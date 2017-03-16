Новости » Политика Введите слово для поиска : Политика Мехмет ПЕРИНЧЕК, политолог (Турция):«О нормализации отношений с Арменией не может идти и речи, пока не выполнены условия»

В Баку для участия в международной научно-практической конференции «Нагорно-карабахский конфликт: истоки, миротворчество и роль гражданского общества», организуемой Центром истории Кавказа, прибыл известный турецкий политолог и историк Мехмет ПЕРИНЧЕК. Представляем вниманию читателей эксклюзивное интервью, которое он дал накануне конференции агентству Azeri.Today.







— В Баку 14 марта начала работу конференция «Нагорно-карабахский конфликт: истоки, миротворчество и роль гражданского общества». Каковы ваши ожидания от этого мероприятия?

— Во-первых, хочу выразить особую благодарность организатору этой конференции — Центру истории Кавказа, который возглавляет мой коллега, историк Ризван Гусейнов. Сама по себе эта идея заслуживает большого одобрения. Мне очень приятно вновь находиться сегодня среди моих братьев-азербайджанцев. Азербайджан — миролюбивая страна, которая всегда выступала за мир и стабильность в регионе. Баку, в отличие от Еревана, доказывает это своими действиями. Ожидания от конференции у меня большие. Согласитесь, что не каждый день в Баку организуются мероприятия с участием представителей армянского народа. Я уверен, что внимание к этому мероприятию будет приковано не только со стороны армянских, но и мировых СМИ. Данная конференция послужит очередным доказательством миролюбия Азербайджана.

— В последнее время в Турции среди некоторых депутатов, общественных деятелей, журналистов, появляется все больше сторонников нормализации отношений с Арменией и признания т.н. «геноцида армян». С чем вы это связываете?

— По правде говоря, таких людей мизерное количество. Ранее мы сильно ощущали лоббирование вопросов по нормализации армяно-турецких отношений, но после победы в Европейском суде по правам человека по резонансному делу «Перинчек против Швейцарии» эта волна уже прошла. Сама Турция, конечно, за нормализацию отношений с Арменией, но с теми условиями, которые удовлетворят как Анкару, так и Баку. Когда Ереван признает территориальную целостность Турции, перестанет добиваться признания т.н. «геноцида армян» на международной арене и, конечно же, освободит оккупированные азербайджанские земли — Нагорный Карабах и 7 прилегающих к нему районов, — только тогда турецкая сторона будет готова к обсуждению вопросов об открытии турецко-армянской границы, нормализации отношений между двумя странами. О нормализации отношений с Арменией не может идти и речи, пока не выполнены эти условия.

— Президент Саргсян заявил, что у Армении нет никаких проблем с Турцией, что армяне готовы открыть границу. Как вы думаете, это всего лишь предвыборный ход армянского лидера?

— Как это нет проблем? Проблемы есть, и все мы знаем о них. В самой Армении прекрасно знают, что нужно сделать для открытия границ, но почему-то предпочитают не обсуждать эти вопросы. Армения сейчас находится в сложной ситуации, единственным ее союзником является Россия. Ей больше не на кого опереться. Саргсян хорошо понимает, что открытие границ с Турцией пойдет на пользу его стране, на пользу экономике Армении, вот и делает подобные заявления, сбрасывая тем самым вину с себя и перекладывая ее на Турцию. Вообще-то нормализация армяно-турецких отношений является планом США, так как Вашингтон хочет оторвать Ереван от российской сферы влияния. Если помните, в Цюрихе в 2009 году американцы пытались добиться подписания между Турцией и Арменией протоколов об установлении дипотношений и развитии двусторонних отношений, но их попытки не увенчались успехом.

— Недавно была выдвинута идея создания тройственного союза — Россия, Турция и Азербайджан. Насколько эта идея реальна и приведет ли тесное сотрудничество между этими странами к урегулированию нагорно-карабахского конфликта?

