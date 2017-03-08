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По мере реализации «брексита» и ослабления позиций Ангелы Меркель у Парижа

растут имперские амбиции







Франция и Америка, эти два далеких братских народа, схожи друг с другом во многих отношениях. Одна из общих черт — восторженное сознание собственного величия. «Франция не может быть Францией без величия», — произнес человек, который в ХХ веке (дважды) сделал Францию снова великой, Шарль де Голль.





Паскаль-Эммануэл ГОБРИ



Французский журналист Эрик Заммур в своей книге «Французская меланхолия» убедительно доказывает, что самосознание Франции сложилось в средние века. В ту эпоху ряд законоведов с юга Франции, где продолжала существовать римская правовая традиция, стремились к восстановлению Римской империи и рассматривали неопытную династическую линию Капетингов в Париже в качестве проводника для достижения собственных целей. Функционируя как своего рода современный аналитический центр, они вошли в окружение короля и предоставили ему технократические инструменты для проведения амбициозной политики — Франция стала первой европейской страной, где появилась постоянная государственная служба с меритократическими методами отбора — и идеологического и риторического оправдания такого рода политики.

Среди западных держав Франция почти всегда играла ключевую роль, но когда дело доходило до превращения в «Третий Рим» — достижения гегемонии над западным миром в качестве доминирующей сверхдержавы сродни тому, чем в настоящее время пользуются Соединенные Штаты — планы Франции на протяжении веков все время срывались то англичанами, то испанцами. С возвышением Британской империи, а теперь и Соединенных Штатов этим мечтам, кажется, никогда не суждено сбыться. А значит, согласно Заммуру, никуда не денется и столь часто обсуждаемое чувство неудовлетворенности, которым французская культура томится в течение многих десятилетий. Подобно бывшему спортсмену, который в юности подавал большие надежды, но запорол свою единственную попытку для выхода в высшую лигу и теперь все время жалеет о том, что его благополучная семейная жизнь представителя среднего класса могла сложиться совершенно иначе, французы болезненно чувствуют, что могли быть претендентом на победу.

Но, возможно, подходящий момент для этого настал именно сейчас. Стечение таких обстоятельств, как «брексит», президентство Дональда Трампа и ослабление позиций Германии, дают Франции уникальную возможность стать одной из ведущих стран на мировой арене.

Возможность, предоставляемая Трампом, очевидна. Пока люди из окружения американского президента со всей убедительностью не докажут свою готовность вновь заверить мир в том, что Соединенные Штаты будут поддерживать свои альянсы, вакуум власти, оставленный распадающейся НАТО, окажется для политиканов прекрасной возможностью. Народам Восточной Европы нужна другая страна, которая могла бы выступить гарантом безопасности. В силу исторических обстоятельств Германия, по счастью, с большой неохотой пускается в зарубежные авантюры, во многих странах Восточной Европы ей не доверяют, к тому же у нее нет ядерного оружия.

Франция это не Америка, но ядерное оружие у нее имеется, равно как и одна из лучших в мире армий. В более широком смысле каждая ниша, которую покидают США, оказывается новой возможностью не только для таких очевидных соперников, как Россия и Китай, но и для западных демократий с ядерным оружием, океанским флотом и достаточной долей наглости. Ближний Восток, где у Франции есть исторически сложившиеся связи и где она уже давно воспринимается как уважаемый влиятельный игрок (привилегия, которой она не желает воспользоваться), также выглядит как возможность.

Что касается «брексита», французы сознательно присоединились к европейскому проекту, чтобы превратить его в проводника для наших имперских амбиций — если хотите, можете назвать это продолжением наполеонизма иными способами. Идея состояла в том, чтобы сделать по сути то, что Ангеле Меркель удалось сделать за последние годы для Германии ввиду беспомощности Франсуа Олланда. Сегодня в Европе есть осознание того, что все работают на Брюссель, а Брюссель в свою очередь работает на Берлин. «Брексит» удаляет из европейской расстановки сил ключевого конкурента Франции того, который часто меняет свои приоритеты. «Брексит» означает, что Франция будет единственной страной ЕС, у которой есть ядерное оружие, океанский флот, способность проецировать силу на глобальном уровне, а также постоянное место в Совете Безопасности ООН — все ключевые стратегические активы. Менее крупные европейские страны часто сетуют, что решения, принимаемые ЕС, на самом деле суть то, о чем договорились между собой Франция и Германия, с Брексит это будет выглядеть еще правдоподобнее.

Сегодня Германия является ведущей европейской державой отчасти благодаря своей впечатляющей экономической мощи, но также и дипломатическому искусству Ангелы Меркель. Однако федеральные выборы, которые скоро пройдут в Германии, могут удалить Меркель из этого баланса сил. Но что еще важнее: похоже, Германия достигает своего апогея. Демографическая ситуация для страны — не самая благоприятная: коренное население стареет и уменьшается гораздо быстрее, чем во Франции, которой удается сохранять относительно высокие темпы рождаемости. Меркель решила рискнуть, радушно приняв у себя мигрантов, но эта ставка, вероятнее всего, выйдет Германии боком. Успешная культурная и экономическая интеграция такого числа мигрантов в консервативной стареющей стране чертовски сложная задача.

