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Новинки бытовой техники сегодня зачастую совмещают несовместимое







До универсальных роботов-дворецких, которые умеют все, дело, конечно, еще не дошло. Но, тем не менее, многие «домашние умельцы» сегодня уже гораздо ближе к повседневной реальности, чем к книжной фантастике. Умный шкаф, кухонная полка, которая сама моет посуду, плита с сенсорным экраном и другие новинки уже сейчас способны сделать нашу жизнь комфортней и приятней.







Сабина ГАСАНОВА



Многофункциональные бытовые приборы для кухни несут в своей конструкции значительный смысл: они позволяют сэкономить место, заменяя несколько устройств одним. А заодно и деньги — по той же причине.

Именно поэтому все большей популярностью пользуются универсальные кухонные комбайны и их «продвинутый» вариант — кухонные процессоры. И выпускаются на рынок технологичные «монстры», совмещающие несовместимые, казалось бы, возможности.



Холодильник. Он же бойлер и… кофеварка



Пример такого монстра — холодильник GE Cafе French Door от американской компании GE Appliance, подразделения General Electric Company. Выпущенный пару лет назад, он наделен встроенным бойлером. И обеспечивает владельцев не только льдом, как любой другой холодильник, но и кипятком. При этом диспенсер, позволяющий набрать этот самый кипяток в чашку, выведен наружу просто на дверце холодильника. А расположенная рядом сенсорная панель позволяет получить не просто свежевскипяченную воду, но воду определенной температуры. Очищенную при помощи встроенного двойного фильтра.

Но этого производителям бытового устройства показалось мало. Недавно они объявили о выпуске холодильника со встроенной кофеваркой.

Модель с длинным названием GE Cafе Series French Door Refrigerator with Keurig K-Cup Brewing System была разработана совместно со специалистами массачусетской компании Keurig, специализирующейся на производстве собственных капсульных кофемашин и кофейных капсул к ним. Соответственно, готовить кофе при помощи встроенного в холодильник оборудования можно только из капсул Keurig K-Cup или идентичных им.

Дизайн холодильника, в сравнении с предыдущим случаем, остался неизменным. Это дверцы французского типа — две вверху и одна, закрывающая морозилку, внизу. А также дополнительное оборудование — кофеварка, встроенная в плоскость верхней левой дверцы параллельно с бойлером.

Активация кофеварки и бойлера и управление режимами также осуществляются при помощи кнопок и переключателей, расположенных рядом с LCD-дисплеем. Для размещения кофейной капсулы предусмотрен съемный пластиковый модуль. Теперь владелец холодильника GE Cafе может получить просто кипяток — или готовый кофе, не используя чайник или кофеварку.



Open Mirror — зеркало, которое поет



Дизайнеры итальянской компании Digital Habit заставят петь кого угодно. Даже зеркало. Новая модель представляет собой элегантное зеркало, состоящее из двух частей, которое соединяется с iPhone или Ipod и может управляться даже мокрыми руками. А это значит, что его можно устанавливать как в гостиной, так и в ванной, где многие так любят петь во время водных процедур. Open Mirror отличается минималистским дизайном и простотой управления. По нижнему контуру зеркала проложены световые диоды, которые добавят комнате света и могут послужить ночником.

В исходном положении зеркало напоминает обычный овал. Легким движением руки конструкция раздвигается, открывая доступ к док-станции. Неяркая подсветка помогает без проблем установить в гнездо iPhone или Ipod. Встроенные датчики движения позволят управлять чудо-зеркалом без рук. Перемещая ладонь слева направо, можно воспроизвести следующий по списку трек или приостановить музыку (держа руку в определенном положении).

Подобное изделие — настоящая находка для меломанов, которые могут слушать музыку часами, независимо от того, где они в данный момент находятся. Если одного поющего зеркала в квартире мало, можно приобрести музыкальный шейкер Electrolux Tempo Blender, который будет подпевать любимые мелодии, пока возишься на кухне.

