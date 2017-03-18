Новости » Главная Введите слово для поиска : Главная Фикрет МАМЕДОВ, министр юстиции Азербайджана:«Поставлена масштабная задача гуманизации политики наказания, надежного обеспечения прав осужденных»



16 марта президент Ильxам Aлиeв издал распоряжение о помиловании 423 осужденных. Эта масштабная акция осуществлена в рамках исполнения предыдущего февральского распоряжения главы государства «Об упорядочении деятельности в пенитенциарной сфере, гуманизации политики наказания и расширении применения альтернативных видов наказания и процессуальных мер принуждения, не связанных с изоляцией от общества». О том, что сделано за период, прошедший после издания этого документа, какие мероприятия предусмотрены судебно-правовой системой страны, рассказал в эксклюзивном интервью АЗЕРТАДЖ министр юстиции Азербайджана Фикрет МАМЕДОВ.









— Фикрет муаллим, можно ли оценить распоряжение главы государства, связанное с гуманизацией политики наказания, как продолжение осуществляемых в нашей стране правовых реформ?

— Как известно, президент Ильxам Aлиeв с самого начала своей деятельности уделяет особое внимание повышению эффективности правосудия. Не осталась в стороне и та часть работы, которая связана с исполнением наказаний. Президентское распоряжение от

10 февраля 2017 года, придав импульс более интенсивному продолжению прогрессивных реформ в правовой системе, заложило основу для еще более ускоренной эволюции в этой области. Цель распоряжения заключается в обновлении подхода к политике наказания, уголовному законодательству, вопросам обеспечения прав осужденных на фоне развития нашей страны и достигнутых всесторонних успехов, совершенствовании деятельности пенитенциарной системы, применении существующего в мире опыта в этой области. Носящее программный характер распоряжение, которое следует оценить как очередное свидетельство чуткого отношения главы государства к более надежному обеспечению прав человека, в том числе прав осужденных, является своего рода «дорожной картой» для судебных, следственных органов, органов юстиции и прокуратуры. В целях своевременного, организованного и точного выполнения поставленных в документе задач вопрос был вынесен на обсуждение расширенного заседания коллегии Министерства юстиции, намечены конкретные меры, проведена презентация относительно функциональности и правил применения электронных средств надзора.



Кроме того, вытекающие из распоряжения задачи обсуждались на расширенном совещании Верховного суда с участием судей, государственных обвинителей и руководителей следственных органов. Создана рабочая группа, состоящая из опытных сотрудников Министерства юстиции, Генеральной прокуратуры и Верховного суда. Раз в шесть месяцев наше министерство должно информировать президента Азербайджана о состоянии исполнения распоряжения.

— Можно ли воспринимать данное распоряжение главы государства как продолжение политики гуманизма, проводимой в нашей стране?

— Несомненно. Одна из основных целей распоряжения заключается именно в гуманизации политики наказания, надежном обеспечении прав осужденных и обвиняемых лиц. Приверженность политике гуманизма, основа которой была заложена общенациональным лидером Гeйдapом Aлиeвым, стала в нашей стране одним из основных принципов государственного управления. Достаточно сказать, что решениями, принятыми за минувший период главой государства, были помилованы около 3400 осужденных. Первый вице-президент Азербайджана, президент Фонда Гeйдapа Aлиeва Мехрибан Aлиeва всегда выступала с позиции милосердия и человеколюбия, принятые по ее инициативе четыре акта амнистии коснулись почти 40 тысяч человек, что послужило исправлению лиц, совершивших преступления, их повторной интеграции в общество. С чувством глубокого удовлетворения хочу подчеркнуть, что назначение Мехрибан ханым Aлиeвой на пост первого вице-президента Азербайджана вызвало большое одобрение и оптимизм в обществе, вселило полную уверенность в том, что ее многогранная и настойчивая деятельность внесет важный вклад во всестороннее развитие нашей страны. Кроме того, по инициативе президента Азербайджана в минувшем году в уголовное законодательство были внесены важные изменения, связанные с декриминализацией некоторых деяний в экономической сфере. Министерство юстиции определило круг лиц, подпадающих под действие нового закона, и направило в суды представление о более чем 1400 осужденных, многие из которых были освобождены от отбывания наказания либо сокращены сроки их наказания.

— В распоряжении отмечается, что широкое применение судами наказаний в виде ареста и рост динамики лишения свободы приводят к загруженности пенитенциарных учреждений. Какая работа в настоящее время проводится в этой области?

