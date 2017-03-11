Новости » Главная Введите слово для поиска : Главная Чинара АЛИЗАДЕ, солистка Большого театра:«Мой репертуар пополнился интересными спектаклями»



Молодая талантливая балерина, заслуженная артистка Азербайджана Чинара Ализаде уже второй сезон танцует в качестве приглашенной солистки Большого театра в Национальном польском театре, освоила абсолютно новый репертуар. О себе и своих планах накануне Международного женского дня она рассказала в интервью порталу «Москва–Баку».









— Чинара, вы приняли приглашение Национального польского театра и уже второй сезон танцуете в Варшаве. Обратно в Москву пока не хочется возвращаться?

— Работа в Варшаве мне действительно приносит огромное удовольствие. Нравятся и сам город — очень комфортно себя в нем ощущаю, и мой театральный коллектив. Он такой доброжелательный, интернациональный и веселый... И репертуар для меня интересен, я вся в творческом процессе. Поэтому в будущее пока забегать не хочется, настроена получать удовольствие от сегодняшнего дня (улыбается). Сейчас я использую любую возможность для творческого развития.

— Польский зритель отличается чем-то от российского или любители балета во всем мире одинаковы? Кстати, вы уже говорите по-польски?

— В каждой стране по-разному воспринимают балетное искусство и реагируют на спектакли. Я много гастролировала — могу сравнивать. В странах Латинской Америки очень эмоциональный, горячий зритель, а в Европе более сдержанный. Это зависит от менталитета народа и его культуры. В Польше, если сравнивать с российским зрителем, я заметила, выполнение каких-либо трюков в балете или ярких эмоциональных моментов особо публикой не поощряется, но зрители при этом все равно тепло принимают артистов. А по-польски к своему уже второму сезону начала говорить (улыбается).

— В каких спектаклях вы сейчас принимаете участие? Появились ли в репертуаре новые партии?

— С самого начала, как я приехала в Варшаву и стала работать в Theatre Wiellki, весь репертуар для меня оказался новым. Тут идут совершенно другие спектакли.



Осваивать новые партии и пластику было настолько интересно, что, проводя почти целый день в репетиционном зале, вечером я чувствовала только приятную усталость. Участвовала в постановках хореографа Кристофа Пастора, которая мне очень полюбилась. Я говорю о спектаклях: «Казанова», «Буря», «Адажио и скерцо», «Болеро». А в балете «Баядерка» состоялась моя долгожданная премьера в партии Никии.

Со мной здесь произошел удивительный случай. В Большом театре был подписан контракт на постановку балета «Хрома» Уэйна МакГрегора, меня выбрали в основной состав, но потом что-то не сложилось — станцевать так и не удалось. Представьте мою радость, когда я узнала, что в Варшаве будет эта хореография и ассистенты хореографа — те же самые ребята. Они были рады видеть меня, а я их! Это было удивительное время, и я счастлива, что мне удалось освоить эту необычную хореографию, поработать с самим МакГрегором.

В моем репертуаре балет «Дон Кихот» — роль Китри, «Шелкунчик», и совсем скоро состоится премьера в «Лебедином озере», сейчас идут постановочные репетиции.

— Какое у вас любимое время года? Я почему-то не сомневаюсь, что вы ответите — весна. Права?

— Вы попали в точку! (Смеется.) Я родилась в мае и очень люблю это время года. Так прекрасно ощущать наступление тепла после продолжительной зимы, чувствовать запах набухающих почек, зеленеющей травы, пение птиц, как все кругом оживает и просто чувствовать запах весны! Я очень люблю природу. У меня сразу улучшается настроение и появляется вдохновение, когда есть возможность выехать куда-нибудь за город.

— Поддерживаете традицию праздновать 8 Марта? Что обычно вам дарят на этот праздник?

