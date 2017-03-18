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Глобальный Бакинский форум обсудил актуальные проблемы

и тенденции в международных отношениях







Представительный состав участников очередного Глобального Бакинского форума, темы, которые на нем обсуждались, со всей очевидностью доказывают, что Азербайджан прочно освоился со статусом подлинно межцивилизационной платформы для обсуждения мировых проблем. «Мозговой штурм» как главный метод формирования новых идей, направленных на решение актуальных проблем, волнующих человечество, стал отличительной чертой уже известных во всем мире бакинских форумов.









Элеонора АБАСКУЛИЕВА



Организованный Международным центром Низами Гянджеви пятый Глобальный форум, тема которого обозначена его названием «Будущее международных отношений: сила и интересы», привлек более 200 гостей из более чем 50 стран. В нем принимали участие свыше 40 действующих и бывших президентов, глав правительств, председателей парламентов различных государств.

О серьезности и масштабности ситуации в сегодняшнем мировом сообществе говорят и темы панельных обсуждений: «Будущее трансатлантических отношений: возвращение к политическому реализму», «Каким образом можно одержать победу в борьбе с терроризмом на современном этапе? Какие должны быть применены средства, методы и стратегии?», «Какие союзы необходимо создать для регулирования современных международных отношений?», «Роль Китая в международных отношениях: обсуждение методов применения старых правил», «Будущее Европы», «Считать ли экстремизм и популизм самыми большими угрозами для международной безопасности?», «Создание Черноморско-Балтийского сообщества безопасности: к плану деятельности».

Выступая на церемонии открытия Бакинского форума, президент Азербайджана Ильxам Aлиeв назвал болевые точки, характеризующие состояние современного мирового сообщества, особо остановившись на миграционном кризисе: «Он снизил взаимопонимание в мире. Среди местного населения стран, куда прибыли мигранты, возникает недопонимание. 5-10 лет назад таких проблем не было. Это связано с тем, что происходит в странах Ближнего Востока. К сожалению, в ходе многих избирательных кампаний звучат лозунги, связанные с национализмом, мигрантами. Это опасная тенденция», — выразил свою озабоченность этой ситуацией И.Aлиeв. Глава азербайджанского государства назвал предотвращение подобного тренда, достижение взаимоуважения, межцивилизационного диалога одной из главных задач, стоящих в глобальной повестке дня.

Сложные вопросы, стоящие сегодня перед человечеством, вызваны рядом причин, о которых на пленарном и панельных заседаниях говорили участники форума. Нельзя не согласиться с теми, кто считает, что проблемы нередко бывают порождены неуважением стран и вмешательством их во внутренние дела друг друга. Ильxам Aлиeв привел в качестве примера наши взаимоотношения с другими странами: «Если не брать в расчет Армению, то мы создали очень хорошие отношения со всеми остальными соседями. Подписаны документы о стратегическом партнерстве с 9 странами — членами Европейского союза. Они связаны не только с энергетикой… Мы выдвинули инициативу подписания с Евросоюзом соглашения о стратегическом партнерстве вместо ассоциативного соглашения. Иногда между нашими соседями исчезает взаимопонимание, тогда мы стараемся взять на себя стабилизирующую роль».

Не разрушать, а строить мосты между государствами. Усилить роль международных организаций и добиваться имплементации ими принятых решений — таково мнение большинства выступавших на форуме. Всех заботят будущее Европы и вопрос соотношения права и силы. «Мир не тот, что был в 1945 году. Однако он управляется менталитетом того времени, — заявил на панельном обсуждении «Будущее международных отношений» принц Саудовской Аравии, председатель Центра исламских исследований имени короля Фейсала Турки ибн Фейсал аль-Сауд. Он сказал, что сила должна быть распределена между многими центрами. «Как мы наблюдаем в сирийском и нагорно-карабахском конфликтах, бессилие международного сообщества, нежелание ведущих мировых держав урегулировать эти конфликты приводят к еще большим проблемам. От государств — членов ООН, пяти постоянных членов Совета Безопасности требуются новые идеи. Для того чтобы положить конец конфликтам в Палестине и Нагорном Карабахе не нужно препятствовать выполнению принятых резолюций. Мы должны бороться ради общей цивилизации».