— Прежде всего хочу отметить, что хотя с 2000 года, когда стала действовать новая правовая система, население увеличилось почти на 20 процентов, в целом число осужденных не возросло. А это можно оценить как важное достижение в обеспечении общественной безопасности и правопорядка в нашей стране. Но, к сожалению, количество лишенных свободы среди осужденных по сравнению с предыдущими годами взросло. Суды в политике наказания все же отдают предпочтение лишению свободы, а также избранию меры пресечения в виде ареста. Это привело к увеличению числа содержащихся в пенитенциарных учреждениях осужденных и обвиняемых лиц, загруженности данных учреждений, а главное — излишнему ограничению права свободы людей. С целью исполнения рекомендаций, данных в этой связи в распоряжении, в настоящее время Верховный суд анализирует, обобщает судебную практику в этой области и политику наказания в целом, в скором времени планируется широкое обсуждение результатов. Предусмотрено внесение ряда изменений в законодательство, в том числе в связи с декриминализацией преступлений в экономической сфере, дополнением санкций преступлений наказаниями, альтернативными лишению свободы, а также позволяющими шире применять существующие альтернативные наказания, институты условно-досрочного освобождения от наказания и условного осуждения, меры пресечения, альтернативные аресту. В настоящее время совместной рабочей группой Министерства юстиции, Генеральной прокуратуры и Верховного суда готовятся соответствующие законодательные проекты. Хотел бы отметить также, что только в минувшем месяце более 250 находившихся под арестом лиц в установленном законом порядке были освобождены из следственных изоляторов. Кроме того, значительно сократилось число арестованных лиц, поступивших в следственные изоляторы. В этой связи отмечу, что одно из основных новшеств распоряжения — использование современных электронных средств надзора в процессе исполнения наказаний и применения мер пресечения. Они создают условия для более широкого применения мер пресечения и наказаний, не связанных с изоляцией от общества. Наиболее распространенным среди электронных средств надзора является устройство «электронный браслет». Данный браслет надевается на руку лица в период отбывания им наказания или избрания меры пресечения, не связанных с арестом, и с помощью технических средств определяется место его нахождения.

— Одним из важных новшеств следует признать также создание Службы пробации при Министерстве юстиции. Читателям была бы интересна информация об этом новом для нашей страны институте.

— В международной практике Институт пробации предусматривает передачу осужденных, не лишенных свободы или не заключенных под стражу обвиняемых лиц, под надзор специального органа на определенное время. Широкое применение данного института, естественно, создает условия для исправления осужденных за пределами учреждения отбывания наказания непосредственно в обществе. В различных странах сроки режима пробации составляют от 6 месяцев до 10 лет. В течение этого периода осужденные обязаны соблюдать правила, установленные в пределах условий, предусмотренных решением суда. В противном случае на основании обращения сотрудника пробации в суд установленные условия могут быть изменены. Или, если наблюдения сотрудника пробации свидетельствуют об исправлении осужденного, то суд может принять решение, связанное с полной отменой пробации или сокращением испытательного срока. В настоящее время в рамках проекта поддержки развития системы юстиции, реализуемого Министерством юстиции совместно с Европейским союзом, в нашей стране готовятся пилотные проекты, связанные с основами Службы пробации, проведением учебных курсов для сотрудников, применением электронного мониторинга в отношении осужденных. В соответствии с поручениями главы государства об организации данной службы в нашей стране уже подготовлен пакет конкретных предложений. Кроме того, в президентском распоряжении даны важные поручения с точки зрения повышения значения наказания в виде общественных работ как вида наказания, не связанного с лишением свободы.

— Применение медиации также может стать одним из важных новшеств для нашей страны. Хотелось бы несколько подробнее узнать об этом институте.

— Институт медиации, являющийся важным средством в решении споров гражданского характера, одновременно носит цель альтернативного, внесудебного решения конфликтов уголовно-правового характера. Данный институт в настоящее время широко применяется во многих развитых странах. В процессе медиации, если между обвиняемым лицом или осужденным и пострадавшим будет достигнуто досудебное или послесудебное примирение, то обвиняемое лицо или осужденный может быть освобожден от наказания с возложением на него различного характера обязательств, в том числе возмещение причиненного материального или морального ущерба, принесение извинений, оказание помощи и пр.

— В распоряжении предусмотрены конкретные меры, подлежащие осуществлению в связи с совершенствованием деятельности пенитенциарной сферы. Выполнение данных поручений, наверное, ускорит проводимые в этой области реформы.

