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С огромных просторов гигантского Евразийского материка, где живет большая часть человечества, чуть ли не каждый день приходят новости самого разного характера. И почти все они имеют одно общее свойство — доносят вести о событиях, в которых видится проявление стремительных перемен.







Сергей ФИЛАТОВ



Многие из этих новостей связаны с предстоящими в крупнейших и ведущих европейских странах, как принято говорить среди политиков, «судьбоносными» выборами. 15 марта состоялись парламентские выборы в Нидерландах; 27 апреля — первый тур президентских выборов во Франции; в Германии разворачивается избирательная кампания к парламентским выборам в сентябре, которые позволят сформировать правительство и определиться с кандидатурой канцлера. При этом все обозреватели уже сегодня громко говорят о том, что в любой из этих стран к власти могут прийти силы из нынешней оппозиции. А это означает перемены не только во внутренней политике ряда европейских грандов, но и в их отношении к будущему Евросоюза.

И тут вдруг, и в без того напряженную предвыборную ситуацию, стремительно вклинился еще один взбудораживший европейскую политику фактор — скандал между руководством ЕС и Турции. Впрочем, так ли уж вдруг? Как известно, в Нидерландах парламентские выборы состоялись вчера, 15 марта. По мнению местных обозревателей, шансы на победу у националистов и евроскептиков «велики как никогда», хотя еще несколько дней назад их величали «недопустимыми маргиналами». Реально на успех рассчитывает нынешняя основа власти — правоцентристская «Народная партия за свободу и демократию» премьера Марка Рютте, но уж очень мощно набирает популярность Герт Вилдерс со своей правой «Партией свободы» и ее антимусульманскими лозунгами.

Прогнозируется, что в парламент войдут представители от значительной части из 28 представленных в списках для голосования партий. Между тем, судя по настроению населения, правые сегодня стали чуть ли не «любимцами публики». Недаром еще на той неделе местная пресса писала, что «у Рютте есть все шансы остаться в кресле премьера, но «маятник симпатий» остановить вряд ли удастся».

И вот на этом фоне в Нидерландах неожиданно вспыхнули уличные схватки с турецкими эмигрантами. Кто знает, возможно, это была преднамеренная акция с целью привлечь для правых Вильдерса те самые голоса, которых им, по опросам, явно не хватало, чтобы получить парламентское большинство и сформировать правительство? Не с этим ли «подталкиванием» ситуации «в пользу правых» и связано обострение — чуть ли не до отзыва посла — в отношениях между Нидерландами и Турцией? Не зря же Эрдоган бросил такую фразу, обращаясь к правительству Нидерландов: если вы приносите отношения с Турцией в жертву выборам, вы заплатите за это. А что — вполне годная версия.

Комментируя случившееся, турецкий президент заявил также: «Голландцы — это пережитки нацизма и фашисты» и объявил о намерении в ответ ввести политические и экономические санкции в отношении Нидерландов.

«После конституционного референдума 16 апреля Турция примет ответные меры. Анкара умеет быть терпеливой. Посмотрим, как после этого ваши самолеты будут приземляться в Турции», — цитирует агентство Anadolu слова Эрдогана. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте назвал это заявление «сумасшедшим» и «выходящим за рамки».

Но более серьезную угрозу сформулировал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу: если Брюссель откажется от либерализации визового режима для граждан Турции, то соглашение с Европейским союзом по мигрантам будет аннулировано. Напомним, что 2 млн человек ждут открытия турецкой границы в Евросоюз.

И эта угроза становится все более реальной с учетом того, что ЕС принял решение заблокировать выплаты по ряду проектов, направленных на интеграцию Турции в европейское пространство. Об этом заявил в интервью агентству DPA еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан. «Турция движется не в сторону Европы, а в противоположном направлении», — заявил он, добавив, что по этой причине ЕС решил сократить выделение средств на «достижение Турцией европейских стандартов».

Любопытно в этой связи высказывание ведущего научного сотрудника российского Центра азиатских и африканских исследований Высшей школы экономики Алексея Образцова: «Нидерланды нарушили международные соглашения, нормы дипломатических отношений. Это свидетельство того, что Евросоюз находится в глубоком кризисе, в том числе и дипломатическом. Когда право начинает действовать избирательно, когда начинают жить не по законам, а по понятиям».

Итак, вчера парламентские выборы в Нидерландах состоялись. Посмотрим, сколь сильное впечатление на местных граждан произвела эта конфронтация. Если правые получат дополнительные голоса и сумеют сформировать правительство, то одним из виновных в этом будет, несомненно, сам Рютте, который спровоцировал кризис с Турцией. До объявления окончательных итогов голосования ждать осталось считанные часы.