Другими словами, для Франции все складывается как нельзя лучше. Правда, не хватает одного ингредиента: наглости. Владимир Путин — самый опытный государственный деятель на международной арене. Россия играет чрезвычайно важную роль в международных делах, несмотря на то, что экономика ее меньше французской. Мы привыкли говорить, что своим политическим влиянием Россия в основном была обязана высоким ценам на нефть; теперь, когда цены на нефть ниже некуда, а властные позиции России более прочные, чем когда-либо с момента окончания холодной войны, мы говорим, что ее подъем порожден слабостью. Это верно, поскольку Путин знает, что играет, имея на руках слабые карты, ему пришлось проявить необычайную бесхитростность и смелость, чтобы вступить в игру. А это в свою очередь заставляет нас задаться вопросом: достанется ли следующему лидеру Франции дальновидности и таланта, чтобы открыть наконец французскую эру?

В прошлом нас неизменно преследовали неудачи. Но, по крайней мере, мы можем попытаться.



The Week, США









































Президентские выборы 2017 года во Франции станут решающими для перспектив Европы. В зависимости от результата перед Францией открываются три пути: подтверждение курса на жесткую экономию с продвижением структурных реформ, «фрексит» или выход из Евросоюза и новый европейский проект с упором на государственную, социальную и экологическую сферу. Третий путь невозможен без политики «конструктивного неподчинения», которая подразумевает отторжение диктатов Европейской комиссии и переориентацию европейского проекта.

Несмотря на все их отличия, Бенуа Амона, Жана-Люка Меланшона и Янника Жадо объединяет стремление к созданию плана подъема европейской экономики, гармонизации налоговых систем государств и отказу от соглашений о свободной торговле. Эти предложения ведут к пересмотру действующих правил ЕС и формированию нового европейского проекта.

У Франции, второй державы еврозоны, есть возможности, чтобы изменить ситуацию и поставить социальные и экологические нужды выше жестких бюджетных правил Еврокомиссии. Особенно если она предложит другим странам (в частности Греции, Италии, Испании и Португалии) присоединиться к новому проекту.

Таким образом, результаты президентских выборов 2017 года крайне важны для будущего Европы. Готовность левых договориться о едином кандидате может спасти миллионы граждан, чьи жизни были разрушены годами жесткой экономии, и открыть новый горизонт для Европы.



