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За тысячелетия своего существования Новруз

претерпел мало изменений







Все последние четыре недели Азербайджан, как повелось с незапамятных времен, жил в атмосфере наступающего праздника — Новруз байрамы, отмечая вечера накануне сред — чершенбе ахшамлары. Знаменующие поочередно четыре главные стихии — воду, пламя, ветер и землю, они, по сути, — репетиция главного события года — прихода весны. У этого природного явления есть не только заранее объявленная дата, но и точное время — в соответствии с солнечным календарем разное в разные годы. На сей раз это произойдет 20 марта, в 14.29.









Тунзаля КАСУМОВА



Вместе с нами Новруз отмечают на огромном географическом пространстве — от Македонии до Афганистана. Не зря этот один из древнейших праздников пробуждения природы в 2009 году был включен в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО по представлению десятка стран, Азербайджана в том числе. Тогда же решением ООН 21 марта было объявлено Международным днем праздника Новруз, который еще называют Навруз, Наурыз, Науруз, Нооруз, Наврез — разное фонетическое звучание персидского слова, означающего «новый день», у разных народов.

Есть и некоторые другие отличия в присущих этому светлому празднику встречи весны традициях. Но в целом за тысячелетия своего существования Новруз претерпел мало изменений. Всё так же повсеместно массовые гулянья выплескиваются на улицы и площади городов и сел, всё так же щедро накрываются праздничные столы, и по-прежнему главным их атрибутом остается сямяни — проросшие зерна пшеницы. Использование растений в праздничных ритуалах, отмечают этнографы, присуще многим народам: новогодняя елка, перекочевавшая из Европы на другие континенты, майское дерево — у немцев, англичан и шведов, береза — в некоторых обрядах славян и др. Однако, в отличие от них, обряд сямяни заключается не только в проращивании растения, символизирующего пробуждение природы. Он имеет под собой и более глубокую философскую концепцию — участие в зарождении новой жизни и воздействие на ее развитие добротой, что и составляет нравственную суть Новруза.

Да и вообще этот древний праздник будто весь соткан из символов. Таковы и главные новрузовские яства, олицетворяющие солнце (шор-гогал), звезду (пахлава), молодую луну (шекербура), и костры, зажигаемые во дворах (очищение), и пальба из оружия, ныне ракетниц (отпугивание зимы), и много чего другого, что разъясняется в бесчисленном количестве статей и монографий. Читать их на новом витке обращения к традициям и познавательно, и интересно. Но не менее любопытны сторонние свидетельства о том, как отмечали у нас Новруз в прежние времена. Вот как, например, описывал в 1637 году обычай «Новруз топу атылды» в Шамахе немецкий путешественник Адам Олеарий: «Астролог часто встает из-за стола и своим гномоном наблюдает высоту Солнца, смотрит на свои часы и таким образом ждет момента, когда Солнце достигнет точки равнения дня с ночью. Когда наступила ожиданная минута, он громко объявил: Новый год наступил. Сразу открыли пальбу из пушек. На стенах и башнях города играла труба (гаранай), били в нагару, и таким образом начался весенний праздник».

Сейчас к моменту наступления астрономической весны мы относимся с меньшей скрупулезностью. И 20 марта в 14.29 вряд ли прогремят залпы орудий. Да и кульминация праздника — Байрам ахшамы во многих домах собирает семьи за новрузовским столом вечером 20 марта — вне зависимости от уточнений астрономов и теологов. А во всем остальном все будет так же, как и прежде. И салют, и народные гулянья с красочными представлениями и угощениями — в Баку, по традиции последних лет, в Ичеришэхэр, и благотворительные утренники с непременными подарками для тех, кто в том особенно нуждается — в детских домах и интернатах для престарелых. Не останутся без внимания и наши воины, служба которых даже в праздники не становится менее опасной и напряженной. Для них подготовлена специальная программа — с выступлениями концертных бригад в воинских частях и тоже обязательными подарками и угощением.

Да в целом праздничная афиша предлагает массу развлечений на любой вкус — каждому есть что выбрать для себя интересное в эти самые долгие каникулы в году.

