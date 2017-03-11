Молодая
талантливая балерина, заслуженная артистка Азербайджана Чинара Ализаде
уже второй сезон танцует в качестве приглашенной солистки Большого
театра в Национальном польском театре, освоила абсолютно новый
репертуар. О себе и своих планах накануне Международного женского дня
она рассказала в интервью порталу «Москва–Баку».
— Чинара, вы приняли приглашение Национального польского театра и уже второй сезон танцуете в Варшаве. Обратно в Москву пока не хочется возвращаться?
— Работа в Варшаве мне действительно приносит огромное удовольствие. Нравятся и сам город — очень комфортно себя в нем ощущаю, и мой театральный коллектив. Он такой доброжелательный, интернациональный и веселый... И репертуар для меня интересен, я вся в творческом процессе. Поэтому в будущее пока забегать не хочется, настроена получать удовольствие от сегодняшнего дня (улыбается). Сейчас я использую любую возможность для творческого развития.— Польский зритель отличается чем-то от российского или любители балета во всем мире одинаковы? Кстати, вы уже говорите по-польски?
— В каждой стране по-разному воспринимают балетное искусство и реагируют на спектакли. Я много гастролировала — могу сравнивать. В странах Латинской Америки очень эмоциональный, горячий зритель, а в Европе более сдержанный. Это зависит от менталитета народа и его культуры. В Польше, если сравнивать с российским зрителем, я заметила, выполнение каких-либо трюков в балете или ярких эмоциональных моментов особо публикой не поощряется, но зрители при этом все равно тепло принимают артистов. А по-польски к своему уже второму сезону начала говорить (улыбается).— В каких спектаклях вы сейчас принимаете участие? Появились ли в репертуаре новые партии?
— С самого начала, как я приехала в Варшаву и стала работать в Theatre Wiellki, весь репертуар для меня оказался новым. Тут идут совершенно другие спектакли.
Осваивать новые партии и пластику было настолько интересно, что, проводя почти целый день в репетиционном зале, вечером я чувствовала только приятную усталость. Участвовала в постановках хореографа Кристофа Пастора, которая мне очень полюбилась. Я говорю о спектаклях: «Казанова», «Буря», «Адажио и скерцо», «Болеро». А в балете «Баядерка» состоялась моя долгожданная премьера в партии Никии.
Со мной здесь произошел удивительный случай. В Большом театре был подписан контракт на постановку балета «Хрома» Уэйна МакГрегора, меня выбрали в основной состав, но потом что-то не сложилось — станцевать так и не удалось. Представьте мою радость, когда я узнала, что в Варшаве будет эта хореография и ассистенты хореографа — те же самые ребята. Они были рады видеть меня, а я их! Это было удивительное время, и я счастлива, что мне удалось освоить эту необычную хореографию, поработать с самим МакГрегором.
В моем репертуаре балет «Дон Кихот» — роль Китри, «Шелкунчик», и совсем скоро состоится премьера в «Лебедином озере», сейчас идут постановочные репетиции.— Какое у вас любимое время года? Я почему-то не сомневаюсь, что вы ответите — весна. Права?
— Вы попали в точку! (Смеется.) Я родилась в мае и очень люблю это время года. Так прекрасно ощущать наступление тепла после продолжительной зимы, чувствовать запах набухающих почек, зеленеющей травы, пение птиц, как все кругом оживает и просто чувствовать запах весны! Я очень люблю природу. У меня сразу улучшается настроение и появляется вдохновение, когда есть возможность выехать куда-нибудь за город.— Поддерживаете традицию праздновать 8 Марта? Что обычно вам дарят на этот праздник?
— В нашей семье была одна такая прекрасная традиция: каждое 8 марта папа с самого раннего утра погружал женскую половину нашей семьи (маму, сестру и меня) в атмосферу праздника и волшебства. Не успевали открыть с утра глаза, как перед нами уже красовались прекрасные весенние букеты цветов, чаще всего — любимые тюльпаны. Я считаю, что это прекрасная традиция, и она должна существовать в каждой семье. Я очень скучаю по своей семье вдали от дома, а вот такие чудесные воспоминания меня всегда согревают.— В отпуск в ближайшее время не собираетесь? Куда бы вам хотелось поехать, если бы представилась такая возможность? Может быть, в Азербайджан, где вас любят и всегда ждут?
— Отпуск у меня запланирован ближе к лету, в июле, и пока я о нем не думаю. Еще много работы впереди. Стараюсь каждый год бывать на море, заряжаться солнечной энергией. Это очень важно для восстановления моих физических ресурсов, там я набираюсь сил и вдохновения.
Буду счастлива провести следующий отпуск в Азербайджане... Буду очень рада, если все сложится именно так, как я хочу. Вообще бываю в Азербайджане по работе и на очень короткое время. В последнее время Азербайджан — одно из самых востребованных направлений для туристов, что дает лишний повод для гордости за свою историческую родину!— Было бы интересно узнать ваши планы на ближайший год. Что для вас сейчас наиболее приоритетно? Какие мечты еще не удалось реализовать?
— Я очень довольна прошедшим годом... Он выдался таким насыщенным и плодотворным! Мой репертуар пополнился интересными спектаклями, правда, некоторые роли так и остались в мечтах и мыслях... Но я искренне верю, что в этом году все получится — все мои желания реализуются! НАША СПРАВКА
Чинара Ализаде — родилась в Москве. В 1995 году поступила в Академию танца Нового гуманитарного университета Натальи Нестеровой. В 1999 году продолжила обучение в Московской государственной академии хореографии. Ее педагогами были известные мастера балета Наталья Архипова и Людмила Литавкина. Учась в академии, получала ведущие партии в спектаклях — в частности, на сцене Большого театра исполнила партию Маши в балете «Щелкунчик» П.И.Чайковского. В 2005 году Чинара завоевала I премию и золотую медаль Международного конкурса артистов балета и хореографов в Москве, после чего была приглашена в балетную труппу Большого театра, где дебютировала в балете «Лебединое озеро» П.И.Чайковского. В ее репертуаре — ведущие партии в ряде спектаклей, поставленных как в Москве, так и Баку. С 2016-го танцует в качестве приглашенной солистки Большого театра в национальном польском театре Theatre Wiellki.