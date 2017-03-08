Новости » Экономика и финансы Введите слово для поиска : Экономика и финансы Анатолий ГАЛЬЧИНСКИЙ, экономист (Украина):«Изменение контуров процесса глобализации неизбежно»





Одной из главных тем состоявшейся недавно 53-й Мюнхенской конференции по проблемам безопасности стала судьба Европы. Многие выступающие высказывали опасения по поводу неизбежности упадка запада и даже конца евроцентризма. В какой мере они обоснованы и как это может отразиться на глобальной экономике? Об этом и многом другом в интервью gazeta.ua размышляет известный украинский экономист Анатолией ГАЛЬЧИНСКИЙ.





— Анатолий Степанович, одна из дискуссионных панелей Мюнхенской конференции была озаглавлена: «Будущее Запада: упадок или возвращение». Как сама по себе такая формулировка, так и постановка этой проблемы на столь высоком уровне весьма симптоматична, не так ли?

— Экономическая биография Запада, как известно, фактически начинается с промышленной революции, с утверждения принципов индустриализма, которые стали локомотивом формирования глобального капитализма и, соответственно, политики евроцентризма. И хотя за последнее время многое изменилось, тем не менее принцип евроцентристской доминантности в конструировании миросистемы остается приоритетным. В этом проявляется одно из основополагающих противоречий современного мира. В реальности сохраняются разные по своим культурно-историческим, мировоззренческим и ментальным ценностям живые, креативно дееспособные локальные цивилизации, которым не только в прошлом, но и de facto в настоящее время прямо или опосредованно навязываются искусственно унифицированные экономические и политические стандарты западного образца. Запад будущего, которого мы пока еще не знаем, — это Запад за пределами евроцентристской доминанты. Неизбежный выход общеисторического процесса за пределы евроцентристской унификации — это та реальность, которая, как мне видится, станет определяющей особенностью ХХІ столетия и которая, вне всяких сомнений, радикальным образом изменит сущностную определенность не только западного мира, но и всего мирового сообщества.

— Доминирующие глобальные тренды указывают на то, что политика евроцентризма может скоро остаться в прошлом. Однако вопрос «что потом?» остается открытым. Высказываются опасения, что, лишившись инструментариев централизации, мировое сообщество будет ввергнуто в ситуацию перманентного хаоса.

— Хаос не бывает и не может быть перманентным. В условиях метасистемных трансформаций он выполняет поисковую функцию оптимальности и в этом качестве отражает жизнеспособность сообщества. В одной из самых значимых работ Ф.Ницше «Так говорил Заратустра» есть такой сюжет. Великий мудрец обращается к народу со словами: нужно носить в себе хаос, чтобы быть в состоянии родить танцующую звезду. У вас есть еще хаос. Очень глубокая по своему философскому содержанию позиция: достоинство народа определяется наличием в нем хаоса. Кстати говоря, западный мир родился из хаоса. Это хорошо известно. Если вести речь о теперешнем состоянии Европы, то можно полагать, что, следуя отмеченной логике, нынешние действительно бифуркационные процессы несут на себе не только разрушения, но и конструктивные перспективы. Я не сомневаюсь в этом. Важно понимать, что многие процессы, представляющиеся сегодня деструктивными, в действительности несут на себе перспективные начала. Таковы логика становления нового, философия прогресса.

— О каких перспективах может идти речь, что в этом наиболее значимо?

— У меня нет и, естественно, не может быть однозначных ответов на поставленный вопрос. В условиях бифуркации возможны самые непредсказуемые альтернативы. Наиболее оптимальные решения ищет хаос. Он разбирается в этом лучше. В этой связи могу говорить лишь о процессах, которые уже теперь могут квалифицироваться как концептуально очевидные. Это, в первую очередь, новые контуры процесса глобализации. Речь идет о формировании планетарного общества как структурно-целостной социальной реальности, второй социальности... Ответ на вопрос «что потом?» располагается, как я полагаю, в этой плоскости. Мир движется в направлении утверждения глобального общества — общества без географии и территорий, основанного на информационно-коммуникационных доминантах глобального социально-сетевого общества. Планетарная суверенизация человеческой личности и, соответственно, формирование нового статуса человека — не просто жителя, а гражданина планеты, неотделимы от соответствующих новаций. Это два взаимообуславливающих друг друга процесса. И новая институциональная архитектура глобалистики, скорее всего, будет выстраиваться на соответствующем фундаменте — на фундаменте планетарного общества.



