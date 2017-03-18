Новости » Спорт Введите слово для поиска : Спорт Романтизм в исполнении монегасков





«Монако» покорил любителей футбола своей вдохновенной

игрой против «Манчестер Сити»







«Монако», показав воздушный футбол в противостоянии с «Манчестер Сити», пробился в четвертьфинал Лиги чемпионов. По сумме двух встреч соперники наколотили в ворота друг друга двенадцать голов, а матч на стадионе «Луи II» не уступал встрече трехнедельной давности на «Этихаде». С той лишь разницей, что на своем поле хозяева не только отыграли дефицит в два мяча, но и победили с комфортным счетом 3:1.





Ниджат ЗАКИЕВ



В свое время «Монако» играл даже в финале Лиги чемпионов, в котором уступил «Порту». И сегодня имеет все шансы забраться как можно дальше по турнирной сетке. Безусловно, клуб находится еще на стадии обретения опыта, так как ряд игроков весьма молоды, но они уже сейчас демонстрируют зрелость состоявшихся звезд. Взять хотя бы форварда Килиана Мбаппе, который забил «Манчестеру» на выезде, а затем пробил Вили Кабальеро и в домашней встрече. Словом, молодежь из «Монако» уже находится на приличном уровне, и нетрудно представить, какого прогресса она может добиться в дальнейшем. Итальянский защитник Андреа Раджи (32 года) был единственным полевым игроком в стартовом составе монегасков старше 26 лет. Восьми из «основы» не было и 24. Неудивительно, что 32-летний кипер Даниель Субашич говорит, что порой ощущает себя словно в яслях. Прелесть и изюминка «Монако», который Мбаппе в шутку называет «бандой», в том, что он играет без какого-либо страха, будто это не Лига чемпионов, а матч ради забавы на школьном дворе.

До игры рулевой «Сити» Хосеп Гвардиола говорил, что «Монако», скорее всего, забьет. Впрочем, он рассчитывал, что его подопечные смогут продержаться дольше, чем восемь минут, по истечении которых 18-летний Мбаппе отправил мяч в ворота гостей. А вскоре защитник «Монако» Фабиньо удвоил результат. Во втором тайме английский клуб прибавил — несколько шансов имел Серхио Агуэро, а Сане сократил отставание в ответной встрече до минимума. Однако через несколько минут Бакайоко подставил голову под навес со штрафного и похоронил надежды «Манчестер Сити».

В четвертьфинал вышел и чемпион Англии «Лестер», который дома обыграл «Севилью» со счетом 2:0. Многие отмечают, что «лисы» вновь обрели себя после назначения Крейга Шекспира на должность тренера. В команде определенно произошли перемены, и все увидели ту дружину, что в прошлом сезоне поставила на уши Англию. Хозяева с первых минут терзали оборону «Севильи» и действовали с той спортивной агрессией, к которой их призывал предматчевый баннер с изображением неистовых «псов войны». «Мы знаем по-хорошему только один стиль игры, и это футбол с упором на нападение», — заявил Уэс Морган, объясняя чудесное преображение команды.

По словам вратаря Каспера Шмейхеля, Шекспир просил ребят показать тот же футбол, что помог им победить «Ливерпуль» (3:1) в первом матче после увольнения Клаудио Раньери. «Мы вернулись к тому уровню, который демонстрировали в прошлом сезоне», — считает Шмейхель. «Сказали себе: «Если начнем так, как с «Ливерпулем», то у нас будут хорошие шансы». Наша цель сводилась к тому, чтобы хорошо начать и закрепить успех».

Лучше всего сказал автор второго гола Марк Олбрайтон: «Мы здорово реагировали на развитие событий, пахали и не щадили себя, но главное — мы верили. Многие со стороны думали, что на этот шаг нам уже не хватит сил, но мы сами верили, что можем добиться нужного результата. Так и прошли дальше».

Состав четвертьфиналистов Лиги чемпионов пополнили также «Ювентус» и «Атлетико».

«Монако», показав воздушный футбол в противостоянии с «Манчестер Сити», пробился в четвертьфинал Лиги чемпионов. По сумме двух встреч соперники наколотили в ворота друг друга двенадцать голов, а матч на стадионе «Луи II» не уступал встрече трехнедельной давности на «Этихаде». С той лишь разницей, что на своем поле хозяева не только отыграли дефицит в два мяча, но и победили с комфортным счетом 3:1.В свое время «Монако» играл даже в финале Лиги чемпионов, в котором уступил «Порту». И сегодня имеет все шансы забраться как можно дальше по турнирной сетке. Безусловно, клуб находится еще на стадии обретения опыта, так как ряд игроков весьма молоды, но они уже сейчас демонстрируют зрелость состоявшихся звезд. Взять хотя бы форварда Килиана Мбаппе, который забил «Манчестеру» на выезде, а затем пробил Вили Кабальеро и в домашней встрече. Словом, молодежь из «Монако» уже находится на приличном уровне, и нетрудно представить, какого прогресса она может добиться в дальнейшем. Итальянский защитник Андреа Раджи (32 года) был единственным полевым игроком в стартовом составе монегасков старше 26 лет. Восьми из «основы» не было и 24. Неудивительно, что 32-летний кипер Даниель Субашич говорит, что порой ощущает себя словно в яслях. Прелесть и изюминка «Монако», который Мбаппе в шутку называет «бандой», в том, что он играет без какого-либо страха, будто это не Лига чемпионов, а матч ради забавы на школьном дворе.До игры рулевой «Сити» Хосеп Гвардиола говорил, что «Монако», скорее всего, забьет. Впрочем, он рассчитывал, что его подопечные смогут продержаться дольше, чем восемь минут, по истечении которых 18-летний Мбаппе отправил мяч в ворота гостей. А вскоре защитник «Монако» Фабиньо удвоил результат. Во втором тайме английский клуб прибавил — несколько шансов имел Серхио Агуэро, а Сане сократил отставание в ответной встрече до минимума. Однако через несколько минут Бакайоко подставил голову под навес со штрафного и похоронил надежды «Манчестер Сити».В четвертьфинал вышел и чемпион Англии «Лестер», который дома обыграл «Севилью» со счетом 2:0. Многие отмечают, что «лисы» вновь обрели себя после назначения Крейга Шекспира на должность тренера. В команде определенно произошли перемены, и все увидели ту дружину, что в прошлом сезоне поставила на уши Англию. Хозяева с первых минут терзали оборону «Севильи» и действовали с той спортивной агрессией, к которой их призывал предматчевый баннер с изображением неистовых «псов войны». «Мы знаем по-хорошему только один стиль игры, и это футбол с упором на нападение», — заявил Уэс Морган, объясняя чудесное преображение команды.По словам вратаря Каспера Шмейхеля, Шекспир просил ребят показать тот же футбол, что помог им победить «Ливерпуль» (3:1) в первом матче после увольнения Клаудио Раньери. «Мы вернулись к тому уровню, который демонстрировали в прошлом сезоне», — считает Шмейхель. «Сказали себе: «Если начнем так, как с «Ливерпулем», то у нас будут хорошие шансы». Наша цель сводилась к тому, чтобы хорошо начать и закрепить успех».Лучше всего сказал автор второго гола Марк Олбрайтон: «Мы здорово реагировали на развитие событий, пахали и не щадили себя, но главное — мы верили. Многие со стороны думали, что на этот шаг нам уже не хватит сил, но мы сами верили, что можем добиться нужного результата. Так и прошли дальше».Состав четвертьфиналистов Лиги чемпионов пополнили также «Ювентус» и «Атлетико». TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 18.03.17 | Просмотров : 89

