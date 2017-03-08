Новости » Главная Введите слово для поиска : Главная Лейла СЕИДБЕКОВА, генеральный директор Центральной больницы нефтяников:«Руководитель медучреждения должен быть и хорошим менеджером, и врачом»

Женщины Азербайджана играют активную роль во всех сферах жизни страны. Среди них немало и руководителей разного звена. В их числе генеральный директор Центральной больницы нефтяников, одного из ведущих медицинских учреждений Азербайджана Лейла СЕИДБЕКОВА. О трудовых буднях больницы и перспективах ее развития она рассказала в беседе с корреспондентом «Азербайджанских известий» Ирадой АГАЕВОЙ.







— Лейла ханым, вот уже пятый год как ваша лечебница работает в новых экономических условиях, перейдя из подчинения SOCAR в ведение Министерства здравоохранения. Какие проблемы пришлось вам решать в этой связи? Были ли трудности с финансированием модернизации больничного комплекса?

— Проблем с финансированием не возникло. При поддержке Минздрава были реконструированы корпуса, отремонтированы отделения больницы, которые оснастили более современным оборудованием и инвентарем. И до этого ЦБН выгодно отличался от других клиник техническим оснащением, но процесс модернизации в нашей сфере постоянный, аппаратура устаревает, на смену приходят более современные диагностические приборы. Поэтому работа в этом направлении продолжается по сей день. Благодаря мощной материально-технической базе нам удалась сохранить имидж самой высокотехнологичной и профессиональной лечебницы Азербайджана.

— Какова сегодня инфраструктура больничного комплекса?

— Комплекс включает поликлиническое, приемное, родильное отделения, отделения эндоскопии, урологии, кардиохирургии, общей хирургии, терапии, общей реанимации, трансплантации. Все этапы оказания медпомощи осуществляются по четким протоколам: больной поступает в приемное отделение, тут же проводятся диагностические исследования, приглашают специалиста, за считанные минуты определяется диагноз и пациент помещается в профильную палату для лечения.

У нас очень сильная реанимационная служба. Здесь применяется самая современная лечебная и диагностическая аппаратура ведущих производителей, новейшие методы лечения пациентов в критических состояниях. Сотрудники отделения регулярно проходят стажировки в ведущих зарубежных клиниках. Состояние пациента контролируется через монитор, фиксируются изменения работы его органов. Без такого наблюдения невозможно обеспечить качество оказываемой помощи в реанимации и интенсивной терапии.

Хочется особо отметить отделение трансплантации. Оно было создано в 2009 году по инициативе первой леди страны Мехрибан Aлиeвой.



Эта была первая в стране подобная служба. Ее формирование стало важным событием в азербайджанском здравоохранении и новым направлением отечественной медицины. Тем самым отпала необходимость уезжать в Турцию, Иран, Германию для пересадки органов. За истекший период в отделении более 100 больным пересажены печень и около 400 — почка. Приведу случаи, заслуживающие внимания. Две наши молодые пациентки — одной пересадили почку, другой — печень — вышли замуж и обе родили в нашей же больнице. Вот такие истории со счастливым концом.

Кстати, отделение эндоскопии также создано сравнительно недавно. Здесь осуществляются исследования верхних и нижних отделов желудочно-кишечного тракта (гастродуоденоскопия, колоноскопия), бронхиального дерева (бронхоскопия) желчевыводящих протоков (ретроградная холангиопанкреатография). Успешно работает и отделение урологии. Наши специалисты лапароскопическим методом удаляют почку через отверстие в пупке. Лапароскопические операции — это минимальное инвазивное хирургическое вмешательство. У них немало преимуществ для пациентов: снижение болевого синдрома, сокращение пребывания в больнице, улучшение косметического результата и более быстрое восстановление после операции.

Еще одним новшеством стало открытие Центра гипертонии. Повышенное артериальное давление — коварная болезнь. Многие живущие по принципу «пока не болит, мы не лечимся» даже не замечают, как приходят к инфаркту и инсульту. Поэтому самый простой принцип «предупрежден — вооружен» — основа профилактики болезни века. В центр уже обращаются за помощью. Пациенты проходят chek-up-диагностику и специалисты назначают им курс лечения.

