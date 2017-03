Новости » Культура Введите слово для поиска : Культура Путешествие времени



В афише мартовских кинопремьер преобладают фэнтези и драмы







Наступившая весна богата на мировые кинопремьеры. Это и возвращение «На игле» и «Призрака в доспехах», лауреаты «Оскара» и фестиваля в Венеции и много чего другого. Некоторые из них можно будет посмотреть в бакинских кинотеатрах уже сейчас.







Лейла ГАДЖИЕВА



С понедельника в столичных кинотеатрах начался показ давно ожидаемого любителями жанра фэнтези фильма Джордана Вот-Робертса «Конг: Остров черепа» (Kong: Skull Island). На сей раз речь идет ни много ни мало об истории первой встречи западной цивилизации с Кинг-Конгом. По сюжету в начале 1970-х группа морпехов попадает на остров, где царит самый знаменитый примат в истории кинематографа. Для пущего привлечения зрительского интереса Робертс привлек таких звезд, как Том Хиддлстон, Сэмюэл Л. Джексон и Бри Ларсон.

Поклонников драмы способен порадовать фильм итальянского режиссера Габриэле Муччино «Отцы и дочери». Известный писатель Джейк Дэвис потерял жену в автокатастрофе. Они остались вдвоем с малолетней дочерью, которая тоже очень скучает по маме. После этого случая у Джейка начинаются судороги и психическая нестабильность, и девочку отдают тете и дяде, пока Джейк проходит курс лечения. 25 лет спустя выросшая дочь писателя работает социальным работником, вспоминает детство и пытается справиться с собственной нимфоманией. В главных ролях: Рассел Кроу, Аманда Сайфред, Аарон Пол, Дайан Крюгер, Куавенжане Уоллис, Брюс Гринвуд.

Найдется в кинопоказах этой недели чем поразвлечься и любителям лирической комедии. Это лента российского режиссера Дмитрия Тюрина «Любовь с ограничениями». В фильме (продюсеры — Федор Бондарчук, Тимур Вайнштейн и Дмитрий Рудовский) повествуется о приключениях молодого афериста, устроившегося на работу в престижный «Нашгаз» по квоте… инвалидов. В главных ролях: Павел Прилучный, Анна Старшенбаум, Илья Глинников, Алексей Чадов, Алексей Воробьев и др.

Еще одна драма — «Т2 Трейнспоттинг (На игле 2)», продолжение, как легко догадаться, имевшего неплохой прокат фильма Дэнни Бойла. Вот что говорится в его аннотации: «Прошло двадцать лет. Рентон возвращается в единственное место, которое может считать своим домом. Они все ждут его: Кочерыжка, Кайфолом и Бегби. А вместе с ними другие старые знакомые: месть и страх, ненависть и любовь, дружба, сожаление и надежда. Все они выстроились в шеренгу, приветствуя Рентона, и он, кажется, готов к ним присоединиться». В главных ролях: Юэн МакГрегор, Юэн Бремнер, Джонни Ли Миллер, Роберт Карлайл, Кевин МакКидд и др.

Среди других мировых кинопремьер марта, которые, скорее всего, будут показаны и у нас, — «Красавица и чудовище» (Beauty and the Beast), режиссер — Билл Кондон, «Сплит» (Split), режиссер —

М. Найт Шьямалан, «Могучие рейнджеры» (Power Rangers), режиссер — Дин Израэлайт, «Манчестер у моря» (Manchester by the Sea), режиссер — Кеннет Лонерган, а в главной роли — Кейси Аффлек, удостоившийся «Оскара-1917» в номинации «Лучший актер», «Король бельгийцев» (King of the Belgians), режиссеры — Петер Бросенс, Джессика Хоуп Вудворт и, наконец, «Путешествие времени» (Voyage of Time: Life’s Journey), режиссер — Терренс Малик.

Об этой последней картине следует, пожалуй, сказать отдельно. Как пишут критики, это «визуально роскошное погружение во тьму времен от живого классика авторского кино Терренса Малика. Малик в формате Imax показывает, как на Земле зародилась жизнь, и при этом сопровождает картины формирования ландшафтов и эволюции микроорганизмов подчеркнуто поэтичным, непроницаемым закадровым текстом».

