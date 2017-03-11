Новости » Культура Введите слово для поиска : Культура Дмитрий БАШКИРОВ, солист «Геликон-опера» (Россия):«Надеюсь в ближайшее время приехать в Баку»



Уроженец Баку, молодой талантливый певец, солист Московского музыкального театра «Геликон-опера» Дмитрий БАШКИРОВ, как признается сам, и не думал стать музыкантом. Учился на фармацевта, но неожиданно для всех стал оперным певцом. И очень успешным. О себе и своем творчестве он рассказал в интервью sputnik.az.







— Дмитрий, первым делом хочется спросить вас про Баку — вы же родились в столице Азербайджана?

— Да, я родился в Баку и прожил в самом центре города 13 лет. Мы были бакинцами в нескольких поколениях — мой прадед приехал в Баку сразу после революции. Они жили на Волге, но когда начался голод, было принято решение переправиться по реке в теплые края. Вначале добрались до Астрахани, а затем и до Баку. Мой отец родился уже в этом городе, тетя тоже, да практически все мои родственники.

— Скучаете по Баку?

— Конечно! Я прекрасно его помню, и периодически мне снится этот город. Детские воспоминания — они ведь самые яркие. Помню практически все: дом, двор, друзей, с которыми мы играли, учились, проводили время. Я всегда считал Баку потрясающе красивым городом, а сейчас, я знаю, он стал еще краше. Но, к сожалению, нам пришлось переехать — мой отец военный. С тех пор я в Баку не был — никак не получалось приехать. Но я все-таки лелею надежду, что в ближайшее время попаду туда. Просто съезжу, чтобы вспомнить детство и походить по родным местам.

— Кто-то из близких остался в Азербайджане?

— Если говорить о том, встретит ли меня кто-то в Баку, то нет — не встретит. Но приехать есть к кому. Дедушка похоронен в Баку, прабабушка, двоюродная тетя…

— Расскажите, откуда у вас такая любовь к оперному искусству — говорят, вы хотели стать фармацевтом.

— Это смешная история. Я окончил музыкальную школу по классу фортепиано с намерением никогда не связывать свою жизнь с музыкой. Но… После окончания общеобразовательной школы, а мы тогда всей семьей жили уже в Серпухове, поступил в медучилище, стал учиться на фармацевта. Однажды случайно переключил телевизор на канал «Культура», а там шла опера «Тоска», главную партию в которой исполняла Мария Гулегина. Я послушал и сказал себе, что тоже так умею. С этого все и началось. А сейчас я не мыслю жизни без своей профессии. Потому что все, чем занимался до того, как решил стать оперным певцом, — это было не мое.

— И что вы сделали для того, чтобы оперное искусство стало вашим?

— Вначале стал заниматься в вокальном кружке при Доме культуры. Пришел к педагогу и сказал: «Послушайте меня, пожалуйста». Но дело не пошло — я позанимался два урока и понял, что мне это не нравится. А потом уже в медучилище меня попросили спеть на одном из конкурсов. Я спел, и наш директор Раиса Васильевна Елистратова (к сожалению, ее уже нет в живых) сказала: «Я тебя познакомлю со своей подругой, которая окончила музыкальное училище при Московской государственной консерватории как дирижер-хоровик». И вот она привела меня к Музе Владимировне Агеевой, та послушала и сказала: «Сколько вам, мальчик, лет?» Я ответил, что 17, и она велела прийти через год. Конечно же, я не дождался. Пришел чуть раньше, заявил, что мне уже 18, и начал заниматься. И ближайшие два с половиной года, которые учился на фармацевта, мы прозанимались с ней частным образом. А потом Муза Владимировна мне сказала: «Дима, вам надо поступать в консерваторию». И я поступил в Нижегородскую консерваторию.

— С этого и началась ваша карьера оперного певца?