— Верно. Построение деятельности в пенитенциарной сфере на уровне современных требований постоянно находилось в центре внимания главы государства. В связи с этим в распоряжении даны конкретные поручения, связанные с модернизацией деятельности в данной сфере, обновлением инфраструктуры, усилением контроля за условиями содержания осужденных, расширением производственных участков, формированием профессионального кадрового корпуса, организацией надежной охраны учреждений, повышением прозрачности, предупреждением случаев, создающих условия для коррупции, и других негативных явлений и пр.

В целях отбывания наказания обвиняемыми лицами и осужденными на территориях, расположенных недалеко от места их проживания, проделана важная работа, направленная на создание пенитенциарной инфраструктуры в регионах, в Нахчыванской Автономной Республике и Шеки построены и сданы в эксплуатацию современные пенитенциарные комплексы. В настоящее время в Гяндже и Лянкяране, а также в бакинском поселке Забрат ведется строительство таких учреждений для содержания женщин и несовершеннолетних, а в Умбаки — лиц, приговоренных к пожизненному заключению. В последние годы приняты последовательные меры по улучшению качества медицинской помощи осужденным, в тесном сотрудничестве с международными организациями в этой области, в том числе в борьбе с туберкулезом среди осужденных, достигнуты большие успехи. Кроме того, в рамках программы «Поддержка реформ в области юстиции», реализуемой Евросоюзом совместно с Министерством юстиции, особое внимание уделяется более широкому привлечению осужденных к труду. В ряде учреждений отбывания наказания уже созданы новые производственные участки, на некоторых из них обновлены станки и инструменты, приобретено и передано учреждениям различное оборудование. В итоге в течение 2016 года число привлеченных к труду в учреждениях отбывания наказания увеличилось, превысив 5400 человек.

Достижение положительных результатов в нашей деятельности во многом зависит и от правильного проведения кадровой политики. В целях комплектации пенитенциарной службы подготовленными и нравственно чистыми молодыми кадрами регулярно проводятся открытые конкурсы по приему на службу. Кроме того, на основании договора, заключенного с Рязанской академией права и управления Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации, в академии осуществляется подготовка специалистов для Пенитенциарной службы, которые направляются в распоряжение нашего министерства. В последние годы в Пенитенциарную службу приняты более 950 специалистов. А на днях направление было выдано очередной большой группе молодых специалистов.

Надежная охрана учреждений отбывания наказания, являясь важной сферой, оказывает серьезное влияние на обеспечение дисциплины, режима, безопасности. В соответствии с данными в президентском распоряжении поручениями полная комплектация Пенитенциарной службы военнослужащими срочной действительной воинской службы внесет необходимый вклад в повышение качества работы в этой области. Кроме того, одной из основных задач, стоящих перед нами, является исполнение поручений главы государства, связанных с организацией информационной системы «Осужденные, отбывающие наказание, и арестованные лица». В связи с этим в настоящее время проводится работа по расширению действующей в Пенитенциарной службе системы электронной базы, особое внимание при этом уделяется обеспечению взаимного обмена данными в режиме реального времени между органами и учреждениями, исполняющими наказание, применению установленных передовыми международными организациями критериев, связанных с такими системами.

— В распоряжении поставлен также вопрос о широком применении института досрочного освобождения осужденных от наказания. Что вы можете сказать об этом?

— Условно-досрочное освобождение осужденных лиц от наказания, замена неотбытой части наказания более легким видом наказания являются одними из важнейших институтов в политике исполнения наказания.

В целях устранения негативных явлений в применении данного института, обеспечения коллегиальности, объективности и прозрачности в 2013 году Министерство юстиции создало специальную комиссию, в состав которой вошли ответственные работники министерства, в том числе Пенитенциарной службы, а также представители общественности и правозащитники. За минувший период комиссия признала свыше 7 тысяч осужденных заслуживающими условно-досрочного освобождения или перевода в учреждения с более легким режимом, 97 процентов рассмотренных судами данных дел решены положительно. В настоящее время в соответствии с поручениями главы государства принимаются дополнительные меры по повышению эффективности работы, полному обеспечению прозрачности в этой области, устанавливается круг всех осужденных, подпадающих под действие института условно-досрочного освобождения. Кстати, хотелось бы отметить, что не остается без внимания и обеспечение прав лиц, приговоренных к пожизненному заключению, анализируется практика применения данного вида наказания, рассматриваются возможности усовершенствования механизмов его исполнения.

