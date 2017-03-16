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Сто лет назад состоялось торжественное открытие

комплекса водных установок Шоллар–Баку







18 февраля 1917 года в Баку состоялось торжественное открытие Шолларского водопровода. Этот уникальный для своего времени объект не только положил начало централизованному водоснабжению азербайджанской столицы, но и стал огромным технологическим достижением, сыграв большую роль в экономическом и социальном развитии города. Так что закономерно, что 100-летие сдачи в эксплуатацию комплекса водных установок Шоллар–Баку в эти дни широко отмечается в Азербайджане.







Низами АГАЕВ



«Баку — это город, с одной стороны, очень счастливый, ввиду близости источников нефти, с другой же стороны — очень несчастный, вследствие отдаленности источников воды». Так не без юмора охарактеризовал наш город, внимательно ознакомившись с положением дел, разработчик грандиозного по тем временам проекта — легендарный английский инженер Уильям Линдлей. И был, конечно, прав. Стремительно растущий на фоне первого нефтяного бума Баку испытывал в питьевой воде острую нужду.

В городе насчитывалось 800 колодцев, причем с пресной водой питьевого качества, — всего около ста. Доставляемая с Куры и получаемая за счет опреснителей вода проблему не решала. Потому-то в мае 1880 года Бакинская городская дума подняла вопрос о необходимости строительства водопровода, однако его решение затянулось на долгие годы. Работы по поиску источников воды велись во многих регионах, предлагались разные проекты, которые не подходили по тем или иным причинам. Наконец в начале 1900-х для руководства изыскательскими работами как раз и был приглашен знаменитый Уильям Линдлей, уже имевший за плечами опыт сооружения 35 водопроводов и канализационных сетей в Европе и России.

Несмотря на многочисленные затруднения и различные препятствия, в течение десяти лет тормозившие и прерывающие изыскательские работы, инженер Линдлей со свойственными ему энергией и талантом, наконец, создает к 1909 году три варианта бакинского водоснабжения: из рек Кура, Самур, а также подземных вод Шолларской низины вблизи селения Худат Кубинского уезда. Все три проекта Линдлей лично доложил девятому водопроводному съезду в 1909 году в Тифлисе, который утвердил последний вариант. Вблизи села Шоллар был отведен участок площадью 249 десятин для добычи воды, происходившей из ледниково-третичных отложений, расположенных на водопроницаемых глинах.

Строить водопровод было решено за счет надлежащего к выпуску облигационного займа. По решению правительства Российской империи было выпущено два тиража (эмиссии) 5-процентного городского займа на общую сумму 27 млн рублей.

Водопровод протяженностью около 187,5 км был рассчитан на суточную подачу 3 млн ведер воды при мощности каменного водовода в 6 млн ведер. В соответствии с договором от 30 марта 1910 года город передавал Уильяму Линдлею общее руководство и контроль над подробным проектированием и сооружением нового водоснабжения Баку и его окрестностей, а также надзор за эксплуатацией водопровода в течение года после введения его в городскую сеть.

К лету 1913 года подрядчиком были почти завершены работы по постройке двух тоннелей: Баладжарского и Атачайского. Артезианская вода, поднятая насосами, самотеком побежала по трубам на юг, к Абшерону. Воду перекачивали в резервуары, из которых она направлялась в городскую сеть. К концу 1916 года строительство бакинско-шолларского водопровода, которое продолжалось почти шесть лет, в основном было завершено. Наконец 21 января 1917 года в водоразборную будку на Красноводской улице (ныне ул. С.Вургуна), а таковых в Баку было построено несколько в разных местах, поступила первая вода. А 18 февраля у стен Ичеришэхэр состоялось торжественное открытие бакинско-шолларского водопровода. Церемония прошла весьма торжественно. Тысячи людей заполнили площадь и прилегающие улицы. Здесь же находились чиновники гражданского и военного ведомств, члены городской управы, местная знать — нефтепромышленники, миллионеры, знатные купцы и коммерсанты. Право открыть кран было доверено Гаджи Зейналабдину Тагиеву, внесшему немалый вклад в реализацию проекта. Эту честь Г.Тагиев разделил со старым кузнецом, самоотверженно потрудившимся на прокладке водопровода, — мастером Агаджавадом.

