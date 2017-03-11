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Возбуждено уголовное дело в связи с аварией,

повлекшей гибель пятерых молодых людей







Утром 9 марта очередная поездка в Сумгайыт для участия в занятиях в местном госуниверситете закончилась для группы бакинских студентов трагедией. Пассажирский микроавтобус марки Ford Tranzit по пути следования на мосту на полной скорости врезался в грузовик, припаркованный на обочине с полным кузовом кирпича. На место аварии срочно прибыли сотрудники дорожной полиции и бригады скорой помощи.





Ирада ГАСАНОВА



В результате столкновения погибли пятеро пассажиров автобуса, ранено около 20 человек. По информации главы пресс-службы Минздрава Лии Байрамовой, погибшие — Чинара Гулиева, Роза Мурадова, Ибрагим Насибов, Ибрагим Гулиев и Рашад Джаниев. Раненые были оперативно доставлены в больницы Сумгайыта, Хырдалана, а также в Клинический медицинский центр №1 города Баку. Они были размещены в отделениях травматологии, нейрохирургии, реанимации. Их состояние оценивается как среднетяжелое, а состояние еще двоих человек — как критическое. Из столицы в Сумгайыт и Хырдалан направлены травматологи и хирурги для оказания помощи пострадавшим.

Для восстановления полной картины тяжелой аварии с человеческими жертвами понадобилось время. По предварительной версии, причиной аварии стал, якобы, маневр, совершенный во избежание наезда на пешехода, вышедшего на проезжую часть, в результате чего микроавтобус столкнулся с припаркованным у обочины грузовиком. Но чуть позже появилась видеозапись, на которой зафиксированы действия водителя злополучного автобуса. Материалы свидетельствуют о том, что он пытался обогнать следовавшую впереди машину. Причем с правой стороны! Мало того, что подобный маневр — грубейшее нарушение правил дорожного движения, да еще и допущено на мосту, что категорически запрещено. В результате микроавтобус врезался в грузовик, стоящий в это время слева на обочине трассы из-за поломки двигателя.

Как заявил глава пресс-службы Главного управления Государственной дорожной полиции МВД Азербайджана Кямран Aлиeв, водителем автобуса является Намиг Гусейнов, долгие годы занимающийся пассажироперевозками. Надо отметить также, что дисциплинированностью он особо не отличался. До 2012 года был оштрафован более 60 раз. Только в прошлом году за нарушения правил дорожного движения был наказан 24 раза. Помимо Гусейнова задержан и водитель грузовика «ЗИЛ» Эльчин Шамистанлы. Оба участника ДТП допрашиваются сотрудниками следственных органов.

«Водитель автомобиля Ford Tranzit нарушил правила маневрирования и врезался в грузовую автомашину, груженную кирпичом и стоявшую на обочине дороги. Кроме того, он же нарушил и правила пассажирских перевозок. Вместо 18 человек в микроавтобусе находились в общей сложности 28 пассажиров. Значит, часть людей в салоне ехали стоя», — указывает Aлиeв.

По его словам, категорически запрещено брать в дальнюю поездку стоящих пассажиров. Дорожная полиция постоянно предупреждает граждан не садиться в такие автобусы, но они не относятся к этим предупреждениям всерьез. Предупреждаются и сами водители, но тоже отмахиваются от предупреждений. Все это в конечном счете заканчивается трагедией.

По последним данным, в Клиническом медицинском центре №1 столицы находятся трое пострадавших в результате ДТП — одна девушка и двое молодых людей. Состояние молодых людей оценивается как стабильно тяжелое, но девушка находится в крайне тяжелом состоянии. Еще 9 пострадавших проходят лечение в больницах Сумгайыта.

Утром 9 марта очередная поездка в Сумгайыт для участия в занятиях в местном госуниверситете закончилась для группы бакинских студентов трагедией. Пассажирский микроавтобус марки Ford Tranzit по пути следования на мосту на полной скорости врезался в грузовик, припаркованный на обочине с полным кузовом кирпича. На место аварии срочно прибыли сотрудники дорожной полиции и бригады скорой помощи.В результате столкновения погибли пятеро пассажиров автобуса, ранено около 20 человек. По информации главы пресс-службы Минздрава Лии Байрамовой, погибшие — Чинара Гулиева, Роза Мурадова, Ибрагим Насибов, Ибрагим Гулиев и Рашад Джаниев. Раненые были оперативно доставлены в больницы Сумгайыта, Хырдалана, а также в Клинический медицинский центр №1 города Баку. Они были размещены в отделениях травматологии, нейрохирургии, реанимации. Их состояние оценивается как среднетяжелое, а состояние еще двоих человек — как критическое. Из столицы в Сумгайыт и Хырдалан направлены травматологи и хирурги для оказания помощи пострадавшим.Для восстановления полной картины тяжелой аварии с человеческими жертвами понадобилось время. По предварительной версии, причиной аварии стал, якобы, маневр, совершенный во избежание наезда на пешехода, вышедшего на проезжую часть, в результате чего микроавтобус столкнулся с припаркованным у обочины грузовиком. Но чуть позже появилась видеозапись, на которой зафиксированы действия водителя злополучного автобуса. Материалы свидетельствуют о том, что он пытался обогнать следовавшую впереди машину. Причем с правой стороны! Мало того, что подобный маневр — грубейшее нарушение правил дорожного движения, да еще и допущено на мосту, что категорически запрещено. В результате микроавтобус врезался в грузовик, стоящий в это время слева на обочине трассы из-за поломки двигателя.Как заявил глава пресс-службы Главного управления Государственной дорожной полиции МВД Азербайджана Кямран Aлиeв, водителем автобуса является Намиг Гусейнов, долгие годы занимающийся пассажироперевозками. Надо отметить также, что дисциплинированностью он особо не отличался. До 2012 года был оштрафован более 60 раз. Только в прошлом году за нарушения правил дорожного движения был наказан 24 раза. Помимо Гусейнова задержан и водитель грузовика «ЗИЛ» Эльчин Шамистанлы. Оба участника ДТП допрашиваются сотрудниками следственных органов.«Водитель автомобиля Ford Tranzit нарушил правила маневрирования и врезался в грузовую автомашину, груженную кирпичом и стоявшую на обочине дороги. Кроме того, он же нарушил и правила пассажирских перевозок. Вместо 18 человек в микроавтобусе находились в общей сложности 28 пассажиров. Значит, часть людей в салоне ехали стоя», — указывает Aлиeв.По его словам, категорически запрещено брать в дальнюю поездку стоящих пассажиров. Дорожная полиция постоянно предупреждает граждан не садиться в такие автобусы, но они не относятся к этим предупреждениям всерьез. Предупреждаются и сами водители, но тоже отмахиваются от предупреждений. Все это в конечном счете заканчивается трагедией.По последним данным, в Клиническом медицинском центре №1 столицы находятся трое пострадавших в результате ДТП — одна девушка и двое молодых людей. Состояние молодых людей оценивается как стабильно тяжелое, но девушка находится в крайне тяжелом состоянии. Еще 9 пострадавших проходят лечение в больницах Сумгайыта. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 11.03.17 | Просмотров : 89

