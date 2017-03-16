 
    Сделать стартовой    Добавить в избранное   Главная   Архив номеров   Пишите нам!  
Разделы
 
Меню
 
Инфо-партнеры
















 
RSS / РСС
 
 


 
 
Обмен кнопками
получить код:
 
Новости » Главная
Введите слово для поиска :
Главная Фархад БАДАЛБЕЙЛИ, народный артист СССР:«Габалинский фестиваль имеет и огромное просветительское значение»


Среди крупнейших международных музыкальных мероприятий, проводимых в Азербайджане, особое место занимает Габалинский фестиваль, за годы своего существования ставший грандиозным культурным событием не только для нашей страны. Об этом и многом другом в интервью 1news.az рассказал его художественный руководитель, народный артист СССР, ректор Бакинской музыкальной академии им. Узеира Гаджибейли, профессор Фархад БАДАЛБЕЙЛИ.



— Азербайджан всегда был и остается очень музыкальной страной. В свое время здесь проходил прекрасный международный фестиваль «Хары Бюльбюль». Он проводился в Шуше — колыбели азербайджанской музыки. Можно ли считать Габалинский международный фестиваль своего рода продолжением фестиваля «Хары Бюльбюль»?
— Нет. Фестиваль «Хары Бюльбюль» был действительно грандиозным, особенно по тем временам, событием, потому что он был поистине международным. Для участия в нем к нам приезжали коллективы из разных стран — от Японии и США до республик бывшего Союза. Но «Хары Бюльбюль» был фестивалем фольклора. К сожалению, он прекратил свое существование по вполне понятным причинам: 8 мая 1992 года центр азербайджанской древней культуры и музыки — Шуша был захвачен вооруженными силами Армении. На долгие годы культурная жизнь в Азербайджане практически замерла: война, беженцы, экономический кризис… И лишь спустя годы мы смогли организовать международный фестиваль мирового уровня, каковым и стал Музыкальный фестиваль в Габале.
— А с чего все начиналось? И почему в качестве места проведения была выбрана именно Габала?
— Есть такой замечательный дирижер и виолончелист Дмитрий Яблонский, мой хороший друг и коллега по сцене. Он часто приезжал в Азербайджан на гастроли (сам он — гражданин Израиля и Америки) и буквально влюбился в нашу страну. Причем доказал это не только словом, но и делом, за что президент Ильxам Aлиeв присудил ему почетное звание «Заслуженный деятель искусств Азербайджана». Так вот, как-то, когда мы в очередной раз ездили с гастролями по нашим районам, Дмитрий спросил: «Почему вы не используете эту красоту в популяризации вашего богатого культурного наследия? Ведь одни ваши районы — это уже грандиозное богатство, а если еще здесь устроить мероприятие мирового масштаба, то эффект будет невероятный!». И мы вспомнили об огромном количестве фестивалей в Европе, проходящих под открытым небом. Мы обратились в Фонд Гeйдapа Aлиeва, и его глава, первая леди Азербайджана Мехрибан Aлиeва горячо поддержала эту инициативу. Так идея фестиваля получила свое воплощение в реальности. Что касается выбора в качестве места проведения фестиваля именно Габалы, то в 2009 году (год старта фестиваля) там уже была создана достаточно развитая инфраструктура, были построены прекрасные пятизвездочные отели, что было важным условием для приема зарубежных гостей.