— Когда ожидается завершение исполнения президентского распоряжения?

— Каждая поставленная в этом документе конкретная задача, несомненно, в короткий срок найдет свое решение. Вместе с тем, как я уже сказал, данное распоряжение играет для нас еще и роль «дорожной карты», определяющей стратегические цели, и составляет основу нашей дальнейшей деятельности в указанных сферах. Мы уверены, что организованное, своевременное и точное выполнение задач, вытекающих из поручений главы государства, придаст новый импульс гуманизации политики наказания, послужит еще более надежной защите прав осужденных и продолжению на новом этапе проводимых в этой области реформ.



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16 марта президент Ильxам Aлиeв издал распоряжение о помиловании 423 осужденных. Эта масштабная акция осуществлена в рамках исполнения предыдущего февральского распоряжения главы государства «Об упорядочении деятельности в пенитенциарной сфере, гуманизации политики наказания и расширении применения альтернативных видов наказания и процессуальных мер принуждения, не связанных с изоляцией от общества». О том, что сделано за период, прошедший после издания этого документа, какие мероприятия предусмотрены судебно-правовой системой страны, рассказал в эксклюзивном интервью АЗЕРТАДЖ министр юстиции Азербайджана Фикрет МАМЕДОВ.— Как известно, президент Ильxам Aлиeв с самого начала своей деятельности уделяет особое внимание повышению эффективности правосудия. Не осталась в стороне и та часть работы, которая связана с исполнением наказаний. Президентское распоряжение от10 февраля 2017 года, придав импульс более интенсивному продолжению прогрессивных реформ в правовой системе, заложило основу для еще более ускоренной эволюции в этой области. Цель распоряжения заключается в обновлении подхода к политике наказания, уголовному законодательству, вопросам обеспечения прав осужденных на фоне развития нашей страны и достигнутых всесторонних успехов, совершенствовании деятельности пенитенциарной системы, применении существующего в мире опыта в этой области. Носящее программный характер распоряжение, которое следует оценить как очередное свидетельство чуткого отношения главы государства к более надежному обеспечению прав человека, в том числе прав осужденных, является своего рода «дорожной картой» для судебных, следственных органов, органов юстиции и прокуратуры. В целях своевременного, организованного и точного выполнения поставленных в документе задач вопрос был вынесен на обсуждение расширенного заседания коллегии Министерства юстиции, намечены конкретные меры, проведена презентация относительно функциональности и правил применения электронных средств надзора.Кроме того, вытекающие из распоряжения задачи обсуждались на расширенном совещании Верховного суда с участием судей, государственных обвинителей и руководителей следственных органов. Создана рабочая группа, состоящая из опытных сотрудников Министерства юстиции, Генеральной прокуратуры и Верховного суда. Раз в шесть месяцев наше министерство должно информировать президента Азербайджана о состоянии исполнения распоряжения.— Несомненно. Одна из основных целей распоряжения заключается именно в гуманизации политики наказания, надежном обеспечении прав осужденных и обвиняемых лиц. Приверженность политике гуманизма, основа которой была заложена общенациональным лидером Гeйдapом Aлиeвым, стала в нашей стране одним из основных принципов государственного управления. Достаточно сказать, что решениями, принятыми за минувший период главой государства, были помилованы около 3400 осужденных. Первый вице-президент Азербайджана, президент Фонда Гeйдapа Aлиeва Мехрибан Aлиeва всегда выступала с позиции милосердия и человеколюбия, принятые по ее инициативе четыре акта амнистии коснулись почти 40 тысяч человек, что послужило исправлению лиц, совершивших преступления, их повторной интеграции в общество. С чувством глубокого удовлетворения хочу подчеркнуть, что назначение Мехрибан ханым Aлиeвой на пост первого вице-президента Азербайджана вызвало большое одобрение и оптимизм в обществе, вселило полную уверенность в том, что ее многогранная и настойчивая деятельность внесет важный вклад во всестороннее развитие нашей страны. Кроме того, по инициативе президента Азербайджана в минувшем году в уголовное законодательство были внесены важные изменения, связанные с декриминализацией некоторых деяний в экономической сфере. Министерство юстиции определило круг лиц, подпадающих под действие нового закона, и направило в суды представление о более чем 1400 осужденных, многие из которых были освобождены от отбывания наказания либо сокращены сроки их наказания.