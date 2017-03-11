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В Париже состоялось очередное заседание Мониторингового комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы. Его содокладчики по нашей стране — Штефан Шеннак и Сезар Флорин Преда — представили свой доклад по результатам визита в Азербайджан 12-14 января.







Лейла ТАРВЕРДИЕВА



В принципе подобного рода отчет — явление не из ряда вон выходящее. Как известно, Азербайджан — одно из нескольких государств — членов Совета Европы, которые находятся под мониторингом ассамблеи. «Эта процедура включает в себя постоянный диалог с властями, а также регулярные отчеты и дебаты о прогрессе того или иного государства в выполнении своих обязательств перед организацией», — говорится в распространенном пресс-релизе ПАСЕ.

За годы сотрудничества с этой международной организацией наша страна накопила определенный опыт имплементации ее требований. Большая работа проделана совместно с Венецианской комиссией Совета Европы. Однако демократизация общества — процесс довольно сложный и долговременный. Доклад, подготовленный Штефаном Шеннаком и Сезаром Флорин Предой, касался оценки ситуации в свете недавних событий на политической арене страны — прошедшего ранее конституционного референдума, законодательства об НПО, а также свободы выражения мнений в стране. Содокладчики положительно оценили проводимые в стране реформы, особенно в правовой системе, которые не раз эксперты Совета Европы отмечали как положительные, особо отметив важность «придания толчка» их продолжению. Конечно, было зафиксировано и стремление сторон к дальнейшему развитию диалога.

Азербайджан всегда готов к контактам и сотрудничеству, однако не случайно на зимней сессии ПАСЕ глава делегации Милли меджлиса в этой организации Самед Сеидов открыто высказал поддержку ее президенту Педро Аграмунту, подчеркнувшему во вступительной речи, что попытки использовать Совет Европы как инструмент, средство, оказывающее давление на страны, следует пресекать. Не секрет, что такого рода попытки не раз предпринимались по отношению к нашей стране. И это в то время, когда болезненная не только для Азербайджана, но и всего региона проблема урегулирования нагорно-карабахского конфликта остается неразрешенной. Благодаря постоянным инициативам азербайджанской делегации в ПАСЕ, наконец, удалось возобновить деятельность его подкомитета по конфликтам, который возглавил содокладчик Мониторингового комитета ПАСЕ по Азербайджану Штефан Шеннак. Новый подкомитет ждет большая работа. Как заявил его новый руководитель, на европейском пространстве много конфликтов — и давний на Кипре, и оставшиеся со времен распада СССР, и новый — в Крыму. «Мы не можем охватить их все, но должны сфокусироваться на трех основных», — заявил Шеннак.

Остается надеяться, что среди приоритетов подкомитета будет и карабахский конфликт. Проблемы, которые он породил, предполагается обсудить на заседании комитета ПАСЕ по миграции, беженцам и вынужденным переселенцам в Баку 15-16 марта. Содокладчик Мониторингового комитета Преда представит отчет «Развитие путей финансирования чрезвычайных ситуаций, с которыми столкнулись беженцы». А свой очередной визит в страну содокладчики планируют совершить в мае.

В Париже состоялось очередное заседание Мониторингового комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы. Его содокладчики по нашей стране — Штефан Шеннак и Сезар Флорин Преда — представили свой доклад по результатам визита в Азербайджан 12-14 января.В принципе подобного рода отчет — явление не из ряда вон выходящее. Как известно, Азербайджан — одно из нескольких государств — членов Совета Европы, которые находятся под мониторингом ассамблеи. «Эта процедура включает в себя постоянный диалог с властями, а также регулярные отчеты и дебаты о прогрессе того или иного государства в выполнении своих обязательств перед организацией», — говорится в распространенном пресс-релизе ПАСЕ.За годы сотрудничества с этой международной организацией наша страна накопила определенный опыт имплементации ее требований. Большая работа проделана совместно с Венецианской комиссией Совета Европы. Однако демократизация общества — процесс довольно сложный и долговременный. Доклад, подготовленный Штефаном Шеннаком и Сезаром Флорин Предой, касался оценки ситуации в свете недавних событий на политической арене страны — прошедшего ранее конституционного референдума, законодательства об НПО, а также свободы выражения мнений в стране. Содокладчики положительно оценили проводимые в стране реформы, особенно в правовой системе, которые не раз эксперты Совета Европы отмечали как положительные, особо отметив важность «придания толчка» их продолжению. Конечно, было зафиксировано и стремление сторон к дальнейшему развитию диалога.Азербайджан всегда готов к контактам и сотрудничеству, однако не случайно на зимней сессии ПАСЕ глава делегации Милли меджлиса в этой организации Самед Сеидов открыто высказал поддержку ее президенту Педро Аграмунту, подчеркнувшему во вступительной речи, что попытки использовать Совет Европы как инструмент, средство, оказывающее давление на страны, следует пресекать. Не секрет, что такого рода попытки не раз предпринимались по отношению к нашей стране. И это в то время, когда болезненная не только для Азербайджана, но и всего региона проблема урегулирования нагорно-карабахского конфликта остается неразрешенной. Благодаря постоянным инициативам азербайджанской делегации в ПАСЕ, наконец, удалось возобновить деятельность его подкомитета по конфликтам, который возглавил содокладчик Мониторингового комитета ПАСЕ по Азербайджану Штефан Шеннак. Новый подкомитет ждет большая работа. Как заявил его новый руководитель, на европейском пространстве много конфликтов — и давний на Кипре, и оставшиеся со времен распада СССР, и новый — в Крыму. «Мы не можем охватить их все, но должны сфокусироваться на трех основных», — заявил Шеннак.Остается надеяться, что среди приоритетов подкомитета будет и карабахский конфликт. Проблемы, которые он породил, предполагается обсудить на заседании комитета ПАСЕ по миграции, беженцам и вынужденным переселенцам в Баку 15-16 марта. Содокладчик Мониторингового комитета Преда представит отчет «Развитие путей финансирования чрезвычайных ситуаций, с которыми столкнулись беженцы». А свой очередной визит в страну содокладчики планируют совершить в мае. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 11.03.17 | Просмотров : 92

