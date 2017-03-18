Новости » Главная Введите слово для поиска : Главная Неприглядный статус форпоста



Состоявшийся на днях визит президента Армении Сержа Саргсяна в Москву вновь дал повод говорить о практически полной политической, экономической и военной зависимости Еревана от великой северной державы. Получилась, надо сказать, довольно убедительная презентация «независимости» Армении, правящий режим которой собирается осуществить претенциозное по форме, но совершенно бессмысленное по сути изменение модели правления в марионеточной стране.







Натиг НАЗИМОГЛУ



В ходе встречи Саргсяна с президентом Владимиром Путиным были обсуждены различные вопросы двусторонних отношений. Но в преддверии парламентских выборов в Армении она стала, прежде всего, выражением поддержки российским лидером своего армянского коллеги, который осуществляет «воспроизводство» собственной власти путем преобразования возглавляемой им президентской республики в парламентскую. Данное обстоятельство полностью укладывается в логику полнейшей зависимости Армении от России, в очередной раз подтвержденной итогами визита Саргсяна в Москву.

Так, Владимир Путин акцентировал внимание на то, что потребляемый Арменией природный газ на 100% российского производства. Кроме того, напомнил президент РФ, при содействии «Газпрома» реконструирован пятый энергоблок Разданской теплоэлектростанции, «Росатом» проводит модернизацию Мецаморской АЭС, российская компания «Полиметалл» занимается в Армении освоением золоторудных месторождений, а «РусАл» инвестировал $120 млн в совместное предприятие по выпуску алюминиевой продукции. В целом в Армении действует около 2 тысяч предприятий с российским капиталом, а инвестиции со стороны РФ в экономику беднейшей южнокавказской республики уже превысили $3 млрд.

На переговорах в Москве было сказано немало и о якобы позитивных последствиях вступления Армении в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Между тем армянские СМИ пестрят материалами и экономическими выкладками, свидетельствующими о том, что местное хозяйство, которое и до вступления страны в ЕАЭС переживало тяжелейший кризис, после вхождения в продвигаемый Россией интеграционный проект семимильными шагами движется к полному коллапсу. Что же касается конкретных цифр, то, согласно подсчетам армянских экспертов, потери от вступления Армении в ЕАЭС составили не менее $800 млн.

Однако в наиболее полной форме суть армянского «суверенитета» проявляется в военно-политической зависимости от России, которая не скрывает того, что рассматривает Армению исключительно в качестве своего форпоста на Южном Кавказе. На переговорах в Москве стороны выразили удовлетворение реализацией соглашений об объединенной группировке войск РФ и Армении и об объединенной системе противовоздушной обороны. Но если для России эти соглашения являются инструментом поддержания своего геополитического влияния на Южном Кавказе, то для Армении они, вне всяких сомнений, показатель дальнейшего закабаления страны. Ведь именно таковой является цена, которую Армения платит за возможность затягивания оккупации азербайджанских территорий. Поскольку страх перед ожидаемым в любой момент началом освободительной войны со стороны Азербайджана обуславливает для Армении потребность в наличии гаранта безопасности, в роли которого и выступает Россия.

Впрочем, даже последний фактор не гарантирует Армении спокойной жизни. А потому в Москве Саргсян буквально выпрашивал у Путина гарантии соблюдения заключенных в 1990-х годах соглашений о прекращении огня в регионе нагорно-карабахского конфликта. Российский лидер, в свою очередь, вновь заверил, что Москва продолжит содействовать поиску решений по урегулированию конфликта, которые устроили бы и Ереван, и Баку. Иными словами, армянам вновь послан сигнал о необходимости компромисса, который для Азербайджана априори мыслится в контексте восстановления его территориальной целостности, прекращения армянской оккупации азербайджанских земель. Именно с учетом этого основополагающего условия единственно возможно мирное урегулирование конфликта. Иной альтернативы не гарантирует Еревану никакой внешнеполитический фактор, включая его стратегический союз с Москвой, фактически низводящий Армению до неприглядного статуса военного плацдарма России.