— Да, а на третьем курсе меня пригласили работать в Нижегородский оперный театр. Проработал я там недолго, полгода, и появилось новое предложение — пригласили в Сыктывкар. Я приехал, проработал там три месяца, но, к сожалению, у меня там ничего не получилось из-за климата — зима в Сыктывкаре суровая, приходилось все время ходить в шарфе до глаз. Было очень некомфортно. Я считаю себя человеком южным, и для меня холодная зима была невыносима. В итоге я вернулся, закончил Нижегородскую консерваторию, а на пятом курсе меня пригласил к себе работать директор Воронежского оперного театра Игорь Михайлович Непомнящий.

— А как он вас нашел-то в Нижнем Новгороде?

— Существует такая практика — ярмарка выпускников высших учебных заведений. Приезжают директора, режиссеры, слушают выпускников и если в каком-то театре необходим солист, то приглашают приглянувшегося кандидата приехать на прослушивание. Так я и попал в Воронеж, где проработал 13 лет.

— И дошли там до руководящей должности…

— Я был и стационарным певцом, и последние полтора года занимал должность заведующего оперной труппой. А потом приехал в Москву, пришел на прослушивание в «Геликон-оперу», и Дмитрий Александрович Бертман взял меня в свой театр, за что я ему очень благодарен. Театр, конечно, удивительный, здесь потрясающая атмосфера, и такое ощущение, что я работаю в «Геликоне» уже очень долго.

— У вас много различных наград, расскажите о них.

— Я лауреат ряда российских и двух — в Санкт-Петербурге и Ростове — международных конкурсов, а еще стипендиат Вагнеровского фестиваля в немецком городе Байройте.

— Это что значит?

— Это своего рода стипендия, которая выражается не в деньгах, а в сертификате. Соответственно, я ездил в Германию на две недели в Вагнеровский театр и слушал оперы. Те билеты, за которыми люди стоят в очереди по шесть лет, чтобы попасть в театр, а он, к сожалению, работает только в летний период, я получил как награду. И попал на три фестивальных спектакля — «Лоэнгрин», «Парцифаль» и «Тангейзер». А потом был концерт стипендиатов именно этой премии в мэрии города Байройта. И мы там уже сами пели.

— Вы успешный тенор, активно задействованы в спектаклях, какие у вас планы на будущее?

— Я никогда не загадываю наперед. Про то, чем занимаюсь сейчас, могу сказать: за полтора года работы в «Геликон-опере» у меня уже шесть партий. Сейчас готовится новая роль — в опере Верди «Фальстаф». Так что работы много. И это меня радует.

