Новости » Экономика и финансы Введите слово для поиска : Экономика и финансы «Север–Юг» обрастает мышцами



Менее чем за год удалось проложить более восьми километров

участка железной дороги и мост через Астарачай







Одним из главных составляющих повестки дня недавнего визита президента Азербайджана Ильxама Aлиeва в Иран стал, как и ожидалось, проект международного транспортного коридора «Север–Юг». Его реализация осуществляется совместно Азербайджаном, Россией и Ираном и имеет важное значение не только для этих стран, но и для всего региона.







Максим ЦУРКОВ



Азербайджан, без преувеличения, особенно заинтересован в реализации этого проекта, так как находится на пересечении двух основных международных транспортных коридоров — с севера на юг и с востока на запад. То есть в стратегическом плане играет роль своеобразного моста между двумя цивилизациями.

Между тем данный коридор, идее о создании которого уже более полутора десятка лет, становится все более осязаемым и буквально на глазах обрастает «мышцами». Так, только в течение одного прошлого года были построены 8,3-километровый участок железной дороги от Астары (Азербайджан) до границы с Ираном и пограничный железнодорожный мост через реку Астарачай. Причем так уж получилось, что визит президента Ильxама Aлиeва в Тегеран случился буквально через день после того, как был пущен первый тестовый поезд по пограничному железнодорожному мосту через реку Астарачай, ознаменовавший успешную сдачу в эксплуатацию этого объекта. Шутка ли, мост длиной 82,5 и шириной 11,8 метра был построен и сдан в эксплуатацию менее чем за год. Этот факт является ярким свидетельством того, насколько ускоренными темпами шла реализация этого проекта, который, наконец, связал между собой железные дороги Азербайджана, Ирана и России.

Что же касается ситуации по ту сторону границы, то по иранской территории уже проложен участок протяженностью 600 метров. В настоящее время там ускоренными темпами ведется большая работа. В частности, на площади в 35 гектаров строится железнодорожная станция, а также терминал для перевалки грузов. На участке, где будут возведены станция и терминал, идут земляные работы, перенос коммуникационных установок, строительство водоотводов.

Президент Ильxам Aлиeв обратил также внимание на то, что проект транспортного коридора «Север–Юг» вносит существенный вклад в развитие регионального сотрудничества, так как сейчас в регионе увеличивается количество трехсторонних форматов. Но данный проект придаст важный импульс эффективному развитию экономик не только трех основных стран-участниц. К нему будут подключены и другие страны в качестве участников, что позволит наладить солидный товарооборот между Северной Европой и Юго-Восточной Азией. Заинтересованность в своем подключении к коридору уже выразили, в частности, Украина и Эстония.

Прогнозы же говорят о том, что в случае разворачивания работ на полную мощность коридор Север–Юг создаст возможность выхода к Персидскому заливу и Индии европейским странам, России, странам Кавказа и Центральной Азии, а также интенсификации торговых связей между прикаспийскими странами и черноморскими портами.

















TRACECA готовит



В ответ на запрос Европейской комиссии (ЕК) Азербайджан представил свои предложения по реализации технических проектов в рамках транспортного коридора TRACECA (Европа–Кавказ–Азия). Об этом сообщил Trend национальный секретарь TRACECA по Азербайджану Акиф Мустафаев.

По его словам, в настоящее время Еврокомиссия не реализует какие-либо технические проекты. «Раньше в год ЕК финансировала по 4-5 проектов на общую сумму 3-4 миллиона долларов, однако в настоящее время не занимаются этим, что объясняется кризисом в Европе. С другой стороны, страны TRACECA поднялись на ноги, стали экономически состоятельными, сами инвестируют и привлекают со стороны инвестиции на миллиарды долларов. В то же время в ЕК подчеркивают, что TRACECA является для них стратегическим проектом», — сказал Мустафаев.

Недавно ЕК запросила, чтобы страны — участницы подготовили предложения по новым проектам. «Эти предложения мы от имени Азербайджана уже представили, а вскоре представят и другие страны. Предложения будут объединены и направлены на рассмотрение ЕК. Будет хорошо, если ЕК возьмет на себя выполнение каких-либо проектов для нас, помимо того, что делает для развития коридора, каждая из стран — участниц TRACECA. Еврокомиссия в свое время проделала немало работы в рамках проекта TRACECA. Например, новый «Красный мост», соединяющий Азербайджан и Грузию, был возведен за счет средств ЕК. Были построены терминалы, в том числе контейнерный терминал в старом Бакинском порту, осуществлено много проектов по подготовке кадров, проведению тренингов, изучению опыта стран Европы», — заявил Мустафаев.

Напомним, что TRACECA — программа сотрудничества в области транспорта между ЕС и его странами-партнерами в Восточной Европе, на Южном Кавказе и в Центральной Азии. Организация имеет постоянный секретариат в Баку. В настоящее время государствами — участниками TRACECA являются Азербайджан, Болгария, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Румыния, Таджикистан, Туркменистан, Турция, Украина, Иран и Армения.