По тем временам проект строительства бакинско-шолларского водопровода был не только грандиозным, но и уникальным. Уильям Линдлей признавался: «Только в Западной Европе мною были проведены водопроводные и канализационные сооружения в 35 городах, но такой технически грандиозной работы и столь сложной, как постройка данного водопровода, на мою долю не выпадало». Уникальность проекта не только в этом: водопровод был построен настолько качественно, что и спустя 100 лет после ввода в строй он без перебоев снабжает жителей азербайджанской столицы питьевой водой.

В последующие годы система водоснабжения столицы Азербайджана расширялась и развивалась. В частности, в 1934 году началось строительство Второго бакинского водопровода, берущего начало в бассейне Самур-Гусарчайского междуречья. Однако из-за войны его строительство растянулось на 20 лет. В 1951-1957 годах было построено Джейранбатанское водохранилище с комплексом очистных сооружений, растянувшееся почти на два десятка километров. Самур-Девечинский канал дотянулся до Абшеронского полуострова. В 1970 году состоялось открытие первого Куринского, а в 1971 году — второго Куринского водопроводов.

После обретения Азербайджаном независимости продолжились работы по усовершенствованию водоснабжения Баку. В конце 2010 года вступил в строй водопровод Огуз–Габала–Баку. А венцом развития системы водоснабжения Азербайджана на современном этапе стало, без преувеличения, строительство Джейранбатанского ультрафильтрационного водоочистного комплекса производительностью 570 тыс. м3/сут. Этот уникальный во всех отношениях объект, оснащенный по последнему слову науки и техники, стал крупнейшим сооружением подобного рода в мире. Выступая 5 ноября 2015 года на церемонии открытия комплекса, президент Ильxам Aлиeв подчеркнул: «Это действительно большое и историческое событие. Отныне вода, подаваемая жителям города Баку, Абшеронского района, полностью будет отвечать стандартам Всемирной организации здравоохранения».

Но работы в этом направлении продолжаются. И символично, что в год 100-летнего юбилея первого бакинско-шолларского водопровода глава государства подписал распоряжение, предусматривающее осуществление дополнительных мер по улучшению обеспечения населения экологически чистой водой.

