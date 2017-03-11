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Правильный выбор профиля во многом гарантирует качественное окно в доме







Как правило, в домах старого образца стоят устаревшие окна, рамы которых изготовлены из дерева, а в проемы вставлены обычные стекла без какого-либо намека на шумо- или теплоизоляцию. Естественно, со временем такой тип конструкции окон изнашивается — как в моральном, так и в физическом плане. И тогда со всей очевидностью возникает необходимость в их замене на пластиковые. Сегодня рынок предлагает несколько их разновидностей, каждый из которых отличается своим профилем, производителем и характеристиками. На каких же окнах остановить свой выбор, чтобы не прогадать? Какая модель окажется лучше старой деревянной? Обо всем этом и поговорим в очередной рубрике «Экспертизы».





Сабина ГАСАНОВА



Пластик

или алюминий?



Для начала нужно очертить так называемую линию поиска, которая будет состоять из основных критериев и характеристик окон. В противном случае можно буквально затеряться среди большого ассортимента. Существует десяток различных фирм, специализирующихся по производству пластиковых окон, и в каждой из них изготавливают окна различных ценовых ступеней. Особенно сложно сделать правильный выбор человеку, совершенно отстраненному от строительных терминов и работ. Так какими же характеристиками должно обладать современное пластиковое окно, которое можно не боясь устанавливать в своей квартире?

Прежде всего профиль выбранного окна должен быть выполнен из пластика — (ПВХ) или из алюминия. Такие конструкции наиболее долговечны.

Далее, стекло должно быть специальным, прочным и не искажающим вид за окном. Воздушных камер в стеклопакете должно быть не менее двух, причем их толщина должна быть не менее 30 см. Чем больше камер используется, тем лучшими характеристиками будет обладать само окно. Такое окно будет герметичным, не позволяющим проникать влаге и холодному воздуху в вашу квартиру.

Желательно, чтобы фурнитура окна была изготовлена по европейским стандартам. Подобная запорная регулируемая фурнитура обеспечит легкое открытие и закрытие створок в любое время года и независимо от погодных условий. Дополнительную герметичность обеспечивают контуры в окнах и створках. Как правило, контуры утепления состоят из 2 и даже 3 витков, что гарантирует улучшенную теплоизоляцию.

Кроме непосредственных характеристик есть и другие параметры и моменты, обеспечивающие высокое качество и долговечность установленных окон. Например, очень важное значение имеет фирма-изготовитель профиля. Большое доверие среди покупателей завоевали такие немецкие профили, как Rehau и KBE, кроме того, не стоит забывать и о фирмах Montblanc и Salamander.

Следует также внимательно отнестись и к замерам оконного проема. Нередко происходят такие случаи, когда вроде бы и окно от качественного производителя, но оно все равно плохо открывается, потеет и выглядит некрасиво. В таких ситуациях виноват специалист, который производил замеры оконного проема перед тем, как заказывать его на заводе. Ошибочные замеры, хоть в большую, хоть в меньшую сторону, чреваты проблемой при установке пластикового окна.

Необходимо помнить, что производитель окна и изготовитель профиля — зачастую разные компании. К примеру, профиль может быть немецким, а производитель-сборщик может быть азербайджанской, а то и российской компанией. Поэтому, казалось бы, окно с одним и тем же профилем (к примеру) Rehau может иметь совершенно разное качество. В идеале производителя следует выбирать по отзывам знакомых, друзей и комментариям на форумах, найденных в Интернете. В противном случае вы рискуете взять «кота в мешке».

И еще один решающий момент… После того, как вы правильно выбрали профиль пластикового окна, производителя, провели точные замеры, теперь осталось его хорошо установить. Но здесь опять мы становимся заложниками профессионализма мастера по установке окон. Ведь чем больше его опыт, чем выше квалификация, тем больше шансов того, что окно будет открываться легко, без скрипов и прослужит долгий срок.



Чем больше камер,

тем лучше



Чтобы понять, какой профиль пластикового окна лучше, необходимо уяснить для себя его структуру и суть. Профиль можно считать базисом всей оконной конструкции, так как именно на его основе производятся рама и створки окон. В свою очередь профиль изготавливают, как мы уже упоминали выше, из алюминия или поливинилхлорида (ПВХ). Необходимо также сказать и о воздушных камерах, которые есть как в стеклопакете, так и в самом профиле. Их количество отвечает за теплоизоляцию в вашей квартире или офисе. Современные стандарты диктуют следующие правила: все пластиковые окна должны иметь не менее двух воздушных камер в пластиковом окне. Оптимальным же количеством считаются окна трехкамерные, потому что они обеспечивают еще более лучшую тепло- и шумоизоляцию. Максимальным числом камер в пластиковом окне считаются профили с пятью воздушными камерами.

