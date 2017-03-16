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Воздушная гавань Баку заняла первое место

среди аэропортов постсоветских стран







Бакинский международный аэропорт Гeйдap Aлиeв объявлен победителем престижной награды Skytrax World Airport Awards. Он занял первую позицию в списке самых лучших по качеству предоставляемых услуг среди всех аэропортов России и стран СНГ. Торжественная церемония вручения премии состоялась 14 марта в Амстердаме.







Ирада ГАСАНОВА



Этому событию, безусловно, позитивно сказавшемуся на имидже нашей страны для привлечения туристов, предшествовал глобальный мониторинг, организованный влиятельной британской консалтинговой компанией Skytrax. Эта авторитетная в сфере воздушных перевозок структура специализируется на изучении качества предоставляемых услуг различными авиакомпаниями и аэропортами во всем мире. Опрос охватил более 13 млн пассажиров из 105 стран. Специальная инспекция оценивала различные услуги, предоставляемые аэропортами для пассажиров, и основные показатели деятельности, начиная с регистрации, безопасности, трансфера, покупок и выхода на посадку. Инспекция проводилась в 550 аэропортах по всему миру с июля 2016-го по февраль 2017 года.

The World Airport Awards является самой престижной оценкой для индустрии аэропортов, признанной пассажирами в ходе крупной ежегодной глобальной инспекции удовлетворенности клиентов аэропорта. Однако следует напомнить, что в активе азербайджанского национального воздушного транспортного узла есть и другая, тоже весьма почетная награда: в 2015 году Международному аэропорту Гeйдap Aлиeв была присвоена категория «4 звезды» той же Skytrax. Для того чтобы понять значимость этих «звезд», достаточно отметить, что такую же награду имеют Emirates, Air France, Lufthansa. В общей сложности сегодня только 37 аэропортов мира удостоены столь высокой оценки.

Бакинский международный аэровокзал является не только самой крупной воздушной гаванью в Южно-Кавказском регионе, но самым современным и высокотехнологичным сооружением, способным пропускать порядка 2000 чел./час. Мощный импульс развитию этого стратегического объекта был дан в 1999 году по инициативе общенационального лидера Гeйдapа Aлиeва, приложившего немало усилий для сооружения в Баку соответствующего международным стандартам аэровокзального комплекса. Он прекрасно понимал, что первое впечатление о любой стране складывается у зарубежных гостей во многом со здания аэропорта.

Современной и развивающейся столице Азербайджана нужна была именно такая воздушная гавань. Всего за несколько лет здесь были реконструированы взлетно-посадочные и рулежные полосы, модернизирована система управления полетами, обновлено радионавигационное и метеорологическое оборудование, реализованы другие меры. С марта 2004 года воздушные ворота Баку стали называться Международный аэропорт Гeйдap Aлиeв.

Технический парк аэропорта модернизируется, приобретаются не только современные навигационные приборы, но и лайнеры последних моделей. Сегодня общая площадь аэровокзального комплекса, способного обслуживать 6 млн пассажиров в год, составляет 65 тыс. кв. м. В прошлом году Международный аэропорт Гeйдap Aлиeв обслужил около 3 млн пассажиров — на 13% больше, чем в 2015 году. Из них половина приходится на авиакомпанию AZAL. Впечатляет и динамика роста объема грузоперевозок. За 2016 год через грузовые терминалы аэропорта было транспортировано 11,4 млн тонн груза.

Об успешной деятельности аэрокомплекса говорят не только количественные показатели предприятия, но и восторженные мнения туристов, которыми они делятся в онлайн-медиа. В частности, россиянка Марина Лысцева написала в livejournal.com, что бакинский аэропорт Гeйдap Aлиeв удивляет очень сильно, «даже тех, кто был в разных аэропортах мира, признанных самыми лучшими и красивыми. Аэропорт внутри еще прекраснее, чем снаружи». Для пассажиров с ограниченными возможностями также предусмотрены специально отведенные места, обозначенные тактильными знаками, рядом с каруселями для получения багажа. Помимо этого на всех этажах терминала дежурят сотрудницы, к которым могут обратиться за помощью пассажиры, впервые попавшие в аэропорт.

