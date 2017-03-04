Новости » Главная Введите слово для поиска : Главная Гулам ИСАКЗАИ, резидент-координатор ООН в Азербайджане:«Азербайджан не только достойный, но и сильный член ООН»



Агентство АПА распространило интервью с резидентом-координатором ООН в Азербайджане и резидентом-координатором Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) Гуламом ИСАКЗАИ. Предлагаем эту беседу вниманию читателей «Азербайджанских известий».









— В этом году исполняется 25 лет со дня вступления Азербайджана в ООН. Как все начиналось?

— Вот уже 25 лет ООН представлена в Азербайджане. ООН одна из редких организаций, которая после обретения Азербайджаном независимости реализовала в стране крупномасштабные проекты. Я бы разделил период деятельности ООН в Азербайджане на 3 этапа. На первом этапе Азербайджан сильно зависел от ООН: мы оказывали гуманитарную помощь многочисленным беженцам и вынужденным переселенцам в результате нагорно-карабахского конфликта в вопросах питания, прививок, оказания медицинских услуг, предоставления убежищ и т.д. После 2000 года Азербайджан стал позиционировать себя как современная страна, желающая развиваться. Режим прекращения огня в зоне конфликта позволил Баку уделять внимание развитию государственных институтов. ООН также пожелала помочь Азербайджану в этом, поддержала стратегию по ликвидации бедности и другие региональные программы развития. При поддержке Объединенных Наций и других международных организаций уровень бедности в стране резко снизился. Мы поддержали Азербайджан в решении задач, взятых страной в рамках Целей развития тысячелетия. Третий этап охватывает период после 2015 года. Азербайджан взял на себя обязательства в области устойчивого развития, расставил приоритеты и цели. Они охватывали сельское хозяйство, здравоохранение, образование, эффективность государственных институтов, реформы государственных служб, поддержку гражданскому обществу, таможню, миграцию, поддержку беженцам и другие сферы. Я думаю, что в настоящее время ООН переходит от основанного на поддержке Азербайджана сотрудничества к взаимодействию, основанному на партнерстве. Если раньше Азербайджан в некоторых областях зависел от ООН, то теперь страна сама справляется с возникающими вызовами.



— У вас накоплен 22-летний опыт работы в различных странах. Какие впечатления сложились у вас об Азербайджане после приезда сюда? Как вы думаете, много еще предстоит вам поработать в нашей стране?

— Я был наслышан об Азербайджане, и мои впечатления были весьма положительными. Я побывал здесь 10 лет назад и вижу значительные изменения в развитии вашей страны. Мой 22-летний опыт работы приходится по сравнению с Азербайджаном на страны менее развитые, с большим количеством проблем. В Азербайджане есть инфраструктура, стабильная и безопасная среда для деятельности международных организаций, специализирующихся на бизнесе, туризме.

Самым же большим отличаем являются люди. Ваш народ очень гостеприимен и дружелюбен. У Азербайджана огромный потенциал, однако наряду с этим, как вы и отметили, есть некоторые трудности. Одним из самых главных следует признать решение проблемы ослабления привязанности экономики к нефти. Другой трудностью является несбалансированность доходов. То есть следует поднять уровень доходов сельского населения и людей, проживающих вне больших городов.

— Как вы знаете, решение нагорно-карабахской проблемы носит приоритетный характер для Азербайджана. В результате около миллиона мирных людей были вынуждены покинуть свои дома. Что делает ООН для того, чтобы в жизни этих людей произошли изменения?

— Я уже отметил, что в период карабахской войны Верховный комиссариат ООН по вынужденным переселенцам сразу же поддержал Азербайджан гуманитарной помощью. С развитием экономики Азербайджана, благодаря богатым ресурсам, страна переняла у нас эту роль. В первую очередь ответственность за вынужденных переселенцев падает на правительство. Мы помогаем только в том случае, когда к нам обращается правительство, или у государства нет своих ресурсов. Сейчас роль ООН изменилась. Вкладываются большие ресурсы для помощи правительству и улучшения условий жизни вынужденных переселенцев. Наша основная цель — помочь малообеспеченным группам людей, таким, как беженцы и вынужденные переселенцы, женщины, дети, инвалиды. Мы должны быть уверены, что этих людей поддерживает правительство. Положительным является то, что вынужденные переселенцы могут решать свои проблемы посредством госслужбы. После прошлогодних апрельских событий ООН вновь включила эти группы людей в зону своего внимания. К сожалению, карабахская война является для Азербайджана печальной реальностью. Мы также тесно работаем с правительством. В целом, с точки зрения защиты вынужденных переселенцев, Азербайджан представляет собой хороший образец, потому что несколько лет назад я стал свидетелем того, в каких тяжелых условиях живут вынужденные переселенцы в Ираке, Афганистане и Пакистане. Потому что эти государства не обладают такими средствами, как Азербайджан, чтобы защитить своих беженцев.

