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Инициативу создания строительных отрядов

для восстановления освобожденных от оккупации сел поддержали тысячи добровольцев







Инициатива группы активистов Насиминской районной организации партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) и Молодежного объединения ПЕА, к которой присоединились более тысячи участников, — создать добровольные строительные отряды для восстановления освобожденного от оккупации села Джоджуг Марджанлы Джебраильского района, — начала претворяться в жизнь.









Элеонора АБАСКУЛИЕВА



На днях участники проекта, получившего название «От Джоджуг Марджанлы до Шуши», начали свою первую акцию. На автобусах молодежь отправилась в освобожденное село, чтобы высадить там деревья, а затем встретиться с воинами Национальной армии, несущими боевое дежурство в пограничье. Впереди у добровольцев много дел. Но, как говорится, начало положено. И этот проект важен в том числе и потому, что закладывает основы конкретного участия общества в повседневной жизни приграничных регионов.

Между тем в Джоджуг Марджанлы сотрудники Национального агентства по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) вот уже больше месяца заняты очисткой от мин и неразорвавшихся снарядов 270 гектаров самого села и расположенных вокруг пашен. Как сообщил главный специалист ANAMA по операциям Адиль Асланов, в целом за 37 дней саперами в Джоджуг Марджанлы проверен 151 дом, обнаружены 22 неразорвавшихся боеприпаса и 33 противотанковые мины. 37 гектаров — территория самого села — полностью очищена, как и девятикилометровая магистральная автомобильная дорога, которая протянется от поселка Горадиз Физулинского района до центра села Джоджуг Марджанлы. Ее обещают пустить в августе. Сейчас ведутся работы по очистке земель сельскохозяйственных угодий, которые ANAMA намерена завершить до осени, к началу посевного сезона.

Своим делом заняты и электрики из «Азеришыг». Чтобы обеспечить село подстанцией мощностью 35 кВ, необходимо сначала провести линию электропередачи к освобожденной в апреле прошлого года от армянских постов стратегической высоте Лелетепе. Несмотря на опасные условия, электрики уже установили на ней опоры, которые в ближайшее время будут соединены электропроводами. Строительство подстанции в Джоджуг Марджанлы обеспечит качественную бесперебойную подачу электричества не только в село, но и на военные объекты.

Как сообщил глава исполнительной власти Джебраильского района Кямал Гасанов, до оккупации в селе жили 1075 человек — 283 семьи, функционировали школа, библиотека, медпункт, почта, мельница, местная администрация. Местные жители занимались зерноводством, виноградарством, животноводством.

Теперь это село станет не только краше, но и современнее. Здесь будут построены дома со всеми удобствами, возведена мечеть, подобная шушинской, появятся новые объекты.

Нельзя не сказать и о тех наших соотечественниках, которые не покидают свои дома, продолжая жить и трудиться под огнем противника. Съемочная группа АЗЕРТАДЖ побывала в приграничных с Арменией селах Товузского района, где стоят дома, в том числе даже недостроенные, изрешеченные пулями и снарядами в результате армянских обстрелов. Жители сел говорят, что если раньше режим прекращения огня нарушался 20-30 раз за сутки, то сейчас число обстрелов превышают сотню. Однако они продолжают заниматься своими делами. Кифаят Джафарова, живущая в Хаджаллы в одном из домов, расположенных напротив линии соприкосновения войск, говорит, что здесь уже приступили к весеннему севу.

Жители и других прифронтовых сел, где побывали наши коллеги, ничего не боясь, занимаются повседневными делами. Они знают: за ними азербайджанская армия, героические солдаты, стоящие лицом к лицу с врагом на передовой, и со своей земли они не уйдут.

Инициатива группы активистов Насиминской районной организации партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) и Молодежного объединения ПЕА, к которой присоединились более тысячи участников, — создать добровольные строительные отряды для восстановления освобожденного от оккупации села Джоджуг Марджанлы Джебраильского района, — начала претворяться в жизнь.На днях участники проекта, получившего название «От Джоджуг Марджанлы до Шуши», начали свою первую акцию. На автобусах молодежь отправилась в освобожденное село, чтобы высадить там деревья, а затем встретиться с воинами Национальной армии, несущими боевое дежурство в пограничье. Впереди у добровольцев много дел. Но, как говорится, начало положено. И этот проект важен в том числе и потому, что закладывает основы конкретного участия общества в повседневной жизни приграничных регионов.Между тем в Джоджуг Марджанлы сотрудники Национального агентства по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) вот уже больше месяца заняты очисткой от мин и неразорвавшихся снарядов 270 гектаров самого села и расположенных вокруг пашен. Как сообщил главный специалист ANAMA по операциям Адиль Асланов, в целом за 37 дней саперами в Джоджуг Марджанлы проверен 151 дом, обнаружены 22 неразорвавшихся боеприпаса и 33 противотанковые мины. 37 гектаров — территория самого села — полностью очищена, как и девятикилометровая магистральная автомобильная дорога, которая протянется от поселка Горадиз Физулинского района до центра села Джоджуг Марджанлы. Ее обещают пустить в августе. Сейчас ведутся работы по очистке земель сельскохозяйственных угодий, которые ANAMA намерена завершить до осени, к началу посевного сезона.Своим делом заняты и электрики из «Азеришыг». Чтобы обеспечить село подстанцией мощностью 35 кВ, необходимо сначала провести линию электропередачи к освобожденной в апреле прошлого года от армянских постов стратегической высоте Лелетепе. Несмотря на опасные условия, электрики уже установили на ней опоры, которые в ближайшее время будут соединены электропроводами. Строительство подстанции в Джоджуг Марджанлы обеспечит качественную бесперебойную подачу электричества не только в село, но и на военные объекты.Как сообщил глава исполнительной власти Джебраильского района Кямал Гасанов, до оккупации в селе жили 1075 человек — 283 семьи, функционировали школа, библиотека, медпункт, почта, мельница, местная администрация. Местные жители занимались зерноводством, виноградарством, животноводством.Теперь это село станет не только краше, но и современнее. Здесь будут построены дома со всеми удобствами, возведена мечеть, подобная шушинской, появятся новые объекты.Нельзя не сказать и о тех наших соотечественниках, которые не покидают свои дома, продолжая жить и трудиться под огнем противника. Съемочная группа АЗЕРТАДЖ побывала в приграничных с Арменией селах Товузского района, где стоят дома, в том числе даже недостроенные, изрешеченные пулями и снарядами в результате армянских обстрелов. Жители сел говорят, что если раньше режим прекращения огня нарушался 20-30 раз за сутки, то сейчас число обстрелов превышают сотню. Однако они продолжают заниматься своими делами. Кифаят Джафарова, живущая в Хаджаллы в одном из домов, расположенных напротив линии соприкосновения войск, говорит, что здесь уже приступили к весеннему севу.Жители и других прифронтовых сел, где побывали наши коллеги, ничего не боясь, занимаются повседневными делами. Они знают: за ними азербайджанская армия, героические солдаты, стоящие лицом к лицу с врагом на передовой, и со своей земли они не уйдут. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 16.03.17 | Просмотров : 69