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Одной из главных тем состоявшейся недавно 53-й Мюнхенской конференции по проблемам безопасности стала судьба Европы. Многие выступающие высказывали опасения по поводу неизбежности упадка запада и даже конца евроцентризма. В какой мере они обоснованы и как это может отразиться на глобальной экономике? Об этом и многом другом в интервью gazeta.ua размышляет известный украинский экономист Анатолией ГАЛЬЧИНСКИЙ.— Экономическая биография Запада, как известно, фактически начинается с промышленной революции, с утверждения принципов индустриализма, которые стали локомотивом формирования глобального капитализма и, соответственно, политики евроцентризма. И хотя за последнее время многое изменилось, тем не менее принцип евроцентристской доминантности в конструировании миросистемы остается приоритетным. В этом проявляется одно из основополагающих противоречий современного мира. В реальности сохраняются разные по своим культурно-историческим, мировоззренческим и ментальным ценностям живые, креативно дееспособные локальные цивилизации, которым не только в прошлом, но и de facto в настоящее время прямо или опосредованно навязываются искусственно унифицированные экономические и политические стандарты западного образца. Запад будущего, которого мы пока еще не знаем, — это Запад за пределами евроцентристской доминанты. Неизбежный выход общеисторического процесса за пределы евроцентристской унификации — это та реальность, которая, как мне видится, станет определяющей особенностью ХХІ столетия и которая, вне всяких сомнений, радикальным образом изменит сущностную определенность не только западного мира, но и всего мирового сообщества.— Хаос не бывает и не может быть перманентным. В условиях метасистемных трансформаций он выполняет поисковую функцию оптимальности и в этом качестве отражает жизнеспособность сообщества. В одной из самых значимых работ Ф.Ницше «Так говорил Заратустра» есть такой сюжет. Великий мудрец обращается к народу со словами: нужно носить в себе хаос, чтобы быть в состоянии родить танцующую звезду. У вас есть еще хаос. Очень глубокая по своему философскому содержанию позиция: достоинство народа определяется наличием в нем хаоса. Кстати говоря, западный мир родился из хаоса. Это хорошо известно. Если вести речь о теперешнем состоянии Европы, то можно полагать, что, следуя отмеченной логике, нынешние действительно бифуркационные процессы несут на себе не только разрушения, но и конструктивные перспективы. Я не сомневаюсь в этом. Важно понимать, что многие процессы, представляющиеся сегодня деструктивными, в действительности несут на себе перспективные начала. Таковы логика становления нового, философия прогресса.— У меня нет и, естественно, не может быть однозначных ответов на поставленный вопрос. В условиях бифуркации возможны самые непредсказуемые альтернативы. Наиболее оптимальные решения ищет хаос. Он разбирается в этом лучше. В этой связи могу говорить лишь о процессах, которые уже теперь могут квалифицироваться как концептуально очевидные. Это, в первую очередь, новые контуры процесса глобализации. Речь идет о формировании планетарного общества как структурно-целостной социальной реальности, второй социальности... Ответ на вопрос «что потом?» располагается, как я полагаю, в этой плоскости. Мир движется в направлении утверждения глобального общества — общества без географии и территорий, основанного на информационно-коммуникационных доминантах глобального социально-сетевого общества. Планетарная суверенизация человеческой личности и, соответственно, формирование нового статуса человека — не просто жителя, а гражданина планеты, неотделимы от соответствующих новаций. Это два взаимообуславливающих друг друга процесса. И новая институциональная архитектура глобалистики, скорее всего, будет выстраиваться на соответствующем фундаменте — на фундаменте планетарного общества. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 08.03.17 | Просмотров : 60