Еще одна неожиданная новинка — 82-дюймовый телевизор от компании Luxurite, экран которого в неработающем состоянии выполняет функцию элегантного зеркала. Перед экраном LCD-дисплея находится полупрозрачное зеркальное стекло, которое при включенном телевизоре беспрепятственно пропускает изображение. Телевизор серии Giant обладает разрешением 1080 р, контрастностью 1200:1 и яркостью 500 кд/м2, оснащен всеми современными интерфейсами. Кроме большого зеркала-экрана в товарном ассортименте Luxurite имеются и маленькие зеркальные телевизоры с диагональю 15, 17, 19, 22 и 45 дюймов.



Посудомойка на столе



Посудомоечная машина — один из тех видов кухонной техники, которой гарантировано ежедневное применение. Едим-то мы каждый день (и не по одному разу), а грязная посуда имеет свойство накапливаться. Теперь появились и ее компактные варианты.

Принято считать, что именно эта категория посудомоек неэкономно расходует ресурсы, у них хуже набор функций и качество мытья. Но иногда они становятся единственным вариантом для приобретения в принципе, потому что площадь кухни не позволяет разместить на ней агрегат большего размера. А такой небольшой прибор легко устроить на столешнице, в небольшой нише или на полке, а то и просто спрятать в шкафчик, например, под мойкой. Так что свое право на существование они определенно заслуживают. Разнообразие компактных посудомоечных машин, конечно, не так велико, как ассортимент отдельно стоящих или встраиваемых, но и среди предлагаемых моделей еще нужно сориентироваться и определиться с выбором. И первая на очереди у нас Electrolux ESF2200DW с вполне одолеваемой стоимостью порядка 500 манатов, ожидаемо скромными габаритами 43,8x55x50 см и весом в 24 кг.



Платяной шкаф — всегда с иголочки



Все мечтают повесить в шкаф несвежий костюм и достать его, словно снять с иголочки, не платя за химчистку и не стоя за гладильной доской. Корейский гигант LG исполнил эту мечту, выпустив умный шкаф LG styler. Он заметно упростит жизнь современного человека — достаточно на недолгое время повесить пиджак или рубашку в шкаф — и вуаля! — вещь словно только что из стиральной машины, да еще высушенная и выглаженная. Функция Quick Refresh обрабатывает одежду с помощью пара, а Moving Hanger при этом еще и слегка встряхивает ее, чтобы разровнять складки и помятости. Горячий пар не повредит ткань, и она не сядет от чрезмерно высокой температуры — специальный тепловой насос проследит за этим. С помощью функции Odor Removal вещи к тому же будут источать легкий аромат, можно даже выбрать один из двух, под настроение. Программа Easy Pants Crease Care — сюрприз для тех, кто так и не научился выглаживать стрелки на брюках. Стоит повесить брюки в специальный кейс на дверце LG styler — и через полчаса можно вынимать их идеально выглаженными. Благодаря технологии TrueSteam можно продезинфицировать, скажем, детские вещи или игрушки — LG обещает избавление от 99,9% бактерий. Концепция умного дома LG styler тоже не чужда. Устройство связывается со смартфоном, и, если с вещами что-то не так, владелец сразу же получит соответствующее сообщение. А еще с помощью специального приложения можно удаленно управлять всеми функциями шкафа.



Сегодня — фантастика, завтра — реальность



Перечень умных новинок, которые пока кажутся фантастическими, перечисленным не ограничивается. Среди прочего следует обязательно назвать кухонную плиту Whirlpool Interactive Cooktop, которая и не плита даже, а настоящий технологический шедевр. Представьте себе устройство, у которого нет никаких конфорок или горелок, но которое умеет греть точно в том месте, на которое вы укажете, вмещает много разнокалиберной посуды и работает как один большой сенсорный экран. Кастрюли, сковородки и чайники нагреваются индукционным методом, а рецепты могут отображаться прямо на поверхности плиты и перелистывать их можно непосредственно в процессе приготовления блюд без риска обжечь пальцы. Или медленноварку Belkin Crock-Pot со встроенным модулем Wi-Fi. Управлять ею, например, изменять температурные режимы и время приготовления пищи можно с помощью мобильных устройств. Плюс к этом в Belkin обещают еще целый комплект бытовой техники с Wi-Fi, включая лампы для освещения, очистители воздуха, кофемашины и многое другое. Возможно, не все из этих технических новинок приживутся. Но некоторые из них, как, скажем, брелок-аккумулятор для экстренной подзарядки мобильных устройств, обязательно найдут место в нашей жизни.

