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Азербайджан и Франция вновь подтвердили взаимную заинтересованность в укреплении двустороннего сотрудничества



Визит президента Азербайджана Ильxама Aлиeва во Францию стал знаменательным событием в двусторонних межгосударственных отношениях. Он подтвердил особый характер политического диалога между Баку и Парижем, вновь выразивших заинтересованность в укреплении и расширении сотрудничества между обеими странами.



Натиг НАЗИМОГЛУ

Глава азербайджанского государства провел переговоры с высшими руководителями Франции — президентом Франсуа Олландом, председателем Национальной ассамблеи Клодом Бартолоном, председателем Сената Франции Жераром Ларше. В ходе переговоров стороны продемонстрировали готовность усилить азербайджано-французское взаимодействие в самых различных сферах. Причем с учетом того, что отношения двух стран чрезвычайно значимы и в контексте сотрудничества между Азербайджаном и Евросоюзом. Президент Франции выразил поддержку диалогу между Азербайджаном и ЕС в рамках программы «Восточное партнерство». Речь идет, прежде всего, о стартовавших месяц назад переговорах по новому соглашению о партнерстве между Азербайджаном и ЕС.
Однако приоритетным в ходе визита было, разумеется, обсуждение перспектив двустороннего диалога, который, по словам Ильxама Aлиeва, «вступил в очень активную стадию». Для Азербайджана, разумеется, большое значение представляет роль Франции как одного из сопредседателей Минской группы ОБСЕ. В ходе встречи с Ильxамом Aлиeвым Франсуа Олланд однозначно заявил о неприемлемости существующего в карабахской проблематике статус-кво. Глава Азербайджана, в свою очередь, высоко оценил неоднократные заявления лидеров Франции, России и США о неприемлемости статус-кво и добавил: «Мы говорим то же самое, желаем скорейшего изменения статус-кво и прекращения конфликта, чтобы в нашем регионе был обеспечен мир и азербайджанские переселенцы могли вернуться на родные земли».
Президент Азербайджана напомнил, что «Совет Безопасности ООН принял четыре резолюции, предусматривающие незамедлительный и безоговорочный вывод армянских войск с оккупированных земель». «Армения, как видно, не склонна выполнять данные резолюции. Поэтому на первом этапе в настоящее время следует как можно скорее возобновить переговоры. Армения не должна уклоняться от переговоров», — подчеркнул Ильxам Aлиeв.
В контексте карабахского урегулирования важным представляется и озвученное на встрече с членами бизнес-совета Движения предприятий Франции (MEDEF) заявление президента Азербайджана о недопустимости осуществления зарубежными, в том числе и французскими, компаниями незаконной деятельности на оккупированных Арменией азербайджанских территориях. «Это нарушает международное право, наше законодательство, и Азербайджан предпринимает серьезные шаги для того, чтобы поднять этот вопрос на международном уровне, обращается в международные судебные институты. Эта деятельность не принесет большого дохода, но может создать множество трудностей. Она не соответствует очень хорошим, дружественным отношениям между нашими странами», — предупредил Ильxам Aлиeв.
Значимость же самой встречи главы Азербайджана с французскими предпринимателями вытекала из того факта, что обе страны развивают достаточно широкие связи в экономической сфере. Ильxам Aлиeв неоднократно упоминал, что французские компании, вложившие в экономику нашей страны инвестиции на сумму свыше $2 млрд, принимают участие во многих важных проектах в Азербайджане, в частности в развитии космической промышленности, транспорта.
Визит ознаменовался также подписанием ряда документов, в частности меморандумов о взаимопонимании между различными министерствами обеих стран, а также кредитного договора между Французским агентством развития и Азербайджанской Республикой.
TEXT +   TEXT -   Печать Опубликовано : 16.03.17 | Просмотров : 201

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