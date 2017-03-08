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В стране вводятся новые правила приема в высшие

и среднеспециальные учебные заведения







В Азербайджане меняется механизм организации вступительных экзаменов в высшие и среднеспециальные учебные заведения. Кроме того, они становятся платными. На очередном заседании Тарифного совета утверждены стоимостные параметры всех видов экзаменов по приему на различные ступени профессионального образования.







Ирада ГАСАНОВА



Согласно расценкам, стоимость тестовых экзаменов в среднеспециальные учебные заведения установлен в размере 20 манатов, высшие учебные заведения (по степени бакалавра) — 40 манатов. Кроме того, участие в экзамене для поступления в магистратуру вузов, а также в магистратуру НАНА будет стоит на первом этапе 50 манатов, на втором этапе — 60 манатов. Такая же попытка для поступления в резидентуру по медицинским специальностям на первом этапе обойдется в 60 манатов, на втором этапе — 100 манатов. Тестирование по специальности, требующее особых способностей, — 30 манатов, тестовые экзамены по азербайджанскому языку для русского сектора — 10 манатов.

Однако есть важный нюанс: как было заявлено ранее, для абитуриентов, впервые поступающих в вузы и ссузы, экзамены будут бесплатными. Государство взяло на себя финансирование проведения этого масштабного мероприятия.

Коммерциализация поступления в вузы и ссузы связана, в первую очередь, с правовым статусом Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ), являющегося юридическим лицом (а не центральным органом исполнительной власти, как Госкомиссия по приему студентов) публичного права. А это, по сути, означает деятельность на хозрасчетной основе и в том числе оказание платных услуг.

В новых экономических условиях модернизации госуправления оптимизация госаппарата в Азербайджане становится необходимостью. Эти задачи, призванные повысить эффективность работы госорганов, требуют не только реорганизационных шагов, но и финансовой самостоятельности. С точки зрения улучшения качества и повышения эффективности госуслуг, внедрения инновационных методов придание госорганам нового статуса с правом оказания платных услуг вполне понятно. Такая практика весьма распространена на Западе.

Однако вернемся к основной теме. Изменения механизма приема в вузы и ссузы не ограничиваются введением платных услуг. В этом году прием в колледжи на базе 9-летнего среднего образования будет проводиться по новым правилам. Об этом заявила председатель совета директоров ГЭЦ Малейка Аббасзаде. Это связано с тем, что именно 9 лет назад в средних школах обучение стало проводиться по новой системе — национальному куррикулуму. Обучающиеся на основе этой программы школьники в этом году будут сдавать выпускной экзамен по новым стандартам.

«Оценка их знаний будет проводиться в соответствующем порядке. Экзамен проводится по математике и родному языку в два этапа, знания учеников оцениваются по 100-балльной шкале. Абитуриенты, в соответствии с набранными баллами, будут принимать участие в конкурсе для поступления в колледж. Для информирования педагогической общественности и населения в регионах были проведены мероприятия. Так, в Гяндже, Ширване, Шеки, Нахчыване, Лянкяране, Агджабеди, Гейчае, Хачмазе и Баку с участием специалистов ГЭЦ состоялись семинары. Нижние стандарты по проверке знаний учеников 5-9 классов, программы, примеры тестовых заданий, критерии оценки, образцы карты ответов размещены в специальном выпуске журнала «Абитуриент», — отметила Аббасзаде.

Для учащихся, готовящихся к выпускным экзаменам по новой образовательной программе (куррикулуму) на базе общего среднего образования, образцы тестовых заданий по азербайджанскому языку и математике опубликованы в тестовых книгах для V-IX классов, которые являются специальными выпусками того же журнала «Абитуриент».

Глава ГЭЦ отметила, что в правила приема в колледжи на базе полного среднего образования каких-либо изменений не внесено. Учащиеся смогут принять участие в конкурсе на основе набранных баллов (90-балльная шкала) в ходе выпускных экзаменов по родному языку, математике и иностранному языку. Через два года выпускные экзамены для учащихся 11-х классов и прием в колледжи на основе 11-летней образовательной базы будут проводиться по новой модели — по тестовым заданиям, составленным на основе куррикулума.

