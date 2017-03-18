Новости » Культура Введите слово для поиска : Культура Айтен ГАХРАМАН, советник Бакинского международного центра мультикультурализма, профессор:«Год исламской солидарности — логическое продолжение Года мультикультурализма»



В Баку завершилась международная конференция «Исламская солидарность — веление времени». Бакинский международный центр мультикультурализма (БМЦМ) — один из организаторов этого важного мероприятия, что и предопределило начало беседы корреспондента «Азербайджанских известий» Элеоноры АБАСКУЛИЕВОЙ с советником БМЦМ, профессором Айтен ГАХРАМАН о Годе исламской солидарности в нашей стране вопросом о международной конференции.







— Как прошла конференция, кто в ней принимал участие?

— В работе конференции, организованной Управлением мусульман Кавказа, Госкомитетом по работе с религиозными структурами, Национальной академией наук Азербайджана и нашим центром, приняли участие делегации 15 стран, большую часть которых представляли религиозные, научные и политические деятели. К ее участникам обратился президент Азербайджана Ильxам Aлиeв, письмо которого зачитал государственный советник Азербайджана по межнациональным вопросам, вопросам мультикультурализма и религии Камал Абдулла. Было много интересных выступлений. Нельзя не согласиться с председателем Управления мусульман Кавказа шейх уль-исламом Аллахшукюром Пашазаде в том, что наша страна, будучи одной из уникальных моделей светской государственности в исламском мире, способна идти в авангарде процессов создания единства между мусульманскими странами, исламской солидарности. Именно этим и объясняется объявление 2017-го в Азербайджане Годом исламской солидарности, активно поддержанное мусульманскими государствами.

— Прошлый год прошел под знаком Года мультикультурализма. В чем, на ваш взгляд, его отличие от Года исламской солидарности?

— Прежде всего не могу не сказать о том, что Год мультикультурализма прошел очень успешно, было много мероприятий — «круглых столов», встреч, дискуссий, форумов, презентаций. Они показали, насколько актуальной и верной была идея создания нашего центра и его филиалов за рубежом. Нынешний год — его логическое продолжение. Не секрет, насколько важны сегодня идеи мультикультурализма и исламской солидарности. Как известно, исламский мир в последние десятилетия сталкивается с большими вызовами, он охвачен кризисами, для преодоления которых необходимо единство мусульманских стран. А инициатива Азербайджана вполне закономерна для государства, которое последовательно выступает в поддержку мира и стабильности, укрепления сотрудничества между странами.

— Есть большой план мероприятий Года, будут и уже проходят интересные встречи, международные форумы, конференции. А какова глобальная цель Года исламской солидарности?

— На первый взгляд все очень просто: все, что делается в нынешнем году в этом направлении, ставит целью усилить солидарность между государствами исламского мира. Это означает налаживание экономических, политических, гуманитарных отношений друг с другом, углубление связей между исламскими странами для достижения общих целей, выступления с единых позиций в международных организациях, для развития дружбы и взаимопонимания. Однако в современном мире, раздираемом острыми противоречиями, когда Восток и Запад противостоят друг другу по многим позициям, в мире, где все больше таких угроз, как религиозный радикализм, ксенофобия, исламофобия и антисемитизм, одними из приоритетов становятся улучшение отношений ислама с другими традиционными конфессиями, углубление связей между ними, проведение диалога на всех уровнях. И это — одно из главных направлений деятельности всех ведомств и структур, участвующих в реализации планов нынешнего Года. Имеющийся у Азербайджана опыт проведения подобного рода диалогов, встреч, роль межцивилизационного моста, которую мы выполняем, вселяет надежду, что он будет не менее успешным, чем все другие инициативы и начинания нашей страны.

В Баку завершилась международная конференция «Исламская солидарность — веление времени». Бакинский международный центр мультикультурализма (БМЦМ) — один из организаторов этого важного мероприятия, что и предопределило начало беседы корреспондента «Азербайджанских известий» Элеоноры АБАСКУЛИЕВОЙ с советником БМЦМ, профессором Айтен ГАХРАМАН о Годе исламской солидарности в нашей стране вопросом о международной конференции.— В работе конференции, организованной Управлением мусульман Кавказа, Госкомитетом по работе с религиозными структурами, Национальной академией наук Азербайджана и нашим центром, приняли участие делегации 15 стран, большую часть которых представляли религиозные, научные и политические деятели. К ее участникам обратился президент Азербайджана Ильxам Aлиeв, письмо которого зачитал государственный советник Азербайджана по межнациональным вопросам, вопросам мультикультурализма и религии Камал Абдулла. Было много интересных выступлений. Нельзя не согласиться с председателем Управления мусульман Кавказа шейх уль-исламом Аллахшукюром Пашазаде в том, что наша страна, будучи одной из уникальных моделей светской государственности в исламском мире, способна идти в авангарде процессов создания единства между мусульманскими странами, исламской солидарности. Именно этим и объясняется объявление 2017-го в Азербайджане Годом исламской солидарности, активно поддержанное мусульманскими государствами.— Прежде всего не могу не сказать о том, что Год мультикультурализма прошел очень успешно, было много мероприятий — «круглых столов», встреч, дискуссий, форумов, презентаций. Они показали, насколько актуальной и верной была идея создания нашего центра и его филиалов за рубежом. Нынешний год — его логическое продолжение. Не секрет, насколько важны сегодня идеи мультикультурализма и исламской солидарности. Как известно, исламский мир в последние десятилетия сталкивается с большими вызовами, он охвачен кризисами, для преодоления которых необходимо единство мусульманских стран. А инициатива Азербайджана вполне закономерна для государства, которое последовательно выступает в поддержку мира и стабильности, укрепления сотрудничества между странами.— На первый взгляд все очень просто: все, что делается в нынешнем году в этом направлении, ставит целью усилить солидарность между государствами исламского мира. Это означает налаживание экономических, политических, гуманитарных отношений друг с другом, углубление связей между исламскими странами для достижения общих целей, выступления с единых позиций в международных организациях, для развития дружбы и взаимопонимания. Однако в современном мире, раздираемом острыми противоречиями, когда Восток и Запад противостоят друг другу по многим позициям, в мире, где все больше таких угроз, как религиозный радикализм, ксенофобия, исламофобия и антисемитизм, одними из приоритетов становятся улучшение отношений ислама с другими традиционными конфессиями, углубление связей между ними, проведение диалога на всех уровнях. И это — одно из главных направлений деятельности всех ведомств и структур, участвующих в реализации планов нынешнего Года. Имеющийся у Азербайджана опыт проведения подобного рода диалогов, встреч, роль межцивилизационного моста, которую мы выполняем, вселяет надежду, что он будет не менее успешным, чем все другие инициативы и начинания нашей страны. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 18.03.17 | Просмотров : 95

