Новости » Главная Введите слово для поиска : Главная Фархад БАДАЛБЕЙЛИ, народный артист СССР:«Габалинский фестиваль имеет и огромное просветительское значение»



Среди крупнейших международных музыкальных мероприятий, проводимых в Азербайджане, особое место занимает Габалинский фестиваль, за годы своего существования ставший грандиозным культурным событием не только для нашей страны. Об этом и многом другом в интервью 1news.az рассказал его художественный руководитель, народный артист СССР, ректор Бакинской музыкальной академии им. Узеира Гаджибейли, профессор Фархад БАДАЛБЕЙЛИ.







— Азербайджан всегда был и остается очень музыкальной страной. В свое время здесь проходил прекрасный международный фестиваль «Хары Бюльбюль». Он проводился в Шуше — колыбели азербайджанской музыки. Можно ли считать Габалинский международный фестиваль своего рода продолжением фестиваля «Хары Бюльбюль»?

— Нет. Фестиваль «Хары Бюльбюль» был действительно грандиозным, особенно по тем временам, событием, потому что он был поистине международным. Для участия в нем к нам приезжали коллективы из разных стран — от Японии и США до республик бывшего Союза. Но «Хары Бюльбюль» был фестивалем фольклора. К сожалению, он прекратил свое существование по вполне понятным причинам: 8 мая 1992 года центр азербайджанской древней культуры и музыки — Шуша был захвачен вооруженными силами Армении. На долгие годы культурная жизнь в Азербайджане практически замерла: война, беженцы, экономический кризис… И лишь спустя годы мы смогли организовать международный фестиваль мирового уровня, каковым и стал Музыкальный фестиваль в Габале.

— А с чего все начиналось? И почему в качестве места проведения была выбрана именно Габала?

— Есть такой замечательный дирижер и виолончелист Дмитрий Яблонский, мой хороший друг и коллега по сцене. Он часто приезжал в Азербайджан на гастроли (сам он — гражданин Израиля и Америки) и буквально влюбился в нашу страну. Причем доказал это не только словом, но и делом, за что президент Ильxам Aлиeв присудил ему почетное звание «Заслуженный деятель искусств Азербайджана». Так вот, как-то, когда мы в очередной раз ездили с гастролями по нашим районам, Дмитрий спросил: «Почему вы не используете эту красоту в популяризации вашего богатого культурного наследия? Ведь одни ваши районы — это уже грандиозное богатство, а если еще здесь устроить мероприятие мирового масштаба, то эффект будет невероятный!». И мы вспомнили об огромном количестве фестивалей в Европе, проходящих под открытым небом. Мы обратились в Фонд Гeйдapа Aлиeва, и его глава, первая леди Азербайджана Мехрибан Aлиeва горячо поддержала эту инициативу. Так идея фестиваля получила свое воплощение в реальности. Что касается выбора в качестве места проведения фестиваля именно Габалы, то в 2009 году (год старта фестиваля) там уже была создана достаточно развитая инфраструктура, были построены прекрасные пятизвездочные отели, что было важным условием для приема зарубежных гостей.



— По прошествии восьми лет проведения Габалинского международного фестиваля какие эмоции вы испытываете?

— Мы счастливы. За эти годы здесь побывали Лондонский филармонический королевский оркестр, Иерусалимский симфонический оркестр, симфонический оркестр Сан-Ремо, «Виртуозы Москвы», «Виртуозы Киева», Камерный оркестр из Австрии и другие знаменитые коллективы, исполнители такого уровня, как Денис Мацуев, Борис Березовский, Юрий Башмет, Вадим Репин. Одни эти имена уже говорят о том, что уровень нашего фестиваля очень высок. Но самое главное — это то, что фестиваль имеет огромное просветительское значение. Ведь он проходит в провинции, местные жители поначалу весьма осторожно, если не сказать, с сомнением, отнеслись к этому мероприятию. Потому что классическая музыка им была не то что не очень знакома, можно сказать, вообще стала чем-то совершенно новым и непривычным для их слуха.

— И как же вы сумели развеять их сомнения?