Одним из главных составляющих повестки дня недавнего визита президента Азербайджана Ильxама Aлиeва в Иран стал, как и ожидалось, проект международного транспортного коридора «Север–Юг». Его реализация осуществляется совместно Азербайджаном, Россией и Ираном и имеет важное значение не только для этих стран, но и для всего региона.Азербайджан, без преувеличения, особенно заинтересован в реализации этого проекта, так как находится на пересечении двух основных международных транспортных коридоров — с севера на юг и с востока на запад. То есть в стратегическом плане играет роль своеобразного моста между двумя цивилизациями.Между тем данный коридор, идее о создании которого уже более полутора десятка лет, становится все более осязаемым и буквально на глазах обрастает «мышцами». Так, только в течение одного прошлого года были построены 8,3-километровый участок железной дороги от Астары (Азербайджан) до границы с Ираном и пограничный железнодорожный мост через реку Астарачай. Причем так уж получилось, что визит президента Ильxама Aлиeва в Тегеран случился буквально через день после того, как был пущен первый тестовый поезд по пограничному железнодорожному мосту через реку Астарачай, ознаменовавший успешную сдачу в эксплуатацию этого объекта. Шутка ли, мост длиной 82,5 и шириной 11,8 метра был построен и сдан в эксплуатацию менее чем за год. Этот факт является ярким свидетельством того, насколько ускоренными темпами шла реализация этого проекта, который, наконец, связал между собой железные дороги Азербайджана, Ирана и России.Что же касается ситуации по ту сторону границы, то по иранской территории уже проложен участок протяженностью 600 метров. В настоящее время там ускоренными темпами ведется большая работа. В частности, на площади в 35 гектаров строится железнодорожная станция, а также терминал для перевалки грузов. На участке, где будут возведены станция и терминал, идут земляные работы, перенос коммуникационных установок, строительство водоотводов.Президент Ильxам Aлиeв обратил также внимание на то, что проект транспортного коридора «Север–Юг» вносит существенный вклад в развитие регионального сотрудничества, так как сейчас в регионе увеличивается количество трехсторонних форматов. Но данный проект придаст важный импульс эффективному развитию экономик не только трех основных стран-участниц. К нему будут подключены и другие страны в качестве участников, что позволит наладить солидный товарооборот между Северной Европой и Юго-Восточной Азией. Заинтересованность в своем подключении к коридору уже выразили, в частности, Украина и Эстония.Прогнозы же говорят о том, что в случае разворачивания работ на полную мощность коридор Север–Юг создаст возможность выхода к Персидскому заливу и Индии европейским странам, России, странам Кавказа и Центральной Азии, а также интенсификации торговых связей между прикаспийскими странами и черноморскими портами.В ответ на запрос Европейской комиссии (ЕК) Азербайджан представил свои предложения по реализации технических проектов в рамках транспортного коридора TRACECA (Европа–Кавказ–Азия). Об этом сообщил Trend национальный секретарь TRACECA по Азербайджану Акиф Мустафаев.По его словам, в настоящее время Еврокомиссия не реализует какие-либо технические проекты. «Раньше в год ЕК финансировала по 4-5 проектов на общую сумму 3-4 миллиона долларов, однако в настоящее время не занимаются этим, что объясняется кризисом в Европе. С другой стороны, страны TRACECA поднялись на ноги, стали экономически состоятельными, сами инвестируют и привлекают со стороны инвестиции на миллиарды долларов. В то же время в ЕК подчеркивают, что TRACECA является для них стратегическим проектом», — сказал Мустафаев.Недавно ЕК запросила, чтобы страны — участницы подготовили предложения по новым проектам. «Эти предложения мы от имени Азербайджана уже представили, а вскоре представят и другие страны. Предложения будут объединены и направлены на рассмотрение ЕК. Будет хорошо, если ЕК возьмет на себя выполнение каких-либо проектов для нас, помимо того, что делает для развития коридора, каждая из стран — участниц TRACECA. Еврокомиссия в свое время проделала немало работы в рамках проекта TRACECA. Например, новый «Красный мост», соединяющий Азербайджан и Грузию, был возведен за счет средств ЕК. Были построены терминалы, в том числе контейнерный терминал в старом Бакинском порту, осуществлено много проектов по подготовке кадров, проведению тренингов, изучению опыта стран Европы», — заявил Мустафаев.Напомним, что TRACECA — программа сотрудничества в области транспорта между ЕС и его странами-партнерами в Восточной Европе, на Южном Кавказе и в Центральной Азии. Организация имеет постоянный секретариат в Баку. В настоящее время государствами — участниками TRACECA являются Азербайджан, Болгария, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Румыния, Таджикистан, Туркменистан, Турция, Украина, Иран и Армения. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 08.03.17 | Просмотров : 61