— В этом году приступил к исполнению своих обязанностей новый генеральный секретарь ООН. Внесет ли это какие-то изменения в деятельность Объединенных Наций?

— Новый генсек Антониу Гутерреш особо выделил три основных направления. Во-первых, реформы в проведении мирных операций. Возможно, ООН сможет сыграть свою роль, предложив свое посредничество. Вторым направлением является реформирование бюрократической системы ООН, в составе которой есть большие институты. Основная обязанность этих организаций — повышение прозрачности, открытости и эффективности в этих направлениях. Есть большая необходимость в развитии навыков совместной работы с различными агентствами ООН. Организация Объединенных Наций состоит из агентств по развитию и гуманитарных агентств. Сразу же после гуманитарной помощи на местах реализуются проекты по развитию. Уверен, что страны — члены ООН поддержат реформы нового генерального секретаря. Я хотел бы отметить и финансовую, и политическую помощь. Как вам известно, в ООН в настоящее время входят 193 государства. Принятие всеми единого решения сложно. Единый подход и общее решение требуют политической воли. Однако ООН вовсе не должна решать все, у ней нет сильной армии и больших материальных ресурсов. ООН обеспечивает платформу для мира и собирает стороны в одном месте, создает условия для совместных обсуждений. Я думаю, что мир должен ценить и защищать ООН, которая совершает хорошие дела. Я поздравляю Азербайджан с достойным членством в ООН на протяжении 25 лет. Мы надеемся, что наше сотрудничество будет успешно продолжаться. Азербайджан не только достойный, но и сильный член ООН. Азербайджан проявил активность в Совете Безопасности при принятии Генеральной Ассамблеей некоторых конвенций. Я надеюсь, что это будет продолжаться. Потому что Азербайджан нуждается в ООН, а ООН нуждается в Азербайджане.

— На протяжении многих лет не исполняются резолюции Совета Безопасности ООН по Нагорному Карабаху, в то время как некоторые резолюции выполняются в течение одного дня. Как вы думаете, с чем это связано?

— Мы обеспокоены последними сообщениями о столкновениях по всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вокруг него. Генеральный секретарь ООН полностью поддерживает усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ и личного представителя председателя ОБСЕ по снижению напряженности и предотвращению дальнейшего развития конфликта. Генеральный секретарь призывает стороны воздержаться от действий, приводящих к нарушению режима прекращения огня и призывает к восстановлению переговоров по урегулированию конфликта мирным путем. ООН признает территориальную целостность Азербайджана в рамках признанных на международном уровне границ. Мы относимся к этому с уважением. Генеральный секретарь ООН уже сказал, что если возникнет необходимость, то генеральный секретариат окажет свою помощь.