Le Monde, Франция

Франция и Америка, эти два далеких братских народа, схожи друг с другом во многих отношениях. Одна из общих черт — восторженное сознание собственного величия. «Франция не может быть Францией без величия», — произнес человек, который в ХХ веке (дважды) сделал Францию снова великой, Шарль де Голль.Французский журналист Эрик Заммур в своей книге «Французская меланхолия» убедительно доказывает, что самосознание Франции сложилось в средние века. В ту эпоху ряд законоведов с юга Франции, где продолжала существовать римская правовая традиция, стремились к восстановлению Римской империи и рассматривали неопытную династическую линию Капетингов в Париже в качестве проводника для достижения собственных целей. Функционируя как своего рода современный аналитический центр, они вошли в окружение короля и предоставили ему технократические инструменты для проведения амбициозной политики — Франция стала первой европейской страной, где появилась постоянная государственная служба с меритократическими методами отбора — и идеологического и риторического оправдания такого рода политики.Среди западных держав Франция почти всегда играла ключевую роль, но когда дело доходило до превращения в «Третий Рим» — достижения гегемонии над западным миром в качестве доминирующей сверхдержавы сродни тому, чем в настоящее время пользуются Соединенные Штаты — планы Франции на протяжении веков все время срывались то англичанами, то испанцами. С возвышением Британской империи, а теперь и Соединенных Штатов этим мечтам, кажется, никогда не суждено сбыться. А значит, согласно Заммуру, никуда не денется и столь часто обсуждаемое чувство неудовлетворенности, которым французская культура томится в течение многих десятилетий. Подобно бывшему спортсмену, который в юности подавал большие надежды, но запорол свою единственную попытку для выхода в высшую лигу и теперь все время жалеет о том, что его благополучная семейная жизнь представителя среднего класса могла сложиться совершенно иначе, французы болезненно чувствуют, что могли быть претендентом на победу.Но, возможно, подходящий момент для этого настал именно сейчас. Стечение таких обстоятельств, как «брексит», президентство Дональда Трампа и ослабление позиций Германии, дают Франции уникальную возможность стать одной из ведущих стран на мировой арене.Возможность, предоставляемая Трампом, очевидна. Пока люди из окружения американского президента со всей убедительностью не докажут свою готовность вновь заверить мир в том, что Соединенные Штаты будут поддерживать свои альянсы, вакуум власти, оставленный распадающейся НАТО, окажется для политиканов прекрасной возможностью. Народам Восточной Европы нужна другая страна, которая могла бы выступить гарантом безопасности. В силу исторических обстоятельств Германия, по счастью, с большой неохотой пускается в зарубежные авантюры, во многих странах Восточной Европы ей не доверяют, к тому же у нее нет ядерного оружия.Франция это не Америка, но ядерное оружие у нее имеется, равно как и одна из лучших в мире армий. В более широком смысле каждая ниша, которую покидают США, оказывается новой возможностью не только для таких очевидных соперников, как Россия и Китай, но и для западных демократий с ядерным оружием, океанским флотом и достаточной долей наглости. Ближний Восток, где у Франции есть исторически сложившиеся связи и где она уже давно воспринимается как уважаемый влиятельный игрок (привилегия, которой она не желает воспользоваться), также выглядит как возможность.Что касается «брексита», французы сознательно присоединились к европейскому проекту, чтобы превратить его в проводника для наших имперских амбиций — если хотите, можете назвать это продолжением наполеонизма иными способами. Идея состояла в том, чтобы сделать по сути то, что Ангеле Меркель удалось сделать за последние годы для Германии ввиду беспомощности Франсуа Олланда. Сегодня в Европе есть осознание того, что все работают на Брюссель, а Брюссель в свою очередь работает на Берлин. «Брексит» удаляет из европейской расстановки сил ключевого конкурента Франции того, который часто меняет свои приоритеты. «Брексит» означает, что Франция будет единственной страной ЕС, у которой есть ядерное оружие, океанский флот, способность проецировать силу на глобальном уровне, а также постоянное место в Совете Безопасности ООН — все ключевые стратегические активы. Менее крупные европейские страны часто сетуют, что решения, принимаемые ЕС, на самом деле суть то, о чем договорились между собой Франция и Германия, с Брексит это будет выглядеть еще правдоподобнее.Сегодня Германия является ведущей европейской державой отчасти благодаря своей впечатляющей экономической мощи, но также и дипломатическому искусству Ангелы Меркель. Однако федеральные выборы, которые скоро пройдут в Германии, могут удалить Меркель из этого баланса сил. Но что еще важнее: похоже, Германия достигает своего апогея. Демографическая ситуация для страны — не самая благоприятная: коренное население стареет и уменьшается гораздо быстрее, чем во Франции, которой удается сохранять относительно высокие темпы рождаемости. Меркель решила рискнуть, радушно приняв у себя мигрантов, но эта ставка, вероятнее всего, выйдет Германии боком. Успешная культурная и экономическая интеграция такого числа мигрантов в консервативной стареющей стране чертовски сложная задача.Другими словами, для Франции все складывается как нельзя лучше. Правда, не хватает одного ингредиента: наглости. Владимир Путин — самый опытный государственный деятель на международной арене. Россия играет чрезвычайно важную роль в международных делах, несмотря на то, что экономика ее меньше французской. Мы привыкли говорить, что своим политическим влиянием Россия в основном была обязана высоким ценам на нефть; теперь, когда цены на нефть ниже некуда, а властные позиции России более прочные, чем когда-либо с момента окончания холодной войны, мы говорим, что ее подъем порожден слабостью. Это верно, поскольку Путин знает, что играет, имея на руках слабые карты, ему пришлось проявить необычайную бесхитростность и смелость, чтобы вступить в игру. А это в свою очередь заставляет нас задаться вопросом: достанется ли следующему лидеру Франции дальновидности и таланта, чтобы открыть наконец французскую эру?В прошлом нас неизменно преследовали неудачи. Но, по крайней мере, мы можем попытаться.Президентские выборы 2017 года во Франции станут решающими для перспектив Европы. В зависимости от результата перед Францией открываются три пути: подтверждение курса на жесткую экономию с продвижением структурных реформ, «фрексит» или выход из Евросоюза и новый европейский проект с упором на государственную, социальную и экологическую сферу. Третий путь невозможен без политики «конструктивного неподчинения», которая подразумевает отторжение диктатов Европейской комиссии и переориентацию европейского проекта.Несмотря на все их отличия, Бенуа Амона, Жана-Люка Меланшона и Янника Жадо объединяет стремление к созданию плана подъема европейской экономики, гармонизации налоговых систем государств и отказу от соглашений о свободной торговле. Эти предложения ведут к пересмотру действующих правил ЕС и формированию нового европейского проекта.У Франции, второй державы еврозоны, есть возможности, чтобы изменить ситуацию и поставить социальные и экологические нужды выше жестких бюджетных правил Еврокомиссии. Особенно если она предложит другим странам (в частности Греции, Италии, Испании и Португалии) присоединиться к новому проекту.Таким образом, результаты президентских выборов 2017 года крайне важны для будущего Европы. Готовность левых договориться о едином кандидате может спасти миллионы граждан, чьи жизни были разрушены годами жесткой экономии, и открыть новый горизонт для Европы. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 08.03.17 | Просмотров : 64

