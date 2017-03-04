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Ереван сможет использовать комплексы «Искандер» только «по-армянски»







Надежды Армении и ее марионеточного режима, которые зазвучали с новой силой во время недавней эскалации напряженности на линии соприкосновения армянских и азербайджанских войск, на российские комплексы «Искандер» разбиваются о реальность. Ереван не сможет их использовать, как минимум, не сможет их использовать эффективно и уж точно не сможет нанести урон никому, в силу некоторых обстоятельств, о которых мы расскажем ниже.







Эльмира ТАРИВЕРДИЕВА



Информация о том, что Армения, в рамках льготного кредита, получила от России ракетные комплексы «Искандер», была визуально подтверждена после демонстрации последних на военном параде в Ереване, в сентябре прошлого года. С тех пор армянские власти каждый раз всячески намекали на то, что в случае чего они их всенепременно используют и пусть их все бояться. Между тем некоторые нюансы в этой истории оставались покрыты мраком, как минимум, было странно, что российская сторона никак не комментировала поставки «Искандеров» в Ереван. Более того, в опубликованном в ноябре докладе «Центра анализа международной торговли оружием» за 2016 год, в котором перечислены все виды вооружений, проданных «Рособоронэкспортом» в третьи страны, отсутствует информация о комплексах «Искандер» и о зенитно-артиллерийских комплексах «Бук», которые были продемонстрированы на военном параде в Ереване и которые наделали столько шума в СМИ.

Вся эта неразбериха привела к тому, что в информационном пространстве комплексы «Искандер», поставленные в Армению Россией, стали неким «Летучим голландцем», о котором все слышали, но никто не видел. Вернее видели, но сами не поняли что. Мы решили разобраться в этой истории со специалистами, которые разъяснили нам некоторые технические детали, после чего стало ясно: во-первых, в Армении есть комплексы «Искандер», но они, скорее всего, принадлежат российской группировке. Во-вторых, даже если Армения до них и доберется, использовать она их сможет, только, простите за каламбур, «по-армянски».

Для начала в истории появления в Армении «Искандеров», следует пролить свет на их принадлежность. Комплексы «Искандер» — это физически большое сооружение, которое невозможно незаметно провезти под покровом ночи в Армению. Единственный факт переброски «Искандеров» по земле в Армению был замечен в 2013 году, когда ни о каких льготных кредитах речи не было. Понятно, что необходимых средств на приобретение такого вооружения у Еревана не было никогда, а значит, комплексы «Искандер» были размещены на российское военной базе в Гюмри, то есть принадлежат российской военной группировке, дислоцированной в Армении.

Тот факт, что комплексы поступили не по линии «Рособоронэкспорта», то есть не по обычной коммерческой схеме продажи, говорит о том, что ракеты попали в Армению по линии ОДКБ. Кстати, также как попали «Искандеры» и в Беларусь. Если Россия действительно передала Еревану в рамках ОДКБ «Искандеры», то кроме как показывать их раз в год на парадах Ереван ничего с ними делать права не имеет.

Кроме того, даже если теоретически предположить, что Армения приобрела «Искандеры», однако что с ними делать, она решительно не знает. Дело в том, что разница в модификациях этих комплексов, а их несколько, к примеру, — «Э», «М», «К», заключается практически только в ракетах, устанавливаемых на пусковую установку. На модификациях «М» и «Э» используют так называемые «квазибаллистические» ракеты, которые отличаются от баллистических ракет принципом работы, хотя и схожи с ними по некоторым параметрам. Что же касается модификации «К», то в этом варианте используются обычные крылатые ракеты, которые успешно сбиваются противоракетными комплексами «С-300», или «Барак-8», коих у Азербайджана в наличии немалое количество.

Фишка в том, что для эффективного использования таких ракет, а именно, чтобы они могли менять траекторию и быть практически неуязвимы для ракет — перехватчиков, нужны дополнительные технические средства, которых у Армении также нет. В целом же ракеты для комплекса «Искандер» изначально создавались для доставки тактического ядерного оружия и противодействия американской ПРО. Непонятно, зачем на такие дорогие ракеты ставить обыкновенные боеголовки. Это как палить из пушки по воробьям, то есть совершенно неоправданное и финансово-разорительное предприятие, которое Армении просто не по карману. Все вышеперечисленные факты говорят лишь об одном: смысла в приобретении и использовании «Искандеров» для Армении просто нет. Разве что иногда военные генералы могли бы поглаживать комплекс, представляя, как бы им разрешили воспользоваться им по-настоящему. Однако поглаживать ракеты можно и на парадах, где армянские военачальники раз в год гарантированно встретятся с российскими «Искандерами».

