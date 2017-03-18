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Стартовала очередная кампания по вступительным

экзаменам в вузы и ссузы







Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) объявил прием студентов в высшие и средние специальные учебные заведения Азербайджана на 2017/2018 учебный год. Нынешняя вступительная кампания по формату и содержанию заметно отличается от предыдущих аналогичных акций. Она впервые проводится под эгидой ГЭЦ, который ввел новые элементы в проведение этого масштабного мероприятия.







Ирада АГАЕВА



Как отмечается в сообщении пресс-службы ведомства, прием документов проводится с 16 марта по 10 апреля в электронной форме. Абитуриенты должны создать «Личный кабинет» на странице dim.gov.az, затем, введя соответствующий логин и пароль, перейти на страницу eservices.dim.gov.az/erizebak/erize, заполнить «Форму заявления абитуриента» и подтвердить ее. Те абитуриенты, которые отметили в своем заявлении, что желают принять участие и в первом, и в повторном экзаменах по I-IV группам специальностей, должны также с 15 по 22 мая зарегистрироваться на странице eservices.dim.gov. az/erizebak/erize, введя свой логин и пароль. Для участия в этом экзамене они должны пополнить свой счет в «Личном кабинете». Абитуриенты, которые не отметили в своем заявлении желание принять участие в первом экзамене, будут допущены к экзамену без регистрации.

Абитуриенты одновременно могут принимать участие в конкурсе по I-IV группам специальностей, V группе специальностей, а также в приемных экзаменах в ссузы. Для этого они должны отметить эти пункты в своем заявлении. Кроме того, участие в пробных экзаменах для абитуриентов (I-IV группы специальностей), желающих поступить на степень бакалавриата, будет платным. Сумма для оплаты участия в этих экзаменах составит 20 манатов.

Вместе с тем некоторые моменты предстоящей экзаменационной кампании требуют уточнения. Как известно, для абитуриентов, впервые участвующих во вступительных экзаменах, это испытание будет бесплатным, а вот для участия во втором тестировании уже придется платить. Кроме того, для абитуриентов прошлых лет участие как в первом, так и во втором приемном экзамене будет платным. Эти же правила распространяются на претендентов, повторно поступающих в колледжи, училища и профлицеи. Они будут сдавать экзамен по азербайджанскому или русскому языку, математике и иностранному языку. Выпускники этого года освобождены от тестирования.

Как известно, с этого года по решению Тарифного совета введены платные услуги на участие в приемных экзаменах. Согласно расценкам, стоимость тестовых экзаменов в ссузы установлена в размере 20 манатов, вузы (по степени бакалавра) — 40 манатов. Кроме того, участие в экзамене для поступлении в магистратуру вузов, а также в магистратуру НАНА будет стоить на первом этапе 50 манатов, на втором этапе — 60 манатов. Такая же попытка для поступления в резидентуру по медицинским специальностям на первом этапе обойдется в 60 манатов, на втором этапе — 100 манатов. Тестирование по специальности, требующее особых способностей, — 30 манатов, тестовые экзамены по азербайджанскому языку для русского сектора — 10 манатов.

Как прокомментировала ситуацию председатель совета директоров ГЭЦ Малейка Аббасзаде, при определении этих тарифов в первую очередь были подсчитаны расходы на каждого кандидата и средства, выделенные до сих пор из бюджета на экзамены. На этих ценах отразились также технологические, технические изменения, предстоящие мероприятия для повышения качества экзаменов. Установленные Тарифным советом цены на вступительные экзамены касаются только текущего года. В будущем году они могут быть пересмотрены. На повышение цен могут повлиять сложность экзамена и другие причины.

«Вступительные экзамены этого и следующего годов пока будут продолжены в одном порядке. Однако за два года, когда обучающиеся по куррикулуму учащиеся дойдут до 11-го класса, мы постараемся разработать новые модели. Согласно новым моделям, результаты одного экзамена будут действительны два года. В будущем году это правило распространится и на поступающих в магистратуру. В случае использования результатов экзамена на протяжении двух лет цены для абитуриентов будут выглядеть не столь высокими», — отметила Аббасзаде.

