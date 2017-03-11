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Строительство Трансадриатического газопровода

уже выполнено на 35 процентов







Итальянская газовая компания Snam планирует инвестировать в строительство Трансадриатического газопровода (TAP) около 300 млн евро. Об этом говорится в плане на 2017-2021 годы, размещенном на официальном сайте Snam. Документ, одобренный советом директоров Snam, был представлен ее генеральным директором Марко Алвера, а сообщение о принятом решении уже разлетелось по мировым СМИ.







Ильгар РАГИМОВ



Интерес прессы к любым вопросам, связанным с реализацией «Южного газового коридора», понятен. Один из крупнейших в мире энергетических проектов призван способствовать обеспечению стран ЕС альтернативным источником газа. А трубопровод ТАР протяженностью 878 км, выбранный в качестве маршрута транспортировки азербайджанского газа в Европу — через Грецию (550 км), Албанию (215 км) Адриатическое море (105 км) и Италию (8 км), — важная его составляющая.

Как известно, его закладка состоялась 17 мая прошлого года в греческом городе Салоники. На сегодня уже осуществлено более 35% работ по строительству Трансадриатического газопровода. Прокладку сухопутной части «трубы» планируется завершить в течение 3,5 лет, а морской части — осуществить зимой 2017-2018-го. В 2019-м будут проводиться работы по вводу газопровода в эксплуатацию. Поставки газа по TAP запланированы на начало 2020 года. Первоначальная мощность трубопровода составит 10 млрд кубометров газа в год с возможностью расширения до 20 млрд кубометров.

Осуществление всего намеченного — чрезвычайно сложно не только с технической точки зрения. Это требует и немалых затрат — общая стоимость проекта TAP сегодня оценивается примерно в 5 млрд евро, изыскать которые в условиях глобального экономического кризиса совсем не простая задача. Тем не менее она успешно решается акционерами TAP, в состав которых входят BP (20%), SOCAR (20%), Snam (20%), Fluxys (19%), Enagas (16%) и AXPO (5%) — за счет привлеченных и собственных средств. Вот уже и Snam объявила о своем намерении инвестировать в строительство TAP около 300 млн евро.

В целом за пять лет, сообщает 1news.az со ссылкой на сайт компании, ее инвестиции составят 5 млрд евро, из которых 4,7 млрд евро будут затрачены на развитие газотранспортной сети Италии и обеспечение ее взаимосвязи с европейской газовой инфраструктурой. Они пойдут на развитие трубопроводов и газохранилищ, техобслуживание, завершение подключения к ТАР, а также развитие инфраструктуры CNG (сжатый природный газ). Так, Snam поддержит развертывание 300 газозаправочных станций CNG по всей Италии. А 270 млн евро будут инвестированы в TAP, что позволит увеличить безопасность, гибкость и ликвидность всей газовой системы.

«Эта цель будет достигнута главным образом за счет завершения строительства инфраструктуры обратного потока, 55-километрового трубопровода, который соединит TAP с его точкой «выгрузки» на суше в Италии в существующую сеть, а также дальнейшего развития хранилища Fiume Treste», — говорится в документе.

По словам гендиректора Snam Марко Алвера, недавно компания заключила контракт на поддержку строительства морского и сухопутного участков TAP в Италии, в частности на получение разрешений и управление проектами. Стоимость контракта составляет 50 млн евро, и он полностью соответствует стратегии Snam Global Solutions. Контракт позволит Snam использовать свои возможности для получения первого газа из TAP в соответствии с графиком и бюджетом.

Между тем успешно продолжается и расширение источников финансирования в целом проекта «Южный газовый коридор». В числе его уже фигурируют такие крупные международные финансовые институты, как Всемирный банк, Азиатский банк развития, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития, Группа Германского банка развития (KfW Group) и многие другие, что можно расценивать как их безусловное доверие к проекту, призванному сыграть важную роль как в экономическом развитии Азербайджана и всего региона, так и обеспечении энергетической безопасности Европы. Проект «Южный газовый коридор» является фундаментом политики энергетической безопасности Европы.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на energypress.gr, об этом заявил менеджер Трансадриатического газопровода (TAP) по Греции Рикард Скуфиас. «Поэтому обязанность, которая возложена на нас в проекте ТАР, сыграет важную роль в достижении этой цели», — сказал он.

Относительно возможности использования ТАР для прокачки российского газа Р.Скуфиас сказал, что любая страна, желающая использовать инфраструктуру Европы, должна соблюдать законодательство Европейского союза. «Никто не отрицает, что Россия является главным партнером в снабжении Европы газом. В любом случае безопасность газоснабжения основывается на принципе диверсификации», — сказал менеджер.

Закладка трубопровода ТАР состоялась 17 мая прошлого года в греческом городе Салоники. Уже осуществлено более 35% работ по строительству Трансадриатического газопровода.

