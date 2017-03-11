Новости » Политика Введите слово для поиска : Политика Эльмар МАМЕДЪЯРОВ, министр иностранных дел Азербайджана:«С Россией нам легче выстраивать отношения, чем с США»

Как сообщалось в СМИ, глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров совершил визит в Москву, приуроченный к

25-летию установления дипломатических отношении между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой. Он провел переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, зампредом правительства РФ Дмитрием Рогозиным и зампредом Совета Федерации РФ Ильясом Умахановым, а также принял участие в мероприятиях, посвященных юбилейной дате. «Вестник Кавказа» побеседовал с Эльмаром МАМЕДЪЯРОВЫМ об итогах его поездки в Москву.







— Как вы оцениваете результаты этого визита?

— Я очень доволен результатами. В тех обсуждениях, которые прошли у меня с Сергеем Викторовичем Лавровым, не осталось никаких открытых тем: мы говорили и о региональной проблематике, и об урегулировании нагорно-карабахского конфликта, и о сотрудничестве в международных организациях, а также подписали план политических консультаций между МИД двух стран. Затем были встречи в парламенте и с Дмитрием Рогозиным. Скажу честно: те контакты, которые произошли, и то, что я услышал на переговорах, меня только радует.

— Какие темы поднимались на встрече с Дмитрием Рогозиным?

— Поскольку Дмитрий Олегович является сопредседателем азербайджано-российской межправительственной комиссии, мы говорили по всем составляющим комплекса экономических вопросов. В частности, мы стремимся увеличить грузооборот между нашими странами. Надо отдать должное, Дмитрий Олегович — человек решительный. Когда он был в Баку и услышал, что есть проблема с задержкой прохождения грузов через российско-азербайджанскую границу, то сам лично поехал на границу, чтобы на месте ознакомиться с ситуацией. Его поездка имела очень большое значение, поскольку вопросы, связанные с задержкой машин на таможенных пунктах, на сегодняшний момент практически полностью нашли свое решение, и прямая, личная вовлеченность Рогозина в эту проблему очень помогла. Обсуждалось также военно-техническое сотрудничество между Азербайджаном и Россией, которое развивается достаточно интенсивно.

Я думаю, что текущий уровень годового товарооборота — чуть больше $2 млрд, совершенно неудовлетворителен для наших отношений: мы должны работать над тем, чтобы, как минимум, удвоить его. В этом плане мы обсуждали возможности интенсификации контактов на всех уровнях, обмена визитами на уровне парламентов и глав правительств. Здесь много интересных тем, так что мы договорились, что к концу текущего года эта интенсификация визитов должна себя реально проявить.

— Какие тренды будут определяющими в российско-азербайджанских отношениях в обозримой перспективе?

— Прошедшие четверть века со дня установления дипломатических отношений между Россией и Азербайджаном, то есть чуть больше одного поколения, сформировали четкую тенденцию на взаимоуважение, взаимопонимание и добрососедство между нашими странами. Именно они и останутся трендом последующих двусторонних отношений.

Азербайджан — сторонник выстраивать добрососедство со всеми странами, и это — составная часть нашей внешней политики. Мы стараемся придерживаться такого подхода с Россией, Ираном, Турцией и Грузией, готовы были и с Арменией это сделать, но ввиду нежелания Армении идти на серьезные переговоры, к сожалению, сегодня это не удается.

— В своем выступлении на мероприятии в Дипломатической академии МИД РФ вы назвали США сложным партнером. Каким партнером, по вашей оценке, является для Азербайджана Россия?

— Россия — это большая держава. Во всяком случае с Россией нам легче выстраивать отношения, чем с США, потому что мы понимаем друг друга. Как говорится по Гоголю, вышли из одной «Шинели».

Как сообщалось в СМИ, глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров совершил визит в Москву, приуроченный к25-летию установления дипломатических отношении между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой. Он провел переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, зампредом правительства РФ Дмитрием Рогозиным и зампредом Совета Федерации РФ Ильясом Умахановым, а также принял участие в мероприятиях, посвященных юбилейной дате. «Вестник Кавказа» побеседовал с Эльмаром МАМЕДЪЯРОВЫМ об итогах его поездки в Москву.— Я очень доволен результатами. В тех обсуждениях, которые прошли у меня с Сергеем Викторовичем Лавровым, не осталось никаких открытых тем: мы говорили и о региональной проблематике, и об урегулировании нагорно-карабахского конфликта, и о сотрудничестве в международных организациях, а также подписали план политических консультаций между МИД двух стран. Затем были встречи в парламенте и с Дмитрием Рогозиным. Скажу честно: те контакты, которые произошли, и то, что я услышал на переговорах, меня только радует.— Поскольку Дмитрий Олегович является сопредседателем азербайджано-российской межправительственной комиссии, мы говорили по всем составляющим комплекса экономических вопросов. В частности, мы стремимся увеличить грузооборот между нашими странами. Надо отдать должное, Дмитрий Олегович — человек решительный. Когда он был в Баку и услышал, что есть проблема с задержкой прохождения грузов через российско-азербайджанскую границу, то сам лично поехал на границу, чтобы на месте ознакомиться с ситуацией. Его поездка имела очень большое значение, поскольку вопросы, связанные с задержкой машин на таможенных пунктах, на сегодняшний момент практически полностью нашли свое решение, и прямая, личная вовлеченность Рогозина в эту проблему очень помогла. Обсуждалось также военно-техническое сотрудничество между Азербайджаном и Россией, которое развивается достаточно интенсивно.Я думаю, что текущий уровень годового товарооборота — чуть больше $2 млрд, совершенно неудовлетворителен для наших отношений: мы должны работать над тем, чтобы, как минимум, удвоить его. В этом плане мы обсуждали возможности интенсификации контактов на всех уровнях, обмена визитами на уровне парламентов и глав правительств. Здесь много интересных тем, так что мы договорились, что к концу текущего года эта интенсификация визитов должна себя реально проявить.— Прошедшие четверть века со дня установления дипломатических отношений между Россией и Азербайджаном, то есть чуть больше одного поколения, сформировали четкую тенденцию на взаимоуважение, взаимопонимание и добрососедство между нашими странами. Именно они и останутся трендом последующих двусторонних отношений.Азербайджан — сторонник выстраивать добрососедство со всеми странами, и это — составная часть нашей внешней политики. Мы стараемся придерживаться такого подхода с Россией, Ираном, Турцией и Грузией, готовы были и с Арменией это сделать, но ввиду нежелания Армении идти на серьезные переговоры, к сожалению, сегодня это не удается.— Россия — это большая держава. Во всяком случае с Россией нам легче выстраивать отношения, чем с США, потому что мы понимаем друг друга. Как говорится по Гоголю, вышли из одной «Шинели». TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 11.03.17 | Просмотров : 93

