВА



Как уже сообщали «Азербайджанские известия», в последние недели в двух крупнейших европейских столицах состоялись презентации необычно красочной, очень гармонично сочетающей в себе национальную индивидуальность с современными модными тенденциями коллекции, название которой говорит само за себя. Сначала — в родном для Леони Мерген Берлине, в рамках неизменно привлекающей международный интерес Недели моды Mercedes Benz, а затем — на еще более престижной Неделе моды в Лондоне.

Работы молодого модельера имели огромный успех. Презентация коллекции широко освещалась в прессе на телевидении. Вот что написал после первого показа издаваемый в Гамбурге на английском языке, поскольку распространяется по всему миру, журнал искусства и дизайна Sleek: «Дизайнер скомбинировала накидки с длинным рукавами и глубоким вырезом воротника с блестящей тонкой кожей и тончайшим шелком, тем самым обратилась к наследию Азербайджана, которое было объединяющим центром на древнем Шелковом пути. Синие и темно-красные орнаменты геометрической формы в первом самостоятельном показе дизайнера напоминают известные ковры региона».

А вот как оценил «Карабахскую коллекцию» модный критик авангардного fashion журнала C-Heads Гарри Лет: «Хоть модели вещи по своей форме и скромны, сочетание меха, шелка, бархата и кожи делают их очень богатыми и сложными: они блестят глубокими и роскошными цветами, изобилуют мягкой и классической текстурой. Мерген, будучи поклонником традиций, она показывает возможность их сочетания с прогрессом. Чтобы двигаться вперед, мы не должны отказываться от традиций, используя их точно и одновременно с выдумкой».

И, действительно, 18 моделей, составивших «Карабахскую коллекцию» Леони, — это творческое воплощение идей, рожденных знакомством с культурным наследием Азербайджана. В них широко используются узоры, перекликающиеся с декором знаменитых азербайджанских ковров, а в фасонах сохранены элементы, присущие традиционной одежде Карабахского региона Азербайджана — характерные вырезы верха, ниспадающие рукава, металлические (ранее серебряные) газыри и пояса.

Как же возникла эта коллекция? После окончания в 2014 году отделения моды Берлинского международного университета искусства, рассказывала Леони в интервью одному из немецких изданий, она поступила на работу в компанию Edsor Berlin, занимающуюся выпуском мужских галстуков. В поисках новых элементов их декора наткнулась на образцы коврового стиля карабахской одежды. Дальнейшее знакомство с искусством и культурой Азербайджана оказалось для нее настоящим открытием.

«Я обнаружила, — признавалась она, — что у азербайджанцев совершенно потрясающее культурное наследие — от национальной одежды до поэзии и музыки. И с тех пор многократно посещала эту страну, проводила обстоятельные исследования».

По итогам 18 месяцев напряженной работы и стала коллекция, показ которой в одночасье сделал ее автора знаменитостью. Ее основу составили модели, изготовленные из кожи и шелка. Первая — дань той важной роли, которую играло коневодство в жизни жителей этого региона. Второй — с древних времен широкое распространение этого материала в стране, бывшей неотъемлемой частью Великого шелкового пути. И, наконец, не менее значимое. «Для меня, — поясняет Леони, — было чрезвычайно важно воссоздать все накопленные мною впечатления об исторической и традиционной культуре Азербайджана и поделиться ими со зрителями. И не только через созданные мною модели. На создание такой атмосферы на презентации работало все — от национальной музыки, сопровождающей показ, до тщательно продуманного освещения».

Остается только добавить, что этот масштабный проект был бы невозможен без основательной поддержки общества Европа-Азербайджан, уделяющего огромное внимание проведению различных акций, пропагандирующих культуру Азербайджан за рубежом и доносящих до мира правду об армянской оккупации пятой части азербайджанской территории.

«Карабахская коллекция — очень интересный проект для TEAS, — заявил его председатель и учредитель Тале Гeйдapов. — Мы рады представить мировой аудитории навеянную культурой Азербайджана коллекцию моды молодого берлинского дизайнера Леони Мерген и оказывать поддержку этому проекту.

Презентация освещаемой в пространстве международных медиа на высоком уровне и привлекающей внимание широкой аудитории «Карабахской коллекции» — очень хорошая возможность для того, чтобы не только продемонстрировать и сохранить наше национальное культурное наследие, но и рассказать об оккупации Арменией Нагорного Карабаха».