18 февраля 1917 года в Баку состоялось торжественное открытие Шолларского водопровода. Этот уникальный для своего времени объект не только положил начало централизованному водоснабжению азербайджанской столицы, но и стал огромным технологическим достижением, сыграв большую роль в экономическом и социальном развитии города. Так что закономерно, что 100-летие сдачи в эксплуатацию комплекса водных установок Шоллар–Баку в эти дни широко отмечается в Азербайджане.«Баку — это город, с одной стороны, очень счастливый, ввиду близости источников нефти, с другой же стороны — очень несчастный, вследствие отдаленности источников воды». Так не без юмора охарактеризовал наш город, внимательно ознакомившись с положением дел, разработчик грандиозного по тем временам проекта — легендарный английский инженер Уильям Линдлей. И был, конечно, прав. Стремительно растущий на фоне первого нефтяного бума Баку испытывал в питьевой воде острую нужду.В городе насчитывалось 800 колодцев, причем с пресной водой питьевого качества, — всего около ста. Доставляемая с Куры и получаемая за счет опреснителей вода проблему не решала. Потому-то в мае 1880 года Бакинская городская дума подняла вопрос о необходимости строительства водопровода, однако его решение затянулось на долгие годы. Работы по поиску источников воды велись во многих регионах, предлагались разные проекты, которые не подходили по тем или иным причинам. Наконец в начале 1900-х для руководства изыскательскими работами как раз и был приглашен знаменитый Уильям Линдлей, уже имевший за плечами опыт сооружения 35 водопроводов и канализационных сетей в Европе и России.Несмотря на многочисленные затруднения и различные препятствия, в течение десяти лет тормозившие и прерывающие изыскательские работы, инженер Линдлей со свойственными ему энергией и талантом, наконец, создает к 1909 году три варианта бакинского водоснабжения: из рек Кура, Самур, а также подземных вод Шолларской низины вблизи селения Худат Кубинского уезда. Все три проекта Линдлей лично доложил девятому водопроводному съезду в 1909 году в Тифлисе, который утвердил последний вариант. Вблизи села Шоллар был отведен участок площадью 249 десятин для добычи воды, происходившей из ледниково-третичных отложений, расположенных на водопроницаемых глинах.Строить водопровод было решено за счет надлежащего к выпуску облигационного займа. По решению правительства Российской империи было выпущено два тиража (эмиссии) 5-процентного городского займа на общую сумму 27 млн рублей.Водопровод протяженностью около 187,5 км был рассчитан на суточную подачу 3 млн ведер воды при мощности каменного водовода в 6 млн ведер. В соответствии с договором от 30 марта 1910 года город передавал Уильяму Линдлею общее руководство и контроль над подробным проектированием и сооружением нового водоснабжения Баку и его окрестностей, а также надзор за эксплуатацией водопровода в течение года после введения его в городскую сеть.К лету 1913 года подрядчиком были почти завершены работы по постройке двух тоннелей: Баладжарского и Атачайского. Артезианская вода, поднятая насосами, самотеком побежала по трубам на юг, к Абшерону. Воду перекачивали в резервуары, из которых она направлялась в городскую сеть. К концу 1916 года строительство бакинско-шолларского водопровода, которое продолжалось почти шесть лет, в основном было завершено. Наконец 21 января 1917 года в водоразборную будку на Красноводской улице (ныне ул. С.Вургуна), а таковых в Баку было построено несколько в разных местах, поступила первая вода. А 18 февраля у стен Ичеришэхэр состоялось торжественное открытие бакинско-шолларского водопровода. Церемония прошла весьма торжественно. Тысячи людей заполнили площадь и прилегающие улицы. Здесь же находились чиновники гражданского и военного ведомств, члены городской управы, местная знать — нефтепромышленники, миллионеры, знатные купцы и коммерсанты. Право открыть кран было доверено Гаджи Зейналабдину Тагиеву, внесшему немалый вклад в реализацию проекта. Эту честь Г.Тагиев разделил со старым кузнецом, самоотверженно потрудившимся на прокладке водопровода, — мастером Агаджавадом.По тем временам проект строительства бакинско-шолларского водопровода был не только грандиозным, но и уникальным. Уильям Линдлей признавался: «Только в Западной Европе мною были проведены водопроводные и канализационные сооружения в 35 городах, но такой технически грандиозной работы и столь сложной, как постройка данного водопровода, на мою долю не выпадало». Уникальность проекта не только в этом: водопровод был построен настолько качественно, что и спустя 100 лет после ввода в строй он без перебоев снабжает жителей азербайджанской столицы питьевой водой.В последующие годы система водоснабжения столицы Азербайджана расширялась и развивалась. В частности, в 1934 году началось строительство Второго бакинского водопровода, берущего начало в бассейне Самур-Гусарчайского междуречья. Однако из-за войны его строительство растянулось на 20 лет. В 1951-1957 годах было построено Джейранбатанское водохранилище с комплексом очистных сооружений, растянувшееся почти на два десятка километров. Самур-Девечинский канал дотянулся до Абшеронского полуострова. В 1970 году состоялось открытие первого Куринского, а в 1971 году — второго Куринского водопроводов.После обретения Азербайджаном независимости продолжились работы по усовершенствованию водоснабжения Баку. В конце 2010 года вступил в строй водопровод Огуз–Габала–Баку. А венцом развития системы водоснабжения Азербайджана на современном этапе стало, без преувеличения, строительство Джейранбатанского ультрафильтрационного водоочистного комплекса производительностью 570 тыс. м3/сут. Этот уникальный во всех отношениях объект, оснащенный по последнему слову науки и техники, стал крупнейшим сооружением подобного рода в мире. Выступая 5 ноября 2015 года на церемонии открытия комплекса, президент Ильxам Aлиeв подчеркнул: «Это действительно большое и историческое событие. Отныне вода, подаваемая жителям города Баку, Абшеронского района, полностью будет отвечать стандартам Всемирной организации здравоохранения».Но работы в этом направлении продолжаются. И символично, что в год 100-летнего юбилея первого бакинско-шолларского водопровода глава государства подписал распоряжение, предусматривающее осуществление дополнительных мер по улучшению обеспечения населения экологически чистой водой. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 16.03.17 | Просмотров : 68