— Прежде всего хочу отметить, что хотя с 2000 года, когда стала действовать новая правовая система, население увеличилось почти на 20 процентов, в целом число осужденных не возросло. А это можно оценить как важное достижение в обеспечении общественной безопасности и правопорядка в нашей стране. Но, к сожалению, количество лишенных свободы среди осужденных по сравнению с предыдущими годами взросло. Суды в политике наказания все же отдают предпочтение лишению свободы, а также избранию меры пресечения в виде ареста. Это привело к увеличению числа содержащихся в пенитенциарных учреждениях осужденных и обвиняемых лиц, загруженности данных учреждений, а главное — излишнему ограничению права свободы людей. С целью исполнения рекомендаций, данных в этой связи в распоряжении, в настоящее время Верховный суд анализирует, обобщает судебную практику в этой области и политику наказания в целом, в скором времени планируется широкое обсуждение результатов. Предусмотрено внесение ряда изменений в законодательство, в том числе в связи с декриминализацией преступлений в экономической сфере, дополнением санкций преступлений наказаниями, альтернативными лишению свободы, а также позволяющими шире применять существующие альтернативные наказания, институты условно-досрочного освобождения от наказания и условного осуждения, меры пресечения, альтернативные аресту. В настоящее время совместной рабочей группой Министерства юстиции, Генеральной прокуратуры и Верховного суда готовятся соответствующие законодательные проекты. Хотел бы отметить также, что только в минувшем месяце более 250 находившихся под арестом лиц в установленном законом порядке были освобождены из следственных изоляторов. Кроме того, значительно сократилось число арестованных лиц, поступивших в следственные изоляторы. В этой связи отмечу, что одно из основных новшеств распоряжения — использование современных электронных средств надзора в процессе исполнения наказаний и применения мер пресечения. Они создают условия для более широкого применения мер пресечения и наказаний, не связанных с изоляцией от общества. Наиболее распространенным среди электронных средств надзора является устройство «электронный браслет». Данный браслет надевается на руку лица в период отбывания им наказания или избрания меры пресечения, не связанных с арестом, и с помощью технических средств определяется место его нахождения.— В международной практике Институт пробации предусматривает передачу осужденных, не лишенных свободы или не заключенных под стражу обвиняемых лиц, под надзор специального органа на определенное время. Широкое применение данного института, естественно, создает условия для исправления осужденных за пределами учреждения отбывания наказания непосредственно в обществе. В различных странах сроки режима пробации составляют от 6 месяцев до 10 лет. В течение этого периода осужденные обязаны соблюдать правила, установленные в пределах условий, предусмотренных решением суда. В противном случае на основании обращения сотрудника пробации в суд установленные условия могут быть изменены. Или, если наблюдения сотрудника пробации свидетельствуют об исправлении осужденного, то суд может принять решение, связанное с полной отменой пробации или сокращением испытательного срока. В настоящее время в рамках проекта поддержки развития системы юстиции, реализуемого Министерством юстиции совместно с Европейским союзом, в нашей стране готовятся пилотные проекты, связанные с основами Службы пробации, проведением учебных курсов для сотрудников, применением электронного мониторинга в отношении осужденных. В соответствии с поручениями главы государства об организации данной службы в нашей стране уже подготовлен пакет конкретных предложений. Кроме того, в президентском распоряжении даны важные поручения с точки зрения повышения значения наказания в виде общественных работ как вида наказания, не связанного с лишением свободы.— Институт медиации, являющийся важным средством в решении споров гражданского характера, одновременно носит цель альтернативного, внесудебного решения конфликтов уголовно-правового характера. Данный институт в настоящее время широко применяется во многих развитых странах. В процессе медиации, если между обвиняемым лицом или осужденным и пострадавшим будет достигнуто досудебное или послесудебное примирение, то обвиняемое лицо или осужденный может быть освобожден от наказания с возложением на него различного характера обязательств, в том числе возмещение причиненного материального или морального ущерба, принесение извинений, оказание помощи и пр.— Верно. Построение деятельности в пенитенциарной сфере на уровне современных требований постоянно находилось в центре внимания главы государства. В связи с этим в распоряжении даны конкретные поручения, связанные с модернизацией деятельности в данной сфере, обновлением инфраструктуры, усилением контроля за условиями содержания осужденных, расширением производственных участков, формированием профессионального кадрового корпуса, организацией надежной охраны учреждений, повышением прозрачности, предупреждением случаев, создающих условия для коррупции, и других негативных явлений и пр.