Многие из высокопоставленных гостей форума говорили о том, что неурегулированность ряда вооруженных конфликтов, тем более таких долговременных, как нагорно-карабахский, объясняется отсутствием императивности в резолюциях и решениях ООН. Не первый год идет речь о реформировании главной международной структуры, призванной обеспечивать миропорядок. Однако все остается по-прежнему. Помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов в своем выступлении обобщил, подчеркнув, что возникают новые подходы в связи с ролью и позицией структур, занимающих ведущее положение в мировой политике, в системе международных отношений. О двойных стандартах по отношению к разным странам говорили также многие другие участники форума.

Во время выступления на панельном обсуждении «Будущее международных отношений» президент Македонии Георге Иванов заявил: «Нынешний период — страшный для многих людей. То, что проиcходило до сих пор, достигло своего пика. Теперь мы находимся на пороге рождения нового мира».

Каким будет этот мир? Какие ценности будут приоритетны для него? Как разрешатся конфликты, не нашедшие до сих пор своего решения? Ответы участников панельных заседаний на эти вопросы в чем-то совпадают, а в чем-то — разнятся. Спорят о необходимости сохранения объединенной Европы и размышляют над ролью Китая в мировой экономике, выступают против гегемонии отдельных держав и единодушно заявляют, что продолжающиеся конфликты создают угрозу глобальному, международному порядку. Особенно, когда основа противостояния зиждется на национальных интересах тех или иных государств, а нередко и отдельных политиков. Думается, что серьезные дискуссии и диалог, ставший основной формой обсуждения актуальнейших мировых проблем на

5 Глобальном Бакинском форуме, и есть тот путь, благодаря которому можно достичь столь необходимого миру сегодня взаимопонимания.

