Новости » Главная Введите слово для поиска : Главная Призвать агрессора к ответу

Конференция «Нагорно-карабахский конфликт: истоки, миротворчество и роль гражданского общества», проходящая в Баку, собрала политиков, ученых, общественных деятелей, экспертов из России, Турции, Грузии, Украины, Канады, Узбекистана, Казахстана, Швеции и Армении, озабоченных длительностью и неурегулированностью армяно-азербайджанского конфликта.







Элеонора АБАСКУЛИЕВА



Позицию гражданского общества большинства стран-участниц встречи четко обозначил в своем выступлении Максим Шевченко, член Общественной палаты России при президенте России, главный редактор портала «Кавказская политика». Усилия и внимание общественности к этой проблеме, о чем свидетельствует нынешняя международная конференция, на его взгляд, вызваны неспособностью Минской группы ОБСЕ разрешить армяно-азербайджанский конфликт. К тому же члены Минской группы, в том числе страны-сопредседатели, продают оружие обеим сторонам. «И Россия, и США, и Франция, — отметил он, — оказывают военную помощь обеим сторонам. Нагорно-карабахский конфликт — это запал, который всколыхнет весь Кавказ и создаст непредсказуемые последствия».

Участие в работе конференции ученых из разных стран, как и представителей этнических армян из Украины и России, как и самой Армении, актуализировало тему, не очень известную за пределами нашей страны. О ней на международном мероприятии впервые заговорили сами армяне — выходцы из Карабаха. Речь идет о том, как в начале 19 века армянская церковь Эчмиадзина, армянские деятели, приближенные к российскому императорскому двору, обманным путем сделали все для переподчинения Албанской автокефальной церкви Эчмиадзину и тем самым разорвали духовную связь карабахских албан-христиан с церковью Кавказской Албании. Все ее наследие было передано армянской церкви Эчмиадзина, а албанские прихожане «превратились» в армян.

Краевед, исследователь Эдуард Вартанов (Россия), исследователь Артур Агаджанов (Украина) и группа активистов Движения за восстановление Албанской автокефальной церкви и наследия тюрок-христиан разместили на международном сайте avaaz.org обращение-призыв к международным организациям «Спасите наследие Албанской автокефальной церкви и тюрок-христиан».

Выступавшие на конференции говорили об опасности фальсификации истории, благодаря которой противостояние между армянским и азербайджанским народами — особенно молодым поколением — все больше обостряется. «Армяне — действительно многострадальный народ, — заявил завсектором администрации президента Азербайджана Фуад Ахундов. — Он страдает от своей огромной фейковой историографии».

Российский историк Олег Кузнецов, выступивший на конференции с докладом «Война в Карабахе — первая террористическая война в истории человечества», как говорится, смотрел в корень. По его мнению, нынешнее правительство Армении никогда не согласится выполнять в одностороннем порядке требования норм международного права: террористы, однажды возненавидевшие закон, никогда не будут его соблюдать. Возвращение оккупированных земель Азербайджана — для них политическое, а может быть, и физическое самоубийство». И согласие с этой точкой зрения выразили многие участники конференции.

Конференция «Нагорно-карабахский конфликт: истоки, миротворчество и роль гражданского общества», проходящая в Баку, собрала политиков, ученых, общественных деятелей, экспертов из России, Турции, Грузии, Украины, Канады, Узбекистана, Казахстана, Швеции и Армении, озабоченных длительностью и неурегулированностью армяно-азербайджанского конфликта.Позицию гражданского общества большинства стран-участниц встречи четко обозначил в своем выступлении Максим Шевченко, член Общественной палаты России при президенте России, главный редактор портала «Кавказская политика». Усилия и внимание общественности к этой проблеме, о чем свидетельствует нынешняя международная конференция, на его взгляд, вызваны неспособностью Минской группы ОБСЕ разрешить армяно-азербайджанский конфликт. К тому же члены Минской группы, в том числе страны-сопредседатели, продают оружие обеим сторонам. «И Россия, и США, и Франция, — отметил он, — оказывают военную помощь обеим сторонам. Нагорно-карабахский конфликт — это запал, который всколыхнет весь Кавказ и создаст непредсказуемые последствия».Участие в работе конференции ученых из разных стран, как и представителей этнических армян из Украины и России, как и самой Армении, актуализировало тему, не очень известную за пределами нашей страны. О ней на международном мероприятии впервые заговорили сами армяне — выходцы из Карабаха. Речь идет о том, как в начале 19 века армянская церковь Эчмиадзина, армянские деятели, приближенные к российскому императорскому двору, обманным путем сделали все для переподчинения Албанской автокефальной церкви Эчмиадзину и тем самым разорвали духовную связь карабахских албан-христиан с церковью Кавказской Албании. Все ее наследие было передано армянской церкви Эчмиадзина, а албанские прихожане «превратились» в армян.Краевед, исследователь Эдуард Вартанов (Россия), исследователь Артур Агаджанов (Украина) и группа активистов Движения за восстановление Албанской автокефальной церкви и наследия тюрок-христиан разместили на международном сайте avaaz.org обращение-призыв к международным организациям «Спасите наследие Албанской автокефальной церкви и тюрок-христиан».Выступавшие на конференции говорили об опасности фальсификации истории, благодаря которой противостояние между армянским и азербайджанским народами — особенно молодым поколением — все больше обостряется. «Армяне — действительно многострадальный народ, — заявил завсектором администрации президента Азербайджана Фуад Ахундов. — Он страдает от своей огромной фейковой историографии».Российский историк Олег Кузнецов, выступивший на конференции с докладом «Война в Карабахе — первая террористическая война в истории человечества», как говорится, смотрел в корень. По его мнению, нынешнее правительство Армении никогда не согласится выполнять в одностороннем порядке требования норм международного права: террористы, однажды возненавидевшие закон, никогда не будут его соблюдать. Возвращение оккупированных земель Азербайджана — для них политическое, а может быть, и физическое самоубийство». И согласие с этой точкой зрения выразили многие участники конференции. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 16.03.17 | Просмотров : 64

