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Дни Азербайджана в Аркашоне открыли многим французам нашу страну



Во французском городе Аркашон региона Акитен по инициативе Ассоциации друзей Азербайджана, посольства Азербайджана во Франции и руководства города стартовал культурный проект Дни Азербайджана во Франции. Мероприятия, которые проводятся на разных сценических площадках Аркашона, посвящены празднику весны — Новруз байрамы и продлятся до конца марта.



Элеонора АБАСКУЛИЕВА

Продуманность и разнообразие форм организации праздничных дней дают возможность узнать о нашей стране как можно большему числу людей и к тому же разных вкусов. Во Дворце конгрессов состоялась конференция, на которой доклады перемежались фильмами о нашей стране. Посол Азербайджана во Франции Эльчин Амирбеков посвятил свое выступление теме, одинаково интересной для всех гостей — «Азербайджан: страна традиций и современности». В нем было всё — от экономического роста страны и ее истории, проблемы Нагорного Карабаха до азербайджано-французских отношений. С особым интересом хозяева и гости посмотрели документальный фильм, посвященный драматической судьбе членов делегации Азербайджанской Демократической Республики, посланной в 1919 году на Парижскую мирную конференцию.
А в городском театре «Олимпия» состоялось открытие выставок живописи и фотографий, представляющих достопримечательности Баку: памятники древности и образцы современной архитектуры. Зрители восхищенно рассматривали запечатленную в картинах художников и на фотографиях природу Азербайджана. Мэр Аркашона Ив Фулон поделился своими впечатлениями о поездке в нашу страну и выразил уверенность, что проведение Дней Азербайджана откроет для его сограждан уникальную страну, которую он полюбил и которой нельзя не восхищаться.
Как сообщила в Госкомитет по диаспоре генсек Ассоциации друзей Азербайджана, глава Азербайджанского дома в Париже Мирвари Фатaлиeва, президент ассоциации, член французского парламента Жан-Франсуа Мансел, жители Аркашона, участвовавшие в мероприятиях, после концерта танцевального ансамбля «Бакы улдузлары» («Бакинские звезды») Бакинской хореографической академии в один голос говорили: зажигательные, полные огромной жизненной энергии азербайджанские танцы открыли им нашу страну по-новому.
TEXT +   TEXT -   Печать Опубликовано : 08.03.17 | Просмотров : 60

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