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При выборе комнатных растений следует учитывать целый ряд факторов







Искусство фитодизайна появилось еще в XIX веке, но его практическое применение началось много-много раньше: украшением своих домов люди занимаются с самых давних времен. К примеру, жители Древнего Египта украшали дворцы растением циперус. Римляне предпочитали для этой цели лавровые деревья. Правда, в те дни растения считались привилегий только богатых. Сегодня флористика и фитодизайн доступны каждому. А весна — лучшее время для этих радующих сердце и глаз занятий.





Сабина ГАСАНОВА



Планирование фитодизайна начинается с понимания того, что именно в своем помещении вы хотите улучшить. А еще осознания того, что зеленую зону нужно формировать не только по эстетическим соображениям, но и по тому времени, которое вы сможете ей уделять, — если его у вас не очень много, то предпочтение следует отдать неприхотливым в уходе растениям.



Север и юг, гостиная

и спальня



Существует несколько незыблемых правил фитодизайна. Первое — необходимо обратить внимание на расположение окон комнаты, влажность и температурный режим помещения, где предположительно будут обитать цветы. Если окна смотрят на юг и в комнату поступает большое количество света, то она станет отличным местом для теплолюбивых представителей: агавы, абутилона, гибискуса. На северной стороне приживутся фикусы, драцены, папоротники. Восточную и западную стороны можно назвать универсальными, так как в такой комнате будет комфортно многим растениям. Далее — общие габариты комнаты. Если преображается небольшое помещение, то от больших видов следует воздержаться, так как, жертвуя пространством, вы делаете комнату визуально тесней и значительно захламленней. Естественно, никто не говорит о полном исключении фикусов, саговых пальм, монстер — один экземпляр никому не помешает, если будет расположен в углу у окна.

Для небольших гостиных, миниатюрных спален или малогабаритных детских комнат замечательно подойдет разноуровневый прием расположения аккуратных вазонов по периметру помещения. Для этих целей можно использовать декоративные полки и подвесные специальные вазончики. Располагая живые растения на разных уровнях, вы добьетесь прекрасного эффекта зеленой, дышащей свежестью комнаты, не жертвуя пространством.

Третье правило — соответствие растений стилю и назначению комнаты. Так, с классическим стилем интерьера гостиной прекрасно гармонируют растения с крупными закругленными листьями и ярко выраженными стеблями. Чем больше ветвей у комнатного цветка, тем лучше он вписывается в концепцию «натуральности» классического стиля. Современный дизайн, в котором преобладают асимметрия, металл и холодные тона, правильней всего заполнить растениями с геометрической формой листьев небольшого размера. Минимализм стиля идеально подчеркивают растения с выпущенными «стрелками» и мелкими цветочками яркой тональности. Стиль прованс предполагает небольшие, густо цветущие насаждения, желательно в форме четкого шара, или растения с плотно расположенными миниатюрными листочками. Для эко-стиля характерны крупные растения посередине комнаты. Желательно, чтобы они имели длинный оголенный стебель и пышную крону (соцветие).

Определенные правила существуют и для других помещений квартиры. Например, кухня — истинный рай для многих теплолюбивых растений. Благодаря высокой температуре и влажности здесь будут отлично существовать такие представители флоры, как хлорофитум, традесканция, пеперомия, плющ, акалифы, суккуленты — кактусы и алоэ. А еще в кухне очень удобно иметь под рукой садик из мяты, розмарина, лаванды и других пряных трав, высаженных в продолговатые вазоны на подоконнике. Так сказать, и практично, и красиво. В спальне неприемлемо использование цветущих и сильнопахнущих растений. Для озеленения комнаты релакса лучше использовать всего два-три экземпляра вдалеке от спального места. Что касается стилей, то для классического подойдут фикус и спатифиллум, для ультрасовременного — церопегия, сансевиерия, рипсалис. Детская комната. Здесь следует позаботиться о безопасности помещения, полностью исключив ядовитые и колючие насаждения с сильным ароматом. Девочкам должны понравиться яркие цветущие растения, а именно розы, фиалки, азалии. Мальчикам подойдут суккуленты и декоративные лиственные виды: алоэ, толстянка, хавортия. Цветы в детской замечательно оживят помещение и приучат ребенка к самостоятельности во время ухаживания за «зелеными друзьями» (своевременный полив, протирание листиков от пыли, взрыхление почвы).



Аранжировка

или декоративность?



Сегодня возможности оформления помещения с помощью цветов значительно расширились. На данный момент рынок радует обилием декоративных растений экзотического происхождения, разнообразием подставок, горшков и кашпо для цветов, декоративными элементами для оформления композиций (божьи коровки, бабочки, лестницы, птички и др.). Для каждого народа свойственны определенные предпочтения при оформлении и составлении композиций. Например, для англичан характерны треугольные композиции, для французов — обязательно наличие листьев в букетах, а для итальянцев — фруктов.