Наступившая весна богата на мировые кинопремьеры. Это и возвращение «На игле» и «Призрака в доспехах», лауреаты «Оскара» и фестиваля в Венеции и много чего другого. Некоторые из них можно будет посмотреть в бакинских кинотеатрах уже сейчас.С понедельника в столичных кинотеатрах начался показ давно ожидаемого любителями жанра фэнтези фильма Джордана Вот-Робертса «Конг: Остров черепа» (Kong: Skull Island). На сей раз речь идет ни много ни мало об истории первой встречи западной цивилизации с Кинг-Конгом. По сюжету в начале 1970-х группа морпехов попадает на остров, где царит самый знаменитый примат в истории кинематографа. Для пущего привлечения зрительского интереса Робертс привлек таких звезд, как Том Хиддлстон, Сэмюэл Л. Джексон и Бри Ларсон.Поклонников драмы способен порадовать фильм итальянского режиссера Габриэле Муччино «Отцы и дочери». Известный писатель Джейк Дэвис потерял жену в автокатастрофе. Они остались вдвоем с малолетней дочерью, которая тоже очень скучает по маме. После этого случая у Джейка начинаются судороги и психическая нестабильность, и девочку отдают тете и дяде, пока Джейк проходит курс лечения. 25 лет спустя выросшая дочь писателя работает социальным работником, вспоминает детство и пытается справиться с собственной нимфоманией. В главных ролях: Рассел Кроу, Аманда Сайфред, Аарон Пол, Дайан Крюгер, Куавенжане Уоллис, Брюс Гринвуд.Найдется в кинопоказах этой недели чем поразвлечься и любителям лирической комедии. Это лента российского режиссера Дмитрия Тюрина «Любовь с ограничениями». В фильме (продюсеры — Федор Бондарчук, Тимур Вайнштейн и Дмитрий Рудовский) повествуется о приключениях молодого афериста, устроившегося на работу в престижный «Нашгаз» по квоте… инвалидов. В главных ролях: Павел Прилучный, Анна Старшенбаум, Илья Глинников, Алексей Чадов, Алексей Воробьев и др.Еще одна драма — «Т2 Трейнспоттинг (На игле 2)», продолжение, как легко догадаться, имевшего неплохой прокат фильма Дэнни Бойла. Вот что говорится в его аннотации: «Прошло двадцать лет. Рентон возвращается в единственное место, которое может считать своим домом. Они все ждут его: Кочерыжка, Кайфолом и Бегби. А вместе с ними другие старые знакомые: месть и страх, ненависть и любовь, дружба, сожаление и надежда. Все они выстроились в шеренгу, приветствуя Рентона, и он, кажется, готов к ним присоединиться». В главных ролях: Юэн МакГрегор, Юэн Бремнер, Джонни Ли Миллер, Роберт Карлайл, Кевин МакКидд и др.Среди других мировых кинопремьер марта, которые, скорее всего, будут показаны и у нас, — «Красавица и чудовище» (Beauty and the Beast), режиссер — Билл Кондон, «Сплит» (Split), режиссер —М. Найт Шьямалан, «Могучие рейнджеры» (Power Rangers), режиссер — Дин Израэлайт, «Манчестер у моря» (Manchester by the Sea), режиссер — Кеннет Лонерган, а в главной роли — Кейси Аффлек, удостоившийся «Оскара-1917» в номинации «Лучший актер», «Король бельгийцев» (King of the Belgians), режиссеры — Петер Бросенс, Джессика Хоуп Вудворт и, наконец, «Путешествие времени» (Voyage of Time: Life’s Journey), режиссер — Терренс Малик.Об этой последней картине следует, пожалуй, сказать отдельно. Как пишут критики, это «визуально роскошное погружение во тьму времен от живого классика авторского кино Терренса Малика. Малик в формате Imax показывает, как на Земле зародилась жизнь, и при этом сопровождает картины формирования ландшафтов и эволюции микроорганизмов подчеркнуто поэтичным, непроницаемым закадровым текстом». TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 11.03.17 | Просмотров : 89