Агентство АПА распространило интервью с резидентом-координатором ООН в Азербайджане и резидентом-координатором Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) Гуламом ИСАКЗАИ. Предлагаем эту беседу вниманию читателей «Азербайджанских известий».— Вот уже 25 лет ООН представлена в Азербайджане. ООН одна из редких организаций, которая после обретения Азербайджаном независимости реализовала в стране крупномасштабные проекты. Я бы разделил период деятельности ООН в Азербайджане на 3 этапа. На первом этапе Азербайджан сильно зависел от ООН: мы оказывали гуманитарную помощь многочисленным беженцам и вынужденным переселенцам в результате нагорно-карабахского конфликта в вопросах питания, прививок, оказания медицинских услуг, предоставления убежищ и т.д. После 2000 года Азербайджан стал позиционировать себя как современная страна, желающая развиваться. Режим прекращения огня в зоне конфликта позволил Баку уделять внимание развитию государственных институтов. ООН также пожелала помочь Азербайджану в этом, поддержала стратегию по ликвидации бедности и другие региональные программы развития. При поддержке Объединенных Наций и других международных организаций уровень бедности в стране резко снизился. Мы поддержали Азербайджан в решении задач, взятых страной в рамках Целей развития тысячелетия. Третий этап охватывает период после 2015 года. Азербайджан взял на себя обязательства в области устойчивого развития, расставил приоритеты и цели. Они охватывали сельское хозяйство, здравоохранение, образование, эффективность государственных институтов, реформы государственных служб, поддержку гражданскому обществу, таможню, миграцию, поддержку беженцам и другие сферы. Я думаю, что в настоящее время ООН переходит от основанного на поддержке Азербайджана сотрудничества к взаимодействию, основанному на партнерстве. Если раньше Азербайджан в некоторых областях зависел от ООН, то теперь страна сама справляется с возникающими вызовами.— Я был наслышан об Азербайджане, и мои впечатления были весьма положительными. Я побывал здесь 10 лет назад и вижу значительные изменения в развитии вашей страны. Мой 22-летний опыт работы приходится по сравнению с Азербайджаном на страны менее развитые, с большим количеством проблем. В Азербайджане есть инфраструктура, стабильная и безопасная среда для деятельности международных организаций, специализирующихся на бизнесе, туризме.Самым же большим отличаем являются люди. Ваш народ очень гостеприимен и дружелюбен. У Азербайджана огромный потенциал, однако наряду с этим, как вы и отметили, есть некоторые трудности. Одним из самых главных следует признать решение проблемы ослабления привязанности экономики к нефти. Другой трудностью является несбалансированность доходов. То есть следует поднять уровень доходов сельского населения и людей, проживающих вне больших городов.— Я уже отметил, что в период карабахской войны Верховный комиссариат ООН по вынужденным переселенцам сразу же поддержал Азербайджан гуманитарной помощью. С развитием экономики Азербайджана, благодаря богатым ресурсам, страна переняла у нас эту роль. В первую очередь ответственность за вынужденных переселенцев падает на правительство. Мы помогаем только в том случае, когда к нам обращается правительство, или у государства нет своих ресурсов. Сейчас роль ООН изменилась. Вкладываются большие ресурсы для помощи правительству и улучшения условий жизни вынужденных переселенцев. Наша основная цель — помочь малообеспеченным группам людей, таким, как беженцы и вынужденные переселенцы, женщины, дети, инвалиды. Мы должны быть уверены, что этих людей поддерживает правительство. Положительным является то, что вынужденные переселенцы могут решать свои проблемы посредством госслужбы. После прошлогодних апрельских событий ООН вновь включила эти группы людей в зону своего внимания. К сожалению, карабахская война является для Азербайджана печальной реальностью. Мы также тесно работаем с правительством. В целом, с точки зрения защиты вынужденных переселенцев, Азербайджан представляет собой хороший образец, потому что несколько лет назад я стал свидетелем того, в каких тяжелых условиях живут вынужденные переселенцы в Ираке, Афганистане и Пакистане. Потому что эти государства не обладают такими средствами, как Азербайджан, чтобы защитить своих беженцев.— Новый генсек Антониу Гутерреш особо выделил три основных направления. Во-первых, реформы в проведении мирных операций. Возможно, ООН сможет сыграть свою роль, предложив свое посредничество. Вторым направлением является реформирование бюрократической системы ООН, в составе которой есть большие институты. Основная обязанность этих организаций — повышение прозрачности, открытости и эффективности в этих направлениях. Есть большая необходимость в развитии навыков совместной работы с различными агентствами ООН. Организация Объединенных Наций состоит из агентств по развитию и гуманитарных агентств. Сразу же после гуманитарной помощи на местах реализуются проекты по развитию. Уверен, что страны — члены ООН поддержат реформы нового генерального секретаря. Я хотел бы отметить и финансовую, и политическую помощь. Как вам известно, в ООН в настоящее время входят 193 государства. Принятие всеми единого решения сложно. Единый подход и общее решение требуют политической воли. Однако ООН вовсе не должна решать все, у ней нет сильной армии и больших материальных ресурсов. ООН обеспечивает платформу для мира и собирает стороны в одном месте, создает условия для совместных обсуждений. Я думаю, что мир должен ценить и защищать ООН, которая совершает хорошие дела. Я поздравляю Азербайджан с достойным членством в ООН на протяжении 25 лет. Мы надеемся, что наше сотрудничество будет успешно продолжаться. Азербайджан не только достойный, но и сильный член ООН. Азербайджан проявил активность в Совете Безопасности при принятии Генеральной Ассамблеей некоторых конвенций. Я надеюсь, что это будет продолжаться. Потому что Азербайджан нуждается в ООН, а ООН нуждается в Азербайджане.— Мы обеспокоены последними сообщениями о столкновениях по всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вокруг него. Генеральный секретарь ООН полностью поддерживает усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ и личного представителя председателя ОБСЕ по снижению напряженности и предотвращению дальнейшего развития конфликта. Генеральный секретарь призывает стороны воздержаться от действий, приводящих к нарушению режима прекращения огня и призывает к восстановлению переговоров по урегулированию конфликта мирным путем. ООН признает территориальную целостность Азербайджана в рамках признанных на международном уровне границ. Мы относимся к этому с уважением. Генеральный секретарь ООН уже сказал, что если возникнет необходимость, то генеральный секретариат окажет свою помощь. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 04.03.17 | Просмотров : 88