Перед тем как сделать окончательный выбор в сторону того или иного профиля, следует внимательным образом ознакомиться со всей доступной информацией о них. Кстати, выбирая профиль, сразу же рассчитывайте его стоимость с учетом установки и количества желаемых камер, стекол, створок и тому подобных параметров. Постарайтесь, чтобы не потратить на это весь ваш семейный бюджет, но и слишком экономить тоже не стоит. Ведь покупка и установка окон случаются один раз в 10-20 лет, а может, и того больше, поэтому к выбору и покупке пластиковых окон нужно подойти с умом.



Плюс

климат-контроль



Итак, как мы уже сказали, каждый профиль имеет ряд отличительных свойств, которые могут быть присущи только этой фирме. Чтобы вам было легче сравнивать современные профили, мы нашли и описали основные достоинства и недостатки таких фирм, как Rehau, Veka и KBE.

Германская фирма Rehau имеет огромную популярность во многих странах Европы и СНГ. Из года в год их профессионализм в сфере пластиковых окон только растет. Главной особенностью профилей от данной фирмы является то, что все они отвечают самым современным стандартам производства окон. В частности, на данный момент большой популярностью пользуется модель Rehau Basic Design, которая обладает такими качествами, как низкая теплопроводность, долгий период службы, а также красивый и эстетичный дизайн.

В профилях Рэхау используется популярная сегодня система климат-контроля, благодаря которой свежий воздух свободно может поступать в квартиру, даже при запертых окнах. Климат-контроль обеспечивает также нормальную влажность в квартире, не давая ей повышаться и создавать на окнах конденсат. Ну и, конечно же, такая система обеспечивает безопасность для ваших детей, т.к. даже при закрытых окнах в вашу квартиру поступает свежий воздух. Климат-контроль включается и отключается при помощи специальной кнопки.

И еще одно очень важное качество этого изделия: пластиковое окно Rehau Basic Design имеет дополнительные приборы защиты от взлома и проникновения в квартиру через окно.