В целом же основными направлениями фитодизайна интерьера считаются аранжировка и декоративность. Аранжировка имеет два направления: вегетативное и декоративное. Для первого характерно размещать элементы композиции ассиметрично, так, как они находятся в природе. Такой способ добавляет композиции естественности и натуральности. Для букета берутся растения и цветы, которые и в природе находятся в одной климатической зоне.

Декоративное направление отличают симметричность и роскошность. В композициях этого стиля можно использовать разные цветы и растения, декоративные элементы, допускается применять любые материалы, не имеющие натурального происхождения (бумага, сеточки, ленты и др.). Допускается все, что нельзя встретить в природе.

В зависимости от формы композиции могут делиться на массивные, линейные и параллельные, а те, в свою очередь, бывают вертикальные, в виде маленьких альпинариев, водного сада, горшочных групп и т.д. Массивные композиции выполняются в виде овала, круга, треугольника, серпа. Они достаточно объемны. В них нет концентрации на какой-либо определенной детали, напротив, взгляд должен скользить от одного элемента к другому. Большой популярностью в квартирах пользуются вертикальные композиции,

Горшочные группы могут быть разного линейного расположения: горизонтальные, диагональные и вертикальные. В зависимости от колористики выделяют монохромные композиции, включающие контрастные цвета или различные тона одного цвета. Расположение цветов в горшочной группе можно сделать симметричным или асимметричным. Горшочные композиции могут быть размещены ближе к стене или окну, но при этом их можно будет оценить только с одной стороны. Более привлекательно такие группы смотрятся, когда существует круговой обзор, но это возможно только в больших комнатах с достаточным освещением.

Для небольших комнат более актуальны вертикальные группы. Чтобы создать такую композицию, достаточно использовать каскадную подставку, настенное многоступенчатое кашпо или специальные опоры для вьющихся растений.

Интересным решением во флористике является посадка различных растений в один горшок. Только следует учитывать особенности соседства и схожие потребности цветов к внешней среде. Композиции из растений могут быть одной высоты или выполняться в виде каскада. Их размещают в специальные корзины, контейнеры, горшки, а также подвесные кашпо.

Наконец, еще один совет общего плана. Чем более крупные вы выбираете растения, тем их должно быть меньше. Если в комнате много большой мебели, то, соответственно, больше должно быть небольших представителей прекрасных растений. Любые элементы на стенах (обои и т.д.) должны быть, в идеале, бледнее растений. И еще очень важное — для оформления квартир желательно выбрать таких представителей флоры, которые не только насыщают помещение кислородом, но и выделяют особые вещества, способные очистить воздух от бактерий.

