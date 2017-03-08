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Общественность Азербайджана широко отмечает первый

весенний праздник — Международный женский день







Сегодня в Азербайджане, как и во всех других странах, отмечают праздник 8 Марта — как день поклонения настоящей женщине, ее красоте, уму, мудрости и женственности. К тому же это и первый, волнующий и торжественный весенний праздник. Утром толпы мужчин торопятся в цветочные и подарочные магазины для того, чтобы купить самые красивые букеты и подарки своим прекрасным женщинам. Каждая женщина ждет с нетерпением этого дня, чтобы получить не только подарки, но и положительные эмоции, которых зачастую так не хватает в течение всего года.







Ирада ГАСАНОВА



Накануне президент Ильxам Aлиeв поздравил азербайджанских женщин с этим замечательным праздником. «Азербайджанская женщина, которой принадлежат неоценимые заслуги в формировании нашего многовекового культурного наследия, подарила миру выдающихся литераторов, создавших жемчужины сокровищницы общечеловеческой культуры, исторических личностей, известных деятелей науки и искусства. С ее именем непосредственно связаны сохранение и развитие даже в самые сложные периоды прошлого наших духовно-нравственных богатств и культурно-исторических ценностей, являющихся выражением нашего национального бытия. Наши матери и сегодня с честью справляются с возложенной на них обязанностью воспитания достойных сыновей, преданных идеологии азербайджанства. Сегодня выросло поколение, чья душа переполнена безграничной любовью к нашей стране, которое, считая Родину священной, как мать, готово защищать каждую пядь нашей земли, поколение, являющееся ровесником нашей независимости. Это — самый большой вклад азербайджанской женщины в нашу современную государственность», — говорится в обращении.

Кроме того, распоряжением главы государства за плодотворную деятельность в сферах культуры, образования и здравоохранения, а также по случаю Международного женского дня группе женщин присвоены почетные звания, а за активное участие в общественной жизни страны группа женщин награждена медалями «Терегги».

Благодаря проводимой в Азербайджане целенаправленной политике сформирована мощная платформа для обеспечения гендерного равенства и расширения возможностей женщин. Их активная деятельность охватывает не только такие традиционные сферы, как здравоохранение, образование, но и науку, бизнес, политику и госуправление. Назначение первой леди страны Мехрибан Aлиeвой первым вице-президентом Азербайджана является ярким свидетельством тому.

Проекты по активному вовлечению женщин во все сферы жизнедеятельности страны дали свои результаты. За последние годы доля женщин в муниципальных органах возросла с 4% до 35%. Количество женщин, представленных в парламенте страны, увеличилось до 16,8%. Сегодня в руководстве почти всех органов исполнительной власти работают женщины.

Большое внимание уделяется развитию женского предпринимательства. Эта сфера особенно динамично развивается, так как высокие темпы экономического усиления создает реальные возможности для активности женщин. За последние годы число женщин предпринимателей увеличилось до 28 %, среди них немало женщин, возглавляющих холдинги и крупные финансовые компании.

В этот знаменательный праздничный день хочется пожелать всем нашим женщинам здоровья и счастья! Чтобы в жизни и в работе им сопутствовали удача, творческие успехи. Наши милые и дорогие женщины! Оставайтесь всегда такими же душевными, красивыми и обаятельными и радуйте близких и окружающих своей красотой и обворожительными улыбками!

Сегодня в Азербайджане, как и во всех других странах, отмечают праздник 8 Марта — как день поклонения настоящей женщине, ее красоте, уму, мудрости и женственности. К тому же это и первый, волнующий и торжественный весенний праздник. Утром толпы мужчин торопятся в цветочные и подарочные магазины для того, чтобы купить самые красивые букеты и подарки своим прекрасным женщинам. Каждая женщина ждет с нетерпением этого дня, чтобы получить не только подарки, но и положительные эмоции, которых зачастую так не хватает в течение всего года.Накануне президент Ильxам Aлиeв поздравил азербайджанских женщин с этим замечательным праздником. «Азербайджанская женщина, которой принадлежат неоценимые заслуги в формировании нашего многовекового культурного наследия, подарила миру выдающихся литераторов, создавших жемчужины сокровищницы общечеловеческой культуры, исторических личностей, известных деятелей науки и искусства. С ее именем непосредственно связаны сохранение и развитие даже в самые сложные периоды прошлого наших духовно-нравственных богатств и культурно-исторических ценностей, являющихся выражением нашего национального бытия. Наши матери и сегодня с честью справляются с возложенной на них обязанностью воспитания достойных сыновей, преданных идеологии азербайджанства. Сегодня выросло поколение, чья душа переполнена безграничной любовью к нашей стране, которое, считая Родину священной, как мать, готово защищать каждую пядь нашей земли, поколение, являющееся ровесником нашей независимости. Это — самый большой вклад азербайджанской женщины в нашу современную государственность», — говорится в обращении.Кроме того, распоряжением главы государства за плодотворную деятельность в сферах культуры, образования и здравоохранения, а также по случаю Международного женского дня группе женщин присвоены почетные звания, а за активное участие в общественной жизни страны группа женщин награждена медалями «Терегги».Благодаря проводимой в Азербайджане целенаправленной политике сформирована мощная платформа для обеспечения гендерного равенства и расширения возможностей женщин. Их активная деятельность охватывает не только такие традиционные сферы, как здравоохранение, образование, но и науку, бизнес, политику и госуправление. Назначение первой леди страны Мехрибан Aлиeвой первым вице-президентом Азербайджана является ярким свидетельством тому.Проекты по активному вовлечению женщин во все сферы жизнедеятельности страны дали свои результаты. За последние годы доля женщин в муниципальных органах возросла с 4% до 35%. Количество женщин, представленных в парламенте страны, увеличилось до 16,8%. Сегодня в руководстве почти всех органов исполнительной власти работают женщины.Большое внимание уделяется развитию женского предпринимательства. Эта сфера особенно динамично развивается, так как высокие темпы экономического усиления создает реальные возможности для активности женщин. За последние годы число женщин предпринимателей увеличилось до 28 %, среди них немало женщин, возглавляющих холдинги и крупные финансовые компании.В этот знаменательный праздничный день хочется пожелать всем нашим женщинам здоровья и счастья! Чтобы в жизни и в работе им сопутствовали удача, творческие успехи. Наши милые и дорогие женщины! Оставайтесь всегда такими же душевными, красивыми и обаятельными и радуйте близких и окружающих своей красотой и обворожительными улыбками! TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 08.03.17 | Просмотров : 148

