Новости » Экономика и финансы Введите слово для поиска : Экономика и финансы Флот прирастает паромами



В рамках программы развития судоходства Baku Shipyard

закладывает строительство новых плавсредств







Бакинский судостроительный завод (Baku Shipyard) приступает к строительству двух новых паромов типа Ro-Pax. Строительство судов планируется завершить до конца 2018 года. Как заявил на церемонии, посвященной этому событию, министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев, 30% строительных работ будет осуществляться за счет средств правительства страны.







Ильгар РАГИМОВ



Контракт на строительство паромов в объеме 132 млн манатов был подписан еще в октябре 2016 года по заказу ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство». Проектировщиком данного проекта является украинское ООО «Морское инженерное бюро». Паромы предназначены для грузовых и пассажирских перевозок. Каждое судно дедвейтом 5540 тонн будет иметь возможность брать на борт до 56 цистерн, 46 полувагонов, 44 грузовых вагона, 50 грузовых машин, а также располагать ста пассажирскими местами.

В настоящее время ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство» имеет в своем распоряжении 13 паромов, два из которых относятся к категории Ro-Ro. Что же касается паромов типа Ro-Pax, то они представляют собой плавсредство, которое сочетает в себе возможности Ro-Ro и пассажирских перевозок. Ro-Ro обозначает, что груженные контейнерами грузовики могут въезжать на паром и съезжать с него в порту назначения.

Следует отметить, что грузопассажирские паромы отличаются между собой в зависимости от развитости пассажирской инфраструктуры. Так, паромы типа Ro-Ro — грузопассажирские суда, предназначенные для перевозки пассажиров, путешествующих со своими автомобилями. На таких паромах хорошо развит пассажирский комплекс. Что же касается паромов типа Ro-Pax, то это — грузопассажирские суда, предназначенные для перевозки накатной техники и ограниченного количества пассажиров (максимум 200 человек), как правило, сопровождающих груз, водителей автотранспортных средств. Паромы типа Ro-Pax имеют пассажирский класс, но не имеют развитого пассажирского комплекса. Однако и те, и другие могут быть взаимозаменяемы для потребителей (грузовладельцев и пассажиров). Так, например, на пассажирских паромах Ro-Ro могут транспортироваться автомобили, не как личный транспорт путешествующих пассажиров, а как коммерческий груз. Аналогично и Ro-Pax-паромы могут перевозить не только лиц, сопровождающих коммерческий груз, но и туристов с собственным транспортом.

Напомним, что в Азербайджане еще в прошлом году главой государства утверждена Госпрограмма развития судоходства на период до 2020 года. Координатором ее реализации назначено ЗАО «Каспийское морское пароходство» (Каспар). Цель программы — обеспечить развитие судоходства в стране, рост грузоперевозок через ее территорию, принятие необходимых мер для превращения Азербайджана в транспортно-логистический центр международного значения.

Согласно документу, до 2020 года планируется произвести модернизацию Зыхского и Биби-Эйбатского судостроительных заводов. Кроме того, предусмотрены меры для увеличения объемов заказов Бакинского судостроительного завода (Baku Shipyard), обеспечения развития портов. К этому следует добавить также, что планируются открытие зарубежных представительств Каспара, строительство новых судов для работы за пределами Каспия, активизация маркетинговой деятельности и мониторинга кредитного рейтинга Каспара.

Бакинский судостроительный завод (Baku Shipyard) приступает к строительству двух новых паромов типа Ro-Pax. Строительство судов планируется завершить до конца 2018 года. Как заявил на церемонии, посвященной этому событию, министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев, 30% строительных работ будет осуществляться за счет средств правительства страны.Контракт на строительство паромов в объеме 132 млн манатов был подписан еще в октябре 2016 года по заказу ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство». Проектировщиком данного проекта является украинское ООО «Морское инженерное бюро». Паромы предназначены для грузовых и пассажирских перевозок. Каждое судно дедвейтом 5540 тонн будет иметь возможность брать на борт до 56 цистерн, 46 полувагонов, 44 грузовых вагона, 50 грузовых машин, а также располагать ста пассажирскими местами.В настоящее время ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство» имеет в своем распоряжении 13 паромов, два из которых относятся к категории Ro-Ro. Что же касается паромов типа Ro-Pax, то они представляют собой плавсредство, которое сочетает в себе возможности Ro-Ro и пассажирских перевозок. Ro-Ro обозначает, что груженные контейнерами грузовики могут въезжать на паром и съезжать с него в порту назначения.Следует отметить, что грузопассажирские паромы отличаются между собой в зависимости от развитости пассажирской инфраструктуры. Так, паромы типа Ro-Ro — грузопассажирские суда, предназначенные для перевозки пассажиров, путешествующих со своими автомобилями. На таких паромах хорошо развит пассажирский комплекс. Что же касается паромов типа Ro-Pax, то это — грузопассажирские суда, предназначенные для перевозки накатной техники и ограниченного количества пассажиров (максимум 200 человек), как правило, сопровождающих груз, водителей автотранспортных средств. Паромы типа Ro-Pax имеют пассажирский класс, но не имеют развитого пассажирского комплекса. Однако и те, и другие могут быть взаимозаменяемы для потребителей (грузовладельцев и пассажиров). Так, например, на пассажирских паромах Ro-Ro могут транспортироваться автомобили, не как личный транспорт путешествующих пассажиров, а как коммерческий груз. Аналогично и Ro-Pax-паромы могут перевозить не только лиц, сопровождающих коммерческий груз, но и туристов с собственным транспортом.Напомним, что в Азербайджане еще в прошлом году главой государства утверждена Госпрограмма развития судоходства на период до 2020 года. Координатором ее реализации назначено ЗАО «Каспийское морское пароходство» (Каспар). Цель программы — обеспечить развитие судоходства в стране, рост грузоперевозок через ее территорию, принятие необходимых мер для превращения Азербайджана в транспортно-логистический центр международного значения.Согласно документу, до 2020 года планируется произвести модернизацию Зыхского и Биби-Эйбатского судостроительных заводов. Кроме того, предусмотрены меры для увеличения объемов заказов Бакинского судостроительного завода (Baku Shipyard), обеспечения развития портов. К этому следует добавить также, что планируются открытие зарубежных представительств Каспара, строительство новых судов для работы за пределами Каспия, активизация маркетинговой деятельности и мониторинга кредитного рейтинга Каспара. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 18.03.17 | Просмотров : 93