В Азербайджане меняется механизм организации вступительных экзаменов в высшие и среднеспециальные учебные заведения. Кроме того, они становятся платными. На очередном заседании Тарифного совета утверждены стоимостные параметры всех видов экзаменов по приему на различные ступени профессионального образования.Согласно расценкам, стоимость тестовых экзаменов в среднеспециальные учебные заведения установлен в размере 20 манатов, высшие учебные заведения (по степени бакалавра) — 40 манатов. Кроме того, участие в экзамене для поступления в магистратуру вузов, а также в магистратуру НАНА будет стоит на первом этапе 50 манатов, на втором этапе — 60 манатов. Такая же попытка для поступления в резидентуру по медицинским специальностям на первом этапе обойдется в 60 манатов, на втором этапе — 100 манатов. Тестирование по специальности, требующее особых способностей, — 30 манатов, тестовые экзамены по азербайджанскому языку для русского сектора — 10 манатов.Однако есть важный нюанс: как было заявлено ранее, для абитуриентов, впервые поступающих в вузы и ссузы, экзамены будут бесплатными. Государство взяло на себя финансирование проведения этого масштабного мероприятия.Коммерциализация поступления в вузы и ссузы связана, в первую очередь, с правовым статусом Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ), являющегося юридическим лицом (а не центральным органом исполнительной власти, как Госкомиссия по приему студентов) публичного права. А это, по сути, означает деятельность на хозрасчетной основе и в том числе оказание платных услуг.В новых экономических условиях модернизации госуправления оптимизация госаппарата в Азербайджане становится необходимостью. Эти задачи, призванные повысить эффективность работы госорганов, требуют не только реорганизационных шагов, но и финансовой самостоятельности. С точки зрения улучшения качества и повышения эффективности госуслуг, внедрения инновационных методов придание госорганам нового статуса с правом оказания платных услуг вполне понятно. Такая практика весьма распространена на Западе.Однако вернемся к основной теме. Изменения механизма приема в вузы и ссузы не ограничиваются введением платных услуг. В этом году прием в колледжи на базе 9-летнего среднего образования будет проводиться по новым правилам. Об этом заявила председатель совета директоров ГЭЦ Малейка Аббасзаде. Это связано с тем, что именно 9 лет назад в средних школах обучение стало проводиться по новой системе — национальному куррикулуму. Обучающиеся на основе этой программы школьники в этом году будут сдавать выпускной экзамен по новым стандартам.«Оценка их знаний будет проводиться в соответствующем порядке. Экзамен проводится по математике и родному языку в два этапа, знания учеников оцениваются по 100-балльной шкале. Абитуриенты, в соответствии с набранными баллами, будут принимать участие в конкурсе для поступления в колледж. Для информирования педагогической общественности и населения в регионах были проведены мероприятия. Так, в Гяндже, Ширване, Шеки, Нахчыване, Лянкяране, Агджабеди, Гейчае, Хачмазе и Баку с участием специалистов ГЭЦ состоялись семинары. Нижние стандарты по проверке знаний учеников 5-9 классов, программы, примеры тестовых заданий, критерии оценки, образцы карты ответов размещены в специальном выпуске журнала «Абитуриент», — отметила Аббасзаде.Для учащихся, готовящихся к выпускным экзаменам по новой образовательной программе (куррикулуму) на базе общего среднего образования, образцы тестовых заданий по азербайджанскому языку и математике опубликованы в тестовых книгах для V-IX классов, которые являются специальными выпусками того же журнала «Абитуриент».Глава ГЭЦ отметила, что в правила приема в колледжи на базе полного среднего образования каких-либо изменений не внесено. Учащиеся смогут принять участие в конкурсе на основе набранных баллов (90-балльная шкала) в ходе выпускных экзаменов по родному языку, математике и иностранному языку. Через два года выпускные экзамены для учащихся 11-х классов и прием в колледжи на основе 11-летней образовательной базы будут проводиться по новой модели — по тестовым заданиям, составленным на основе куррикулума. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 08.03.17 | Просмотров : 63