В целях отбывания наказания обвиняемыми лицами и осужденными на территориях, расположенных недалеко от места их проживания, проделана важная работа, направленная на создание пенитенциарной инфраструктуры в регионах, в Нахчыванской Автономной Республике и Шеки построены и сданы в эксплуатацию современные пенитенциарные комплексы. В настоящее время в Гяндже и Лянкяране, а также в бакинском поселке Забрат ведется строительство таких учреждений для содержания женщин и несовершеннолетних, а в Умбаки — лиц, приговоренных к пожизненному заключению. В последние годы приняты последовательные меры по улучшению качества медицинской помощи осужденным, в тесном сотрудничестве с международными организациями в этой области, в том числе в борьбе с туберкулезом среди осужденных, достигнуты большие успехи. Кроме того, в рамках программы «Поддержка реформ в области юстиции», реализуемой Евросоюзом совместно с Министерством юстиции, особое внимание уделяется более широкому привлечению осужденных к труду. В ряде учреждений отбывания наказания уже созданы новые производственные участки, на некоторых из них обновлены станки и инструменты, приобретено и передано учреждениям различное оборудование. В итоге в течение 2016 года число привлеченных к труду в учреждениях отбывания наказания увеличилось, превысив 5400 человек.Достижение положительных результатов в нашей деятельности во многом зависит и от правильного проведения кадровой политики. В целях комплектации пенитенциарной службы подготовленными и нравственно чистыми молодыми кадрами регулярно проводятся открытые конкурсы по приему на службу. Кроме того, на основании договора, заключенного с Рязанской академией права и управления Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации, в академии осуществляется подготовка специалистов для Пенитенциарной службы, которые направляются в распоряжение нашего министерства. В последние годы в Пенитенциарную службу приняты более 950 специалистов. А на днях направление было выдано очередной большой группе молодых специалистов.Надежная охрана учреждений отбывания наказания, являясь важной сферой, оказывает серьезное влияние на обеспечение дисциплины, режима, безопасности. В соответствии с данными в президентском распоряжении поручениями полная комплектация Пенитенциарной службы военнослужащими срочной действительной воинской службы внесет необходимый вклад в повышение качества работы в этой области. Кроме того, одной из основных задач, стоящих перед нами, является исполнение поручений главы государства, связанных с организацией информационной системы «Осужденные, отбывающие наказание, и арестованные лица». В связи с этим в настоящее время проводится работа по расширению действующей в Пенитенциарной службе системы электронной базы, особое внимание при этом уделяется обеспечению взаимного обмена данными в режиме реального времени между органами и учреждениями, исполняющими наказание, применению установленных передовыми международными организациями критериев, связанных с такими системами.— Условно-досрочное освобождение осужденных лиц от наказания, замена неотбытой части наказания более легким видом наказания являются одними из важнейших институтов в политике исполнения наказания.В целях устранения негативных явлений в применении данного института, обеспечения коллегиальности, объективности и прозрачности в 2013 году Министерство юстиции создало специальную комиссию, в состав которой вошли ответственные работники министерства, в том числе Пенитенциарной службы, а также представители общественности и правозащитники. За минувший период комиссия признала свыше 7 тысяч осужденных заслуживающими условно-досрочного освобождения или перевода в учреждения с более легким режимом, 97 процентов рассмотренных судами данных дел решены положительно. В настоящее время в соответствии с поручениями главы государства принимаются дополнительные меры по повышению эффективности работы, полному обеспечению прозрачности в этой области, устанавливается круг всех осужденных, подпадающих под действие института условно-досрочного освобождения. Кстати, хотелось бы отметить, что не остается без внимания и обеспечение прав лиц, приговоренных к пожизненному заключению, анализируется практика применения данного вида наказания, рассматриваются возможности усовершенствования механизмов его исполнения.— Каждая поставленная в этом документе конкретная задача, несомненно, в короткий срок найдет свое решение. Вместе с тем, как я уже сказал, данное распоряжение играет для нас еще и роль «дорожной карты», определяющей стратегические цели, и составляет основу нашей дальнейшей деятельности в указанных сферах. Мы уверены, что организованное, своевременное и точное выполнение задач, вытекающих из поручений главы государства, придаст новый импульс гуманизации политики наказания, послужит еще более надежной защите прав осужденных и продолжению на новом этапе проводимых в этой области реформ. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 18.03.17 | Просмотров : 101