Как правило, в домах старого образца стоят устаревшие окна, рамы которых изготовлены из дерева, а в проемы вставлены обычные стекла без какого-либо намека на шумо- или теплоизоляцию. Естественно, со временем такой тип конструкции окон изнашивается — как в моральном, так и в физическом плане. И тогда со всей очевидностью возникает необходимость в их замене на пластиковые. Сегодня рынок предлагает несколько их разновидностей, каждый из которых отличается своим профилем, производителем и характеристиками. На каких же окнах остановить свой выбор, чтобы не прогадать? Какая модель окажется лучше старой деревянной? Обо всем этом и поговорим в очередной рубрике «Экспертизы».Для начала нужно очертить так называемую линию поиска, которая будет состоять из основных критериев и характеристик окон. В противном случае можно буквально затеряться среди большого ассортимента. Существует десяток различных фирм, специализирующихся по производству пластиковых окон, и в каждой из них изготавливают окна различных ценовых ступеней. Особенно сложно сделать правильный выбор человеку, совершенно отстраненному от строительных терминов и работ. Так какими же характеристиками должно обладать современное пластиковое окно, которое можно не боясь устанавливать в своей квартире?Прежде всего профиль выбранного окна должен быть выполнен из пластика — (ПВХ) или из алюминия. Такие конструкции наиболее долговечны.Далее, стекло должно быть специальным, прочным и не искажающим вид за окном. Воздушных камер в стеклопакете должно быть не менее двух, причем их толщина должна быть не менее 30 см. Чем больше камер используется, тем лучшими характеристиками будет обладать само окно. Такое окно будет герметичным, не позволяющим проникать влаге и холодному воздуху в вашу квартиру.Желательно, чтобы фурнитура окна была изготовлена по европейским стандартам. Подобная запорная регулируемая фурнитура обеспечит легкое открытие и закрытие створок в любое время года и независимо от погодных условий. Дополнительную герметичность обеспечивают контуры в окнах и створках. Как правило, контуры утепления состоят из 2 и даже 3 витков, что гарантирует улучшенную теплоизоляцию.Кроме непосредственных характеристик есть и другие параметры и моменты, обеспечивающие высокое качество и долговечность установленных окон. Например, очень важное значение имеет фирма-изготовитель профиля. Большое доверие среди покупателей завоевали такие немецкие профили, как Rehau и KBE, кроме того, не стоит забывать и о фирмах Montblanc и Salamander.Следует также внимательно отнестись и к замерам оконного проема. Нередко происходят такие случаи, когда вроде бы и окно от качественного производителя, но оно все равно плохо открывается, потеет и выглядит некрасиво. В таких ситуациях виноват специалист, который производил замеры оконного проема перед тем, как заказывать его на заводе. Ошибочные замеры, хоть в большую, хоть в меньшую сторону, чреваты проблемой при установке пластикового окна.Необходимо помнить, что производитель окна и изготовитель профиля — зачастую разные компании. К примеру, профиль может быть немецким, а производитель-сборщик может быть азербайджанской, а то и российской компанией. Поэтому, казалось бы, окно с одним и тем же профилем (к примеру) Rehau может иметь совершенно разное качество. В идеале производителя следует выбирать по отзывам знакомых, друзей и комментариям на форумах, найденных в Интернете. В противном случае вы рискуете взять «кота в мешке».И еще один решающий момент… После того, как вы правильно выбрали профиль пластикового окна, производителя, провели точные замеры, теперь осталось его хорошо установить. Но здесь опять мы становимся заложниками профессионализма мастера по установке окон. Ведь чем больше его опыт, чем выше квалификация, тем больше шансов того, что окно будет открываться легко, без скрипов и прослужит долгий срок.Чтобы понять, какой профиль пластикового окна лучше, необходимо уяснить для себя его структуру и суть. Профиль можно считать базисом всей оконной конструкции, так как именно на его основе производятся рама и створки окон. В свою очередь профиль изготавливают, как мы уже упоминали выше, из алюминия или поливинилхлорида (ПВХ). Необходимо также сказать и о воздушных камерах, которые есть как в стеклопакете, так и в самом профиле. Их количество отвечает за теплоизоляцию в вашей квартире или офисе. Современные стандарты диктуют следующие правила: все пластиковые окна должны иметь не менее двух воздушных камер в пластиковом окне. Оптимальным же количеством считаются окна трехкамерные, потому что они обеспечивают еще более лучшую тепло- и шумоизоляцию. Максимальным числом камер в пластиковом окне считаются профили с пятью воздушными камерами.Перед тем как сделать окончательный выбор в сторону того или иного профиля, следует внимательным образом ознакомиться со всей доступной информацией о них. Кстати, выбирая профиль, сразу же рассчитывайте его стоимость с учетом установки и количества желаемых камер, стекол, створок и тому подобных параметров. Постарайтесь, чтобы не потратить на это весь ваш семейный бюджет, но и слишком экономить тоже не стоит. Ведь покупка и установка окон случаются один раз в 10-20 лет, а может, и того больше, поэтому к выбору и покупке пластиковых окон нужно подойти с умом.Итак, как мы уже сказали, каждый профиль имеет ряд отличительных свойств, которые могут быть присущи только этой фирме. Чтобы вам было легче сравнивать современные профили, мы нашли и описали основные достоинства и недостатки таких фирм, как Rehau, Veka и KBE.Германская фирма Rehau имеет огромную популярность во многих странах Европы и СНГ. Из года в год их профессионализм в сфере пластиковых окон только растет. Главной особенностью профилей от данной фирмы является то, что все они отвечают самым современным стандартам производства окон. В частности, на данный момент большой популярностью пользуется модель Rehau Basic Design, которая обладает такими качествами, как низкая теплопроводность, долгий период службы, а также красивый и эстетичный дизайн.В профилях Рэхау используется популярная сегодня система климат-контроля, благодаря которой свежий воздух свободно может поступать в квартиру, даже при запертых окнах. Климат-контроль обеспечивает также нормальную влажность в квартире, не давая ей повышаться и создавать на окнах конденсат. Ну и, конечно же, такая система обеспечивает безопасность для ваших детей, т.к. даже при закрытых окнах в вашу квартиру поступает свежий воздух. Климат-контроль включается и отключается при помощи специальной кнопки.И еще одно очень важное качество этого изделия: пластиковое окно Rehau Basic Design имеет дополнительные приборы защиты от взлома и проникновения в квартиру через окно. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 11.03.17 | Просмотров : 87