— Мне эта идея кажется очень реальной, к тому же в этом есть необходимость. Разрешение карабахского конфликта требует российско-турецкого сотрудничества. Если Турция будет тесно сотрудничать с Россией, то Баку и Анкара будут гораздо более предпочтительными партнерами для России, чем Ереван. В таком случае можно решить и карабахский вопрос. Посмотрите, что происходит в Сирии. Россия, Иран и Турция нашли общий язык по сирийскому вопросу, и теперь перед нами совершенно иная картина отношений между этими странами. Если сегодня эти страны смогли договориться по сирийскому вопросу, то их тесное сотрудничество вполне может положительно отразиться и на урегулировании карабахского конфликта.

В Баку для участия в международной научно-практической конференции «Нагорно-карабахский конфликт: истоки, миротворчество и роль гражданского общества», организуемой Центром истории Кавказа, прибыл известный турецкий политолог и историк Мехмет ПЕРИНЧЕК. Представляем вниманию читателей эксклюзивное интервью, которое он дал накануне конференции агентству Azeri.Today.— Во-первых, хочу выразить особую благодарность организатору этой конференции — Центру истории Кавказа, который возглавляет мой коллега, историк Ризван Гусейнов. Сама по себе эта идея заслуживает большого одобрения. Мне очень приятно вновь находиться сегодня среди моих братьев-азербайджанцев. Азербайджан — миролюбивая страна, которая всегда выступала за мир и стабильность в регионе. Баку, в отличие от Еревана, доказывает это своими действиями. Ожидания от конференции у меня большие. Согласитесь, что не каждый день в Баку организуются мероприятия с участием представителей армянского народа. Я уверен, что внимание к этому мероприятию будет приковано не только со стороны армянских, но и мировых СМИ. Данная конференция послужит очередным доказательством миролюбия Азербайджана.— По правде говоря, таких людей мизерное количество. Ранее мы сильно ощущали лоббирование вопросов по нормализации армяно-турецких отношений, но после победы в Европейском суде по правам человека по резонансному делу «Перинчек против Швейцарии» эта волна уже прошла. Сама Турция, конечно, за нормализацию отношений с Арменией, но с теми условиями, которые удовлетворят как Анкару, так и Баку. Когда Ереван признает территориальную целостность Турции, перестанет добиваться признания т.н. «геноцида армян» на международной арене и, конечно же, освободит оккупированные азербайджанские земли — Нагорный Карабах и 7 прилегающих к нему районов, — только тогда турецкая сторона будет готова к обсуждению вопросов об открытии турецко-армянской границы, нормализации отношений между двумя странами. О нормализации отношений с Арменией не может идти и речи, пока не выполнены эти условия.— Как это нет проблем? Проблемы есть, и все мы знаем о них. В самой Армении прекрасно знают, что нужно сделать для открытия границ, но почему-то предпочитают не обсуждать эти вопросы. Армения сейчас находится в сложной ситуации, единственным ее союзником является Россия. Ей больше не на кого опереться. Саргсян хорошо понимает, что открытие границ с Турцией пойдет на пользу его стране, на пользу экономике Армении, вот и делает подобные заявления, сбрасывая тем самым вину с себя и перекладывая ее на Турцию. Вообще-то нормализация армяно-турецких отношений является планом США, так как Вашингтон хочет оторвать Ереван от российской сферы влияния. Если помните, в Цюрихе в 2009 году американцы пытались добиться подписания между Турцией и Арменией протоколов об установлении дипотношений и развитии двусторонних отношений, но их попытки не увенчались успехом.— Мне эта идея кажется очень реальной, к тому же в этом есть необходимость. Разрешение карабахского конфликта требует российско-турецкого сотрудничества. Если Турция будет тесно сотрудничать с Россией, то Баку и Анкара будут гораздо более предпочтительными партнерами для России, чем Ереван. В таком случае можно решить и карабахский вопрос. Посмотрите, что происходит в Сирии. Россия, Иран и Турция нашли общий язык по сирийскому вопросу, и теперь перед нами совершенно иная картина отношений между этими странами. Если сегодня эти страны смогли договориться по сирийскому вопросу, то их тесное сотрудничество вполне может положительно отразиться и на урегулировании карабахского конфликта. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 16.03.17 | Просмотров : 66