До универсальных роботов-дворецких, которые умеют все, дело, конечно, еще не дошло. Но, тем не менее, многие «домашние умельцы» сегодня уже гораздо ближе к повседневной реальности, чем к книжной фантастике. Умный шкаф, кухонная полка, которая сама моет посуду, плита с сенсорным экраном и другие новинки уже сейчас способны сделать нашу жизнь комфортней и приятней.Многофункциональные бытовые приборы для кухни несут в своей конструкции значительный смысл: они позволяют сэкономить место, заменяя несколько устройств одним. А заодно и деньги — по той же причине.Именно поэтому все большей популярностью пользуются универсальные кухонные комбайны и их «продвинутый» вариант — кухонные процессоры. И выпускаются на рынок технологичные «монстры», совмещающие несовместимые, казалось бы, возможности.Пример такого монстра — холодильник GE Cafе French Door от американской компании GE Appliance, подразделения General Electric Company. Выпущенный пару лет назад, он наделен встроенным бойлером. И обеспечивает владельцев не только льдом, как любой другой холодильник, но и кипятком. При этом диспенсер, позволяющий набрать этот самый кипяток в чашку, выведен наружу просто на дверце холодильника. А расположенная рядом сенсорная панель позволяет получить не просто свежевскипяченную воду, но воду определенной температуры. Очищенную при помощи встроенного двойного фильтра.Но этого производителям бытового устройства показалось мало. Недавно они объявили о выпуске холодильника со встроенной кофеваркой.Модель с длинным названием GE Cafе Series French Door Refrigerator with Keurig K-Cup Brewing System была разработана совместно со специалистами массачусетской компании Keurig, специализирующейся на производстве собственных капсульных кофемашин и кофейных капсул к ним. Соответственно, готовить кофе при помощи встроенного в холодильник оборудования можно только из капсул Keurig K-Cup или идентичных им.Дизайн холодильника, в сравнении с предыдущим случаем, остался неизменным. Это дверцы французского типа — две вверху и одна, закрывающая морозилку, внизу. А также дополнительное оборудование — кофеварка, встроенная в плоскость верхней левой дверцы параллельно с бойлером.Активация кофеварки и бойлера и управление режимами также осуществляются при помощи кнопок и переключателей, расположенных рядом с LCD-дисплеем. Для размещения кофейной капсулы предусмотрен съемный пластиковый модуль. Теперь владелец холодильника GE Cafе может получить просто кипяток — или готовый кофе, не используя чайник или кофеварку.Дизайнеры итальянской компании Digital Habit заставят петь кого угодно. Даже зеркало. Новая модель представляет собой элегантное зеркало, состоящее из двух частей, которое соединяется с iPhone или Ipod и может управляться даже мокрыми руками. А это значит, что его можно устанавливать как в гостиной, так и в ванной, где многие так любят петь во время водных процедур. Open Mirror отличается минималистским дизайном и простотой управления. По нижнему контуру зеркала проложены световые диоды, которые добавят комнате света и могут послужить ночником.В исходном положении зеркало напоминает обычный овал. Легким движением руки конструкция раздвигается, открывая доступ к док-станции. Неяркая подсветка помогает без проблем установить в гнездо iPhone или Ipod. Встроенные датчики движения позволят управлять чудо-зеркалом без рук. Перемещая ладонь слева направо, можно воспроизвести следующий по списку трек или приостановить музыку (держа руку в определенном положении).Подобное изделие — настоящая находка для меломанов, которые могут слушать музыку часами, независимо от того, где они в данный момент находятся. Если одного поющего зеркала в квартире мало, можно приобрести музыкальный шейкер Electrolux Tempo Blender, который будет подпевать любимые мелодии, пока возишься на кухне.Еще одна неожиданная новинка — 82-дюймовый телевизор от компании Luxurite, экран которого в неработающем состоянии выполняет функцию элегантного зеркала. Перед экраном LCD-дисплея находится полупрозрачное зеркальное стекло, которое при включенном телевизоре беспрепятственно пропускает изображение. Телевизор серии Giant обладает разрешением 1080 р, контрастностью 1200:1 и яркостью 500 кд/м2, оснащен всеми современными интерфейсами. Кроме большого зеркала-экрана в товарном ассортименте Luxurite имеются и маленькие зеркальные телевизоры с диагональю 15, 17, 19, 22 и 45 дюймов.