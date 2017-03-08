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Вчерашнее пленарное заседание Милли меджлиса обычным не назовешь. В преддверии Международного женского дня мужчины-депутаты не только поздравляли своих коллег-соратниц, но теперь уже бывшего парламентария, а ныне первого вице-президента Мехрибан Aлиeву с назначением на новую более ответственную должность.







Элеонора АБАСКУЛИЕВА



Спикер Милли меджлиса Огтай Асадов, поздравив от лица коллег Мехрибан Aлиeву, отметил главные направления ее деятельности как народного избранника. «Мехрибан ханым инициатор принятия четырех актов амнистии, каждый из которых дал свободу 10 тысячам оступившихся людей. О ее роли в развитии межпарламентских связей с Францией и США, значительной благотворительной деятельности на посту главы Фонда Гeйдapа Aлиeва говорили и другие парламентарии.

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Aлиeва, выступив на пленарном заседании Милли меджлиса, поблагодарила депутатов за поддержку четырех ее инициатив по принятию актов об амнистии — в 2007, 2009, 2013 и 2016 годах. «Эти четыре акта амнистии охватили в целом около 40 тысяч заключенных. Благодарю своих коллег за поддержку, благодаря которой свобода была подарена десяткам тысяч человек. Уверена, что эти традиции будут продолжены. Для меня было большой честью быть депутатом», — подчеркнула она, отметив большую роль депутатского корпуса Милли меджлиса в формировании авторитетного имиджа государства в годы независимости.

Заслуги Мехрибан Aлиeвой, безусловно, вызывают одобрение не только депутатов, но и обычных граждан. Ведь именно по инициативе Фонда Гeйдapа Aлиeва был построен центр талассемии, в котором более 40 детям уже сделаны операции по пересадке костного мозга, приняты законы, касающиеся талассемии и гемофилии. Ей также принадлежит инициатива внедрения в Азербайджане обязательного медицинского обследования вступающих в брак граждан. Благодаря принятию соответствующего закона многие молодые пары смогли начать лечение заболеваний, о которых не подозревали ранее.

Парламентское заседание было продолжено слушанием ежегодного отчета уполномоченного по правам человека Азербайджана (омбудсмена) Эльмиры Сулеймановой, в аппарат которого в прошлом году поступило почти 19 тысяч обращений от граждан. Выступившие депутаты, высказав ряд критических замечаний, в частности связанные с тем, что в докладе не нашли отражения такие важные проблемы, затрагивающие интересы широких слоев населения, как наличие кредитных долгов, ситуация, связанная с деяниями упраздненного министерства национальной безопасности и т.д., в целом положительно оценили деятельность омбудсмена, отраженную в отчете и проголосовали за его принятие.

В соответствии с повесткой заседания был рассмотрен вопрос утверждения Алима Гулиева, Вадима Хубанова и Афтандиля Бабаева членами правления Центрального банка Азербайджана. Документ был вынесен на голосование и принят.

Заседание Милли меджлиса продолжилось обсуждением запланированных вопросов — проектов изменения законов «О государственной границе Азербайджанской Республики», «О пограничных войсках», «Об информации, информатизации и защите информации», «О телекоммуникации», «О лицензиях и разрешениях», «О рекламе» и других.

Вчерашнее пленарное заседание Милли меджлиса обычным не назовешь. В преддверии Международного женского дня мужчины-депутаты не только поздравляли своих коллег-соратниц, но теперь уже бывшего парламентария, а ныне первого вице-президента Мехрибан Aлиeву с назначением на новую более ответственную должность.Спикер Милли меджлиса Огтай Асадов, поздравив от лица коллег Мехрибан Aлиeву, отметил главные направления ее деятельности как народного избранника. «Мехрибан ханым инициатор принятия четырех актов амнистии, каждый из которых дал свободу 10 тысячам оступившихся людей. О ее роли в развитии межпарламентских связей с Францией и США, значительной благотворительной деятельности на посту главы Фонда Гeйдapа Aлиeва говорили и другие парламентарии.Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Aлиeва, выступив на пленарном заседании Милли меджлиса, поблагодарила депутатов за поддержку четырех ее инициатив по принятию актов об амнистии — в 2007, 2009, 2013 и 2016 годах. «Эти четыре акта амнистии охватили в целом около 40 тысяч заключенных. Благодарю своих коллег за поддержку, благодаря которой свобода была подарена десяткам тысяч человек. Уверена, что эти традиции будут продолжены. Для меня было большой честью быть депутатом», — подчеркнула она, отметив большую роль депутатского корпуса Милли меджлиса в формировании авторитетного имиджа государства в годы независимости.Заслуги Мехрибан Aлиeвой, безусловно, вызывают одобрение не только депутатов, но и обычных граждан. Ведь именно по инициативе Фонда Гeйдapа Aлиeва был построен центр талассемии, в котором более 40 детям уже сделаны операции по пересадке костного мозга, приняты законы, касающиеся талассемии и гемофилии. Ей также принадлежит инициатива внедрения в Азербайджане обязательного медицинского обследования вступающих в брак граждан. Благодаря принятию соответствующего закона многие молодые пары смогли начать лечение заболеваний, о которых не подозревали ранее.Парламентское заседание было продолжено слушанием ежегодного отчета уполномоченного по правам человека Азербайджана (омбудсмена) Эльмиры Сулеймановой, в аппарат которого в прошлом году поступило почти 19 тысяч обращений от граждан. Выступившие депутаты, высказав ряд критических замечаний, в частности связанные с тем, что в докладе не нашли отражения такие важные проблемы, затрагивающие интересы широких слоев населения, как наличие кредитных долгов, ситуация, связанная с деяниями упраздненного министерства национальной безопасности и т.д., в целом положительно оценили деятельность омбудсмена, отраженную в отчете и проголосовали за его принятие.В соответствии с повесткой заседания был рассмотрен вопрос утверждения Алима Гулиева, Вадима Хубанова и Афтандиля Бабаева членами правления Центрального банка Азербайджана. Документ был вынесен на голосование и принят.Заседание Милли меджлиса продолжилось обсуждением запланированных вопросов — проектов изменения законов «О государственной границе Азербайджанской Республики», «О пограничных войсках», «Об информации, информатизации и защите информации», «О телекоммуникации», «О лицензиях и разрешениях», «О рекламе» и других. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 08.03.17 | Просмотров : 64