— По прошествии восьми лет проведения Габалинского международного фестиваля какие эмоции вы испытываете?
— Мы счастливы. За эти годы здесь побывали Лондонский филармонический королевский оркестр, Иерусалимский симфонический оркестр, симфонический оркестр Сан-Ремо, «Виртуозы Москвы», «Виртуозы Киева», Камерный оркестр из Австрии и другие знаменитые коллективы, исполнители такого уровня, как Денис Мацуев, Борис Березовский, Юрий Башмет, Вадим Репин. Одни эти имена уже говорят о том, что уровень нашего фестиваля очень высок. Но самое главное — это то, что фестиваль имеет огромное просветительское значение. Ведь он проходит в провинции, местные жители поначалу весьма осторожно, если не сказать, с сомнением, отнеслись к этому мероприятию. Потому что классическая музыка им была не то что не очень знакома, можно сказать, вообще стала чем-то совершенно новым и непривычным для их слуха.
— И как же вы сумели развеять их сомнения?
— Мы сумели сделать гораздо больше: заставить их полюбить и понять эту музыку. А начали мы с простого: просто ввели дополнительные лекции перед концертами, на которых достаточно простым языком рассказывали о композиторах, произведения которых будут звучать, об истории их создания, о каких-то интересных фактах их биографии… Это были истории из жизни, со всеми эмоциями, чувствами, переживаниями и проблемами, которые близки всем.
Поэтому гости фестиваля из числа местных жителей, для которых, к слову, концерты бесплатны, слушали все эти лекции с большим вниманием и интересом. И уже потом им становилось интереснее послушать и произведения тех людей, истории о жизни которых они только что узнали. Постепенно люди начали приходить на концерты сами, стали брать с собой детей. Даже в их внешнем облике появились изменения: теперь они начали готовиться к фестивалю как к чему-то очень торжественному. Это очень радует. И все это — без всякого принуждения исполнительной власти! Причем в последние годы зрители приезжают уже и из других районов Азербайджана. Это, я считаю, наша победа.
Вообще Габалинский международный музыкальный фестиваль лишний раз доказал необходимость того большого значения, которое придается в нашей стране мультикультуральным ценностям. Когда с одной сцены звучат произведения гениальных азербайджанских и мировых композиторов, осознаешь, чувствуешь, ощущаешь одновременно и величие человека и Вселенной, и… мелочность и ненужность распрей и войн.
— В рамках фестиваля проводятся конкурсы пианистов. Престижно ли стать его победителем?
— Уверен, что да. Кроме того, победители получают достаточно неплохие денежные призы, плюс возможность профессиональной студийной записи собственного диска.
— Сколько длится подготовка программы следующего конкурса?
— В течение года. Работаем над ней я и Дмитрий Яблонский, он очень хороший менеджер. Ведь организовать мероприятие такого уровня — весьма непросто. Порой, кстати, мы сами ездим на гастроли и там находим будущих участников. Нужно понять, что рынок искусства — это такой же рынок, как и, скажем, нефтяной. Но в сфере бизнеса все четко и ясно, а в сфере искусства прибавляется огромная гамма эмоций, чувств, особых обстоятельств… Люди искусства весьма эмоциональны и порой даже капризны. Так что здесь приходится уметь не только договариваться, но и тонко чувствовать их.
— Это правда, что Габалинский фестиваль пользуется большой популярностью?
— Безусловно. Кроме чисто профессионального интереса, многие из участников получают огромное удовольствие от нашего гостеприимства. Многие, уезжая, говорят, что обязательно вернутся, если не на фестиваль, то уж точно в качестве туристов. И в этом тоже важное значение Габалинского фестиваля — в пропаганде Азербайджана как туристической страны.
— Судя по всему, и вас самого фестиваль очень сильно вдохновил.
— Конечно! Это — наше детище! Поэтому я каждый раз благодарю Фонд Гeйдapа Aлиeва за поддержку этого проекта. Ведь такая поддержка — это гарант того, что фестиваль будет продолжаться. Кроме того, очень важно, что и бизнес-структуры поддерживают культурные мероприятия, тем самым развивая креативную индустрию. Так, в качестве спонсора фестиваля бессменно выступает Gilan holding, а также долгие годы было и Министерство культуры и туризма. Правда, в последние годы в связи с экономическим кризисом спонсором остался только Gilan, и его поддержка сейчас особенно важна.
Кроме того, как ректор Бакинской музыкальной академии считаю важным рассказать еще об одном проекте I, Culture Orchestra — уникальной и инновационной инициативе польского Института Адама Мицкевича, реализуемой БМА в рамках программы «Восточное партнерство». Если говорить просто, то речь идет о программе, когда ребята из разных стран играют в одном оркестре. И это — прекрасно, потому что музыка сближает как ничто другое! Проект I, Culture Orchestra охватывает Азербайджан, Грузию, Беларусь, Молдову и Украину и работает особенно в направлении повышения профессионального уровня оркестровых исполнителей.
Благодаря этому проекту наши ребята уже не раз побывали в Европе, что для студентов является прекрасной возможностью, которой мы когда-то были просто лишены. Начиная с 2011 года в рамках реализации международного проекта I, Culture Orchestra при поддержке польского Института Адама Мицкевича и Европейского союза каждый год проводятся прослушивания и выбираются участники из числа молодых исполнителей БМА.
В составе жюри — музыканты Лондонского симфонического оркестра, со стороны специалистов — делегация Института Адама Мицкевича и профессора БМА. Почти 40 студентов кафедры духовых и струнных инструментов с большим интересом приняли участие в этом важном международном проекте. Сейчас мы ожидаем его продолжения.
TEXT +   TEXT -   Печать Опубликовано : 16.03.17 | Просмотров : 68

Архив материалов
Выбрать год
Выбор месяца
« Мар.2017»
Пн.Вт.Ср.Чт.Пт.Сб.Вс.
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
 
Новости партнеров

Cennifer Lopez yeni sevgilisi il

Ayd

Beren Saat ail

Ronaldinyo: "Neymar Messi v

Айдын Алиев о применения системы Tax Free на погранично-пропускных пунктах

Глава Госкомтаможни Азербайджана об упрощении таможенных процедур

Боевики "ИГ" создают укрепления вокруг сирийской Ракки

В Москве обстреляли посетителей караоке-бара

ЕС пригрозил Facebook, Google и Twitter штрафом

В Стамбуле задержаны боевики "ИГ"

Азербайджан в шаге от финала Кубка мира по борьбе

С любовью из Венгрии в Баку – красочное дефиле, изысканные блюда

Otaq boyda ev villa qiym

Мексика призывает своих мигрантов перевести деньги из США на родину

Chevrolet отправил Camaro в гонки Gran Turismo

Президент Ильхам Алиев: "Южный газовый коридор" создает не имеющий аналога формат сотрудничества

Президент Ильхам Алиев: Изменение статус-кво означает начало процесса освобождения азербайджанских земель

"Картинная галерея" Day.Az: Итальянские мотивы

Суд в Нью-Йорке решит, признать ли шимпанзе личностями

Франция присоединилась к следствию по коррупции в Airbus

Администрация США обещает защищать иммиграционный указ

Колоритные портреты марокканцев фотографа, погибшего в теракте

Геологи нашли земную кору времен "сотворения" Земли

Звезда «Друзей» рассказал о школьной драке с премьером Канады

Bu da Toppu
 

© 2017 www.azerizv.az. Powered by Danneo

Адрес редакции: г.Баку, ул. Шарифзаде, 3. Телефон для справок: 4973424. Тел./факс: 4973125. E-mail: izvestia@azeurotel.com