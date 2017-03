Новости » Главная Введите слово для поиска : Главная Фундук в страны Залива





Азербайджанская экспозиция на выставке Gulfood-2017

вызвала большой интерес посетителей и деловых кругов







В рамках завершившейся 2 марта в Дубае традиционной ежегодной продовольственной выставки Gulfood-2017 подписан контракт между азербайджанской компанией Azprotein и General Tradeing Company (ОАЭ) о поставках мяса из нашей страны в Дубай. Следует отметить, что в этом году в одной из самых престижных в мире выставок продовольствия принимали участие 24 отечественные компании, разместившие свои экспозиции на едином стенде Made in Azerbaijan.





Ильгар РАГИМОВ



По сообщению пресс-службы Министерства экономики Азербайджана, под эгидой которого проходила вся выставочная деятельность нашей делегации на Gulfood-2017, посетители проявили к азербайджанскому стенду довольно большой интерес. Его экспозиционное содержание было продумано Фондом поощрения экспорта и инвестиций в Азербайджане (AZPROMO). На площади 128 квадратных метров были размещены образцы произведенных в нашей стране продуктов питания: фруктовые соки, минеральные воды, фруктово-овощные и молочные изделия, чай, фундук, консервированные продукты питания и т.д.

Помимо уже упомянутой выше компании Azprotein внимание представителей деловых кругов зарубежных стран привлекли также экспозиции других азербайджанских бизнес-структур. В частности, отечественная компания Asico получила предложения о налаживании поставок овощей и фруктов в Кувейт, бизнесмены ряда стран обратились к азербайджанской компании АНЕС с предложением об экспорте фундука в Египет, Афганистан, Саудовскую Аравию и Испанию. А местные дубайские бизнесмены приступили к переговорам с азербайджанской компанией Astara tea на предмет закупок из нашей страны чая и меда.

В ходе деловой встречи представителей бизнеса Азербайджана и Саудовской Аравии состоялись переговоры относительно экспорта в ближневосточную страну мяса и мясной продукции из Азербайджана. Рассматривался также вопрос о создании совместного предприятия. Достигнуты договоренности об экспорте гранатового сока из Азербайджана в Кувейт, а сухого молока в Дубай.

Надо отметить, что успех азербайджанской продовольственной «экспансии» на Gulfood-2017 был во многом прогнозируемым. Во-первых, с учетом инициированной руководством страны широкомасштабной кампании по последовательному развитию ненефтяной экономики, в которой весьма важная роль отводится продвижению на международной арене бренда Made in Azerbaijan. Скажем, предварительные итоги выставки дают серьезные основания полагать, что Азербайджан имеет реальные возможности удвоить, а то и утроить экспорт плодоовощной продукции, других видов продовольствия не только в Эмираты, но и в другие страны Персидского залива. В этом плане, думается, убедительно звучат предложения, озвученные послом Азербайджана в ОАЭ Дашгыном Шикаровым в интервью азербайджанским СМИ о том, что наша страна должна эффективно воспользоваться этим фактором. Он считает, что необходимо более продуктивно использовать возможности сетей крупных торговых объектов ОАЭ, таких как «Лулу» и «Карфур», для продвижения наших товаров, в частности аграрной продукции, на рынки Эмиратов и стран Залива.

И в заключение несколько слов о самой Gulfood — крупнейшей в мире специализированной выставке. Особой популярностью она пользуется у посетителей из стран региона, поскольку более 95% продуктов питания в страны Залива импортируется. Крупнейшая и наиболее влиятельная в мире выставка пищевой промышленности и производства напитков отличается также беспрецедентным количеством посетителей, экспонентов и бизнес-операций, осуществляемых в течение четырех-пяти дней. «Gulfood стала важной частью бизнес-планов глобальной пищевой промышленности.

В рамках завершившейся 2 марта в Дубае традиционной ежегодной продовольственной выставки Gulfood-2017 подписан контракт между азербайджанской компанией Azprotein и General Tradeing Company (ОАЭ) о поставках мяса из нашей страны в Дубай. Следует отметить, что в этом году в одной из самых престижных в мире выставок продовольствия принимали участие 24 отечественные компании, разместившие свои экспозиции на едином стенде Made in Azerbaijan.По сообщению пресс-службы Министерства экономики Азербайджана, под эгидой которого проходила вся выставочная деятельность нашей делегации на Gulfood-2017, посетители проявили к азербайджанскому стенду довольно большой интерес. Его экспозиционное содержание было продумано Фондом поощрения экспорта и инвестиций в Азербайджане (AZPROMO). На площади 128 квадратных метров были размещены образцы произведенных в нашей стране продуктов питания: фруктовые соки, минеральные воды, фруктово-овощные и молочные изделия, чай, фундук, консервированные продукты питания и т.д.Помимо уже упомянутой выше компании Azprotein внимание представителей деловых кругов зарубежных стран привлекли также экспозиции других азербайджанских бизнес-структур. В частности, отечественная компания Asico получила предложения о налаживании поставок овощей и фруктов в Кувейт, бизнесмены ряда стран обратились к азербайджанской компании АНЕС с предложением об экспорте фундука в Египет, Афганистан, Саудовскую Аравию и Испанию. А местные дубайские бизнесмены приступили к переговорам с азербайджанской компанией Astara tea на предмет закупок из нашей страны чая и меда.В ходе деловой встречи представителей бизнеса Азербайджана и Саудовской Аравии состоялись переговоры относительно экспорта в ближневосточную страну мяса и мясной продукции из Азербайджана. Рассматривался также вопрос о создании совместного предприятия. Достигнуты договоренности об экспорте гранатового сока из Азербайджана в Кувейт, а сухого молока в Дубай.Надо отметить, что успех азербайджанской продовольственной «экспансии» на Gulfood-2017 был во многом прогнозируемым. Во-первых, с учетом инициированной руководством страны широкомасштабной кампании по последовательному развитию ненефтяной экономики, в которой весьма важная роль отводится продвижению на международной арене бренда Made in Azerbaijan. Скажем, предварительные итоги выставки дают серьезные основания полагать, что Азербайджан имеет реальные возможности удвоить, а то и утроить экспорт плодоовощной продукции, других видов продовольствия не только в Эмираты, но и в другие страны Персидского залива. В этом плане, думается, убедительно звучат предложения, озвученные послом Азербайджана в ОАЭ Дашгыном Шикаровым в интервью азербайджанским СМИ о том, что наша страна должна эффективно воспользоваться этим фактором. Он считает, что необходимо более продуктивно использовать возможности сетей крупных торговых объектов ОАЭ, таких как «Лулу» и «Карфур», для продвижения наших товаров, в частности аграрной продукции, на рынки Эмиратов и стран Залива.И в заключение несколько слов о самой Gulfood — крупнейшей в мире специализированной выставке. Особой популярностью она пользуется у посетителей из стран региона, поскольку более 95% продуктов питания в страны Залива импортируется. Крупнейшая и наиболее влиятельная в мире выставка пищевой промышленности и производства напитков отличается также беспрецедентным количеством посетителей, экспонентов и бизнес-операций, осуществляемых в течение четырех-пяти дней. «Gulfood стала важной частью бизнес-планов глобальной пищевой промышленности. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 04.03.17 | Просмотров : 88