— Мы сумели сделать гораздо больше: заставить их полюбить и понять эту музыку. А начали мы с простого: просто ввели дополнительные лекции перед концертами, на которых достаточно простым языком рассказывали о композиторах, произведения которых будут звучать, об истории их создания, о каких-то интересных фактах их биографии… Это были истории из жизни, со всеми эмоциями, чувствами, переживаниями и проблемами, которые близки всем.

Поэтому гости фестиваля из числа местных жителей, для которых, к слову, концерты бесплатны, слушали все эти лекции с большим вниманием и интересом. И уже потом им становилось интереснее послушать и произведения тех людей, истории о жизни которых они только что узнали. Постепенно люди начали приходить на концерты сами, стали брать с собой детей. Даже в их внешнем облике появились изменения: теперь они начали готовиться к фестивалю как к чему-то очень торжественному. Это очень радует. И все это — без всякого принуждения исполнительной власти! Причем в последние годы зрители приезжают уже и из других районов Азербайджана. Это, я считаю, наша победа.

Вообще Габалинский международный музыкальный фестиваль лишний раз доказал необходимость того большого значения, которое придается в нашей стране мультикультуральным ценностям. Когда с одной сцены звучат произведения гениальных азербайджанских и мировых композиторов, осознаешь, чувствуешь, ощущаешь одновременно и величие человека и Вселенной, и… мелочность и ненужность распрей и войн.

— В рамках фестиваля проводятся конкурсы пианистов. Престижно ли стать его победителем?

— Уверен, что да. Кроме того, победители получают достаточно неплохие денежные призы, плюс возможность профессиональной студийной записи собственного диска.

— Сколько длится подготовка программы следующего конкурса?

— В течение года. Работаем над ней я и Дмитрий Яблонский, он очень хороший менеджер. Ведь организовать мероприятие такого уровня — весьма непросто. Порой, кстати, мы сами ездим на гастроли и там находим будущих участников. Нужно понять, что рынок искусства — это такой же рынок, как и, скажем, нефтяной. Но в сфере бизнеса все четко и ясно, а в сфере искусства прибавляется огромная гамма эмоций, чувств, особых обстоятельств… Люди искусства весьма эмоциональны и порой даже капризны. Так что здесь приходится уметь не только договариваться, но и тонко чувствовать их.

— Это правда, что Габалинский фестиваль пользуется большой популярностью?

— Безусловно. Кроме чисто профессионального интереса, многие из участников получают огромное удовольствие от нашего гостеприимства. Многие, уезжая, говорят, что обязательно вернутся, если не на фестиваль, то уж точно в качестве туристов. И в этом тоже важное значение Габалинского фестиваля — в пропаганде Азербайджана как туристической страны.

— Судя по всему, и вас самого фестиваль очень сильно вдохновил.

— Конечно! Это — наше детище! Поэтому я каждый раз благодарю Фонд Гeйдapа Aлиeва за поддержку этого проекта. Ведь такая поддержка — это гарант того, что фестиваль будет продолжаться. Кроме того, очень важно, что и бизнес-структуры поддерживают культурные мероприятия, тем самым развивая креативную индустрию. Так, в качестве спонсора фестиваля бессменно выступает Gilan holding, а также долгие годы было и Министерство культуры и туризма. Правда, в последние годы в связи с экономическим кризисом спонсором остался только Gilan, и его поддержка сейчас особенно важна.

Кроме того, как ректор Бакинской музыкальной академии считаю важным рассказать еще об одном проекте I, Culture Orchestra — уникальной и инновационной инициативе польского Института Адама Мицкевича, реализуемой БМА в рамках программы «Восточное партнерство». Если говорить просто, то речь идет о программе, когда ребята из разных стран играют в одном оркестре. И это — прекрасно, потому что музыка сближает как ничто другое! Проект I, Culture Orchestra охватывает Азербайджан, Грузию, Беларусь, Молдову и Украину и работает особенно в направлении повышения профессионального уровня оркестровых исполнителей.