— У вас услуги платные?

— Да, поскольку наша больница работает на хозрасчетной основе. Пациент оплачивает свое лечение по полису медстрахования или наличными. 50% доходов идет на зарплату персонала, остальное — на погашение коммунальных расходов, покупку лекарств, продуктов питания.

— Сегодня трудно представить медицину без информационных технологий. А как у вас обстоят дела?

— Не без гордости могу сказать, что ЦБН — первая в стране «цифровая больница», где практически нет бумажной документации. Это касается бухгалтерии, карты больных. Если раньше у каждого пациента была учетная книжка, хранящаяся в бумажной папке, то сейчас эти книжки в электронном виде, что снизило трату времени врачей до минимума:

Информационная система OTOMATIP внедрена турецкой компанией Esim Software. Она объединяет в себе все существующие модули управления в современной системе управления больницей. Благодаря сетевому киоску с сенсорным экраном пациенты могут вне очереди пройти регистрацию в больнице, а его близкие — запросить встречу с пациентом. «NFC браслет для больного» и установленные возле коек пациентов планшеты делают доступной информацию о нем и дают возможность реализовать множество действий.

Должна заметить, что в 2011 году ЦБН награждена Турецким институтом стандартов сертификатом менеджмента качества ИСО 9001. Каждый год проводится аудит и этот сертификат подтверждается.

— Ваша больница всегда славилась высокопрофессиональными кадрами. А как сейчас?

— И сейчас тоже. У нас трудятся высокопрофессиональные специалисты, имена которых знают даже за пределами Азербайджана. Многие имеют высшую квалификационную категорию, два доктора, 25 — кандидатов медицинских наук. Основную часть нашего персонала составляют специалисты, обучавшиеся за рубежом. Еще в прежние годы в ЦБН были приглашены на работу азербайджанцы, получившие специализированное последипломное образование в турецких медицинских университетах. Такая инициатива исходила от SOCAR. Кстати, наши многие медсестры прошли стажировку в клиниках Турции. Так что коллектив у нас стабильный, работоспособный, творческий, высокопрофессиональный. По компетентности и профессиональным качествам наши урологи, кардиохирурги и трансплантологии могут конкурировать с западными специалистами.

— Лейла ханым, расскажите, директор или главврач больницы — это должность медицинская или все-таки административная?

— Должность директора предполагает множество функций, в том числе и административную. Мне кажется, руководитель медучреждения должен быть и хорошим менеджером, и врачом. Только в этом случае можно обеспечить его полноценное функционирование.

— А что вы считаете самым главным в профессии врача: знания, навыки или человечность во взаимоотношениях с пациентами?

— Я всегда на первое место ставлю человеческий фактор. Чуткое, внимательное, заботливое отношение к больным. Безусловно, врач должен обладать знаниями, опытом, профессиональными качествами, любить свою работу. И свою профессию могу рекомендовать только тем молодым людям, которые будут ответственны во всем. То есть человеку, который сомневается в своих силах и возможностях, лучше и не выбирать столь сложную для обучения специальность.

— Как вы отдыхаете, находите время для этого?

— Свою жизнь разделила на две части. Первая часть — это семья, здоровье моих близких, домашние хлопоты. Моя дочь тоже медик, она педиатр, имеет ученую степень, работает на кафедре педиатрии Азербайджанского медицинского университета. Зять — дипломат, работает в посольстве Азербайджана в Турции. Муж — заведующий кафедрой стоматологии в Институте усовершенствования врачей им.А.Aлиeва. Старший внук Сеид Огтай учится в лицее в Турции. Очень одаренный юноша: пишет стихи, эссе, хорошо рисует, его работы выставлялись на различных выставках. У меня еще есть близнецы-внуки — им по три года. Домом занимаюсь сама — уборка, готовка, покупка продуктов и т.д. Никому не поручаю эти дела и не на кого не взваливаю. Стараюсь все успевать, чтобы с домом и хозяйством не было никаких проблем. Чтобы придя в больницу, я спокойно могла заниматься всей текущей работой, ни на что не отвлекаясь. Ведь больница — тоже сложное производство, которое требует оперативного вмешательства, правильной организации, постоянного контроля.