Все последние четыре недели Азербайджан, как повелось с незапамятных времен, жил в атмосфере наступающего праздника — Новруз байрамы, отмечая вечера накануне сред — чершенбе ахшамлары. Знаменующие поочередно четыре главные стихии — воду, пламя, ветер и землю, они, по сути, — репетиция главного события года — прихода весны. У этого природного явления есть не только заранее объявленная дата, но и точное время — в соответствии с солнечным календарем разное в разные годы. На сей раз это произойдет 20 марта, в 14.29.Вместе с нами Новруз отмечают на огромном географическом пространстве — от Македонии до Афганистана. Не зря этот один из древнейших праздников пробуждения природы в 2009 году был включен в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО по представлению десятка стран, Азербайджана в том числе. Тогда же решением ООН 21 марта было объявлено Международным днем праздника Новруз, который еще называют Навруз, Наурыз, Науруз, Нооруз, Наврез — разное фонетическое звучание персидского слова, означающего «новый день», у разных народов.Есть и некоторые другие отличия в присущих этому светлому празднику встречи весны традициях. Но в целом за тысячелетия своего существования Новруз претерпел мало изменений. Всё так же повсеместно массовые гулянья выплескиваются на улицы и площади городов и сел, всё так же щедро накрываются праздничные столы, и по-прежнему главным их атрибутом остается сямяни — проросшие зерна пшеницы. Использование растений в праздничных ритуалах, отмечают этнографы, присуще многим народам: новогодняя елка, перекочевавшая из Европы на другие континенты, майское дерево — у немцев, англичан и шведов, береза — в некоторых обрядах славян и др. Однако, в отличие от них, обряд сямяни заключается не только в проращивании растения, символизирующего пробуждение природы. Он имеет под собой и более глубокую философскую концепцию — участие в зарождении новой жизни и воздействие на ее развитие добротой, что и составляет нравственную суть Новруза.Да и вообще этот древний праздник будто весь соткан из символов. Таковы и главные новрузовские яства, олицетворяющие солнце (шор-гогал), звезду (пахлава), молодую луну (шекербура), и костры, зажигаемые во дворах (очищение), и пальба из оружия, ныне ракетниц (отпугивание зимы), и много чего другого, что разъясняется в бесчисленном количестве статей и монографий. Читать их на новом витке обращения к традициям и познавательно, и интересно. Но не менее любопытны сторонние свидетельства о том, как отмечали у нас Новруз в прежние времена. Вот как, например, описывал в 1637 году обычай «Новруз топу атылды» в Шамахе немецкий путешественник Адам Олеарий: «Астролог часто встает из-за стола и своим гномоном наблюдает высоту Солнца, смотрит на свои часы и таким образом ждет момента, когда Солнце достигнет точки равнения дня с ночью. Когда наступила ожиданная минута, он громко объявил: Новый год наступил. Сразу открыли пальбу из пушек. На стенах и башнях города играла труба (гаранай), били в нагару, и таким образом начался весенний праздник».Сейчас к моменту наступления астрономической весны мы относимся с меньшей скрупулезностью. И 20 марта в 14.29 вряд ли прогремят залпы орудий. Да и кульминация праздника — Байрам ахшамы во многих домах собирает семьи за новрузовским столом вечером 20 марта — вне зависимости от уточнений астрономов и теологов. А во всем остальном все будет так же, как и прежде. И салют, и народные гулянья с красочными представлениями и угощениями — в Баку, по традиции последних лет, в Ичеришэхэр, и благотворительные утренники с непременными подарками для тех, кто в том особенно нуждается — в детских домах и интернатах для престарелых. Не останутся без внимания и наши воины, служба которых даже в праздники не становится менее опасной и напряженной. Для них подготовлена специальная программа — с выступлениями концертных бригад в воинских частях и тоже обязательными подарками и угощением.Да в целом праздничная афиша предлагает массу развлечений на любой вкус — каждому есть что выбрать для себя интересное в эти самые долгие каникулы в году. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 18.03.17 | Просмотров : 91

