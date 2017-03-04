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В стремлении избежать мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта на основе территориальной целостности Азербайджана агрессивная Армения продолжает принимать усилия по дестабилизации ситуации на линии соприкосновения войск. Вооруженные силы Азербайджана наносят по вражеским позициям адекватный удар.







Натиг НАЗИМОГЛУ



Из сообщений Министерства обороны Азербайджана следует, что вооруженные формирования Армении регулярно нарушают режим прекращения огня в различных направлениях фронта. При этом враг использует крупнокалиберные пулеметы, 60-, 82- и 120-миллиметровые минометы. Однако в результате ответных мер азербайджанской армии планы армянских оккупантов терпят сокрушительный провал.

Заметную панику вызвала в Армении информация об уничтожении Вооруженными силами Азербайджана штаба опорных пунктов ВС Армении на оккупированных территориях нашей страны. «Вечером 1 марта в направлении оккупированного Ходжавендского района нашими войсками был нанесен ответный огневой удар по укрепленному в инженерно-саперном плане и огневыми средствами штабу опорных пунктов вооруженных сил Армении», — говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

Кроме того, оборонное ведомство нашей страны обнародовало информацию о попытке армянских агрессоров вывести на передовую линию бронетехнику с целью укрепления своих позиций. В ответ ВС Азербайджана «обнаружили и уничтожили совершавшую маневры вражескую бронетехнику».

В ходе последних боестолкновений армянская сторона понесла ощутимые потери. Причем, как сообщает Минобороны Азербайджана, «за последние дни среди десятков потерь вражеской стороны большинство составляют иностранные наемники армянского происхождения». Ереван целенаправленно скрывает эти данные, свидетельствующие как о сути его агрессивной политики в отношении Азербайджана, так и о многочисленных потерях среди самих армянских оккупантов.

Минобороны Азербайджана прокомментировало также распространенную в армянских СМИ информацию об использовании подразделений Вооруженных сил АР против армянских вооруженных формирований противотанковой управляемой ракеты типа SPIKE. Речь идет о семействе израильских многофункциональных противотанковых ракетных комплексов, работающих по принципу автономного самонаведения. В заявлении оборонного ведомства нашей страны отмечается, что «Вооруженные силы имеют право использовать по всей линии фронта любое современное вооружение, имеющееся в распоряжении, и предотвратить действия вражеской стороны».

Таким образом, армянские оккупанты получают достойный отпор со стороны азербайджанской армии. Но их действия, направленные на всемерное обострение ситуации на линии фронта, преследуют цель сорвать мирный процесс урегулирования нагорно-карабахского конфликта, предусматривающий в качестве одного из основополагающих условий вывод вооруженных формирований Армении с международно-признанной территории Азербайджана. Ради достижения этой цели Ереван предпринимает целый ряд мер, причем не только военного характера. Достаточно упомянуть недавний референдум в самопровозглашенной «НКР», который следует характеризовать не иначе как вызов всем мирным усилиям по решению многолетнего конфликта.

В этой связи вновь с сожалением приходится констатировать, что международные посредники в лице сопредседателей Минской группы ОБСЕ занимают чисто наблюдательскую позицию, однозначно ущербную и несостоятельную в контексте урегулирования карабахской проблемы. Вместо осуждения деструктивных действий Еревана, постановки вопроса о незамедлительном прекращении армянской агрессии против Азербайджана мы вновь слышим от официальных представителей США, России и Франции все тот же набор общих слов, не имеющих никакого воздействия на оккупантов. Подобный подход, вопреки ожиданиям посредников, лишь толкает регион к новой большой войне. Ибо окончательно лишаясь надежд на мирное восстановление своей территориальной целостности, возвращение захваченных Арменией земель, Азербайджан лишний раз убеждается в том, что освободительная война не имеет альтернативы.

В стремлении избежать мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта на основе территориальной целостности Азербайджана агрессивная Армения продолжает принимать усилия по дестабилизации ситуации на линии соприкосновения войск. Вооруженные силы Азербайджана наносят по вражеским позициям адекватный удар.Из сообщений Министерства обороны Азербайджана следует, что вооруженные формирования Армении регулярно нарушают режим прекращения огня в различных направлениях фронта. При этом враг использует крупнокалиберные пулеметы, 60-, 82- и 120-миллиметровые минометы. Однако в результате ответных мер азербайджанской армии планы армянских оккупантов терпят сокрушительный провал.Заметную панику вызвала в Армении информация об уничтожении Вооруженными силами Азербайджана штаба опорных пунктов ВС Армении на оккупированных территориях нашей страны. «Вечером 1 марта в направлении оккупированного Ходжавендского района нашими войсками был нанесен ответный огневой удар по укрепленному в инженерно-саперном плане и огневыми средствами штабу опорных пунктов вооруженных сил Армении», — говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.Кроме того, оборонное ведомство нашей страны обнародовало информацию о попытке армянских агрессоров вывести на передовую линию бронетехнику с целью укрепления своих позиций. В ответ ВС Азербайджана «обнаружили и уничтожили совершавшую маневры вражескую бронетехнику».В ходе последних боестолкновений армянская сторона понесла ощутимые потери. Причем, как сообщает Минобороны Азербайджана, «за последние дни среди десятков потерь вражеской стороны большинство составляют иностранные наемники армянского происхождения». Ереван целенаправленно скрывает эти данные, свидетельствующие как о сути его агрессивной политики в отношении Азербайджана, так и о многочисленных потерях среди самих армянских оккупантов.Минобороны Азербайджана прокомментировало также распространенную в армянских СМИ информацию об использовании подразделений Вооруженных сил АР против армянских вооруженных формирований противотанковой управляемой ракеты типа SPIKE. Речь идет о семействе израильских многофункциональных противотанковых ракетных комплексов, работающих по принципу автономного самонаведения. В заявлении оборонного ведомства нашей страны отмечается, что «Вооруженные силы имеют право использовать по всей линии фронта любое современное вооружение, имеющееся в распоряжении, и предотвратить действия вражеской стороны».Таким образом, армянские оккупанты получают достойный отпор со стороны азербайджанской армии. Но их действия, направленные на всемерное обострение ситуации на линии фронта, преследуют цель сорвать мирный процесс урегулирования нагорно-карабахского конфликта, предусматривающий в качестве одного из основополагающих условий вывод вооруженных формирований Армении с международно-признанной территории Азербайджана. Ради достижения этой цели Ереван предпринимает целый ряд мер, причем не только военного характера. Достаточно упомянуть недавний референдум в самопровозглашенной «НКР», который следует характеризовать не иначе как вызов всем мирным усилиям по решению многолетнего конфликта.В этой связи вновь с сожалением приходится констатировать, что международные посредники в лице сопредседателей Минской группы ОБСЕ занимают чисто наблюдательскую позицию, однозначно ущербную и несостоятельную в контексте урегулирования карабахской проблемы. Вместо осуждения деструктивных действий Еревана, постановки вопроса о незамедлительном прекращении армянской агрессии против Азербайджана мы вновь слышим от официальных представителей США, России и Франции все тот же набор общих слов, не имеющих никакого воздействия на оккупантов. Подобный подход, вопреки ожиданиям посредников, лишь толкает регион к новой большой войне. Ибо окончательно лишаясь надежд на мирное восстановление своей территориальной целостности, возвращение захваченных Арменией земель, Азербайджан лишний раз убеждается в том, что освободительная война не имеет альтернативы. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 04.03.17 | Просмотров : 88

