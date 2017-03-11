Новости » Главная Введите слово для поиска : Главная Намечены неотложные меры



На совещании у первого вице-президента Мехрибан Aлиeвой обсуждены актуальные проблемы вынужденных переселенцев







Как известно, неурегулированность карабахского конфликта породила тяжелейшую проблему обеспечения жильем и работой огромной армии вынужденных переселенцев, насильственно изгнанных с родных мест в результате армянской оккупации. За два десятка лет наше государство делало и делает все возможное и даже сверх того, чтобы эта наиболее уязвимая категория населения не стала изгоями на родной земле. Однако все еще остается много нерешенных вопросов.







Элеонора АБАСКУЛИЕВА



Верная данному на заседании Милли меджлиса слову, Мехрибан Aлиeва с самого начала своей деятельности на посту первого вице-президента Азербайджана взялась за самое трудное — помочь пострадавшим от армянской агрессии соотечественникам. Найти пути решения их проблем, скоординировав усилия всех организаций, имеющих отношение к решению поставленной задачи. Именно этой теме было посвящено совещание, состоявшееся под председательством Мехрибан Aлиeвой.

Помимо первого вице-президента, выступили вице-премьер, глава Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Али Гасанов, главы исполнительной власти Баку и Сумгайыта Гаджибала Абуталыбов и Закир Фараджев, состоялся обстоятельный обмен мнениями не только по поводу уже сделанного, но и по внесенным конкретным деловым предложениям, намечены пути решения каждой из проблем. Мехрибан Aлиeва четко обозначила задачу. «Несмотря на проделанную работу, — заявила первый вице-перезидент, — достаточно много семей вынужденных переселенцев все еще проживает в аварийных и непригодных зданиях. По указанию президента из Госнефтефонда ежегодно выделяются средства на возведение новых поселков. Средства на эти цели выделены и в этом году. Однако для ускорения работы в данной области необходимо предпринять дополнительные и неотложные меры».

Глава Госкомбеженцев А.Гасанов обратил особое внимание на то, что 35% всех вынужденных переселенцев временно размещены в Баку. И хотя в настоящее время есть необходимость в улучшении жилищных условий 80 тыс. семей, необходимо безотлагательно помочь проживающим в 117 объектах, пришедших в полностью непригодное, аварийное состояние в связи с истечением срока эксплуатации.

Глава исполнительной власти Баку Г.Абуталыбов привлек внимание к вопросу освобождения зданий детских дошкольных учреждений, в которых размещены оставшиеся без крова жители оккупированных районов. Предоставление им жилья позволит не только обеспечить этим людям более комфортные условия проживания, но и за счет появившихся дополнительных мест отчасти решить проблему дефицита мест в бакинских детских садах.

Для решения этих и подобных им проблем в Сумгайыте глава городской исполнительной власти З.Фараджев предложил два варианта ускоренного строительства городка для проживающих здесь вынужденных переселенцев.

Подводя итоги совещания, Мехрибан Aлиeва заявила: «Все мы уверены в том, что армяно-азербайджанский, нагорно-карабахский конфликт найдет свое справедливое решение. Территориальная целостность нашей страны будет восстановлена, все вынужденные переселенцы и беженцы вернутся к родным очагам. Сегодня наша цель — обеспечить этих людей нормальным жильем и работой».

И можно быть абсолютно уверенными в том, что первый вице-президент Азербайджана успешно справится с этой нелегкой задачей. Так же как и со всеми другими, которые находили свое решение благодаря умелому руководству Мехрибан Aлиeвой.

Как известно, неурегулированность карабахского конфликта породила тяжелейшую проблему обеспечения жильем и работой огромной армии вынужденных переселенцев, насильственно изгнанных с родных мест в результате армянской оккупации. За два десятка лет наше государство делало и делает все возможное и даже сверх того, чтобы эта наиболее уязвимая категория населения не стала изгоями на родной земле. Однако все еще остается много нерешенных вопросов.Верная данному на заседании Милли меджлиса слову, Мехрибан Aлиeва с самого начала своей деятельности на посту первого вице-президента Азербайджана взялась за самое трудное — помочь пострадавшим от армянской агрессии соотечественникам. Найти пути решения их проблем, скоординировав усилия всех организаций, имеющих отношение к решению поставленной задачи. Именно этой теме было посвящено совещание, состоявшееся под председательством Мехрибан Aлиeвой.Помимо первого вице-президента, выступили вице-премьер, глава Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Али Гасанов, главы исполнительной власти Баку и Сумгайыта Гаджибала Абуталыбов и Закир Фараджев, состоялся обстоятельный обмен мнениями не только по поводу уже сделанного, но и по внесенным конкретным деловым предложениям, намечены пути решения каждой из проблем. Мехрибан Aлиeва четко обозначила задачу. «Несмотря на проделанную работу, — заявила первый вице-перезидент, — достаточно много семей вынужденных переселенцев все еще проживает в аварийных и непригодных зданиях. По указанию президента из Госнефтефонда ежегодно выделяются средства на возведение новых поселков. Средства на эти цели выделены и в этом году. Однако для ускорения работы в данной области необходимо предпринять дополнительные и неотложные меры».Глава Госкомбеженцев А.Гасанов обратил особое внимание на то, что 35% всех вынужденных переселенцев временно размещены в Баку. И хотя в настоящее время есть необходимость в улучшении жилищных условий 80 тыс. семей, необходимо безотлагательно помочь проживающим в 117 объектах, пришедших в полностью непригодное, аварийное состояние в связи с истечением срока эксплуатации.Глава исполнительной власти Баку Г.Абуталыбов привлек внимание к вопросу освобождения зданий детских дошкольных учреждений, в которых размещены оставшиеся без крова жители оккупированных районов. Предоставление им жилья позволит не только обеспечить этим людям более комфортные условия проживания, но и за счет появившихся дополнительных мест отчасти решить проблему дефицита мест в бакинских детских садах.Для решения этих и подобных им проблем в Сумгайыте глава городской исполнительной власти З.Фараджев предложил два варианта ускоренного строительства городка для проживающих здесь вынужденных переселенцев.Подводя итоги совещания, Мехрибан Aлиeва заявила: «Все мы уверены в том, что армяно-азербайджанский, нагорно-карабахский конфликт найдет свое справедливое решение. Территориальная целостность нашей страны будет восстановлена, все вынужденные переселенцы и беженцы вернутся к родным очагам. Сегодня наша цель — обеспечить этих людей нормальным жильем и работой».И можно быть абсолютно уверенными в том, что первый вице-президент Азербайджана успешно справится с этой нелегкой задачей. Так же как и со всеми другими, которые находили свое решение благодаря умелому руководству Мехрибан Aлиeвой. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 11.03.17 | Просмотров : 352