Благодаря этому проекту наши ребята уже не раз побывали в Европе, что для студентов является прекрасной возможностью, которой мы когда-то были просто лишены. Начиная с 2011 года в рамках реализации международного проекта I, Culture Orchestra при поддержке польского Института Адама Мицкевича и Европейского союза каждый год проводятся прослушивания и выбираются участники из числа молодых исполнителей БМА.

В составе жюри — музыканты Лондонского симфонического оркестра, со стороны специалистов — делегация Института Адама Мицкевича и профессора БМА. Почти 40 студентов кафедры духовых и струнных инструментов с большим интересом приняли участие в этом важном международном проекте. Сейчас мы ожидаем его продолжения.

Среди крупнейших международных музыкальных мероприятий, проводимых в Азербайджане, особое место занимает Габалинский фестиваль, за годы своего существования ставший грандиозным культурным событием не только для нашей страны. Об этом и многом другом в интервью 1news.az рассказал его художественный руководитель, народный артист СССР, ректор Бакинской музыкальной академии им. Узеира Гаджибейли, профессор Фархад БАДАЛБЕЙЛИ.— Нет. Фестиваль «Хары Бюльбюль» был действительно грандиозным, особенно по тем временам, событием, потому что он был поистине международным. Для участия в нем к нам приезжали коллективы из разных стран — от Японии и США до республик бывшего Союза. Но «Хары Бюльбюль» был фестивалем фольклора. К сожалению, он прекратил свое существование по вполне понятным причинам: 8 мая 1992 года центр азербайджанской древней культуры и музыки — Шуша был захвачен вооруженными силами Армении. На долгие годы культурная жизнь в Азербайджане практически замерла: война, беженцы, экономический кризис… И лишь спустя годы мы смогли организовать международный фестиваль мирового уровня, каковым и стал Музыкальный фестиваль в Габале.— Есть такой замечательный дирижер и виолончелист Дмитрий Яблонский, мой хороший друг и коллега по сцене. Он часто приезжал в Азербайджан на гастроли (сам он — гражданин Израиля и Америки) и буквально влюбился в нашу страну. Причем доказал это не только словом, но и делом, за что президент Ильxам Aлиeв присудил ему почетное звание «Заслуженный деятель искусств Азербайджана». Так вот, как-то, когда мы в очередной раз ездили с гастролями по нашим районам, Дмитрий спросил: «Почему вы не используете эту красоту в популяризации вашего богатого культурного наследия? Ведь одни ваши районы — это уже грандиозное богатство, а если еще здесь устроить мероприятие мирового масштаба, то эффект будет невероятный!». И мы вспомнили об огромном количестве фестивалей в Европе, проходящих под открытым небом. Мы обратились в Фонд Гeйдapа Aлиeва, и его глава, первая леди Азербайджана Мехрибан Aлиeва горячо поддержала эту инициативу. Так идея фестиваля получила свое воплощение в реальности. Что касается выбора в качестве места проведения фестиваля именно Габалы, то в 2009 году (год старта фестиваля) там уже была создана достаточно развитая инфраструктура, были построены прекрасные пятизвездочные отели, что было важным условием для приема зарубежных гостей.— Мы счастливы. За эти годы здесь побывали Лондонский филармонический королевский оркестр, Иерусалимский симфонический оркестр, симфонический оркестр Сан-Ремо, «Виртуозы Москвы», «Виртуозы Киева», Камерный оркестр из Австрии и другие знаменитые коллективы, исполнители такого уровня, как Денис Мацуев, Борис Березовский, Юрий Башмет, Вадим Репин. Одни эти имена уже говорят о том, что уровень нашего фестиваля очень высок. Но самое главное — это то, что фестиваль имеет огромное просветительское значение. Ведь он проходит в провинции, местные жители поначалу весьма осторожно, если не сказать, с сомнением, отнеслись к этому мероприятию. Потому что классическая музыка им была не то что не очень знакома, можно сказать, вообще стала чем-то совершенно новым и непривычным для их слуха.— Мы сумели сделать гораздо больше: заставить их полюбить и понять эту музыку. А начали мы с простого: просто ввели дополнительные лекции перед концертами, на которых достаточно простым языком рассказывали о композиторах, произведения которых будут звучать, об истории их создания, о каких-то интересных фактах их биографии… Это были истории из жизни, со всеми эмоциями, чувствами, переживаниями и проблемами, которые близки всем.