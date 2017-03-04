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В выставочном салоне им. Бахруза Кенгерли Союза художников Нахчыванской Автономной Республики состоялась презентация логотипа «Нахчыван — cтолица исламской культуры-2018». В конкурсе приняли участие около 40 художников, архитекторов и студентов вузов всей страны, представившие на суд жюри свыше 70 логотипов.







Элеонора АБАСКУЛИЕВА



Этого почетного звания столица автономной республики была удостоена в октябре 2009 года на состоявшейся в Баку шестой конференции министров культуры государств — членов Организации исламского сотрудничества. Престижный статус переходит к Нахчывану от столицы исламской культуры этого года — иранского Мешхеда.

За последние полтора десятка лет (со времени начала реализации этой программы) статус столицы исламского мира получали такие города, как Ташкент, Баку, Душанбе, Медина, Алматы и Бишкек. Цель объявления городов стран — членов ИСЕСКО культурными столицами исламского мира — возрождение их истории и цивилизаций и их вклада в культуру и науку. Важность этой программы заключается также в сотрудничестве с международными организациями и с исламскими странами, в сохранении исламского наследия и памятников, разрушенных вследствие вооруженных конфликтов и террористических актов. Этот статус способствует развитию и укреплению культурных связей между странами — членами Организации исламского сотрудничества.

15 ноября прошлого года состоялось первое заседание оргкомитета, на котором были обсуждены вопросы подготовительной работы, определены направления дальнейшей деятельности. В январе этого года председатель Верховного меджлиса НАР Васиф Талыбов подписал распоряжение «О подготовке логотипа «Нахчыван — cтолица исламской культуры-2018», в соответствии с чем был объявлен творческий конкурс. На днях были подведены его итоги. Автором лучшего логотипа жюри признало члена Союза художников автономной республики Тапдыга Гамзаева. В логотипе «Нахчыван — столица исламской культуры» органично сочетаются приметы древности и сегодняшнего дня автономной республики. Изображение горы Хачадаг символизирует древнюю историю Нахчывана, а огонь, горящий внутри нее, — жизнь, которая невозможна без огня и тепла. К тому же это и аллюзия на то, что Азербайджан известен как Страна огней.

По замыслу художника, поверх пламени на логотипе изображено слово «Аллах» как свидетельство ислама: поскольку речь идет о столице исламской культуры. Как пояснил художник на презентации, это означает также и то, что Нахчыван — священная земля. Полумесяц и флаг над ним, а также изображения звезд демонстрируют символы нашей государственности и принадлежность Азербайджана к тюркской и исламской культурам.

На сессии Генеральной конференции Исламской организации по вопросам науки, образования и культуры (ИСЕСКО), проходившей в Баку осенью 2015 года, где наша страна получила право председательствовать в течение предстоящих трех лет, говорилось о ценном опыте Азербайджана, добившегося больших успехов в бытность Баку в 2009 году столицей исламской культуры. Подготовка, которая ведется в НАР к мероприятиям в связи с приобретением Нахчываном аналогичного статуса, говорит о том, что председательство Азербайджана будет завершено на высокой ноте.

В выставочном салоне им. Бахруза Кенгерли Союза художников Нахчыванской Автономной Республики состоялась презентация логотипа «Нахчыван — cтолица исламской культуры-2018». В конкурсе приняли участие около 40 художников, архитекторов и студентов вузов всей страны, представившие на суд жюри свыше 70 логотипов.Этого почетного звания столица автономной республики была удостоена в октябре 2009 года на состоявшейся в Баку шестой конференции министров культуры государств — членов Организации исламского сотрудничества. Престижный статус переходит к Нахчывану от столицы исламской культуры этого года — иранского Мешхеда.За последние полтора десятка лет (со времени начала реализации этой программы) статус столицы исламского мира получали такие города, как Ташкент, Баку, Душанбе, Медина, Алматы и Бишкек. Цель объявления городов стран — членов ИСЕСКО культурными столицами исламского мира — возрождение их истории и цивилизаций и их вклада в культуру и науку. Важность этой программы заключается также в сотрудничестве с международными организациями и с исламскими странами, в сохранении исламского наследия и памятников, разрушенных вследствие вооруженных конфликтов и террористических актов. Этот статус способствует развитию и укреплению культурных связей между странами — членами Организации исламского сотрудничества.15 ноября прошлого года состоялось первое заседание оргкомитета, на котором были обсуждены вопросы подготовительной работы, определены направления дальнейшей деятельности. В январе этого года председатель Верховного меджлиса НАР Васиф Талыбов подписал распоряжение «О подготовке логотипа «Нахчыван — cтолица исламской культуры-2018», в соответствии с чем был объявлен творческий конкурс. На днях были подведены его итоги. Автором лучшего логотипа жюри признало члена Союза художников автономной республики Тапдыга Гамзаева. В логотипе «Нахчыван — столица исламской культуры» органично сочетаются приметы древности и сегодняшнего дня автономной республики. Изображение горы Хачадаг символизирует древнюю историю Нахчывана, а огонь, горящий внутри нее, — жизнь, которая невозможна без огня и тепла. К тому же это и аллюзия на то, что Азербайджан известен как Страна огней.По замыслу художника, поверх пламени на логотипе изображено слово «Аллах» как свидетельство ислама: поскольку речь идет о столице исламской культуры. Как пояснил художник на презентации, это означает также и то, что Нахчыван — священная земля. Полумесяц и флаг над ним, а также изображения звезд демонстрируют символы нашей государственности и принадлежность Азербайджана к тюркской и исламской культурам.На сессии Генеральной конференции Исламской организации по вопросам науки, образования и культуры (ИСЕСКО), проходившей в Баку осенью 2015 года, где наша страна получила право председательствовать в течение предстоящих трех лет, говорилось о ценном опыте Азербайджана, добившегося больших успехов в бытность Баку в 2009 году столицей исламской культуры. Подготовка, которая ведется в НАР к мероприятиям в связи с приобретением Нахчываном аналогичного статуса, говорит о том, что председательство Азербайджана будет завершено на высокой ноте. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 04.03.17 | Просмотров : 89