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на сайте interaffairs.ru

С огромных просторов гигантского Евразийского материка, где живет большая часть человечества, чуть ли не каждый день приходят новости самого разного характера. И почти все они имеют одно общее свойство — доносят вести о событиях, в которых видится проявление стремительных перемен.Многие из этих новостей связаны с предстоящими в крупнейших и ведущих европейских странах, как принято говорить среди политиков, «судьбоносными» выборами. 15 марта состоялись парламентские выборы в Нидерландах; 27 апреля — первый тур президентских выборов во Франции; в Германии разворачивается избирательная кампания к парламентским выборам в сентябре, которые позволят сформировать правительство и определиться с кандидатурой канцлера. При этом все обозреватели уже сегодня громко говорят о том, что в любой из этих стран к власти могут прийти силы из нынешней оппозиции. А это означает перемены не только во внутренней политике ряда европейских грандов, но и в их отношении к будущему Евросоюза.И тут вдруг, и в без того напряженную предвыборную ситуацию, стремительно вклинился еще один взбудораживший европейскую политику фактор — скандал между руководством ЕС и Турции. Впрочем, так ли уж вдруг? Как известно, в Нидерландах парламентские выборы состоялись вчера, 15 марта. По мнению местных обозревателей, шансы на победу у националистов и евроскептиков «велики как никогда», хотя еще несколько дней назад их величали «недопустимыми маргиналами». Реально на успех рассчитывает нынешняя основа власти — правоцентристская «Народная партия за свободу и демократию» премьера Марка Рютте, но уж очень мощно набирает популярность Герт Вилдерс со своей правой «Партией свободы» и ее антимусульманскими лозунгами.Прогнозируется, что в парламент войдут представители от значительной части из 28 представленных в списках для голосования партий. Между тем, судя по настроению населения, правые сегодня стали чуть ли не «любимцами публики». Недаром еще на той неделе местная пресса писала, что «у Рютте есть все шансы остаться в кресле премьера, но «маятник симпатий» остановить вряд ли удастся».И вот на этом фоне в Нидерландах неожиданно вспыхнули уличные схватки с турецкими эмигрантами. Кто знает, возможно, это была преднамеренная акция с целью привлечь для правых Вильдерса те самые голоса, которых им, по опросам, явно не хватало, чтобы получить парламентское большинство и сформировать правительство? Не с этим ли «подталкиванием» ситуации «в пользу правых» и связано обострение — чуть ли не до отзыва посла — в отношениях между Нидерландами и Турцией? Не зря же Эрдоган бросил такую фразу, обращаясь к правительству Нидерландов: если вы приносите отношения с Турцией в жертву выборам, вы заплатите за это. А что — вполне годная версия.Комментируя случившееся, турецкий президент заявил также: «Голландцы — это пережитки нацизма и фашисты» и объявил о намерении в ответ ввести политические и экономические санкции в отношении Нидерландов.«После конституционного референдума 16 апреля Турция примет ответные меры. Анкара умеет быть терпеливой. Посмотрим, как после этого ваши самолеты будут приземляться в Турции», — цитирует агентство Anadolu слова Эрдогана. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте назвал это заявление «сумасшедшим» и «выходящим за рамки».Но более серьезную угрозу сформулировал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу: если Брюссель откажется от либерализации визового режима для граждан Турции, то соглашение с Европейским союзом по мигрантам будет аннулировано. Напомним, что 2 млн человек ждут открытия турецкой границы в Евросоюз.И эта угроза становится все более реальной с учетом того, что ЕС принял решение заблокировать выплаты по ряду проектов, направленных на интеграцию Турции в европейское пространство. Об этом заявил в интервью агентству DPA еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан. «Турция движется не в сторону Европы, а в противоположном направлении», — заявил он, добавив, что по этой причине ЕС решил сократить выделение средств на «достижение Турцией европейских стандартов».Любопытно в этой связи высказывание ведущего научного сотрудника российского Центра азиатских и африканских исследований Высшей школы экономики Алексея Образцова: «Нидерланды нарушили международные соглашения, нормы дипломатических отношений. Это свидетельство того, что Евросоюз находится в глубоком кризисе, в том числе и дипломатическом. Когда право начинает действовать избирательно, когда начинают жить не по законам, а по понятиям».Итак, вчера парламентские выборы в Нидерландах состоялись. Посмотрим, сколь сильное впечатление на местных граждан произвела эта конфронтация. Если правые получат дополнительные голоса и сумеют сформировать правительство, то одним из виновных в этом будет, несомненно, сам Рютте, который спровоцировал кризис с Турцией. До объявления окончательных итогов голосования ждать осталось считанные часы. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 16.03.17 | Просмотров : 63