Поэтому гости фестиваля из числа местных жителей, для которых, к слову, концерты бесплатны, слушали все эти лекции с большим вниманием и интересом. И уже потом им становилось интереснее послушать и произведения тех людей, истории о жизни которых они только что узнали. Постепенно люди начали приходить на концерты сами, стали брать с собой детей. Даже в их внешнем облике появились изменения: теперь они начали готовиться к фестивалю как к чему-то очень торжественному. Это очень радует. И все это — без всякого принуждения исполнительной власти! Причем в последние годы зрители приезжают уже и из других районов Азербайджана. Это, я считаю, наша победа.Вообще Габалинский международный музыкальный фестиваль лишний раз доказал необходимость того большого значения, которое придается в нашей стране мультикультуральным ценностям. Когда с одной сцены звучат произведения гениальных азербайджанских и мировых композиторов, осознаешь, чувствуешь, ощущаешь одновременно и величие человека и Вселенной, и… мелочность и ненужность распрей и войн.— Уверен, что да. Кроме того, победители получают достаточно неплохие денежные призы, плюс возможность профессиональной студийной записи собственного диска.— В течение года. Работаем над ней я и Дмитрий Яблонский, он очень хороший менеджер. Ведь организовать мероприятие такого уровня — весьма непросто. Порой, кстати, мы сами ездим на гастроли и там находим будущих участников. Нужно понять, что рынок искусства — это такой же рынок, как и, скажем, нефтяной. Но в сфере бизнеса все четко и ясно, а в сфере искусства прибавляется огромная гамма эмоций, чувств, особых обстоятельств… Люди искусства весьма эмоциональны и порой даже капризны. Так что здесь приходится уметь не только договариваться, но и тонко чувствовать их.— Безусловно. Кроме чисто профессионального интереса, многие из участников получают огромное удовольствие от нашего гостеприимства. Многие, уезжая, говорят, что обязательно вернутся, если не на фестиваль, то уж точно в качестве туристов. И в этом тоже важное значение Габалинского фестиваля — в пропаганде Азербайджана как туристической страны.— Конечно! Это — наше детище! Поэтому я каждый раз благодарю Фонд Гeйдapа Aлиeва за поддержку этого проекта. Ведь такая поддержка — это гарант того, что фестиваль будет продолжаться. Кроме того, очень важно, что и бизнес-структуры поддерживают культурные мероприятия, тем самым развивая креативную индустрию. Так, в качестве спонсора фестиваля бессменно выступает Gilan holding, а также долгие годы было и Министерство культуры и туризма. Правда, в последние годы в связи с экономическим кризисом спонсором остался только Gilan, и его поддержка сейчас особенно важна.Кроме того, как ректор Бакинской музыкальной академии считаю важным рассказать еще об одном проекте I, Culture Orchestra — уникальной и инновационной инициативе польского Института Адама Мицкевича, реализуемой БМА в рамках программы «Восточное партнерство». Если говорить просто, то речь идет о программе, когда ребята из разных стран играют в одном оркестре. И это — прекрасно, потому что музыка сближает как ничто другое! Проект I, Culture Orchestra охватывает Азербайджан, Грузию, Беларусь, Молдову и Украину и работает особенно в направлении повышения профессионального уровня оркестровых исполнителей.Благодаря этому проекту наши ребята уже не раз побывали в Европе, что для студентов является прекрасной возможностью, которой мы когда-то были просто лишены. Начиная с 2011 года в рамках реализации международного проекта I, Culture Orchestra при поддержке польского Института Адама Мицкевича и Европейского союза каждый год проводятся прослушивания и выбираются участники из числа молодых исполнителей БМА.В составе жюри — музыканты Лондонского симфонического оркестра, со стороны специалистов — делегация Института Адама Мицкевича и профессора БМА. Почти 40 студентов кафедры духовых и струнных инструментов с большим интересом приняли участие в этом важном международном проекте. Сейчас мы ожидаем его продолжения. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 16.03.17 | Просмотров : 68