Искусство фитодизайна появилось еще в XIX веке, но его практическое применение началось много-много раньше: украшением своих домов люди занимаются с самых давних времен. К примеру, жители Древнего Египта украшали дворцы растением циперус. Римляне предпочитали для этой цели лавровые деревья. Правда, в те дни растения считались привилегий только богатых. Сегодня флористика и фитодизайн доступны каждому. А весна — лучшее время для этих радующих сердце и глаз занятий.Планирование фитодизайна начинается с понимания того, что именно в своем помещении вы хотите улучшить. А еще осознания того, что зеленую зону нужно формировать не только по эстетическим соображениям, но и по тому времени, которое вы сможете ей уделять, — если его у вас не очень много, то предпочтение следует отдать неприхотливым в уходе растениям.Существует несколько незыблемых правил фитодизайна. Первое — необходимо обратить внимание на расположение окон комнаты, влажность и температурный режим помещения, где предположительно будут обитать цветы. Если окна смотрят на юг и в комнату поступает большое количество света, то она станет отличным местом для теплолюбивых представителей: агавы, абутилона, гибискуса. На северной стороне приживутся фикусы, драцены, папоротники. Восточную и западную стороны можно назвать универсальными, так как в такой комнате будет комфортно многим растениям. Далее — общие габариты комнаты. Если преображается небольшое помещение, то от больших видов следует воздержаться, так как, жертвуя пространством, вы делаете комнату визуально тесней и значительно захламленней. Естественно, никто не говорит о полном исключении фикусов, саговых пальм, монстер — один экземпляр никому не помешает, если будет расположен в углу у окна.Для небольших гостиных, миниатюрных спален или малогабаритных детских комнат замечательно подойдет разноуровневый прием расположения аккуратных вазонов по периметру помещения. Для этих целей можно использовать декоративные полки и подвесные специальные вазончики. Располагая живые растения на разных уровнях, вы добьетесь прекрасного эффекта зеленой, дышащей свежестью комнаты, не жертвуя пространством.Третье правило — соответствие растений стилю и назначению комнаты. Так, с классическим стилем интерьера гостиной прекрасно гармонируют растения с крупными закругленными листьями и ярко выраженными стеблями. Чем больше ветвей у комнатного цветка, тем лучше он вписывается в концепцию «натуральности» классического стиля. Современный дизайн, в котором преобладают асимметрия, металл и холодные тона, правильней всего заполнить растениями с геометрической формой листьев небольшого размера. Минимализм стиля идеально подчеркивают растения с выпущенными «стрелками» и мелкими цветочками яркой тональности. Стиль прованс предполагает небольшие, густо цветущие насаждения, желательно в форме четкого шара, или растения с плотно расположенными миниатюрными листочками. Для эко-стиля характерны крупные растения посередине комнаты. Желательно, чтобы они имели длинный оголенный стебель и пышную крону (соцветие).Определенные правила существуют и для других помещений квартиры. Например, кухня — истинный рай для многих теплолюбивых растений. Благодаря высокой температуре и влажности здесь будут отлично существовать такие представители флоры, как хлорофитум, традесканция, пеперомия, плющ, акалифы, суккуленты — кактусы и алоэ. А еще в кухне очень удобно иметь под рукой садик из мяты, розмарина, лаванды и других пряных трав, высаженных в продолговатые вазоны на подоконнике. Так сказать, и практично, и красиво. В спальне неприемлемо использование цветущих и сильнопахнущих растений. Для озеленения комнаты релакса лучше использовать всего два-три экземпляра вдалеке от спального места. Что касается стилей, то для классического подойдут фикус и спатифиллум, для ультрасовременного — церопегия, сансевиерия, рипсалис. Детская комната. Здесь следует позаботиться о безопасности помещения, полностью исключив ядовитые и колючие насаждения с сильным ароматом. Девочкам должны понравиться яркие цветущие растения, а именно розы, фиалки, азалии. Мальчикам подойдут суккуленты и декоративные лиственные виды: алоэ, толстянка, хавортия. Цветы в детской замечательно оживят помещение и приучат ребенка к самостоятельности во время ухаживания за «зелеными друзьями» (своевременный полив, протирание листиков от пыли, взрыхление почвы).Сегодня возможности оформления помещения с помощью цветов значительно расширились. На данный момент рынок радует обилием декоративных растений экзотического происхождения, разнообразием подставок, горшков и кашпо для цветов, декоративными элементами для оформления композиций (божьи коровки, бабочки, лестницы, птички и др.). Для каждого народа свойственны определенные предпочтения при оформлении и составлении композиций. Например, для англичан характерны треугольные композиции, для французов — обязательно наличие листьев в букетах, а для итальянцев — фруктов.В целом же основными направлениями фитодизайна интерьера считаются аранжировка и декоративность. Аранжировка имеет два направления: вегетативное и декоративное. Для первого характерно размещать элементы композиции ассиметрично, так, как они находятся в природе. Такой способ добавляет композиции естественности и натуральности. Для букета берутся растения и цветы, которые и в природе находятся в одной климатической зоне.Декоративное направление отличают симметричность и роскошность. В композициях этого стиля можно использовать разные цветы и растения, декоративные элементы, допускается применять любые материалы, не имеющие натурального происхождения (бумага, сеточки, ленты и др.). Допускается все, что нельзя встретить в природе.В зависимости от формы композиции могут делиться на массивные, линейные и параллельные, а те, в свою очередь, бывают вертикальные, в виде маленьких альпинариев, водного сада, горшочных групп и т.д. Массивные композиции выполняются в виде овала, круга, треугольника, серпа. Они достаточно объемны. В них нет концентрации на какой-либо определенной детали, напротив, взгляд должен скользить от одного элемента к другому. Большой популярностью в квартирах пользуются вертикальные композиции,Горшочные группы могут быть разного линейного расположения: горизонтальные, диагональные и вертикальные. В зависимости от колористики выделяют монохромные композиции, включающие контрастные цвета или различные тона одного цвета. Расположение цветов в горшочной группе можно сделать симметричным или асимметричным. Горшочные композиции могут быть размещены ближе к стене или окну, но при этом их можно будет оценить только с одной стороны. Более привлекательно такие группы смотрятся, когда существует круговой обзор, но это возможно только в больших комнатах с достаточным освещением.Для небольших комнат более актуальны вертикальные группы. Чтобы создать такую композицию, достаточно использовать каскадную подставку, настенное многоступенчатое кашпо или специальные опоры для вьющихся растений.Интересным решением во флористике является посадка различных растений в один горшок. Только следует учитывать особенности соседства и схожие потребности цветов к внешней среде. Композиции из растений могут быть одной высоты или выполняться в виде каскада. Их размещают в специальные корзины, контейнеры, горшки, а также подвесные кашпо.Наконец, еще один совет общего плана. Чем более крупные вы выбираете растения, тем их должно быть меньше. Если в комнате много большой мебели, то, соответственно, больше должно быть небольших представителей прекрасных растений. Любые элементы на стенах (обои и т.д.) должны быть, в идеале, бледнее растений. И еще очень важное — для оформления квартир желательно выбрать таких представителей флоры, которые не только насыщают помещение кислородом, но и выделяют особые вещества, способные очистить воздух от бактерий. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 18.03.17 | Просмотров : 89