Итальянская газовая компания Snam планирует инвестировать в строительство Трансадриатического газопровода (TAP) около 300 млн евро. Об этом говорится в плане на 2017-2021 годы, размещенном на официальном сайте Snam. Документ, одобренный советом директоров Snam, был представлен ее генеральным директором Марко Алвера, а сообщение о принятом решении уже разлетелось по мировым СМИ.Интерес прессы к любым вопросам, связанным с реализацией «Южного газового коридора», понятен. Один из крупнейших в мире энергетических проектов призван способствовать обеспечению стран ЕС альтернативным источником газа. А трубопровод ТАР протяженностью 878 км, выбранный в качестве маршрута транспортировки азербайджанского газа в Европу — через Грецию (550 км), Албанию (215 км) Адриатическое море (105 км) и Италию (8 км), — важная его составляющая.Как известно, его закладка состоялась 17 мая прошлого года в греческом городе Салоники. На сегодня уже осуществлено более 35% работ по строительству Трансадриатического газопровода. Прокладку сухопутной части «трубы» планируется завершить в течение 3,5 лет, а морской части — осуществить зимой 2017-2018-го. В 2019-м будут проводиться работы по вводу газопровода в эксплуатацию. Поставки газа по TAP запланированы на начало 2020 года. Первоначальная мощность трубопровода составит 10 млрд кубометров газа в год с возможностью расширения до 20 млрд кубометров.Осуществление всего намеченного — чрезвычайно сложно не только с технической точки зрения. Это требует и немалых затрат — общая стоимость проекта TAP сегодня оценивается примерно в 5 млрд евро, изыскать которые в условиях глобального экономического кризиса совсем не простая задача. Тем не менее она успешно решается акционерами TAP, в состав которых входят BP (20%), SOCAR (20%), Snam (20%), Fluxys (19%), Enagas (16%) и AXPO (5%) — за счет привлеченных и собственных средств. Вот уже и Snam объявила о своем намерении инвестировать в строительство TAP около 300 млн евро.В целом за пять лет, сообщает 1news.az со ссылкой на сайт компании, ее инвестиции составят 5 млрд евро, из которых 4,7 млрд евро будут затрачены на развитие газотранспортной сети Италии и обеспечение ее взаимосвязи с европейской газовой инфраструктурой. Они пойдут на развитие трубопроводов и газохранилищ, техобслуживание, завершение подключения к ТАР, а также развитие инфраструктуры CNG (сжатый природный газ). Так, Snam поддержит развертывание 300 газозаправочных станций CNG по всей Италии. А 270 млн евро будут инвестированы в TAP, что позволит увеличить безопасность, гибкость и ликвидность всей газовой системы.«Эта цель будет достигнута главным образом за счет завершения строительства инфраструктуры обратного потока, 55-километрового трубопровода, который соединит TAP с его точкой «выгрузки» на суше в Италии в существующую сеть, а также дальнейшего развития хранилища Fiume Treste», — говорится в документе.По словам гендиректора Snam Марко Алвера, недавно компания заключила контракт на поддержку строительства морского и сухопутного участков TAP в Италии, в частности на получение разрешений и управление проектами. Стоимость контракта составляет 50 млн евро, и он полностью соответствует стратегии Snam Global Solutions. Контракт позволит Snam использовать свои возможности для получения первого газа из TAP в соответствии с графиком и бюджетом.Между тем успешно продолжается и расширение источников финансирования в целом проекта «Южный газовый коридор». В числе его уже фигурируют такие крупные международные финансовые институты, как Всемирный банк, Азиатский банк развития, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития, Группа Германского банка развития (KfW Group) и многие другие, что можно расценивать как их безусловное доверие к проекту, призванному сыграть важную роль как в экономическом развитии Азербайджана и всего региона, так и обеспечении энергетической безопасности Европы. Проект «Южный газовый коридор» является фундаментом политики энергетической безопасности Европы.Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на energypress.gr, об этом заявил менеджер Трансадриатического газопровода (TAP) по Греции Рикард Скуфиас. «Поэтому обязанность, которая возложена на нас в проекте ТАР, сыграет важную роль в достижении этой цели», — сказал он.Относительно возможности использования ТАР для прокачки российского газа Р.Скуфиас сказал, что любая страна, желающая использовать инфраструктуру Европы, должна соблюдать законодательство Европейского союза. «Никто не отрицает, что Россия является главным партнером в снабжении Европы газом. В любом случае безопасность газоснабжения основывается на принципе диверсификации», — сказал менеджер.Закладка трубопровода ТАР состоялась 17 мая прошлого года в греческом городе Салоники. Уже осуществлено более 35% работ по строительству Трансадриатического газопровода. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 11.03.17 | Просмотров : 94