Редакция «Тренд» благодарит К.Макили-Aлиeва за помощь

в подготовке статьи.

Надежды Армении и ее марионеточного режима, которые зазвучали с новой силой во время недавней эскалации напряженности на линии соприкосновения армянских и азербайджанских войск, на российские комплексы «Искандер» разбиваются о реальность. Ереван не сможет их использовать, как минимум, не сможет их использовать эффективно и уж точно не сможет нанести урон никому, в силу некоторых обстоятельств, о которых мы расскажем ниже.Информация о том, что Армения, в рамках льготного кредита, получила от России ракетные комплексы «Искандер», была визуально подтверждена после демонстрации последних на военном параде в Ереване, в сентябре прошлого года. С тех пор армянские власти каждый раз всячески намекали на то, что в случае чего они их всенепременно используют и пусть их все бояться. Между тем некоторые нюансы в этой истории оставались покрыты мраком, как минимум, было странно, что российская сторона никак не комментировала поставки «Искандеров» в Ереван. Более того, в опубликованном в ноябре докладе «Центра анализа международной торговли оружием» за 2016 год, в котором перечислены все виды вооружений, проданных «Рособоронэкспортом» в третьи страны, отсутствует информация о комплексах «Искандер» и о зенитно-артиллерийских комплексах «Бук», которые были продемонстрированы на военном параде в Ереване и которые наделали столько шума в СМИ.Вся эта неразбериха привела к тому, что в информационном пространстве комплексы «Искандер», поставленные в Армению Россией, стали неким «Летучим голландцем», о котором все слышали, но никто не видел. Вернее видели, но сами не поняли что. Мы решили разобраться в этой истории со специалистами, которые разъяснили нам некоторые технические детали, после чего стало ясно: во-первых, в Армении есть комплексы «Искандер», но они, скорее всего, принадлежат российской группировке. Во-вторых, даже если Армения до них и доберется, использовать она их сможет, только, простите за каламбур, «по-армянски».Для начала в истории появления в Армении «Искандеров», следует пролить свет на их принадлежность. Комплексы «Искандер» — это физически большое сооружение, которое невозможно незаметно провезти под покровом ночи в Армению. Единственный факт переброски «Искандеров» по земле в Армению был замечен в 2013 году, когда ни о каких льготных кредитах речи не было. Понятно, что необходимых средств на приобретение такого вооружения у Еревана не было никогда, а значит, комплексы «Искандер» были размещены на российское военной базе в Гюмри, то есть принадлежат российской военной группировке, дислоцированной в Армении.Тот факт, что комплексы поступили не по линии «Рособоронэкспорта», то есть не по обычной коммерческой схеме продажи, говорит о том, что ракеты попали в Армению по линии ОДКБ. Кстати, также как попали «Искандеры» и в Беларусь. Если Россия действительно передала Еревану в рамках ОДКБ «Искандеры», то кроме как показывать их раз в год на парадах Ереван ничего с ними делать права не имеет.Кроме того, даже если теоретически предположить, что Армения приобрела «Искандеры», однако что с ними делать, она решительно не знает. Дело в том, что разница в модификациях этих комплексов, а их несколько, к примеру, — «Э», «М», «К», заключается практически только в ракетах, устанавливаемых на пусковую установку. На модификациях «М» и «Э» используют так называемые «квазибаллистические» ракеты, которые отличаются от баллистических ракет принципом работы, хотя и схожи с ними по некоторым параметрам. Что же касается модификации «К», то в этом варианте используются обычные крылатые ракеты, которые успешно сбиваются противоракетными комплексами «С-300», или «Барак-8», коих у Азербайджана в наличии немалое количество.Фишка в том, что для эффективного использования таких ракет, а именно, чтобы они могли менять траекторию и быть практически неуязвимы для ракет — перехватчиков, нужны дополнительные технические средства, которых у Армении также нет. В целом же ракеты для комплекса «Искандер» изначально создавались для доставки тактического ядерного оружия и противодействия американской ПРО. Непонятно, зачем на такие дорогие ракеты ставить обыкновенные боеголовки. Это как палить из пушки по воробьям, то есть совершенно неоправданное и финансово-разорительное предприятие, которое Армении просто не по карману. Все вышеперечисленные факты говорят лишь об одном: смысла в приобретении и использовании «Искандеров» для Армении просто нет. Разве что иногда военные генералы могли бы поглаживать комплекс, представляя, как бы им разрешили воспользоваться им по-настоящему. Однако поглаживать ракеты можно и на парадах, где армянские военачальники раз в год гарантированно встретятся с российскими «Искандерами».Редакция «Тренд» благодарит К.Макили-Aлиeва за помощьв подготовке статьи. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 04.03.17 | Просмотров : 83

