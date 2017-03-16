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С началом летнего сезона увеличивается число

авиаперелетов между Грузией и Азербайджаном







Интенсивность воздушного сообщения между Азербайджаном и Грузией усиливается: в связи с началом летнего туристического сезона национальный авиаперевозчик ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) увеличивает количество рейсов по маршруту Баку–Тбилиси–Баку. Такое соглашение достигнуто между AZAL и Агентством гражданской авиации Министерства экономики и устойчивого развития Грузии.







Ирада АГАЕВА



Как отмечается в сообщении ведомства, с 28 марта этого года AZAL в соответствии с выданным Агентством гражданской авиации Грузии разрешением будет осуществлять рейсы между столицами двух стран не семь, как сейчас, а восемь раз в неделю — по средам, субботам и воскресеньям. А со 2 мая их количество будет увеличено до десяти раз в неделю, причем по вторникам и четвергам — самолетом Airbus A319. Новый график будет в силе до конца летнего навигационного сезона.

Грузия, как известно, наиболее популярное направление азербайджанских туристов. Об этом свидетельствуют и последние данные, обнародованные Национальной администрацией туризма Грузии. По информации ведомства, лидером по количеству визитов в Грузию по-прежнему остается Азербайджан. В прошлом году страну посетило ни много ни мало полтора миллиона азербайджанцев. Далее по списку идут Армения (1,4 млн), Россия (1,3 млн). Последующие места заняли Турция и Украина.

Кстати, в 2016 году было зарегистрировано и рекордное количество туристов, посетивших Грузию, — свыше 6 млн человек. Шестимиллионным посетителем страны оказался гражданин Голландии. По случаю его прибытия в Тбилисском аэропорту был устроен торжественный прием — на встречу с ним приехал сам премьер-министр Георгий Квирикашвили.

Обратимся и к нашей статистике. По данным Госкомстата, число туристов, посетивших Азербайджан в 2016 году, составило 2,2 млн, что на 11,7% выше позапрошлогоднего показателя. К нам на отдых в основном приезжают граждане России, Турции, Ирана, а также арабских стран. Тем не менее преимущество грузинской индустрии гостеприимства над азербайджанской очевидно. Почему основным направлением выездного туризма для наших путешественников стала Грузия? Чем привлекательна эта кавказская страна для наших граждан и иностранцев? Ведь Азербайджан обладает не менее уникальной природой, историческими достопримечательностями, разнообразием ландшафта, развитой отельной сетью, национальной кухней, чем его сосед. Тем более что за рубежом ведется активная рекламная кампания для привлечения туристов в Азербайджан.

По мнению председателя Центра исследований устойчивого развития Наримана Агаева, основной фактор выбора места отдыха — низкие цены и высокий уровень обслуживания. Грузия демонстрирует и то и другое. Именно поэтому как азербайджанцы, так и гости из России и Европы предпочитают провести отпуск в Батуми, других городах этой страны.

«Наша организация провела мониторинг с целью выявления препятствий, которыми сталкиваются туристы при посещении Азербайджана. Большинство респондентов жаловались на высокие цены, низкое качество обслуживания, отсутствие скидок при бронировании номеров в отелях, авиабилетов», — говорит эксперт.

Отдельная тема — комфортность номеров в столичных отелях. Нередко условия проживания в номерах не соответствует их статусу (звездности). Что касается хостелов, то их явно недостаточно, а цены в отелях не рассчитаны на средний турбюджет. Отсутствие 2- и 3-звездочных гостиниц вынуждает даже граждан Азербайджана отправляться на летний отдых в Грузию.

По словам Агаева, в корне проблемы отсутствие грамотного маркетинга в этой сфере. Не изучаются услуги, пользующиеся спросом на рынке, турфирмы не работают над внедрением новых услуг. Для повышения уровня конкурентоспособности отечественной туристической индустрии, прежде всего, необходимо провести сравнительный анализ цен на туруслуги и перечень их пакета в соседних странах и в Азербайджане. Такие исследования у нас не проводятся — не потому ли, что сравнение не пользу Азербайджана? В результате страна теряет потенциальных туристов.