— В нашей семье была одна такая прекрасная традиция: каждое 8 марта папа с самого раннего утра погружал женскую половину нашей семьи (маму, сестру и меня) в атмосферу праздника и волшебства. Не успевали открыть с утра глаза, как перед нами уже красовались прекрасные весенние букеты цветов, чаще всего — любимые тюльпаны. Я считаю, что это прекрасная традиция, и она должна существовать в каждой семье. Я очень скучаю по своей семье вдали от дома, а вот такие чудесные воспоминания меня всегда согревают.

— В отпуск в ближайшее время не собираетесь? Куда бы вам хотелось поехать, если бы представилась такая возможность? Может быть, в Азербайджан, где вас любят и всегда ждут?

— Отпуск у меня запланирован ближе к лету, в июле, и пока я о нем не думаю. Еще много работы впереди. Стараюсь каждый год бывать на море, заряжаться солнечной энергией. Это очень важно для восстановления моих физических ресурсов, там я набираюсь сил и вдохновения.

Буду счастлива провести следующий отпуск в Азербайджане... Буду очень рада, если все сложится именно так, как я хочу. Вообще бываю в Азербайджане по работе и на очень короткое время. В последнее время Азербайджан — одно из самых востребованных направлений для туристов, что дает лишний повод для гордости за свою историческую родину!

— Было бы интересно узнать ваши планы на ближайший год. Что для вас сейчас наиболее приоритетно? Какие мечты еще не удалось реализовать?

— Я очень довольна прошедшим годом... Он выдался таким насыщенным и плодотворным! Мой репертуар пополнился интересными спектаклями, правда, некоторые роли так и остались в мечтах и мыслях... Но я искренне верю, что в этом году все получится — все мои желания реализуются!





























НАША СПРАВКА



Чинара Ализаде — родилась в Москве. В 1995 году поступила в Академию танца Нового гуманитарного университета Натальи Нестеровой. В 1999 году продолжила обучение в Московской государственной академии хореографии. Ее педагогами были известные мастера балета Наталья Архипова и Людмила Литавкина. Учась в академии, получала ведущие партии в спектаклях — в частности, на сцене Большого театра исполнила партию Маши в балете «Щелкунчик» П.И.Чайковского. В 2005 году Чинара завоевала I премию и золотую медаль Международного конкурса артистов балета и хореографов в Москве, после чего была приглашена в балетную труппу Большого театра, где дебютировала в балете «Лебединое озеро» П.И.Чайковского. В ее репертуаре — ведущие партии в ряде спектаклей, поставленных как в Москве, так и Баку. С 2016-го танцует в качестве приглашенной солистки Большого театра в национальном польском театре Theatre Wiellki.