Бакинский международный аэропорт Гeйдap Aлиeв объявлен победителем престижной награды Skytrax World Airport Awards. Он занял первую позицию в списке самых лучших по качеству предоставляемых услуг среди всех аэропортов России и стран СНГ. Торжественная церемония вручения премии состоялась 14 марта в Амстердаме.Этому событию, безусловно, позитивно сказавшемуся на имидже нашей страны для привлечения туристов, предшествовал глобальный мониторинг, организованный влиятельной британской консалтинговой компанией Skytrax. Эта авторитетная в сфере воздушных перевозок структура специализируется на изучении качества предоставляемых услуг различными авиакомпаниями и аэропортами во всем мире. Опрос охватил более 13 млн пассажиров из 105 стран. Специальная инспекция оценивала различные услуги, предоставляемые аэропортами для пассажиров, и основные показатели деятельности, начиная с регистрации, безопасности, трансфера, покупок и выхода на посадку. Инспекция проводилась в 550 аэропортах по всему миру с июля 2016-го по февраль 2017 года.The World Airport Awards является самой престижной оценкой для индустрии аэропортов, признанной пассажирами в ходе крупной ежегодной глобальной инспекции удовлетворенности клиентов аэропорта. Однако следует напомнить, что в активе азербайджанского национального воздушного транспортного узла есть и другая, тоже весьма почетная награда: в 2015 году Международному аэропорту Гeйдap Aлиeв была присвоена категория «4 звезды» той же Skytrax. Для того чтобы понять значимость этих «звезд», достаточно отметить, что такую же награду имеют Emirates, Air France, Lufthansa. В общей сложности сегодня только 37 аэропортов мира удостоены столь высокой оценки.Бакинский международный аэровокзал является не только самой крупной воздушной гаванью в Южно-Кавказском регионе, но самым современным и высокотехнологичным сооружением, способным пропускать порядка 2000 чел./час. Мощный импульс развитию этого стратегического объекта был дан в 1999 году по инициативе общенационального лидера Гeйдapа Aлиeва, приложившего немало усилий для сооружения в Баку соответствующего международным стандартам аэровокзального комплекса. Он прекрасно понимал, что первое впечатление о любой стране складывается у зарубежных гостей во многом со здания аэропорта.Современной и развивающейся столице Азербайджана нужна была именно такая воздушная гавань. Всего за несколько лет здесь были реконструированы взлетно-посадочные и рулежные полосы, модернизирована система управления полетами, обновлено радионавигационное и метеорологическое оборудование, реализованы другие меры. С марта 2004 года воздушные ворота Баку стали называться Международный аэропорт Гeйдap Aлиeв.Технический парк аэропорта модернизируется, приобретаются не только современные навигационные приборы, но и лайнеры последних моделей. Сегодня общая площадь аэровокзального комплекса, способного обслуживать 6 млн пассажиров в год, составляет 65 тыс. кв. м. В прошлом году Международный аэропорт Гeйдap Aлиeв обслужил около 3 млн пассажиров — на 13% больше, чем в 2015 году. Из них половина приходится на авиакомпанию AZAL. Впечатляет и динамика роста объема грузоперевозок. За 2016 год через грузовые терминалы аэропорта было транспортировано 11,4 млн тонн груза.Об успешной деятельности аэрокомплекса говорят не только количественные показатели предприятия, но и восторженные мнения туристов, которыми они делятся в онлайн-медиа. В частности, россиянка Марина Лысцева написала в livejournal.com, что бакинский аэропорт Гeйдap Aлиeв удивляет очень сильно, «даже тех, кто был в разных аэропортах мира, признанных самыми лучшими и красивыми. Аэропорт внутри еще прекраснее, чем снаружи». Для пассажиров с ограниченными возможностями также предусмотрены специально отведенные места, обозначенные тактильными знаками, рядом с каруселями для получения багажа. Помимо этого на всех этажах терминала дежурят сотрудницы, к которым могут обратиться за помощью пассажиры, впервые попавшие в аэропорт. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 16.03.17 | Просмотров : 66