Состоявшийся на днях визит президента Армении Сержа Саргсяна в Москву вновь дал повод говорить о практически полной политической, экономической и военной зависимости Еревана от великой северной державы. Получилась, надо сказать, довольно убедительная презентация «независимости» Армении, правящий режим которой собирается осуществить претенциозное по форме, но совершенно бессмысленное по сути изменение модели правления в марионеточной стране.В ходе встречи Саргсяна с президентом Владимиром Путиным были обсуждены различные вопросы двусторонних отношений. Но в преддверии парламентских выборов в Армении она стала, прежде всего, выражением поддержки российским лидером своего армянского коллеги, который осуществляет «воспроизводство» собственной власти путем преобразования возглавляемой им президентской республики в парламентскую. Данное обстоятельство полностью укладывается в логику полнейшей зависимости Армении от России, в очередной раз подтвержденной итогами визита Саргсяна в Москву.Так, Владимир Путин акцентировал внимание на то, что потребляемый Арменией природный газ на 100% российского производства. Кроме того, напомнил президент РФ, при содействии «Газпрома» реконструирован пятый энергоблок Разданской теплоэлектростанции, «Росатом» проводит модернизацию Мецаморской АЭС, российская компания «Полиметалл» занимается в Армении освоением золоторудных месторождений, а «РусАл» инвестировал $120 млн в совместное предприятие по выпуску алюминиевой продукции. В целом в Армении действует около 2 тысяч предприятий с российским капиталом, а инвестиции со стороны РФ в экономику беднейшей южнокавказской республики уже превысили $3 млрд.На переговорах в Москве было сказано немало и о якобы позитивных последствиях вступления Армении в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Между тем армянские СМИ пестрят материалами и экономическими выкладками, свидетельствующими о том, что местное хозяйство, которое и до вступления страны в ЕАЭС переживало тяжелейший кризис, после вхождения в продвигаемый Россией интеграционный проект семимильными шагами движется к полному коллапсу. Что же касается конкретных цифр, то, согласно подсчетам армянских экспертов, потери от вступления Армении в ЕАЭС составили не менее $800 млн.Однако в наиболее полной форме суть армянского «суверенитета» проявляется в военно-политической зависимости от России, которая не скрывает того, что рассматривает Армению исключительно в качестве своего форпоста на Южном Кавказе. На переговорах в Москве стороны выразили удовлетворение реализацией соглашений об объединенной группировке войск РФ и Армении и об объединенной системе противовоздушной обороны. Но если для России эти соглашения являются инструментом поддержания своего геополитического влияния на Южном Кавказе, то для Армении они, вне всяких сомнений, показатель дальнейшего закабаления страны. Ведь именно таковой является цена, которую Армения платит за возможность затягивания оккупации азербайджанских территорий. Поскольку страх перед ожидаемым в любой момент началом освободительной войны со стороны Азербайджана обуславливает для Армении потребность в наличии гаранта безопасности, в роли которого и выступает Россия.Впрочем, даже последний фактор не гарантирует Армении спокойной жизни. А потому в Москве Саргсян буквально выпрашивал у Путина гарантии соблюдения заключенных в 1990-х годах соглашений о прекращении огня в регионе нагорно-карабахского конфликта. Российский лидер, в свою очередь, вновь заверил, что Москва продолжит содействовать поиску решений по урегулированию конфликта, которые устроили бы и Ереван, и Баку. Иными словами, армянам вновь послан сигнал о необходимости компромисса, который для Азербайджана априори мыслится в контексте восстановления его территориальной целостности, прекращения армянской оккупации азербайджанских земель. Именно с учетом этого основополагающего условия единственно возможно мирное урегулирование конфликта. Иной альтернативы не гарантирует Еревану никакой внешнеполитический фактор, включая его стратегический союз с Москвой, фактически низводящий Армению до неприглядного статуса военного плацдарма России. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 18.03.17 | Просмотров : 96