Молодая талантливая балерина, заслуженная артистка Азербайджана Чинара Ализаде уже второй сезон танцует в качестве приглашенной солистки Большого театра в Национальном польском театре, освоила абсолютно новый репертуар. О себе и своих планах накануне Международного женского дня она рассказала в интервью порталу «Москва–Баку».— Работа в Варшаве мне действительно приносит огромное удовольствие. Нравятся и сам город — очень комфортно себя в нем ощущаю, и мой театральный коллектив. Он такой доброжелательный, интернациональный и веселый... И репертуар для меня интересен, я вся в творческом процессе. Поэтому в будущее пока забегать не хочется, настроена получать удовольствие от сегодняшнего дня (улыбается). Сейчас я использую любую возможность для творческого развития.— В каждой стране по-разному воспринимают балетное искусство и реагируют на спектакли. Я много гастролировала — могу сравнивать. В странах Латинской Америки очень эмоциональный, горячий зритель, а в Европе более сдержанный. Это зависит от менталитета народа и его культуры. В Польше, если сравнивать с российским зрителем, я заметила, выполнение каких-либо трюков в балете или ярких эмоциональных моментов особо публикой не поощряется, но зрители при этом все равно тепло принимают артистов. А по-польски к своему уже второму сезону начала говорить (улыбается).— С самого начала, как я приехала в Варшаву и стала работать в Theatre Wiellki, весь репертуар для меня оказался новым. Тут идут совершенно другие спектакли.Осваивать новые партии и пластику было настолько интересно, что, проводя почти целый день в репетиционном зале, вечером я чувствовала только приятную усталость. Участвовала в постановках хореографа Кристофа Пастора, которая мне очень полюбилась. Я говорю о спектаклях: «Казанова», «Буря», «Адажио и скерцо», «Болеро». А в балете «Баядерка» состоялась моя долгожданная премьера в партии Никии.Со мной здесь произошел удивительный случай. В Большом театре был подписан контракт на постановку балета «Хрома» Уэйна МакГрегора, меня выбрали в основной состав, но потом что-то не сложилось — станцевать так и не удалось. Представьте мою радость, когда я узнала, что в Варшаве будет эта хореография и ассистенты хореографа — те же самые ребята. Они были рады видеть меня, а я их! Это было удивительное время, и я счастлива, что мне удалось освоить эту необычную хореографию, поработать с самим МакГрегором.В моем репертуаре балет «Дон Кихот» — роль Китри, «Шелкунчик», и совсем скоро состоится премьера в «Лебедином озере», сейчас идут постановочные репетиции.— Вы попали в точку! (Смеется.) Я родилась в мае и очень люблю это время года. Так прекрасно ощущать наступление тепла после продолжительной зимы, чувствовать запах набухающих почек, зеленеющей травы, пение птиц, как все кругом оживает и просто чувствовать запах весны! Я очень люблю природу. У меня сразу улучшается настроение и появляется вдохновение, когда есть возможность выехать куда-нибудь за город.— В нашей семье была одна такая прекрасная традиция: каждое 8 марта папа с самого раннего утра погружал женскую половину нашей семьи (маму, сестру и меня) в атмосферу праздника и волшебства. Не успевали открыть с утра глаза, как перед нами уже красовались прекрасные весенние букеты цветов, чаще всего — любимые тюльпаны. Я считаю, что это прекрасная традиция, и она должна существовать в каждой семье. Я очень скучаю по своей семье вдали от дома, а вот такие чудесные воспоминания меня всегда согревают.— Отпуск у меня запланирован ближе к лету, в июле, и пока я о нем не думаю. Еще много работы впереди. Стараюсь каждый год бывать на море, заряжаться солнечной энергией. Это очень важно для восстановления моих физических ресурсов, там я набираюсь сил и вдохновения.Буду счастлива провести следующий отпуск в Азербайджане... Буду очень рада, если все сложится именно так, как я хочу. Вообще бываю в Азербайджане по работе и на очень короткое время. В последнее время Азербайджан — одно из самых востребованных направлений для туристов, что дает лишний повод для гордости за свою историческую родину!— Я очень довольна прошедшим годом... Он выдался таким насыщенным и плодотворным! Мой репертуар пополнился интересными спектаклями, правда, некоторые роли так и остались в мечтах и мыслях... Но я искренне верю, что в этом году все получится — все мои желания реализуются!Чинара Ализаде — родилась в Москве. В 1995 году поступила в Академию танца Нового гуманитарного университета Натальи Нестеровой. В 1999 году продолжила обучение в Московской государственной академии хореографии. Ее педагогами были известные мастера балета Наталья Архипова и Людмила Литавкина. Учась в академии, получала ведущие партии в спектаклях — в частности, на сцене Большого театра исполнила партию Маши в балете «Щелкунчик» П.И.Чайковского. В 2005 году Чинара завоевала I премию и золотую медаль Международного конкурса артистов балета и хореографов в Москве, после чего была приглашена в балетную труппу Большого театра, где дебютировала в балете «Лебединое озеро» П.И.Чайковского. В ее репертуаре — ведущие партии в ряде спектаклей, поставленных как в Москве, так и Баку. С 2016-го танцует в качестве приглашенной солистки Большого театра в национальном польском театре Theatre Wiellki. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 11.03.17 | Просмотров : 104