Уроженец Баку, молодой талантливый певец, солист Московского музыкального театра «Геликон-опера» Дмитрий БАШКИРОВ, как признается сам, и не думал стать музыкантом. Учился на фармацевта, но неожиданно для всех стал оперным певцом. И очень успешным. О себе и своем творчестве он рассказал в интервью sputnik.az.— Да, я родился в Баку и прожил в самом центре города 13 лет. Мы были бакинцами в нескольких поколениях — мой прадед приехал в Баку сразу после революции. Они жили на Волге, но когда начался голод, было принято решение переправиться по реке в теплые края. Вначале добрались до Астрахани, а затем и до Баку. Мой отец родился уже в этом городе, тетя тоже, да практически все мои родственники.— Конечно! Я прекрасно его помню, и периодически мне снится этот город. Детские воспоминания — они ведь самые яркие. Помню практически все: дом, двор, друзей, с которыми мы играли, учились, проводили время. Я всегда считал Баку потрясающе красивым городом, а сейчас, я знаю, он стал еще краше. Но, к сожалению, нам пришлось переехать — мой отец военный. С тех пор я в Баку не был — никак не получалось приехать. Но я все-таки лелею надежду, что в ближайшее время попаду туда. Просто съезжу, чтобы вспомнить детство и походить по родным местам.— Если говорить о том, встретит ли меня кто-то в Баку, то нет — не встретит. Но приехать есть к кому. Дедушка похоронен в Баку, прабабушка, двоюродная тетя…— Это смешная история. Я окончил музыкальную школу по классу фортепиано с намерением никогда не связывать свою жизнь с музыкой. Но… После окончания общеобразовательной школы, а мы тогда всей семьей жили уже в Серпухове, поступил в медучилище, стал учиться на фармацевта. Однажды случайно переключил телевизор на канал «Культура», а там шла опера «Тоска», главную партию в которой исполняла Мария Гулегина. Я послушал и сказал себе, что тоже так умею. С этого все и началось. А сейчас я не мыслю жизни без своей профессии. Потому что все, чем занимался до того, как решил стать оперным певцом, — это было не мое.— Вначале стал заниматься в вокальном кружке при Доме культуры. Пришел к педагогу и сказал: «Послушайте меня, пожалуйста». Но дело не пошло — я позанимался два урока и понял, что мне это не нравится. А потом уже в медучилище меня попросили спеть на одном из конкурсов. Я спел, и наш директор Раиса Васильевна Елистратова (к сожалению, ее уже нет в живых) сказала: «Я тебя познакомлю со своей подругой, которая окончила музыкальное училище при Московской государственной консерватории как дирижер-хоровик». И вот она привела меня к Музе Владимировне Агеевой, та послушала и сказала: «Сколько вам, мальчик, лет?» Я ответил, что 17, и она велела прийти через год. Конечно же, я не дождался. Пришел чуть раньше, заявил, что мне уже 18, и начал заниматься. И ближайшие два с половиной года, которые учился на фармацевта, мы прозанимались с ней частным образом. А потом Муза Владимировна мне сказала: «Дима, вам надо поступать в консерваторию». И я поступил в Нижегородскую консерваторию.— Да, а на третьем курсе меня пригласили работать в Нижегородский оперный театр. Проработал я там недолго, полгода, и появилось новое предложение — пригласили в Сыктывкар. Я приехал, проработал там три месяца, но, к сожалению, у меня там ничего не получилось из-за климата — зима в Сыктывкаре суровая, приходилось все время ходить в шарфе до глаз. Было очень некомфортно. Я считаю себя человеком южным, и для меня холодная зима была невыносима. В итоге я вернулся, закончил Нижегородскую консерваторию, а на пятом курсе меня пригласил к себе работать директор Воронежского оперного театра Игорь Михайлович Непомнящий.— Существует такая практика — ярмарка выпускников высших учебных заведений. Приезжают директора, режиссеры, слушают выпускников и если в каком-то театре необходим солист, то приглашают приглянувшегося кандидата приехать на прослушивание. Так я и попал в Воронеж, где проработал 13 лет.— Я был и стационарным певцом, и последние полтора года занимал должность заведующего оперной труппой. А потом приехал в Москву, пришел на прослушивание в «Геликон-оперу», и Дмитрий Александрович Бертман взял меня в свой театр, за что я ему очень благодарен. Театр, конечно, удивительный, здесь потрясающая атмосфера, и такое ощущение, что я работаю в «Геликоне» уже очень долго.— Я лауреат ряда российских и двух — в Санкт-Петербурге и Ростове — международных конкурсов, а еще стипендиат Вагнеровского фестиваля в немецком городе Байройте.— Это своего рода стипендия, которая выражается не в деньгах, а в сертификате. Соответственно, я ездил в Германию на две недели в Вагнеровский театр и слушал оперы. Те билеты, за которыми люди стоят в очереди по шесть лет, чтобы попасть в театр, а он, к сожалению, работает только в летний период, я получил как награду. И попал на три фестивальных спектакля — «Лоэнгрин», «Парцифаль» и «Тангейзер». А потом был концерт стипендиатов именно этой премии в мэрии города Байройта. И мы там уже сами пели.— Я никогда не загадываю наперед. Про то, чем занимаюсь сейчас, могу сказать: за полтора года работы в «Геликон-опере» у меня уже шесть партий. Сейчас готовится новая роль — в опере Верди «Фальстаф». Так что работы много. И это меня радует. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 11.03.17 | Просмотров : 89

