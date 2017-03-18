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«Гарабах» вновь вернул себе лидерство в чемпионате страны







Игра лидеров футбольной премьер-лиги Азербайджана напоминает своеобразные качели. Стоит одной команде оступиться, как другая сразу же занимает ее место. Подобное произошло, в частности, в XXII туре, когда шедшая во главе турнирной таблицы «Габала» проиграла «Нефтчи» (0:1) и опустилась на вторую строчку, уступив первенство своему преследователю «Гарабаху».







Ага АСЛАНОВ



Минувший тур выдался крайне скупым на голы. В четырех встречах было забито всего четыре мяча, к тому же все поединки завершились с результатом 1:0. «Нефтчи» благодаря голу Намика Алескерова превзошел «Габалу», изрядно подпортив настроение сопернику. «Как и ожидали, матч выдался очень тяжелым. В таких играх важно бережно реализовывать свои моменты. В первом тайме у нас были возможности отличиться, но воспользоваться ими не смогли», — заявил после игры наставник «Габалы» Роман Григорчук. Надо отметить также, что украинский специалист за исключением Джавида Гусейнова остался недоволен футболистами, приглашенными в сборные, и считает, что они сыграли ниже своих возможностей: «Прошу правильно понять меня, я не жалуюсь на сборы. Напротив, горжусь тем, что мои футболисты получают вызов в национальные команды. Но исполнители высокого класса должны одинаково хорошо выступать и в своих клубах, и в сборных. Возможно, некоторым из них мешает отсутствие должного опыта», — заключил Р.Григорчук.

Примечательно, что в первой половине чемпионата «Габала» обыграла «Нефтчи» со счетом 8:0, однако рулевой флагмана Эльхан Абдуллаев не склонен расценивать нынешнюю победу как реванш: «Когда соперник обыгрывает тебя трижды по ходу сезона, ты тоже способен однажды его победить. Не всегда же ему выигрывать. К тому же «Габала» играет в открытый футбол, а против таких команд действовать легче. Другие команды обычно закрываются на чужом поле. В отличие от них «Габала» или «Гарабах» сами играют в футбол и другим дают играть», — подчеркнул Э.Абдуллаев.

Теперь «Габала» находится в роли догоняющей, отставая на два очка от «Гарабаха». Обладатель чемпионского титула трех последних лет смог переиграть AZAL за счет мяча, забитого Дино Ндлову. После матча главный тренер агдамцев Гурбан Гурбанов рассыпался в комплиментах в адрес соперника. «AZAL любит не только обороняться, но и комбинировать. Сейчас их состав лучше укомплектован. В частности, пришли опытные футболисты. Команда может создать сложности любому сопернику и даже обыграть его. Несмотря на трудное положение, «летчикам» удалось сохранить игровую модель, и они доставили нам проблемы», — отметил специалист.

Что касается других матчей, то «Интер» справился с «Сумгайытом» благодаря голу Низами Гаджиева, а «Кяпаз» отпраздновал победу над «Зиря». Здесь все решил гол в исполнении Жюльена Эба.

Игра лидеров футбольной премьер-лиги Азербайджана напоминает своеобразные качели. Стоит одной команде оступиться, как другая сразу же занимает ее место. Подобное произошло, в частности, в XXII туре, когда шедшая во главе турнирной таблицы «Габала» проиграла «Нефтчи» (0:1) и опустилась на вторую строчку, уступив первенство своему преследователю «Гарабаху».Минувший тур выдался крайне скупым на голы. В четырех встречах было забито всего четыре мяча, к тому же все поединки завершились с результатом 1:0. «Нефтчи» благодаря голу Намика Алескерова превзошел «Габалу», изрядно подпортив настроение сопернику. «Как и ожидали, матч выдался очень тяжелым. В таких играх важно бережно реализовывать свои моменты. В первом тайме у нас были возможности отличиться, но воспользоваться ими не смогли», — заявил после игры наставник «Габалы» Роман Григорчук. Надо отметить также, что украинский специалист за исключением Джавида Гусейнова остался недоволен футболистами, приглашенными в сборные, и считает, что они сыграли ниже своих возможностей: «Прошу правильно понять меня, я не жалуюсь на сборы. Напротив, горжусь тем, что мои футболисты получают вызов в национальные команды. Но исполнители высокого класса должны одинаково хорошо выступать и в своих клубах, и в сборных. Возможно, некоторым из них мешает отсутствие должного опыта», — заключил Р.Григорчук.Примечательно, что в первой половине чемпионата «Габала» обыграла «Нефтчи» со счетом 8:0, однако рулевой флагмана Эльхан Абдуллаев не склонен расценивать нынешнюю победу как реванш: «Когда соперник обыгрывает тебя трижды по ходу сезона, ты тоже способен однажды его победить. Не всегда же ему выигрывать. К тому же «Габала» играет в открытый футбол, а против таких команд действовать легче. Другие команды обычно закрываются на чужом поле. В отличие от них «Габала» или «Гарабах» сами играют в футбол и другим дают играть», — подчеркнул Э.Абдуллаев.Теперь «Габала» находится в роли догоняющей, отставая на два очка от «Гарабаха». Обладатель чемпионского титула трех последних лет смог переиграть AZAL за счет мяча, забитого Дино Ндлову. После матча главный тренер агдамцев Гурбан Гурбанов рассыпался в комплиментах в адрес соперника. «AZAL любит не только обороняться, но и комбинировать. Сейчас их состав лучше укомплектован. В частности, пришли опытные футболисты. Команда может создать сложности любому сопернику и даже обыграть его. Несмотря на трудное положение, «летчикам» удалось сохранить игровую модель, и они доставили нам проблемы», — отметил специалист.Что касается других матчей, то «Интер» справился с «Сумгайытом» благодаря голу Низами Гаджиева, а «Кяпаз» отпраздновал победу над «Зиря». Здесь все решил гол в исполнении Жюльена Эба. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 18.03.17 | Просмотров : 86

