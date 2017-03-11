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Российско-турецкие отношения, судя по всему, окончательно преодолели кризис, вызванный трагическим инцидентом со сбитым бомбардировщиком Су-24, вновь поднявшись на уровень стратегического партнерства. Таковы итоги завершившегося вчера визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Москву.







Натиг НАЗИМОГЛУ



Как и было анонсировано накануне визита Эрдогана в Москву пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым, повестка переговоров оказалась максимально обширной. В заседании Совета сотрудничества высшего уровня между Россией и Турцией принял участие практически весь кабинет министров с обеих сторон. Они обсудили широкий спектр вопросов торгово-экономического сотрудничества, включая реализацию таких стратегически значимых для Москвы и Анкары проектов, как «Турецкий поток» и строительство АЭС в Аккую.

На переговорах тет-а-тет, разумеется, не обошлось без обсуждения хода расследования убийства в Анкаре посла России Андрея Карлова. Эта трагедия, вопреки негативным ожиданиям определенных мировых сил, лишь сплотила Москву и Анкару, официально расценивших убийство посла как «намеренную провокацию со стороны международного терроризма».

В центре внимания лидеров России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана было сирийское урегулирование, что связано, в первую очередь, с подготовкой очередного раунда межсирийских переговоров под эгидой России, Турции и Ирана в Астане. Вместе с тем существовала необходимость обсуждения вопросов координирования осуществляемых Россией и Турцией антитеррористических операций на территории Сирии. Итоги состоявшихся в Москве переговоров позволяют констатировать правоту главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, который накануне визита турецкого президента в Россию заявил об отсутствии каких-либо проблем при координировании сторонами военных операций. Но главный аспект российско-турецкого сотрудничества в Сирии — поддержание режима прекращения огня и борьба с не присоединившимися к нему группировками, в первую очередь с так называемым «Исламским государством». Москва и Анкара дали понять, что «детально» работают над «политическим решением» данной проблемы.

Между тем российско-турецкий диалог имеет и явно выраженное геополитическое измерение, связанное с усиливающимся кризисом в отношениях как Москвы, так и Анкары с западным миром. Вот и вчерашний визит Эрдогана в Россию состоялся на фоне заметного охлаждения отношений между Турцией и Евросоюзом. Особенно отчетливо «турецко-европейский» кризис проявляется в отношениях между Анкарой и Берлином. Крайне негативную реакцию турецкой стороны вызвал, в частности, запрет немецких властей на проведение в ФРГ агитационных мероприятий в связи с предстоящим в Турции конституционным референдумом. Эксперты допускают, что Анкара вполне может использовать фактор неприятия Европой внутренней и внешней политики Эрдогана для укрепления взаимодействия с Россией. Речь идет, в том числе, и о возможности вовлечения Турции в продвигаемые Россией крупные интеграционные проекты на евразийском пространстве. Сами эти предположения лишь подтверждают тот факт, что России и Турции, пережившим совсем недавно весьма болезненный кризис в двусторонних отношениях, удалось в относительно короткий срок времени перезапустить взаимовыгодный диалог, поднять его на уровень полноценного стратегического партнерства.

Наблюдаемый ныне подъем российско-турецкого сотрудничества отвечает также и интересам стран и народов Южно-Кавказского региона. Особенно с учетом перспектив урегулирования затянувшегося нагорно-карабахского конфликта, который может получить позитивный импульс под воздействием углубляющегося сотрудничества между Москвой и Анкарой.

Российско-турецкие отношения, судя по всему, окончательно преодолели кризис, вызванный трагическим инцидентом со сбитым бомбардировщиком Су-24, вновь поднявшись на уровень стратегического партнерства. Таковы итоги завершившегося вчера визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Москву.Как и было анонсировано накануне визита Эрдогана в Москву пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым, повестка переговоров оказалась максимально обширной. В заседании Совета сотрудничества высшего уровня между Россией и Турцией принял участие практически весь кабинет министров с обеих сторон. Они обсудили широкий спектр вопросов торгово-экономического сотрудничества, включая реализацию таких стратегически значимых для Москвы и Анкары проектов, как «Турецкий поток» и строительство АЭС в Аккую.На переговорах тет-а-тет, разумеется, не обошлось без обсуждения хода расследования убийства в Анкаре посла России Андрея Карлова. Эта трагедия, вопреки негативным ожиданиям определенных мировых сил, лишь сплотила Москву и Анкару, официально расценивших убийство посла как «намеренную провокацию со стороны международного терроризма».В центре внимания лидеров России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана было сирийское урегулирование, что связано, в первую очередь, с подготовкой очередного раунда межсирийских переговоров под эгидой России, Турции и Ирана в Астане. Вместе с тем существовала необходимость обсуждения вопросов координирования осуществляемых Россией и Турцией антитеррористических операций на территории Сирии. Итоги состоявшихся в Москве переговоров позволяют констатировать правоту главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, который накануне визита турецкого президента в Россию заявил об отсутствии каких-либо проблем при координировании сторонами военных операций. Но главный аспект российско-турецкого сотрудничества в Сирии — поддержание режима прекращения огня и борьба с не присоединившимися к нему группировками, в первую очередь с так называемым «Исламским государством». Москва и Анкара дали понять, что «детально» работают над «политическим решением» данной проблемы.Между тем российско-турецкий диалог имеет и явно выраженное геополитическое измерение, связанное с усиливающимся кризисом в отношениях как Москвы, так и Анкары с западным миром. Вот и вчерашний визит Эрдогана в Россию состоялся на фоне заметного охлаждения отношений между Турцией и Евросоюзом. Особенно отчетливо «турецко-европейский» кризис проявляется в отношениях между Анкарой и Берлином. Крайне негативную реакцию турецкой стороны вызвал, в частности, запрет немецких властей на проведение в ФРГ агитационных мероприятий в связи с предстоящим в Турции конституционным референдумом. Эксперты допускают, что Анкара вполне может использовать фактор неприятия Европой внутренней и внешней политики Эрдогана для укрепления взаимодействия с Россией. Речь идет, в том числе, и о возможности вовлечения Турции в продвигаемые Россией крупные интеграционные проекты на евразийском пространстве. Сами эти предположения лишь подтверждают тот факт, что России и Турции, пережившим совсем недавно весьма болезненный кризис в двусторонних отношениях, удалось в относительно короткий срок времени перезапустить взаимовыгодный диалог, поднять его на уровень полноценного стратегического партнерства.Наблюдаемый ныне подъем российско-турецкого сотрудничества отвечает также и интересам стран и народов Южно-Кавказского региона. Особенно с учетом перспектив урегулирования затянувшегося нагорно-карабахского конфликта, который может получить позитивный импульс под воздействием углубляющегося сотрудничества между Москвой и Анкарой. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 11.03.17 | Просмотров : 94