Посудомоечная машина — один из тех видов кухонной техники, которой гарантировано ежедневное применение. Едим-то мы каждый день (и не по одному разу), а грязная посуда имеет свойство накапливаться. Теперь появились и ее компактные варианты.Принято считать, что именно эта категория посудомоек неэкономно расходует ресурсы, у них хуже набор функций и качество мытья. Но иногда они становятся единственным вариантом для приобретения в принципе, потому что площадь кухни не позволяет разместить на ней агрегат большего размера. А такой небольшой прибор легко устроить на столешнице, в небольшой нише или на полке, а то и просто спрятать в шкафчик, например, под мойкой. Так что свое право на существование они определенно заслуживают. Разнообразие компактных посудомоечных машин, конечно, не так велико, как ассортимент отдельно стоящих или встраиваемых, но и среди предлагаемых моделей еще нужно сориентироваться и определиться с выбором. И первая на очереди у нас Electrolux ESF2200DW с вполне одолеваемой стоимостью порядка 500 манатов, ожидаемо скромными габаритами 43,8x55x50 см и весом в 24 кг.Все мечтают повесить в шкаф несвежий костюм и достать его, словно снять с иголочки, не платя за химчистку и не стоя за гладильной доской. Корейский гигант LG исполнил эту мечту, выпустив умный шкаф LG styler. Он заметно упростит жизнь современного человека — достаточно на недолгое время повесить пиджак или рубашку в шкаф — и вуаля! — вещь словно только что из стиральной машины, да еще высушенная и выглаженная. Функция Quick Refresh обрабатывает одежду с помощью пара, а Moving Hanger при этом еще и слегка встряхивает ее, чтобы разровнять складки и помятости. Горячий пар не повредит ткань, и она не сядет от чрезмерно высокой температуры — специальный тепловой насос проследит за этим. С помощью функции Odor Removal вещи к тому же будут источать легкий аромат, можно даже выбрать один из двух, под настроение. Программа Easy Pants Crease Care — сюрприз для тех, кто так и не научился выглаживать стрелки на брюках. Стоит повесить брюки в специальный кейс на дверце LG styler — и через полчаса можно вынимать их идеально выглаженными. Благодаря технологии TrueSteam можно продезинфицировать, скажем, детские вещи или игрушки — LG обещает избавление от 99,9% бактерий. Концепция умного дома LG styler тоже не чужда. Устройство связывается со смартфоном, и, если с вещами что-то не так, владелец сразу же получит соответствующее сообщение. А еще с помощью специального приложения можно удаленно управлять всеми функциями шкафа.Перечень умных новинок, которые пока кажутся фантастическими, перечисленным не ограничивается. Среди прочего следует обязательно назвать кухонную плиту Whirlpool Interactive Cooktop, которая и не плита даже, а настоящий технологический шедевр. Представьте себе устройство, у которого нет никаких конфорок или горелок, но которое умеет греть точно в том месте, на которое вы укажете, вмещает много разнокалиберной посуды и работает как один большой сенсорный экран. Кастрюли, сковородки и чайники нагреваются индукционным методом, а рецепты могут отображаться прямо на поверхности плиты и перелистывать их можно непосредственно в процессе приготовления блюд без риска обжечь пальцы. Или медленноварку Belkin Crock-Pot со встроенным модулем Wi-Fi. Управлять ею, например, изменять температурные режимы и время приготовления пищи можно с помощью мобильных устройств. Плюс к этом в Belkin обещают еще целый комплект бытовой техники с Wi-Fi, включая лампы для освещения, очистители воздуха, кофемашины и многое другое. Возможно, не все из этих технических новинок приживутся. Но некоторые из них, как, скажем, брелок-аккумулятор для экстренной подзарядки мобильных устройств, обязательно найдут место в нашей жизни. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 04.03.17 | Просмотров : 86