На сайте британского выпуска международного журнала Vogue представлена «Карабахская коллекция» 25-летнего немецкого дизайнера Леони Мерген. Интерес самого престижного, пожалуй, в мире моды издания к работам молодого талантливого кутюрье — еще одно важное свидетельство успеха проекта, реализованного Обществом Европа-Азербайджан (TEAS).Как уже сообщали «Азербайджанские известия», в последние недели в двух крупнейших европейских столицах состоялись презентации необычно красочной, очень гармонично сочетающей в себе национальную индивидуальность с современными модными тенденциями коллекции, название которой говорит само за себя. Сначала — в родном для Леони Мерген Берлине, в рамках неизменно привлекающей международный интерес Недели моды Mercedes Benz, а затем — на еще более престижной Неделе моды в Лондоне.Работы молодого модельера имели огромный успех. Презентация коллекции широко освещалась в прессе на телевидении. Вот что написал после первого показа издаваемый в Гамбурге на английском языке, поскольку распространяется по всему миру, журнал искусства и дизайна Sleek: «Дизайнер скомбинировала накидки с длинным рукавами и глубоким вырезом воротника с блестящей тонкой кожей и тончайшим шелком, тем самым обратилась к наследию Азербайджана, которое было объединяющим центром на древнем Шелковом пути. Синие и темно-красные орнаменты геометрической формы в первом самостоятельном показе дизайнера напоминают известные ковры региона».А вот как оценил «Карабахскую коллекцию» модный критик авангардного fashion журнала C-Heads Гарри Лет: «Хоть модели вещи по своей форме и скромны, сочетание меха, шелка, бархата и кожи делают их очень богатыми и сложными: они блестят глубокими и роскошными цветами, изобилуют мягкой и классической текстурой. Мерген, будучи поклонником традиций, она показывает возможность их сочетания с прогрессом. Чтобы двигаться вперед, мы не должны отказываться от традиций, используя их точно и одновременно с выдумкой».И, действительно, 18 моделей, составивших «Карабахскую коллекцию» Леони, — это творческое воплощение идей, рожденных знакомством с культурным наследием Азербайджана. В них широко используются узоры, перекликающиеся с декором знаменитых азербайджанских ковров, а в фасонах сохранены элементы, присущие традиционной одежде Карабахского региона Азербайджана — характерные вырезы верха, ниспадающие рукава, металлические (ранее серебряные) газыри и пояса.Как же возникла эта коллекция? После окончания в 2014 году отделения моды Берлинского международного университета искусства, рассказывала Леони в интервью одному из немецких изданий, она поступила на работу в компанию Edsor Berlin, занимающуюся выпуском мужских галстуков. В поисках новых элементов их декора наткнулась на образцы коврового стиля карабахской одежды. Дальнейшее знакомство с искусством и культурой Азербайджана оказалось для нее настоящим открытием.«Я обнаружила, — признавалась она, — что у азербайджанцев совершенно потрясающее культурное наследие — от национальной одежды до поэзии и музыки. И с тех пор многократно посещала эту страну, проводила обстоятельные исследования».По итогам 18 месяцев напряженной работы и стала коллекция, показ которой в одночасье сделал ее автора знаменитостью. Ее основу составили модели, изготовленные из кожи и шелка. Первая — дань той важной роли, которую играло коневодство в жизни жителей этого региона. Второй — с древних времен широкое распространение этого материала в стране, бывшей неотъемлемой частью Великого шелкового пути. И, наконец, не менее значимое. «Для меня, — поясняет Леони, — было чрезвычайно важно воссоздать все накопленные мною впечатления об исторической и традиционной культуре Азербайджана и поделиться ими со зрителями. И не только через созданные мною модели. На создание такой атмосферы на презентации работало все — от национальной музыки, сопровождающей показ, до тщательно продуманного освещения».Остается только добавить, что этот масштабный проект был бы невозможен без основательной поддержки общества Европа-Азербайджан, уделяющего огромное внимание проведению различных акций, пропагандирующих культуру Азербайджан за рубежом и доносящих до мира правду об армянской оккупации пятой части азербайджанской территории.«Карабахская коллекция — очень интересный проект для TEAS, — заявил его председатель и учредитель Тале Гeйдapов. — Мы рады представить мировой аудитории навеянную культурой Азербайджана коллекцию моды молодого берлинского дизайнера Леони Мерген и оказывать поддержку этому проекту.Презентация освещаемой в пространстве международных медиа на высоком уровне и привлекающей внимание широкой аудитории «Карабахской коллекции» — очень хорошая возможность для того, чтобы не только продемонстрировать и сохранить наше национальное культурное наследие, но и рассказать об оккупации Арменией Нагорного Карабаха». TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 04.03.17 | Просмотров : 88

