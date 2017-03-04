Новости » Экономика и финансы Введите слово для поиска : Экономика и финансы По сквозному коридору



Китай придает большое значение формированию

экономического пояса Шелкового пути







Целенаправленное развитие ненефтяного сектора для обеспечения диверсификации и роста экономики страны стало весьма важным вектором деятельности в хозяйственном комплексе Азербайджана. Одним из главных направлений избран транспортно-логистический сегмент. И проект Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ) призван сыграть заметную роль в реализации этих планов. Об этом шла речь на состоявшемся недавно в Пекине форуме «Транскаспий — коридор торговли и транзита Восток-Запад», организованном по инициативе Координационного совета по грузоперевозкам Азербайджана.







Ильгар РАГИМОВ



Китай уделяет большое внимание сотрудничеству со странами, расположенными вдоль Шелкового пути, в том числе с Азербайджаном по расширению транспортно-логистических связей, заявил директор департамента министерства коммерции Китая Ло Вейдун. Временный поверенный в делах Азербайджана в Китае Метин Мирза подчеркнул, что отношения между Азербайджаном и Китаем вышли на новый уровень после визита в Пекин в декабре 2015 года президента Ильxама Aлиeва. Как известно, в рамках этого визита был подписан меморандум о взаимопонимании по созданию экономического пояса Шелкового пути.

В ходе Пекинского форума говорилось и о реализуемых по инициативе Азербайджана международных и региональных проектах в сфере энергетики и транспорта. Была предоставлена информация о Транскаспийском международном транспортном маршруте (ТМТМ) и его потенциале. Участники мероприятия заслушали доклады представителей посольств Грузии и Казахстана в Китае о расширении сотрудничества в транспортно-логистической сфере. Секретарь Координационного совета по грузоперевозкам Азербайджана Эльчин Ахмедов рассказал о транспортно-транзитном потенциале нашей страны, возможностях логистики, о созданных благоприятных условиях в сфере грузоперевозок.

Было отмечено, что для повышения транзитного потенциала Азербайджана в стране реализуются ряд масштабных проектов, на которые выделяются крупные инвестиции. В частности, для увеличения транспортного потенциала реализуются проекты по строительству Бакинского международного морского торгового порта, в текущем году ожидается ввод в эксплуатацию железной дороги Баку–Тбилиси–Карс. Наряду с этим большую политическую и экономическую роль призван сыграть международный транспортный коридор Север–Юг, который может в разы увеличить объемы грузовых и пассажирских перевозок.

На форуме по различным темам выступили также представители ЗАО «Азербайджанские железные дороги», Государственного таможенного комитета, Государственной нефтяной компании (SOCAR), ООО «Азербайджанское каспийское морское пароходство» и ЗАО «Бакинский международный морской торговый порт», различных транспортных компаний нашей страны.

В середине января этого года в Батуми состоялось очередное заседание рабочей группы Координационного комитета по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ). В нем приняли участие представители железнодорожных администраций Казахстана, Азербайджана, Грузии, Украины, Актауского и Бакинского международных морских торговых портов, «Азербайджанского каспийского морского пароходства», Батумского морского порта, компаний «Укрферри» и других организаций.

В целях роста конкурентоспособности маршрута, привлечения дополнительных грузопотоков с использованием мощностей транспортной инфраструктуры ТМТМ рабочей группой принято решение сохранить в текущем году сквозные тарифные ставки на перевозку контейнеров из Китая в Европу и обратно, действовавшие в 2016 году.

Целенаправленное развитие ненефтяного сектора для обеспечения диверсификации и роста экономики страны стало весьма важным вектором деятельности в хозяйственном комплексе Азербайджана. Одним из главных направлений избран транспортно-логистический сегмент. И проект Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ) призван сыграть заметную роль в реализации этих планов. Об этом шла речь на состоявшемся недавно в Пекине форуме «Транскаспий — коридор торговли и транзита Восток-Запад», организованном по инициативе Координационного совета по грузоперевозкам Азербайджана.Китай уделяет большое внимание сотрудничеству со странами, расположенными вдоль Шелкового пути, в том числе с Азербайджаном по расширению транспортно-логистических связей, заявил директор департамента министерства коммерции Китая Ло Вейдун. Временный поверенный в делах Азербайджана в Китае Метин Мирза подчеркнул, что отношения между Азербайджаном и Китаем вышли на новый уровень после визита в Пекин в декабре 2015 года президента Ильxама Aлиeва. Как известно, в рамках этого визита был подписан меморандум о взаимопонимании по созданию экономического пояса Шелкового пути.В ходе Пекинского форума говорилось и о реализуемых по инициативе Азербайджана международных и региональных проектах в сфере энергетики и транспорта. Была предоставлена информация о Транскаспийском международном транспортном маршруте (ТМТМ) и его потенциале. Участники мероприятия заслушали доклады представителей посольств Грузии и Казахстана в Китае о расширении сотрудничества в транспортно-логистической сфере. Секретарь Координационного совета по грузоперевозкам Азербайджана Эльчин Ахмедов рассказал о транспортно-транзитном потенциале нашей страны, возможностях логистики, о созданных благоприятных условиях в сфере грузоперевозок.Было отмечено, что для повышения транзитного потенциала Азербайджана в стране реализуются ряд масштабных проектов, на которые выделяются крупные инвестиции. В частности, для увеличения транспортного потенциала реализуются проекты по строительству Бакинского международного морского торгового порта, в текущем году ожидается ввод в эксплуатацию железной дороги Баку–Тбилиси–Карс. Наряду с этим большую политическую и экономическую роль призван сыграть международный транспортный коридор Север–Юг, который может в разы увеличить объемы грузовых и пассажирских перевозок.На форуме по различным темам выступили также представители ЗАО «Азербайджанские железные дороги», Государственного таможенного комитета, Государственной нефтяной компании (SOCAR), ООО «Азербайджанское каспийское морское пароходство» и ЗАО «Бакинский международный морской торговый порт», различных транспортных компаний нашей страны.В середине января этого года в Батуми состоялось очередное заседание рабочей группы Координационного комитета по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ). В нем приняли участие представители железнодорожных администраций Казахстана, Азербайджана, Грузии, Украины, Актауского и Бакинского международных морских торговых портов, «Азербайджанского каспийского морского пароходства», Батумского морского порта, компаний «Укрферри» и других организаций.В целях роста конкурентоспособности маршрута, привлечения дополнительных грузопотоков с использованием мощностей транспортной инфраструктуры ТМТМ рабочей группой принято решение сохранить в текущем году сквозные тарифные ставки на перевозку контейнеров из Китая в Европу и обратно, действовавшие в 2016 году. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 04.03.17 | Просмотров : 81