Представительный состав участников очередного Глобального Бакинского форума, темы, которые на нем обсуждались, со всей очевидностью доказывают, что Азербайджан прочно освоился со статусом подлинно межцивилизационной платформы для обсуждения мировых проблем. «Мозговой штурм» как главный метод формирования новых идей, направленных на решение актуальных проблем, волнующих человечество, стал отличительной чертой уже известных во всем мире бакинских форумов.Организованный Международным центром Низами Гянджеви пятый Глобальный форум, тема которого обозначена его названием «Будущее международных отношений: сила и интересы», привлек более 200 гостей из более чем 50 стран. В нем принимали участие свыше 40 действующих и бывших президентов, глав правительств, председателей парламентов различных государств.О серьезности и масштабности ситуации в сегодняшнем мировом сообществе говорят и темы панельных обсуждений: «Будущее трансатлантических отношений: возвращение к политическому реализму», «Каким образом можно одержать победу в борьбе с терроризмом на современном этапе? Какие должны быть применены средства, методы и стратегии?», «Какие союзы необходимо создать для регулирования современных международных отношений?», «Роль Китая в международных отношениях: обсуждение методов применения старых правил», «Будущее Европы», «Считать ли экстремизм и популизм самыми большими угрозами для международной безопасности?», «Создание Черноморско-Балтийского сообщества безопасности: к плану деятельности».Выступая на церемонии открытия Бакинского форума, президент Азербайджана Ильxам Aлиeв назвал болевые точки, характеризующие состояние современного мирового сообщества, особо остановившись на миграционном кризисе: «Он снизил взаимопонимание в мире. Среди местного населения стран, куда прибыли мигранты, возникает недопонимание. 5-10 лет назад таких проблем не было. Это связано с тем, что происходит в странах Ближнего Востока. К сожалению, в ходе многих избирательных кампаний звучат лозунги, связанные с национализмом, мигрантами. Это опасная тенденция», — выразил свою озабоченность этой ситуацией И.Aлиeв. Глава азербайджанского государства назвал предотвращение подобного тренда, достижение взаимоуважения, межцивилизационного диалога одной из главных задач, стоящих в глобальной повестке дня.Сложные вопросы, стоящие сегодня перед человечеством, вызваны рядом причин, о которых на пленарном и панельных заседаниях говорили участники форума. Нельзя не согласиться с теми, кто считает, что проблемы нередко бывают порождены неуважением стран и вмешательством их во внутренние дела друг друга. Ильxам Aлиeв привел в качестве примера наши взаимоотношения с другими странами: «Если не брать в расчет Армению, то мы создали очень хорошие отношения со всеми остальными соседями. Подписаны документы о стратегическом партнерстве с 9 странами — членами Европейского союза. Они связаны не только с энергетикой… Мы выдвинули инициативу подписания с Евросоюзом соглашения о стратегическом партнерстве вместо ассоциативного соглашения. Иногда между нашими соседями исчезает взаимопонимание, тогда мы стараемся взять на себя стабилизирующую роль».Не разрушать, а строить мосты между государствами. Усилить роль международных организаций и добиваться имплементации ими принятых решений — таково мнение большинства выступавших на форуме. Всех заботят будущее Европы и вопрос соотношения права и силы. «Мир не тот, что был в 1945 году. Однако он управляется менталитетом того времени, — заявил на панельном обсуждении «Будущее международных отношений» принц Саудовской Аравии, председатель Центра исламских исследований имени короля Фейсала Турки ибн Фейсал аль-Сауд. Он сказал, что сила должна быть распределена между многими центрами. «Как мы наблюдаем в сирийском и нагорно-карабахском конфликтах, бессилие международного сообщества, нежелание ведущих мировых держав урегулировать эти конфликты приводят к еще большим проблемам. От государств — членов ООН, пяти постоянных членов Совета Безопасности требуются новые идеи. Для того чтобы положить конец конфликтам в Палестине и Нагорном Карабахе не нужно препятствовать выполнению принятых резолюций. Мы должны бороться ради общей цивилизации».Многие из высокопоставленных гостей форума говорили о том, что неурегулированность ряда вооруженных конфликтов, тем более таких долговременных, как нагорно-карабахский, объясняется отсутствием императивности в резолюциях и решениях ООН. Не первый год идет речь о реформировании главной международной структуры, призванной обеспечивать миропорядок. Однако все остается по-прежнему. Помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов в своем выступлении обобщил, подчеркнув, что возникают новые подходы в связи с ролью и позицией структур, занимающих ведущее положение в мировой политике, в системе международных отношений. О двойных стандартах по отношению к разным странам говорили также многие другие участники форума.Во время выступления на панельном обсуждении «Будущее международных отношений» президент Македонии Георге Иванов заявил: «Нынешний период — страшный для многих людей. То, что проиcходило до сих пор, достигло своего пика. Теперь мы находимся на пороге рождения нового мира».Каким будет этот мир? Какие ценности будут приоритетны для него? Как разрешатся конфликты, не нашедшие до сих пор своего решения? Ответы участников панельных заседаний на эти вопросы в чем-то совпадают, а в чем-то — разнятся. Спорят о необходимости сохранения объединенной Европы и размышляют над ролью Китая в мировой экономике, выступают против гегемонии отдельных держав и единодушно заявляют, что продолжающиеся конфликты создают угрозу глобальному, международному порядку. Особенно, когда основа противостояния зиждется на национальных интересах тех или иных государств, а нередко и отдельных политиков. Думается, что серьезные дискуссии и диалог, ставший основной формой обсуждения актуальнейших мировых проблем на5 Глобальном Бакинском форуме, и есть тот путь, благодаря которому можно достичь столь необходимого миру сегодня взаимопонимания. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 18.03.17 | Просмотров : 411