Мой рабочий день ненормированный. Пока все дела не закончу, не ухожу домой. К сожалению, отдыхать получается далеко не всегда. Если удается выкроить свободное время, то идут в театр, на концерт. Я получаю заряд энергии именно от своей работы.

Женщины Азербайджана играют активную роль во всех сферах жизни страны. Среди них немало и руководителей разного звена. В их числе генеральный директор Центральной больницы нефтяников, одного из ведущих медицинских учреждений Азербайджана Лейла СЕИДБЕКОВА. О трудовых буднях больницы и перспективах ее развития она рассказала в беседе с корреспондентом «Азербайджанских известий» Ирадой АГАЕВОЙ.— Проблем с финансированием не возникло. При поддержке Минздрава были реконструированы корпуса, отремонтированы отделения больницы, которые оснастили более современным оборудованием и инвентарем. И до этого ЦБН выгодно отличался от других клиник техническим оснащением, но процесс модернизации в нашей сфере постоянный, аппаратура устаревает, на смену приходят более современные диагностические приборы. Поэтому работа в этом направлении продолжается по сей день. Благодаря мощной материально-технической базе нам удалась сохранить имидж самой высокотехнологичной и профессиональной лечебницы Азербайджана.— Комплекс включает поликлиническое, приемное, родильное отделения, отделения эндоскопии, урологии, кардиохирургии, общей хирургии, терапии, общей реанимации, трансплантации. Все этапы оказания медпомощи осуществляются по четким протоколам: больной поступает в приемное отделение, тут же проводятся диагностические исследования, приглашают специалиста, за считанные минуты определяется диагноз и пациент помещается в профильную палату для лечения.У нас очень сильная реанимационная служба. Здесь применяется самая современная лечебная и диагностическая аппаратура ведущих производителей, новейшие методы лечения пациентов в критических состояниях. Сотрудники отделения регулярно проходят стажировки в ведущих зарубежных клиниках. Состояние пациента контролируется через монитор, фиксируются изменения работы его органов. Без такого наблюдения невозможно обеспечить качество оказываемой помощи в реанимации и интенсивной терапии.Хочется особо отметить отделение трансплантации. Оно было создано в 2009 году по инициативе первой леди страны Мехрибан Aлиeвой.Эта была первая в стране подобная служба. Ее формирование стало важным событием в азербайджанском здравоохранении и новым направлением отечественной медицины. Тем самым отпала необходимость уезжать в Турцию, Иран, Германию для пересадки органов. За истекший период в отделении более 100 больным пересажены печень и около 400 — почка. Приведу случаи, заслуживающие внимания. Две наши молодые пациентки — одной пересадили почку, другой — печень — вышли замуж и обе родили в нашей же больнице. Вот такие истории со счастливым концом.Кстати, отделение эндоскопии также создано сравнительно недавно. Здесь осуществляются исследования верхних и нижних отделов желудочно-кишечного тракта (гастродуоденоскопия, колоноскопия), бронхиального дерева (бронхоскопия) желчевыводящих протоков (ретроградная холангиопанкреатография). Успешно работает и отделение урологии. Наши специалисты лапароскопическим методом удаляют почку через отверстие в пупке. Лапароскопические операции — это минимальное инвазивное хирургическое вмешательство. У них немало преимуществ для пациентов: снижение болевого синдрома, сокращение пребывания в больнице, улучшение косметического результата и более быстрое восстановление после операции.Еще одним новшеством стало открытие Центра гипертонии. Повышенное артериальное давление — коварная болезнь. Многие живущие по принципу «пока не болит, мы не лечимся» даже не замечают, как приходят к инфаркту и инсульту. Поэтому самый простой принцип «предупрежден — вооружен» — основа профилактики болезни века. В центр уже обращаются за помощью. Пациенты проходят chek-up-диагностику и специалисты назначают им курс лечения.