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) объявил прием студентов в высшие и средние специальные учебные заведения Азербайджана на 2017/2018 учебный год. Нынешняя вступительная кампания по формату и содержанию заметно отличается от предыдущих аналогичных акций. Она впервые проводится под эгидой ГЭЦ, который ввел новые элементы в проведение этого масштабного мероприятия.Как отмечается в сообщении пресс-службы ведомства, прием документов проводится с 16 марта по 10 апреля в электронной форме. Абитуриенты должны создать «Личный кабинет» на странице dim.gov.az, затем, введя соответствующий логин и пароль, перейти на страницу eservices.dim.gov.az/erizebak/erize, заполнить «Форму заявления абитуриента» и подтвердить ее. Те абитуриенты, которые отметили в своем заявлении, что желают принять участие и в первом, и в повторном экзаменах по I-IV группам специальностей, должны также с 15 по 22 мая зарегистрироваться на странице eservices.dim.gov. az/erizebak/erize, введя свой логин и пароль. Для участия в этом экзамене они должны пополнить свой счет в «Личном кабинете». Абитуриенты, которые не отметили в своем заявлении желание принять участие в первом экзамене, будут допущены к экзамену без регистрации.Абитуриенты одновременно могут принимать участие в конкурсе по I-IV группам специальностей, V группе специальностей, а также в приемных экзаменах в ссузы. Для этого они должны отметить эти пункты в своем заявлении. Кроме того, участие в пробных экзаменах для абитуриентов (I-IV группы специальностей), желающих поступить на степень бакалавриата, будет платным. Сумма для оплаты участия в этих экзаменах составит 20 манатов.Вместе с тем некоторые моменты предстоящей экзаменационной кампании требуют уточнения. Как известно, для абитуриентов, впервые участвующих во вступительных экзаменах, это испытание будет бесплатным, а вот для участия во втором тестировании уже придется платить. Кроме того, для абитуриентов прошлых лет участие как в первом, так и во втором приемном экзамене будет платным. Эти же правила распространяются на претендентов, повторно поступающих в колледжи, училища и профлицеи. Они будут сдавать экзамен по азербайджанскому или русскому языку, математике и иностранному языку. Выпускники этого года освобождены от тестирования.Как известно, с этого года по решению Тарифного совета введены платные услуги на участие в приемных экзаменах. Согласно расценкам, стоимость тестовых экзаменов в ссузы установлена в размере 20 манатов, вузы (по степени бакалавра) — 40 манатов. Кроме того, участие в экзамене для поступлении в магистратуру вузов, а также в магистратуру НАНА будет стоить на первом этапе 50 манатов, на втором этапе — 60 манатов. Такая же попытка для поступления в резидентуру по медицинским специальностям на первом этапе обойдется в 60 манатов, на втором этапе — 100 манатов. Тестирование по специальности, требующее особых способностей, — 30 манатов, тестовые экзамены по азербайджанскому языку для русского сектора — 10 манатов.Как прокомментировала ситуацию председатель совета директоров ГЭЦ Малейка Аббасзаде, при определении этих тарифов в первую очередь были подсчитаны расходы на каждого кандидата и средства, выделенные до сих пор из бюджета на экзамены. На этих ценах отразились также технологические, технические изменения, предстоящие мероприятия для повышения качества экзаменов. Установленные Тарифным советом цены на вступительные экзамены касаются только текущего года. В будущем году они могут быть пересмотрены. На повышение цен могут повлиять сложность экзамена и другие причины.«Вступительные экзамены этого и следующего годов пока будут продолжены в одном порядке. Однако за два года, когда обучающиеся по куррикулуму учащиеся дойдут до 11-го класса, мы постараемся разработать новые модели. Согласно новым моделям, результаты одного экзамена будут действительны два года. В будущем году это правило распространится и на поступающих в магистратуру. В случае использования результатов экзамена на протяжении двух лет цены для абитуриентов будут выглядеть не столь высокими», — отметила Аббасзаде. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 18.03.17 | Просмотров : 88