Интенсивность воздушного сообщения между Азербайджаном и Грузией усиливается: в связи с началом летнего туристического сезона национальный авиаперевозчик ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) увеличивает количество рейсов по маршруту Баку–Тбилиси–Баку. Такое соглашение достигнуто между AZAL и Агентством гражданской авиации Министерства экономики и устойчивого развития Грузии.Как отмечается в сообщении ведомства, с 28 марта этого года AZAL в соответствии с выданным Агентством гражданской авиации Грузии разрешением будет осуществлять рейсы между столицами двух стран не семь, как сейчас, а восемь раз в неделю — по средам, субботам и воскресеньям. А со 2 мая их количество будет увеличено до десяти раз в неделю, причем по вторникам и четвергам — самолетом Airbus A319. Новый график будет в силе до конца летнего навигационного сезона.Грузия, как известно, наиболее популярное направление азербайджанских туристов. Об этом свидетельствуют и последние данные, обнародованные Национальной администрацией туризма Грузии. По информации ведомства, лидером по количеству визитов в Грузию по-прежнему остается Азербайджан. В прошлом году страну посетило ни много ни мало полтора миллиона азербайджанцев. Далее по списку идут Армения (1,4 млн), Россия (1,3 млн). Последующие места заняли Турция и Украина.Кстати, в 2016 году было зарегистрировано и рекордное количество туристов, посетивших Грузию, — свыше 6 млн человек. Шестимиллионным посетителем страны оказался гражданин Голландии. По случаю его прибытия в Тбилисском аэропорту был устроен торжественный прием — на встречу с ним приехал сам премьер-министр Георгий Квирикашвили.Обратимся и к нашей статистике. По данным Госкомстата, число туристов, посетивших Азербайджан в 2016 году, составило 2,2 млн, что на 11,7% выше позапрошлогоднего показателя. К нам на отдых в основном приезжают граждане России, Турции, Ирана, а также арабских стран. Тем не менее преимущество грузинской индустрии гостеприимства над азербайджанской очевидно. Почему основным направлением выездного туризма для наших путешественников стала Грузия? Чем привлекательна эта кавказская страна для наших граждан и иностранцев? Ведь Азербайджан обладает не менее уникальной природой, историческими достопримечательностями, разнообразием ландшафта, развитой отельной сетью, национальной кухней, чем его сосед. Тем более что за рубежом ведется активная рекламная кампания для привлечения туристов в Азербайджан.По мнению председателя Центра исследований устойчивого развития Наримана Агаева, основной фактор выбора места отдыха — низкие цены и высокий уровень обслуживания. Грузия демонстрирует и то и другое. Именно поэтому как азербайджанцы, так и гости из России и Европы предпочитают провести отпуск в Батуми, других городах этой страны.«Наша организация провела мониторинг с целью выявления препятствий, которыми сталкиваются туристы при посещении Азербайджана. Большинство респондентов жаловались на высокие цены, низкое качество обслуживания, отсутствие скидок при бронировании номеров в отелях, авиабилетов», — говорит эксперт.Отдельная тема — комфортность номеров в столичных отелях. Нередко условия проживания в номерах не соответствует их статусу (звездности). Что касается хостелов, то их явно недостаточно, а цены в отелях не рассчитаны на средний турбюджет. Отсутствие 2- и 3-звездочных гостиниц вынуждает даже граждан Азербайджана отправляться на летний отдых в Грузию.По словам Агаева, в корне проблемы отсутствие грамотного маркетинга в этой сфере. Не изучаются услуги, пользующиеся спросом на рынке, турфирмы не работают над внедрением новых услуг. Для повышения уровня конкурентоспособности отечественной туристической индустрии, прежде всего, необходимо провести сравнительный анализ цен на туруслуги и перечень их пакета в соседних странах и в Азербайджане. Такие исследования у нас не проводятся — не потому ли, что сравнение не пользу Азербайджана? В результате страна теряет потенциальных туристов. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 16.03.17 | Просмотров : 64