— Да, поскольку наша больница работает на хозрасчетной основе. Пациент оплачивает свое лечение по полису медстрахования или наличными. 50% доходов идет на зарплату персонала, остальное — на погашение коммунальных расходов, покупку лекарств, продуктов питания.— Не без гордости могу сказать, что ЦБН — первая в стране «цифровая больница», где практически нет бумажной документации. Это касается бухгалтерии, карты больных. Если раньше у каждого пациента была учетная книжка, хранящаяся в бумажной папке, то сейчас эти книжки в электронном виде, что снизило трату времени врачей до минимума:Информационная система OTOMATIP внедрена турецкой компанией Esim Software. Она объединяет в себе все существующие модули управления в современной системе управления больницей. Благодаря сетевому киоску с сенсорным экраном пациенты могут вне очереди пройти регистрацию в больнице, а его близкие — запросить встречу с пациентом. «NFC браслет для больного» и установленные возле коек пациентов планшеты делают доступной информацию о нем и дают возможность реализовать множество действий.Должна заметить, что в 2011 году ЦБН награждена Турецким институтом стандартов сертификатом менеджмента качества ИСО 9001. Каждый год проводится аудит и этот сертификат подтверждается.— И сейчас тоже. У нас трудятся высокопрофессиональные специалисты, имена которых знают даже за пределами Азербайджана. Многие имеют высшую квалификационную категорию, два доктора, 25 — кандидатов медицинских наук. Основную часть нашего персонала составляют специалисты, обучавшиеся за рубежом. Еще в прежние годы в ЦБН были приглашены на работу азербайджанцы, получившие специализированное последипломное образование в турецких медицинских университетах. Такая инициатива исходила от SOCAR. Кстати, наши многие медсестры прошли стажировку в клиниках Турции. Так что коллектив у нас стабильный, работоспособный, творческий, высокопрофессиональный. По компетентности и профессиональным качествам наши урологи, кардиохирурги и трансплантологии могут конкурировать с западными специалистами.— Должность директора предполагает множество функций, в том числе и административную. Мне кажется, руководитель медучреждения должен быть и хорошим менеджером, и врачом. Только в этом случае можно обеспечить его полноценное функционирование.— Я всегда на первое место ставлю человеческий фактор. Чуткое, внимательное, заботливое отношение к больным. Безусловно, врач должен обладать знаниями, опытом, профессиональными качествами, любить свою работу. И свою профессию могу рекомендовать только тем молодым людям, которые будут ответственны во всем. То есть человеку, который сомневается в своих силах и возможностях, лучше и не выбирать столь сложную для обучения специальность.— Свою жизнь разделила на две части. Первая часть — это семья, здоровье моих близких, домашние хлопоты. Моя дочь тоже медик, она педиатр, имеет ученую степень, работает на кафедре педиатрии Азербайджанского медицинского университета. Зять — дипломат, работает в посольстве Азербайджана в Турции. Муж — заведующий кафедрой стоматологии в Институте усовершенствования врачей им.А.Aлиeва. Старший внук Сеид Огтай учится в лицее в Турции. Очень одаренный юноша: пишет стихи, эссе, хорошо рисует, его работы выставлялись на различных выставках. У меня еще есть близнецы-внуки — им по три года. Домом занимаюсь сама — уборка, готовка, покупка продуктов и т.д. Никому не поручаю эти дела и не на кого не взваливаю. Стараюсь все успевать, чтобы с домом и хозяйством не было никаких проблем. Чтобы придя в больницу, я спокойно могла заниматься всей текущей работой, ни на что не отвлекаясь. Ведь больница — тоже сложное производство, которое требует оперативного вмешательства, правильной организации, постоянного контроля.Мой рабочий день ненормированный. Пока все дела не закончу, не ухожу домой. К сожалению, отдыхать получается далеко не всегда. Если удается выкроить свободное время, то идут в театр, на концерт. Я получаю заряд энергии именно от своей работы. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 08.03.17 | Просмотров : 66

