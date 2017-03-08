Новости » Главная Введите слово для поиска : Главная Армянская сеть угодила в сети





Армения получила очередной внушительный политический удар на международной арене. Европейский центр стратегической разведки и безопасности (ESISC) опубликовал всеобъемлющий доклад, в котором разоблачается армянская сеть связи в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).





Натиг НАЗИМОГЛУ



ESISC — один из наиболее авторитетных экспертно-аналитических центров в Европе. Созданный в 2002 году в Брюсселе, он специализируется на сборе и анализе источников разведки в сферах безопасности, геополитики и экономики. На основе различных разведывательных данных ESISC составляет аналитические доклады.

В обнародованном на днях докладе под названием «Армянская связь как тайное собрание депутатов и НПО» говорится о том, что, начиная с 2012 года, в ПАСЕ действует сеть для сокрытия нарушений международного права. Осуществляемые ею «неправдивые нападения являются инструментом скрытой политической повестки дня: защитить незаконную оккупацию Нагорного Карабаха» и скрыть «частные интересы в сфере защиты прав человека».

В 27-страничном расследовании ESISC собран значительный фактологический и статистический материал, а также представлены схемы с фотографиями персон, задействованных в армянской сети. Речь идет, в частности, о связанных с армянскими политиками некоторых членах ПАСЕ. В докладе отмечается, что армянская сеть «вела беспощадную пропагандистскую кампанию против Азербайджана на благо Армении». Резкому осуждению подвергнут доклад Европейской инициативы по стабильности (ESI) под названием «Диверсификация икры», в котором явно прослеживалось стремление очернить имидж Азербайджана в глазах европейской и мировой общественности. Публикация вышеупомянутого доклада ESI, по мнению ESISC, «преследовала только одну цель: создать атмосферу подозрительности, основанную на клевете, сформировать сеть депутатов, которые начнут политическую войну против Азербайджана». ESISC призвал немедленно прекратить осуществляемую армянской сетью «опасную политику», в реализацию которой вовлечены ряд депутатов ПАСЕ и крупные НПО.

В самом ближайшем будущем ESISC планирует опубликовать второй отчет относительно «армянской связи». Можно предположить, что в нем будут представлены новые разоблачающие факты и схемы позорного сотрудничества отдельных европейских политиков с криминальным армянским режимом. Однако уже сейчас можно однозначно утверждать, что во многом именно вследствие сговора, разоблаченного на страницах доклада ESISC, осуществляется на европейском уровне кампания нападок и обвинений в адрес Азербайджана. Армянская сеть, в которую угодили ряд европейских политиков, ссылается на ситуацию с правами человека в Азербайджане. Тогда как доподлинно известно, что эти права волнуют ее меньше всего. Не будь так, ПАСЕ и некоторые другие влиятельные структуры Запада давным-давно потребовали бы от Армении прекратить агрессию против Азербайджана, оккупацию территорий нашего государства, что сделало бы возможным возвращение сотен тысяч азербайджанцев на их родные земли, полноценную реализацию политических, социально-экономических и иных прав этих людей, живущих ныне в статусе беженцев и вынужденных переселенцев

Доклад ESISC, несомненно, следует считать мощным ударом по механизму армянской лжи, колоссальным усилиям, предпринимаемым Ереваном и его международными покровителями против Азербайджана, справедливой, основанной на международном праве позиции нашей страны в карабахском конфликте. Собственно, само содержание доклада укладывается в логику карабахского урегулирования, которое неизбежно обернется провалом армянской политики оккупации азербайджанских земель. Какие бы сети ни расставляла Армения в своих агрессивных целях, она обречена сама угодить в них, поскольку не способна противостоять, во-первых, все более усиливающемуся Азербайджану, а во-вторых — тем международным кругам, для которых справедливость, международное право и законность не являются пустыми терминами.

Армения получила очередной внушительный политический удар на международной арене. Европейский центр стратегической разведки и безопасности (ESISC) опубликовал всеобъемлющий доклад, в котором разоблачается армянская сеть связи в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).ESISC — один из наиболее авторитетных экспертно-аналитических центров в Европе. Созданный в 2002 году в Брюсселе, он специализируется на сборе и анализе источников разведки в сферах безопасности, геополитики и экономики. На основе различных разведывательных данных ESISC составляет аналитические доклады.В обнародованном на днях докладе под названием «Армянская связь как тайное собрание депутатов и НПО» говорится о том, что, начиная с 2012 года, в ПАСЕ действует сеть для сокрытия нарушений международного права. Осуществляемые ею «неправдивые нападения являются инструментом скрытой политической повестки дня: защитить незаконную оккупацию Нагорного Карабаха» и скрыть «частные интересы в сфере защиты прав человека».В 27-страничном расследовании ESISC собран значительный фактологический и статистический материал, а также представлены схемы с фотографиями персон, задействованных в армянской сети. Речь идет, в частности, о связанных с армянскими политиками некоторых членах ПАСЕ. В докладе отмечается, что армянская сеть «вела беспощадную пропагандистскую кампанию против Азербайджана на благо Армении». Резкому осуждению подвергнут доклад Европейской инициативы по стабильности (ESI) под названием «Диверсификация икры», в котором явно прослеживалось стремление очернить имидж Азербайджана в глазах европейской и мировой общественности. Публикация вышеупомянутого доклада ESI, по мнению ESISC, «преследовала только одну цель: создать атмосферу подозрительности, основанную на клевете, сформировать сеть депутатов, которые начнут политическую войну против Азербайджана». ESISC призвал немедленно прекратить осуществляемую армянской сетью «опасную политику», в реализацию которой вовлечены ряд депутатов ПАСЕ и крупные НПО.В самом ближайшем будущем ESISC планирует опубликовать второй отчет относительно «армянской связи». Можно предположить, что в нем будут представлены новые разоблачающие факты и схемы позорного сотрудничества отдельных европейских политиков с криминальным армянским режимом. Однако уже сейчас можно однозначно утверждать, что во многом именно вследствие сговора, разоблаченного на страницах доклада ESISC, осуществляется на европейском уровне кампания нападок и обвинений в адрес Азербайджана. Армянская сеть, в которую угодили ряд европейских политиков, ссылается на ситуацию с правами человека в Азербайджане. Тогда как доподлинно известно, что эти права волнуют ее меньше всего. Не будь так, ПАСЕ и некоторые другие влиятельные структуры Запада давным-давно потребовали бы от Армении прекратить агрессию против Азербайджана, оккупацию территорий нашего государства, что сделало бы возможным возвращение сотен тысяч азербайджанцев на их родные земли, полноценную реализацию политических, социально-экономических и иных прав этих людей, живущих ныне в статусе беженцев и вынужденных переселенцевДоклад ESISC, несомненно, следует считать мощным ударом по механизму армянской лжи, колоссальным усилиям, предпринимаемым Ереваном и его международными покровителями против Азербайджана, справедливой, основанной на международном праве позиции нашей страны в карабахском конфликте. Собственно, само содержание доклада укладывается в логику карабахского урегулирования, которое неизбежно обернется провалом армянской политики оккупации азербайджанских земель. Какие бы сети ни расставляла Армения в своих агрессивных целях, она обречена сама угодить в них, поскольку не способна противостоять, во-первых, все более усиливающемуся Азербайджану, а во-вторых — тем международным кругам, для которых справедливость, международное право и законность не являются пустыми терминами. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 08.03.17 | Просмотров : 70

